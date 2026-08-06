Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira, 06/08/2026

ALMIRO PEDRO LACERDA, 88 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: TELMA SALETTE BORGES DOS SANTOS LACERDA. Filiação: ALVINA LACERDA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 6 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 05/08/2026.
ALZIRA LOPES DE ALENCAR, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE LOPES DE ALENCAR e NILCE GOMES PEREIRA DE ALENCAR. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 6 de agosto de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 05/08/2026.
ANA ZEQUINAO, 99 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: WALDEMIRO ZEQUINAO. Filiação: JOAO ZWIR e MARIA ZWIR. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, quinta-feira, 6 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 05/08/2026.
ANGELA MARIA FIDELL DA SILVA, 58 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Filiação: ALFREDO FIDELL DA SILVA e NOELY CECILIA DA SILVA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO SANTO ÂNGELO, quinta-feira, 6 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 05/08/2026.
ANTONIO PEREIRA DE SOUZA, 52 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: OSVALDO ALVES DE SOUZA e MARIA APARECIDA ALVES DE SOUZA. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, quinta-feira, 6 de agosto de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 05/08/2026.
ASSIS BEGHETTO, 83 ano(s). Profissão: TORNEIRO MECÂNICO. Cônjuge: TERESA IEDE BEGHETTO. Filiação: VITALINO BEGHETTO e LUIZA ROSSA BEGHETTO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 6 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 05/08/2026.
BRAYAN ANDERSON LEITE DA SILVEIRA, 16 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: EVERTON ANDERSON DA SILVEIRA e ESTEFANIA LEITE DO NASCIMENTO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 5 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 05/08/2026.
DELMA COELHO DE LOIOLA, 105 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ALDERICO DE BARROS LOIOLA. Filiação: JOAO ANTUNES COELHO e SUZANITA ALVES COELHO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 6 de agosto de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 05/08/2026.
ELIZABETH DAS GRACAS KLOSS, 76 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: EDMUNDO KLOSS. Filiação: RUFINA NEVES GONCALVES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 6 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 05/08/2026.
ERONILDO DE FARIAS LINS, 53 ano(s). Profissão: AJUDANTE. Filiação: OZEAS LINS e ETELVINA DE FARIAS LINS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 6 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 05/08/2026.
EVALDO OLCHA, 82 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: ROSELI ANA OZOLINSKI OLCHA. Filiação: BOLESLAU OLCHA e ANA OLCHA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 7 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 05/08/2026.
GERALDO SOARES NASCIMENTO, 90 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: IVO SOARES DO NASCIMENTO e PAULINA MENDES DA CUNHA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 6 de agosto de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 05/08/2026.
GESSE MOREIRA PINTO, 62 ano(s). Filiação: JOVIANO FRANCISCO PINTO e MRIA MOREIRA PINTO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quinta-feira, 6 de agosto de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 05/08/2026.
ILDA AIRES DE PAIVA, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAQUIM ANTONIO DE PAIVA. Filiação: OTAVIO PEDROSO DE MEIRA e JANDIRA AIRES DE MEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 6 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 05/08/2026.
IZADORA DE JESUS DOS SANTOS, 1 ano(s). Filiação: NEUCLAIR DOS SANTOS BUENO e DIENIFER JESUSU DOS SANTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO TRANQUEIRA, quinta-feira, 6 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 06/08/2026.
JOAO MARIA ALVES, 74 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: IZAURA DE OLIVEIRA. Filiação: MANOEL FRANCISCO ALVES e MARIA EUGENIA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 6 de agosto de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 05/08/2026.
JOSE CARLOS DOS SANTOS, 58 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOSE THOME DOS SANTOS FILHO e FRANCISCA AQUINO DOS SANTOS. Sepultamento: COLONIA DOM PEDRO – C. LARGO, quinta-feira, 6 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 05/08/2026.
JOSE CARLOS E SILVA, 74 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: DALVA MARIA BARCELOS E SILVA. Filiação: LEONTINO N E SILVA e HELENA C P E SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 6 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/08/2026.
JOSELIA DA SILVA MACHADO, 81 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: JOAO LUIZ DA SILVA MACHADO. Filiação: JOSE RODRIGUES DA SILVA e MARIA CANDIDA RODRIGUES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 6 de agosto de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 05/08/2026.
JOSEMAR TIKLE PEDRO, 81 ano(s). Cônjuge: EUNICE SIMEAO PEDRO. Filiação: JORGE MACHADO PEDRO e ALICE TIKLE PEDRO. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 6 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 05/08/2026.
LEA ALBUQUERQUE DE MORAES, 86 ano(s). Profissão: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. Filiação: JEFFERSON BARBOZA DE MORAES e CLEYDE ALBUQUERQUE DE MORAES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 6 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 05/08/2026.
LIDIA SIATKOVSKI, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO SIATKOVSKI. Filiação: JOAO RODAK e ESTEFANA RODAK. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 5 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 05/08/2026.
LINDAMIR DE DEUS BUENO, 60 ano(s). Profissão: DENTISTA. Cônjuge: ANTONIO KRAST FILHO. Filiação: PEDRO DAMIAO DE DEUS BUENO e ETELVINA DE DEUS BUENO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 6 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 05/08/2026.
LUIZ CARLOS CARVALHO DE MELLO, 81 ano(s). Cônjuge: RUTE ALVES DE MELLO. Filiação: ADOLAR ALVES DE MELLO e LIBIA CARVALHO DE MELLO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 6 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 05/08/2026.
MANOEL CANDIDO DA SILVA, 93 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: MARIA COLODINA DA SILVA. Filiação: FERMINO FRANCISCO DEN CARVALHO e ADELINA CANDIDA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 6 de agosto de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 05/08/2026.
MARCELO POIAN, 35 ano(s). Profissão: MECANICO MONTADOR. Filiação: LUIZ ANTONIO POIAN e CLEIDE MARIA DA SILVA POIAN. Sepultamento: CEMITERIO CONTENDA, quinta-feira, 6 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 05/08/2026.
MARIA DE LURDES RALDI, 76 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: MATHIAS STAIDEL e MARIA KRUGER STAIDEL. Sepultamento: MUNICIPAL, quinta-feira, 6 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 05/08/2026.
MARIA EUNICE DOS SANTOS ALMEIDA, 65 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: CICERO ALVES DE ALMEIDA. Filiação: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS e SEBASTIANA JACINTA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 7 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 06/08/2026.
MARIA JAPONEZA DAS NEVES CORREA, 67 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: NELSON FRANCISCO CORREA. Filiação: JOAO RODRIGUES NEVES e FRANCISCA CARDOSO GUIMARAES. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, quinta-feira, 6 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 05/08/2026.
MARIA OTILIA PINTO FERREIRA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LINO BRANDAO FERREIRA. Filiação: ARMANDO PEREIRA PINTO e GRACINDA DA SILVA QUINTAS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 6 de agosto de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 05/08/2026.
MARICO TADA UMEO, 74 ano(s). Profissão: GERENTE. Cônjuge: ARMANDO UMEO. Filiação: YOSHIO TADA e SUEO TADA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 6 de agosto de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 05/08/2026.
MARILENE MELO, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DANILO MELO. Filiação: MANOEL CASTANHO e OSVALDA PUERTAS CASTANHO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 6 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 05/08/2026.
NEIDA MARIA BANDEIRA MOSIMANN, 73 ano(s). Profissão: MASSAGISTA. Cônjuge: JOSE MARIA SIMON MOSIMANN. Filiação: VASLINDA PEPE BANDEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 6 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 05/08/2026.
NEUZA BARBOSA, 82 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JOSE JULIO BARBOSA e CONCHETA VALLONI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 6 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 05/08/2026.
PAULO CESAR AMADO, 54 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: SUELI APARECIDA FURTUOSO. Filiação: LOURIVAL AMADO e ANTONIA DOS SANTOS AMADO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, sexta-feira, 7 de agosto de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 06/08/2026.
PEDRO FERNANDES BETIM, 66 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: JORACI GONCALVES CARNEIRO BETIM. Filiação: PACIFICO BETIM e LEONOR FERNANDES BETIM. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 6 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 05/08/2026.
PEDRO PERFETTI, 57 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: VALDEMIRO PERFETTI e RITA GALAM PERFETTI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 6 de agosto de 2026 às 02:00h. Data do Falecimento: 05/08/2026.
RENAN GABRIEL MARQUES ORSI, 4 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: RUTH MARQUES ORSI. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, quarta-feira, 5 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 05/08/2026.
ROBERTO RAMON MORALES MARTINEZ, 83 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: EMERICO MORALES REYES e EVANGELINA MARTINEZ. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 5 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 05/08/2026.
SANDRA FERREIRA ALVES, 47 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: GERSON VARGAS PEIXOTO. Filiação: JOAO ALVES e JOANA FERREIRA ALVES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 6 de agosto de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 05/08/2026.
SIDNEY DE LARA LUTH, 59 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: LAURO DA VEIGA LUTH e CLOTILDE DE LARA LUTH. Sepultamento: (CAMPO MAGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO, quinta-feira, 6 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 05/08/2026.
SOLANGE DE OLIVEIRA RODRIGUES, 46 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: JOSIAS GALDINO RODRIGUES e ARGELIA DE OLIVEIRA RODRIGUES. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quinta-feira, 6 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 05/08/2026.
TERESINHA DORACY MOLETA ANCAY, 72 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: RAIMUNDA ANCAY. Filiação: MARIA ROSALIA MOLETA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, quinta-feira, 6 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 05/08/2026.
TETSUHARU NASUNO, 85 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: NILCE YURIKO. Filiação: AKIJI NASUNO FURUOKA e TOMOE FURUOKA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 6 de agosto de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 05/08/2026.
WALTAL INGRID MOREIRA, 75 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: WLALDOMIRO MOREIRA. Filiação: CARLOS WERNER e NELGA WERNER. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 6 de agosto de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 05/08/2026.