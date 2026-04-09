Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira, 09/04/2026

AMELIA SOFIA BENCZ, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: URBANO WALTMANN BENCZ. Filiação: ESTANISLAU BLACHOWSKI e ANASTACIA BLACHOWSKI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 8 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/04/2026.
ANDERSON CORREA, 54 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Filiação: JOSE REINALDO CORREA e RITA CORREA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 9 de abril de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 08/04/2026.
ANITA MARIA BLONSKI, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUCAS BLONSKI FILHO. Filiação: HENRIQUE FAVERO e DIAMANTINA KIS FAVERO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 9 de abril de 2026. Data do Falecimento: 08/04/2026.
CLAUDETE SANTOS DE OLIVEIRA, 68 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: LUIZ ROSA DE OLIVEIRA e ALICE APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), quinta-feira, 9 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 08/04/2026.
CLAUDIO MUNIZ DA SILVA, 67 ano(s). Profissão: POLICIAL CIVIL. Cônjuge: MAIDA FERREIRA RIBEIRO MUNIZ DA SILVA. Filiação: JOAO MUNIZ DA SILVA e MARIA BATISTA DA SILVA. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICUIPAL DE ADRIANÓPOLIS PR, quinta-feira, 9 de abril de 2026. Data do Falecimento: 08/04/2026.
DELFINO NALIN, 79 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: LOURDES ZANDONAI NALIN. Filiação: LUIZ FRANCISCO NALIN e ELVIRA LUSA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 9 de abril de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 08/04/2026.
DIRCE SALDANHA KIRTSCHIG, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROGERIO KIRTSCHIG. Filiação: ANTONIO BATISTA SALDANHA DO NASCIMENTO e MARTHA BATISTA SALDANHA DO NASCIMENTO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 9 de abril de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 08/04/2026.
EDALINA DE LOURDES, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SALVADOR DOS SANTOS CORDEIRO e MARIA MAGDALENA ROLIM. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 9 de abril de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 08/04/2026.
EDSON RICARDO DE ASSIS, 58 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ELIZABETH CRISTINA CHIAPIN BOBATO DE ASSIS. Filiação: MANDES VIDES DE ASSIS e VANIR CARVALHO DE ASSIS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 10 de abril de 2026. Data do Falecimento: 09/04/2026.
ELIA DUARTE MOREIRA DOS SANTOS, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ELIO MOREIRA DOS SANTOS e ELIA DUARTE MOREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO A DEFINIR, quinta-feira, 9 de abril de 2026. Data do Falecimento: 08/04/2026.
FERNANDO SILVA DA CUNHA, 39 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: MESSIAS SANTOS DA CUNHA e SANDRA MARA GAISLER DA SILVA CUNHA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 9 de abril de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 08/04/2026.
FRANCISCO CEZAR DE LUCA PUCCI, 82 ano(s). Profissão: SOCIÓLOGO(A). Cônjuge: SUELY DO ROCIO PINTO PUCCI. Filiação: RENE PUCCI e MARIA DA CONCEICAO DE LUCA PUCCI. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 9 de abril de 2026. Data do Falecimento: 08/04/2026.
FRANCISCO DOS SANTOS, 70 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: LUISA BUENO DOS SANTOS. Filiação: JOSE MARIA DOS SANTOS e MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 9 de abril de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 08/04/2026.
GENTIL GOMES, 81 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: SONIA REGINA SENCZUK GOMES. Filiação: PORFIRIO ALEXANDRINO GOMES e MARIA APARECIDA GOMES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 9 de abril de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 08/04/2026.
GUILHERME RODRIGUES CIRIACO, 30 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: EDIMILSON RODRIGUES CIRIACO e MARIA DO CARMO ROSA CIRIACO. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quinta-feira, 9 de abril de 2026. Data do Falecimento: 08/04/2026.
IREMAR RICKLI ANDRADE, 83 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: EZEQUIEL ANDRADE. Filiação: MARTINHO RICKLI e IRENE GRIMBOR RICKLI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 9 de abril de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 08/04/2026.
IRINEIA CECCONELLO SIEMIATKOWSKI, 49 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ADALBERTO TREVISOL CECCONELLO e VIRGINEA SILVEIRA CECCONELLO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 10 de abril de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 08/04/2026.
JEFFERSON ANTONIO FIGUEIREDO, 65 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: FRANCISCO EDMILSON DE FIGUEIREDO e FRANCISCA DOS SANTOS FIGUEIREDO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 9 de abril de 2026. Data do Falecimento: 08/04/2026.
JOSE AUGUSTO RIGHETTO, 86 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ANA ANGELA GUCOSKI RIGHETTO. Filiação: JOSE RIGHETTO e OTILIA DE ALMEIDA RIGHETTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 9 de abril de 2026 às 12:30h. Data do Falecimento: 08/04/2026.
LOURENCO DA SILVA, 66 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: LEONI TEREZINHA DA SILVA. Filiação: BENJAMIM PAULO DA SILVA e ALBINA RODRIGUES DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 9 de abril de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 08/04/2026.
LUIZ DE SOUZA PORTO, 86 ano(s). Cônjuge: LAURITA MARIA DE SOUZA PORTO. Filiação: CYPRIANO DE SOUZA PORTO e ISABEL MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 9 de abril de 2026. Data do Falecimento: 08/04/2026.
MARIA BEMBEM VARGAS, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ESTANISLAU VARGAS DE ARAUJO. Filiação: JOAO BEMBEM SERPA e INES VARGAS DE OLIVEIRA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quinta-feira, 9 de abril de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 08/04/2026.
MARIA DO ROCIO OLIVEIRA, 59 ano(s). Profissão: RECEPCIONISTA. Filiação: PEDRO FAGUNDES OLIVEIRA e MARIA DOS PRAZERES OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 9 de abril de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 08/04/2026.
MARLY SIQUEIRA CIRINEO, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAQUIM RODRIGUES CIRINEO. Filiação: ANTONIO EVANGELISTA DE SIQUEIRA e FRANCISCA DE LIMA SIQUEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 9 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 08/04/2026.
MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA, 30 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Filiação: MARCOS EVANILDO DE OLIVEIRA e CRISTIANE DE FATIMA BARBOSA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quinta-feira, 9 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/04/2026.
MATHEUS WESLEY BARBOSA VERNES, 26 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: ELOIR VERNES e ANDRELINA BARBOSA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, quinta-feira, 9 de abril de 2026. Data do Falecimento: 08/04/2026.
NEUSA DOMINGOS DE OLIVEIRA, 85 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOSE SERAFIM DE OLIVEIRA. Filiação: CALIXTO DOMINGOS e SIRIA JOAO DOMINGOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 9 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/04/2026.
ONIWALDO SOARES DE SOUZA, 95 ano(s). Profissão: MILITAR. Filiação: LINDOLPHO RIBEIRO DE SOUZA e OTTILIA SOARES DE SOUZA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 9 de abril de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 08/04/2026.
OSVALDO MANSUR MOREIRA FILHO, 71 ano(s). Profissão: TAXISTA. Filiação: OSVALDO MANSUR MOREIRA e CATARINA KIT MOREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO A DEFINIR, quinta-feira, 9 de abril de 2026. Data do Falecimento: 08/04/2026.
ROGERIO GONCALVES DE OLIVEIRA, 69 ano(s). Profissão: TÉCNICO TELECOMUNICAÇÕES. Cônjuge: MARY HELENA MENDES DE BRITTO DE OLIVEIRA. Filiação: NELSON GOLGALVES DE OLIVEIRA e DONAIDE NYMBERG GONCALVES DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 9 de abril de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 08/04/2026.
RUY SERGIO TAQUES DA CRUZ, 68 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: RITA DE CASSIA LEAL DA CRUZ. Filiação: JONATHAS DE MACEDO CRUZ e IZOLINA DENISE TAQUES CRUZ. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE GUARAPUAVA, quinta-feira, 9 de abril de 2026. Data do Falecimento: 08/04/2026.
SOLANGE NASCIMENTO DA ROCHA, 53 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: MARIO SERGIO BEHNKE. Filiação: ARI NASCIMENTO DA ROCHA e BENVINDA CONSTANTE DO NASCIMENTO. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, quarta-feira, 8 de abril de 2026. Data do Falecimento: 08/04/2026.
TAJURO OGASSAWARA, 88 ano(s). Profissão: RELOJOEIRO. Filiação: TAKAKI OGASSAWARA e TERUKO NOGUTI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 9 de abril de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 08/04/2026.
TIYOKO SAKAMOTO, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: KAZUO SAKAMOTO. Filiação: KAZUO IMAYUKI e SHIZUE IMAYUKI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 9 de abril de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 08/04/2026.
VALDIR STAPASSOLI, 79 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Filiação: BENJAMIM STAPASSOLI e MARIA ANTUNES STAPASSOLI. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 9 de abril de 2026. Data do Falecimento: 08/04/2026.
VANILDA RIZZERA CALIXTO, 63 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: IZAIAS CALIXTO. Filiação: FORTUNATO RIZZERA e ALZIRA DOS SANTOS RIZZERA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 9 de abril de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 08/04/2026.