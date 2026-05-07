Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira, 07/05/2026

ALFREDO JAZINSKI, 77 ano(s). Profissão: TORNEIRO MECÂNICO. Cônjuge: ANA SYTNIK JAZINSKI. Filiação: JOSE JAZINSKI e GUINOVEFA JAZINSKI. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PAULA FREITAS PR, quinta-feira, 7 de maio de 2026. Data do Falecimento: 06/05/2026.
ALISSON DA MAIA, 26 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: LAUDIR SEBASTIAO DA MAIA e JAQUELINE FATIMA DE SOUZA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quinta-feira, 7 de maio de 2026. Data do Falecimento: 06/05/2026.
ARI JOSE MARTINS, 79 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Filiação: AUGUSTO MARTINS e MARIA DIAS MARTINS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 7 de maio de 2026. Data do Falecimento: 06/05/2026.
AUGUSTO DOS SANTOS SILVA, 78 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: APARECIDA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA. Filiação: FELICIO DOS SANTOS e NOEMIA RIBEIRO DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quinta-feira, 7 de maio de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 06/05/2026.
CLAUDIO FERREIRA PAIVA, 74 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: MARILENE DE OLIVEIRA FERREIRA PAIVA. Filiação: JOAO FERREIRA PAIVA e VIRGINIA DE ANDRADE PAIVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 7 de maio de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 06/05/2026.
CYRO DA LUZ FERREIRA, 91 ano(s). Filiação: JULIO LUIZ FERREIRA e MARIA DA LUZ PINTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 6 de maio de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 06/05/2026.
DEOLINDA RIBEIRO GONCALVES, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LAUDELINO RIBEIRO e ERONDINA CARDOSO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, quinta-feira, 7 de maio de 2026. Data do Falecimento: 06/05/2026.
DIJALMA ALCANTARA DOS ANJOS, 65 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: LUIZ ALCANTARA DOS ANJOS e JASMIRA DE SOUZA ANJOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 7 de maio de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 06/05/2026.
ELIZEU ANTONIO FERREIRA, 64 ano(s). Profissão: AGENTE PENITENCIARIO. Cônjuge: NEUZA COUTO FERREIRA. Filiação: LUCIO FERREIRA e HILDA BRITO FERREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 7 de maio de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 06/05/2026.
ELZA MARIA FERREIRA MUZZO, 75 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: BENEDITO ANTONIO MUZZO. Filiação: BENEDITO FERREIRA e JUDITE APARECIDA GUALBERTO FERREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 6 de maio de 2026. Data do Falecimento: 06/05/2026.
ELZIRA MACEDO MAZOLLA, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MILTON NOGUEIRA MAZOLA. Filiação: ANTONIO PRESTES DE MACEDO e MARIA LUIZA DE BRITO MACEDO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 7 de maio de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 06/05/2026.
EWERSON LUIZ LIMA BIENTINESI, 54 ano(s). Profissão: ENCARREGADO(A). Filiação: CLAVI ANTONIO BIENTINESI e ELEUSIS LIMA BIENTINESI. Sepultamento: CREMATÓRIO A DEFINIR, quinta-feira, 7 de maio de 2026. Data do Falecimento: 07/05/2026.
FABIO CABRAL RUFINO DE SIQUEIRA, 40 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: LILIAN JONAS DE SIQUEIRA. Filiação: JOAO RUFINO DE SIQUEIRA e EVA DO ROCIO COLACO DE SIQUEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 7 de maio de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 06/05/2026.
GABRIEL VALMIR PADILHA BALTHAZAR, 10 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: VALMIR JOSE BALTHAZAR JUNIOR e MARINEZ LUZIA LOURDES PADILHA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 7 de maio de 2026. Data do Falecimento: 06/05/2026.
GALDINO MENDES DE OLIVEIRA, 81 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: ROSALINA ANTUNES DE LIMA OLIVEIRA. Filiação: EUCLIDES SERAFIM DE OLIVEIRA e AMELIA MENDES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 7 de maio de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 06/05/2026.
GILBERTO LEE PINTO, 56 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Filiação: BENEDITO APARECIDO PINTO e MARIA DA GLORIA PINTO. Sepultamento: CREMATORIO A DEFINIR, sexta-feira, 8 de maio de 2026. Data do Falecimento: 07/05/2026.
GIOVANNA CRISTINA DOS SANTOS, 13 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: GIOVANE PEREIRA DOS SANTOS e KETLLIN CRISTINA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 7 de maio de 2026. Data do Falecimento: 06/05/2026.
HEINZ GUNTER SCHULZE, 91 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: RICHARD PAUL SCHULZE e HILDA SCHULZE. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quinta-feira, 7 de maio de 2026. Data do Falecimento: 06/05/2026.
HELENA PERIN, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ERNESTO PERIN e ANGELA MOTIN PERIN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, quinta-feira, 7 de maio de 2026. Data do Falecimento: 06/05/2026.
HENRIQUE ALVES NETO, 72 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Cônjuge: ANA MARIA DE JESUS DA SILVA. Filiação: JOSE ALVES GOMES e MARIA PEREIRA GOMES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quinta-feira, 7 de maio de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 06/05/2026.
JAIR LEITE DA SILVA, 61 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: NELSON LEITE DA SILVA e TIYOKO WATANABE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 7 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 06/05/2026.
JANETE DAS GRACAS DE OLIVEIRA, 71 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA e APARECIDA DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 7 de maio de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 06/05/2026.
JOSE ALVES DA SILVA, 87 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MARIANA ALVES DA SILVA. Filiação: ARCENIO ALVES BORGES e LAURA MARIA DA SILVA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL – UMUARAMA /PR, quinta-feira, 7 de maio de 2026. Data do Falecimento: 06/05/2026.
LEIDIANE SORAIA SALVI MORAIS, 38 ano(s). Profissão: TELEMARKETING. Cônjuge: MARCOS BASTOS MORAIS. Filiação: GUINARDI SALVI e RUTE GODOY SALVI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quinta-feira, 7 de maio de 2026. Data do Falecimento: 06/05/2026.
LIDA MIALIK, 87 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: EUFEMIUZ MIALIK e MARIA MIALIK. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 7 de maio de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 06/05/2026.
LUIZ CLAUDIO DOMINGUES, 54 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MARY CRISTIANE ANDRUSKI DOMINGUES. Filiação: ARMANDO FERNANDES DOMINGUES e MARIA NEUZA PACOLA DOMINGUES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 7 de maio de 2026. Data do Falecimento: 07/05/2026.
MARCELO JOSE SCOTTI, 49 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: REINALDO JOSE SCOTTI e BERNADETE DAS GRACAS DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 7 de maio de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 06/05/2026.
MARIANO SERGIO SCTSCHARE, 67 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ANTONIO SCTSCHARE e ANGELICA SCTSCHARE. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 7 de maio de 2026. Data do Falecimento: 06/05/2026.
NADIR ROZIN SPIRONELLO, 74 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: DIRCE DO ROCIO LITENSKI SPIRONELO. Filiação: ANGELO SPIRONELLO e SANTINA ROZIN SPIRONELLO. Sepultamento: (TIJUCAS DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL, quinta-feira, 7 de maio de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 06/05/2026.
NELSON ANTUNES CORREA, 69 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Cônjuge: CRISTINA MARIA VEIGA ANTUNES CORREA. Filiação: MANOEL CORREA e ENY ANTUNES CORREA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 7 de maio de 2026. Data do Falecimento: 06/05/2026.
NOEMIA PEREIRA RIBEIRO, 99 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ODILON RIBEIRO. Filiação: FRANCISCO VICENTE PEREIRA e MARIA GONCALVES PEREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 7 de maio de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 06/05/2026.
OLGA DO ROCIO MIQUELISSA PISSAIA, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HEITOR PISSAIA. Filiação: ORESTES MIQUELISSA e MARIA APARECIDA MIQUELISSA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quinta-feira, 7 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 06/05/2026.
ORNELINA BATISTA FERNANDES, 77 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: JONAS CAJADO FERNANDES. Filiação: MANOEL BATISTA DOS SANTOS e ROSA BARBOSA DOS SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 6 de maio de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 06/05/2026.
ROBERTO TABORDA MAFRA, 81 ano(s). Profissão: AGENTE COMERCIAL. Cônjuge: ALZIRA POLATO MAFRA. Filiação: JOAO GONCALVES MAFRA e MARIA DE JESUS TABORDA MAFRA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 7 de maio de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 06/05/2026.
SANDRA MARA ELISEU ZAMBAO, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE ELISEU e NAIR NEVES ELISEU. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 7 de maio de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 06/05/2026.
SUELY DA COSTA, 52 ano(s). Profissão: DIAGRAMADOR(A). Filiação: FIDALCINO JOSE DA COSTA e MARIA JOANA DA COSTA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 7 de maio de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 06/05/2026.
TANIA ALMEIDA COELHO, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OLAVO LUIZ COELHO. Filiação: MERACY VAZ DE ALMEIDA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 6 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 06/05/2026.
TEREZINHA TESSARI, 85 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Cônjuge: GUMERCINDO AMADEUS TESSARI. Filiação: PEDRO SKULNY e FRANCISCA TROJAN SKULNY. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 6 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/05/2026.
THEREZA NUNES QUANDT, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HNERIQUE QUANDT. Filiação: MARCILIO NUNES MASSANEIRO e CECILIA FERREIRA BARBOSA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 7 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/05/2026.
VALDEMAR CARMEM SANTORI, 80 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: SILVIO MARIO SARTORI. Filiação: DOMINGOS TORTORA e VICTORIA PASTORELLO TORTORA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 8 de maio de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 06/05/2026.
VALTER GINO DE FRANCA, 74 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: APARECIDA DERLI MAZALLI DE FRANCA. Filiação: FRANSCISCO GINO DE FRANCA e MARIA MIRANDA DE FRANCA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, quinta-feira, 7 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/05/2026.