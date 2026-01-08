Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (08/01)
ANTONIO FABRICIO DE CARVALHO, 79 ano(s). Filiação: JOAO FABRICIO DE CARVALHO e MARIA ISABEL DE CARVALHO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 9 de janeiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 08/01/2026.
ANTONIO PEREZ, 92 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: FRANCISCA SICHEROLLI PEREZ. Filiação: PEDRO PEREZ e CARMEM BARDINI. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 9 de janeiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 08/01/2026.
GABRIELLA MARIA NOGUEIRA DE LIMA, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MIGUEL DE LIMA. Filiação: ADAUTO NOGUEIRA DE LIMA e JUVITA DE LIMA. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ARAUCARIA, sexta-feira, 9 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 08/01/2026.
IRENE GIOVANETTI BARRETTO, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SOSTENES GUIMARAES BARRETO. Filiação: GINO GIOVANETTI e LUCIA GIOVANETTI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 9 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 08/01/2026.
IVAN ROBERTO RODRIGUES, 33 ano(s). Profissão: MONTADOR(A). Cônjuge: GREYCIELE DA SILVA RANGEL RODRIGUES. Filiação: BERTULINO ROBERTO RODRIGUES e ZELIA DOS SANTOS RODRIGUES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 9 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 08/01/2026.
JOAO DA SILVA RODRIGUES, 73 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: LOIDE PEREIRA RODRIGUES. Filiação: MARIO RODRIGUES DA SILVA e FLORIPES TEIXEIRA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 9 de janeiro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 07/01/2026.
JOSE SINEZIO DOS SANTOS, 72 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: MARIA SINEZIO RODRIGUES. Sepultamento: (ITAPERUÇU) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ITAPERUÇU, sexta-feira, 9 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 07/01/2026.
MANOEL FERREIRA DE CAMARGO JUNIOR, 46 ano(s). Profissão: RECICLAGEM. Filiação: MANOEL FERREIRADE CAMARGO e JACIRA DO CARMO CAMARGO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 07/01/2026.
MARIA DE JESUS BROSOWSKY, 74 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: PAULO BROSOWSKY e HILARIA PROENCA BROSOWSKY. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/01/2026.
MARIA DE LOURDES MAIDANCHEN, 66 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: JANUARIO MAIDANCHEN e ANGELINA ARTIN MAIDANCHEN. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 9 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/01/2026.
MARIA DE LOURDES SZARNIK, 72 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ANTONIO DE VASCONCELOS BARBOSA. Filiação: ANTONIO SZARNIK e ANGELINA KUBIAKI SZARNIK. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 9 de janeiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 08/01/2026.
MARIA DIVANETE ERCOLE SLOMPO, 86 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: DORIVAL BRAZ ERCOLE. Filiação: FRANCISCO ERCOLE e CATARINA TULIO ERCOLE. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, sexta-feira, 9 de janeiro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 08/01/2026.
NEY BAPTISTA TORRES, 98 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: RACHEL DE MELLO TORRES. Filiação: HEMETERIO TORRES e JULIA BAPTISTA TORRES. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/01/2026.
PEDRO SIONA SOBRINHO, 80 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ROMAO SIONA e MARIA SIONA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 07/01/2026.
ROBSON FERREIRA DE AMORIM, 30 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: JOANA FERREIRA DE AMORIM. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 9 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 07/01/2026.
RONIERI VIEIRA MARTINS, 37 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Filiação: RAFAEL FABIANO MARTINS e MARIA VANDA VIEIRA. Sepultamento: MEMORIAL ITAPEVI, sexta-feira, 9 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 07/01/2026.
TADEU BOBINSKI, 76 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: LUCIA HAVEROTH BOBINSKI. Filiação: EDMUNDO BOBINSKI e CONSTANCIA DIAS DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), sexta-feira, 9 de janeiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 08/01/2026.
VERA LUCIA DE FATIMA ALAION, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JUSTINO ALAION e MARIA CHRISTIANO ALAION. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 9 de janeiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 08/01/2026.
