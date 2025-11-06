Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (06/11)
ACCIOLY FONSECA CAPPELLESSO, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MARIA DE JESUS MARINHO FONSECA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, sexta-feira, 7 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 06/11/2025.
ALAN DE LIMA SILVEIRA, 34 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: EDSON APARECIDO SILVEIRA e SILVANA DANTAS DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 7 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 05/11/2025.
ALVARO ILDEFONSO, 81 ano(s). Filiação: ANTONIO ILDEFONSO e ALFREDINA RODRIGUES ILDEFONSO. Sepultamento: CEMITERIO SAO JOAO BATISTA – PONTA GROSSA/PR, sexta-feira, 7 de novembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 06/11/2025.
BELCHIOR PEREIRA DE ARAUJO, 81 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Cônjuge: MARIA JOSE GONCALVES DE ARAUJO. Filiação: RAIMUNDO CARNEIRO DE ARAUJO e JOANA PEREIRA DE ALENCAR. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 7 de novembro de 2025 às 22:00h. Data do Falecimento: 06/11/2025.
BENEDICTA CAMPOS, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSWALDO CAMPOS. Filiação: LUIZ THOMAZ DE AQUINO e JORGINA ATHAYDE DE AQUINO. Sepultamento: (ALMIRANTE TAMANDARÉ) PAROQUIAL COLONIA ANTONIO PRADO, quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 06/11/2025.
CARLA ADRIANE DA COSTA, 34 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: MANOEL PEREIRA DA COSTA e NENEM DE FATIMA DA COSTA. Sepultamento: BREJAU ITAPERUÇU PR, sexta-feira, 7 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 06/11/2025.
CHILO WEILCKER MARTINEZ, 50 ano(s). Profissão: MOTOBOY. Filiação: IZIDORO MARTINEZ FERNANDES e ANA MARIA WEILCKER. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 7 de novembro de 2025 às 10:30h. Data do Falecimento: 06/11/2025.
DORVALINA DE DEUS VIQUINHA, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO BALTAZAR VIQUINHA. Filiação: SEBASTIAOJOSE DE DEUS e GERACINA FERREIRA BUENO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 05/11/2025.
EDERSON APARECIDO CAMARGO, 37 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: MOISES APARECIDO CAMARGO e EVA APARECIDA CAMARGO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 7 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 05/11/2025.
FERNANDO ADILSON IELEN, 62 ano(s). Filiação: MARIA DAS DORES SALVADOR IELEN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, sexta-feira, 7 de novembro de 2025 às 13:00h. Data do Falecimento: 06/11/2025.
FILOMENA DAMBROSKI RAMOS, 78 ano(s). Filiação: ALOIZE DAMBROSKI e VERONICA SPAK DAMBROSKI. Sepultamento: PAROQUIAL DOM PEDRO II, sexta-feira, 7 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 06/11/2025.
IGOR DE JESUS SANTOS, 80 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: LUIS ALBERO BASTOS DOS SANTOS e ZINEIDA OLIVEIRA DE JESUS. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 7 de novembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 05/11/2025.
IRACY SOARES FAIGLE, 96 ano(s). Filiação: JOAO SOARES e ELISA SOARES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 7 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 06/11/2025.
IRAN CARLOS PIRES, 37 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ANTONIO CARLOS PIRES e ZANGER OLIVEIRA CARVALHO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 7 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 05/11/2025.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (06/11)
JAIR RIBEIRO DA SILVA, 84 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA FILHO e MARIA ALVES DE OLIVEIRA RIBEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 7 de novembro de 2025 às 15:30h. Data do Falecimento: 06/11/2025.
JOSE ACIR DO NASCIMENTO, 72 ano(s). Filiação: ANDRE BORGES DO NASCIMENTO e FHILOMENA SCHIMANSKI DO NASCIMENTO. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), sexta-feira, 7 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/11/2025.
JOSE ALAOR SALES ANTUNES, 77 ano(s). Profissão: LUBRIFICADOR(A). Filiação: JOAO PAULO NTUNES e MARIA DA LUZ SALES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 7 de novembro de 2025 às 11:30h. Data do Falecimento: 06/11/2025.
JOSE CARLOS SILVA DE SIQUEIRA, 61 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ROSELI INACIO ZUNTINI DE SIQUEIRA. Filiação: JOSE CARLOS PEDRO DE SIQUEIRA e MARIA SILVA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 7 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 06/11/2025.
JUDITH SOARES ALBUQUERQUE, 83 ano(s). Filiação: MARCELINO SOARES ALBUQUERQUE e ELENA ALVES FERREIRA ALBUQUERQUE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sexta-feira, 7 de novembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 06/11/2025.
JUVENIL COSTA, 59 ano(s). Filiação: CARLOS COSTA e NOEMIA ROSA DE FARIA COSTA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 7 de novembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 06/11/2025.
LUIZ ALBERTO FRANCO GARCIA, 76 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: OTILIA MARLENE FAGUNDES MACHADO GARCIA. Filiação: CELSO DE FREITAS GARCIA e HAVANY FRANCO GARCIA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), sexta-feira, 7 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 06/11/2025.
LUIZA CORREA RATTI, 11 ano(s). Filiação: MARCELO DAVID e ALESSANDRA CARLA CORRREA RATTI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 7 de novembro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 06/11/2025.
MARIA DO ROCIO DE GOES, 78 ano(s). Filiação: JOAO FABRICIO e MARIA GUILHERMINA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 7 de novembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 06/11/2025.
MARIA IVONE GANZ, 75 ano(s). Profissão: RECEPCIONISTA. Cônjuge: ALEIXO ANTONIO GANZ. Filiação: JOAQUIM PEREIRA e ANA LEMCIN PEREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 20:00h. Data do Falecimento: 05/11/2025.
MARLI DE FATIMA DOMINGUES, 67 ano(s). Filiação: ANTONIO DOMINGUES e IZALINA DE MELLO DOMINGUES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 7 de novembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 06/11/2025.
MARLON HIROYOSHI SATO, 37 ano(s). Filiação: DAGOBERTO HIROYOSHI SATO e ELIANE CORREA SATO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 7 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 06/11/2025.
MIRIAN MARTO LUIZ GATZ, 71 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: JOSE LUIZ e MARIA JULIA MARTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 22:00h. Data do Falecimento: 05/11/2025.
RODRIGO VIEIRA DE OLIVEIRA, 41 ano(s). Filiação: CLICEU JOSE VIEIRA DE OLIVEIRA e JANETE DAS GRACAS VIEIRA DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 22:00h. Data do Falecimento: 06/11/2025.
ROSANGELA MOREIRA BUENO, 43 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: JOSE VALMIR BUENO e MARIA LUCIA MOREIRA. Sepultamento: (BALSA NOVA) CEMITÉRIO DO BUGRE, sexta-feira, 7 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/11/2025.
THEREZA HOROIWA, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HAJIME HOROIWA. Filiação: TUNEIGI SASAKI e MIANO SASAKI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA ESOERANÇA, sexta-feira, 7 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 05/11/2025.
URSULA GERTRUDES KUSTER, 72 ano(s). Filiação: GUNTHER KUSTER e ELFRIEDA DORA KUSTER. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, sexta-feira, 7 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 06/11/2025.
WIELAND BRAATZ, 66 ano(s). Profissão: GERENTE. Cônjuge: ERICA BRAATZ. Filiação: SIEGFRIED BRAATZ e ELVIRA BRAATZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 7 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 06/11/2025.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (06/11)