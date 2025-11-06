Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira, 06/11/2025
ADEMIR ANTONIO PORTUGAL, 71 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ELIANDRA DA SILVA PORTUGAL. Filiação: LUIZ PINTO PORTUGAL e INES GORSKI PORTUGAL. Sepultamento: CEMITERIO DO BUGRE, quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 05/11/2025.
AMILTON PAES DE CAMARGO, 59 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA PAES DE CAMARGO. Filiação: URBANO PAES DE CAMARGO e NALVINA RODRIGUES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 05/11/2025.
ANTONIO CARLOS FERNANDES, 64 ano(s). Cônjuge: MARIA APARECIDA LEME DA LUZ FERNANDES. Filiação: JOSE ERVANDRO FERNANDES e SUELI MARLU FERNANDES. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 06/11/2025.
ARI MICHALOSKI, 87 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: ZILMA MICHALOSKI. Filiação: FRANCISCO MICHALOSKI e MARIA MICHALOSKI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 6 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 05/11/2025.
AUREA LEANDRO FERNANDES, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARNALDO FERNANDES. Filiação: ESMERALDO LEANDRO e CECY AZAMBUJA LEANDRO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 05/11/2025.
CARLOS ALBERTO MARTINS BORGES, 65 ano(s). Profissão: EXECUTIVO(A). Cônjuge: NANLI GONCALVES BORGES. Filiação: JORGE RIBEIRO BORGES e MARIA NORMA MARTINS BORGES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 05/11/2025.
DIORNE CORREA DOS SANTOS, 57 ano(s). Filiação: BENEDITO CORREA DOS SANTOS e JULIA KOLOGE DOS SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 05/11/2025.
DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS, 83 ano(s). Profissão: GUARDIÃO. Cônjuge: DORACI PEREIRA DOS SANTOS. Filiação: PEDRO PAULO DOS SANTOS e FELICIDADE PEREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 05/11/2025.
HELENA ELIETE MAGALHAES MORELLE, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE CANDIDO MORELLE. Filiação: ORFEU FERREIRA MAGALHAES e JULIA FESTITAFA MAGALHAES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 05/11/2025.
HILDA TEREZINHA LISBOA DE MIRANDA, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARI FRANCISCO GRENIER LISBOA DE MIRANDA. Filiação: FRANCISCO PEREIRA e JANDIRA CALOI PEREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 05/11/2025.
JANDIRA URSULINO PENICHE, 80 ano(s). Profissão: COBRADOR DE ONIBUS. Cônjuge: JAIR PENICHE DA SILVA. Filiação: QUIRINO DIAS PENICHE e APARECIDA DONICIA PENICHE. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 05/11/2025.
JOSE APARECIDO BONACIN, 75 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: VILMA APARECIDA ZONATO BONACIN. Filiação: PEDRO BENTO BONACIN e ZAIRA VALENTINI BONACIN. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 8 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 05/11/2025.
JULIA NADHYANY ALVES PINHEIRO, 20 ano(s). Profissão: GERENTE. Filiação: OLIVAR ALVES PINHEIRO JUNIOR e NADIA KATIE APARECIDA DOS SANTOS. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 6 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 05/11/2025.
KENDRICK DANIEL DE SOUZA BOSCAN, 1 mes(es). Filiação: KENALD DANIEL BOSCAN PERDOMO e KAROLINE TELLES DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 6 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 06/11/2025.
LENI MOTTA GRACHEKOSKI, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ERROL EDSON GRACHEKOSKI. Filiação: ANTONIO MOTTA e BAUNILDA RUTS MOTTA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 05/11/2025.
MARCIA MESQUITA THOME, 62 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: ORLANDO PAULO HEIDECKE. Filiação: ELDEMAR THOME e LEONILDA MESQUITA DA SILVA THOME. Sepultamento: CEMITÉRIO CRISTO REDENTOR – CASCAVEL/PR, quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 05/11/2025.
MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: RAIMUNDO RIBEIRO DE OLIVEIRA e LINDAURA RIBEIRO DE JESUS. Sepultamento: CREMATÓRIO VILA ALPINA – SP, quinta-feira, 6 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 05/11/2025.
MARIA DE LOURDES WARCHAU, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GERSON FERNANDES DA SILVA. Filiação: MIGUEL WARCHAU e JOANA WARCHAU. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 11:30h. Data do Falecimento: 05/11/2025.
MARIA INES CHOCIAI, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MIGUEL CHOCIAI e HELENA CHOCIAI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 05/11/2025.
MARISE HOLZMANN MARTIN, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ CARLOS MARTIN. Filiação: RUBENS HOLZMANN e ABBA DE BARROS HOLZMANN. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 11:30h. Data do Falecimento: 05/11/2025.
MARLENE MARCELO DOS SANTOS, 59 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE CARLOS FRANCA. Filiação: AUGUSTO CARLOS DOS SANTOS e ALZIRA MARCELO DOS SANTOS. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 05/11/2025.
NELSO PORTES, 85 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: GENOVILDA PORTES. Filiação: FRANCISCO AFONSO PORTES e ANTONIA IAROSCZEWSKI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/11/2025.
PAULO CEZAR DOS SANTOS, 58 ano(s). Profissão: LATOEIRO. Cônjuge: AMELIA CRISTINA GONCALVES MARTINS DOS SANTOS. Filiação: PEDRO DOS SANTOS e LUZIA SILVA SANTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 05/11/2025.
RAMON IGNACIO ROMERO ROJAS, 82 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Cônjuge: OLGA SOLTIVSKEI ROMERO ROJAS. Filiação: LADISLAU BUENO ROMERO e OILDA ESTHER ROJAS DE ROMERO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 18:00h. Data do Falecimento: 05/11/2025.
RODRIGO ALEX DE OLIVEIRA, 42 ano(s). Profissão: MANOBRISTA. Filiação: JAIR DE OLIVEIRA e CLAUDETE KONIK DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 05/11/2025.
ROSANGELA DE BIASSIO, 53 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: JOAO DE BIASSIO e MARLENE APARECIDA DE BIASSIO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 05/11/2025.
SHIRLEY APTZ, 89 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: WILSON APTZ. Filiação: PEDRO BROTKOWSKY e MERCEDES BROTKOWSKY. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 05/11/2025.
TEREZINHA DE JESUS STAVITZKI, 57 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROMILDO ANTONIO STAVITZKI. Filiação: RAIMUNDO ALMOIRA DOS SANTOS e HENRIQUETA DA SILVA LEAL SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 7 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 06/11/2025.
THERESA BREGINSKI FARIA, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO GONSALVES FARIA. Filiação: JOAO BREGINSKI e MARIA BREGINSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 05/11/2025.
