Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira, 05/11/2026

ABEL ALVES TABORDA, 75 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA DO CARMO TABORDA. Filiação: DOMINGOS ALVES DOS SANTOS e MARCILIA TABORDA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 5 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 04/11/2026.
ADILSON KARPOVICZ, 49 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: MARIO KARPOVICZ e ODETE RIBEIRO KARPOVICZ. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 5 de novembro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 04/11/2026.
ALEXANDRE BATISTA, 52 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: DENISE APARECIDA VIEIRA BATISTA. Filiação: TARGINA MARIA BATISTA. Sepultamento: CEMITERIO PORTAL DA SAUDADE, sábado, 7 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 04/11/2026.
ALINE BILINSKI TEIXEIRA, 55 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: WHELLINGTON SALES TEIXEIRA e LUDOVICA JANINA TEIXEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 5 de novembro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 04/11/2026.
ANTONIO ALBERTO ROLOFF, 78 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: FRANCISCO ROLOFF e MARIA DA LUZ ROLOFF. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 5 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 04/11/2026.
APARECIDA DONIZETE SCALFI, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FERMINO INACIO DA SILVA e MARIA JOSE DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 5 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 04/11/2026.
ARSENIA MARIA DOS SANTOS, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARTILIANO FERREIRA DOS SANTOS. Filiação: JOSE FERREIRA DA SILVA e SENHORINHA DAS NEVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 5 de novembro de 2026 às 14:40h. Data do Falecimento: 04/11/2026.
CATHARINA DE FREITAS COOPER, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARI COOPER. Filiação: BENEDICTO DE FREITAS e ANA MASKIO SECCON. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, quinta-feira, 5 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 04/11/2026.
CECILIA WALESKO DE FREITAS, 85 ano(s). Profissão: AUXILIAR DE ENFERMAGEM. Cônjuge: VALDIR DE FREITAS. Filiação: LUCAS WALESKO e TECLA WOSCH WALESKO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, quinta-feira, 5 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 04/11/2026.
CLARISSE FRANCISCO DE CAMPOS, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: BENEDITO FRANCISCO FILHO e SEBASTIANA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 5 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 04/11/2026.
DAISY SILVEIRA FRANCO, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO ALFREDO GARRET FRANCO. Filiação: OTAVIO SILVEIRA e ALZIRA MARIA DA SILVA SILVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 5 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 05/11/2026.
DEVAIR DA CRUZ SILVA, 91 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: VICENTE SILVA e MARIA DA CRUZ. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 5 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 04/11/2026.
DIONATAM PEDROSO ANTONOVICZ, 35 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: DIOCESAR PEDROSO ANTONOVICZ e LORENI MARIZA ANTONOVICZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 5 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 04/11/2026.
DIRCEU FONSECA, 85 ano(s). Cônjuge: ROSEMARI MARQUES DE OLIVEIRA FONSECA. Filiação: LAURO FONSECA e ARACI FONSECA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 4 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 04/11/2026.
DORGIVAL ALVIM SARMENTO, 61 ano(s). Cônjuge: VANIA CELMA TOLEDO DOS SANTOS. Filiação: PETRONIO FERREIRA SARMENTO e MIRTO ALVIM SARMENTO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 5 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 04/11/2026.
ELOAH DO MONTE SOARES, 4 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: SERGIO SOARES GOMES e MARTA DO MONTE MENDONCA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 5 de novembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 04/11/2026.
FABIANO RIBAS DOS SANTOS, 39 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JULIANO FERREIRA DOS SANTOS e SUELI DO ROCIO RIBAS DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 5 de novembro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 04/11/2026.
FRANCISCO LUIZ SILVESTRI, 80 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: LUCINDA MARIA TRINDADE SILVESTRI. Filiação: ARISI LUIGI SILVESTRI e ANGELA CATARINA FONTANELLA SILVESTRI. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 5 de novembro de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 05/11/2026.
GISELE HACKE CASTRO, 30 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: GABRIEL GRANEMANN DE CASTRO. Filiação: EZILDO HACKE e TEREZINHA RIBEIRO HACKE. Sepultamento: MUNICIPAL DE MAFRA SC, quinta-feira, 5 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 04/11/2026.
GREIXIMAR ZULEMA GUZMAN ABACHE, 9 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: GEXIMAR ANDREINA GUZMAN ABACHE. Sepultamento: CEM CIUDAD BOLIVAR, sexta-feira, 6 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 04/11/2026.
ILZIRA BARTH, 89 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: NARCIZO BARTH e ADELINA ELISA BERTH. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, quarta-feira, 4 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 04/11/2026.
IRACY ALVES DE MORAES, 87 ano(s). Filiação: FRANCISCO ALVES NEGRAO e NATALINA NUNES NOGUEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 5 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 04/11/2026.
ISOLETE APARECIDA COSTA DE CARVALHO, 61 ano(s). Profissão: GERENTE COMERCIAL. Cônjuge: SEBASTIAO ROBERTO DE CARVALHO. Filiação: JOSE COSTA e DELTA PEREIRA COSTA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 5 de novembro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 04/11/2026.
JOANA APARECIDA DA MOTTA, 89 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: JOSE PAES DA MOTTA e BENEDICTA CAROLINA DE JESUS. Sepultamento: CEMITÉRIO DE JOAQUIM TAVORA, quinta-feira, 5 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 04/11/2026.
JOAO APARECIDO DA FONSECA, 58 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: AUREA DA SILVA LIMA. Filiação: JOAO EDUARDO DA FONSECA e LOURDES PAULO CARDOSO. Sepultamento: CEMITERIO JARDIM DA PAZ, sábado, 7 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 04/11/2026.
JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA, 56 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Filiação: JOSE RIBEIRO DA SILVA e GUIOMAR PEREIRA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 5 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 04/11/2026.
JOAO MARIA LEAL DE MEIRA, 68 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: EVA MEIRA PEREIRA. Filiação: JORGE RODRIGUES DE MEIRA e ALZIRA LEAL DE MEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 5 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 04/11/2026.
JOAO PEDRO CABRAL, 74 ano(s). Profissão: RELIGIOSO (A). Cônjuge: JOAO PEDRO CABRAL. Filiação: ARNALDO CABRAL FILHO e DONATILA CABRAL. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 5 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 04/11/2026.
JOAO VICTOR SANTOS KRUCZIAK, 13 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: JOAO PAULO KRUCZIAK e APARECIDA NASCIMENTO DOS SANTOS. Sepultamento: DEFINIR, quinta-feira, 5 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 04/11/2026.
JOZENETE JOZELI DO ROCIO SPERANSETA, 71 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: ANTONIO SPERANSETA e MARIA FONTOURA SPERANSETA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 5 de novembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 04/11/2026.
JUVELINA SILVA CASCARDO, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HENRIQUE CARMO CASCARDO. Filiação: PAULINA KALINOWSKA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 5 de novembro de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 04/11/2026.
LEONOR DOS SANTOS ZEM, 94 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ZILDO GASPARIN ZEM. Filiação: DOMINGOS BELLOS DOS SANTOS e CANDIDA RIBEIRO DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, quarta-feira, 4 de novembro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 04/11/2026.
LINDAMIR GALDINO, 73 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: AURORA MIRANDA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, quinta-feira, 5 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 04/11/2026.
LUCIELE DINIZ, 35 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: JOSE DINIZ e LUCILENE SOARES DINIZ. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, quinta-feira, 5 de novembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 04/11/2026.
MARIA APARECIDA DOS SANTOS RIBEIRO, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEBASTIAO ALVES DO RIBEIRO. Filiação: OSCAR CORDEIRO DOS SANTOS e MARIA OLINDA RODRIGUES DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quinta-feira, 5 de novembro de 2026 às 23:59h. Data do Falecimento: 05/11/2026.
MARIA LUIZA MENDES, 85 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: JENY MENDES e JOSEPHINA MENDES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 5 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 04/11/2026.
MARIA SUELI VICENTE, 70 ano(s). Profissão: CAIXA. Filiação: ANTONIO VICENTE THOMAZ e MARIA JOSE PADILHA THOMAZ. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 5 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 04/11/2026.
MAURO DOS SANTOS, 63 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: SHIRLEY LOPES PARAGUAIO DOS SANTOS. Filiação: MANOEL ANTONIO DOS SANTOS e ANA MACENA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quinta-feira, 5 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 04/11/2026.
MAYKON FARIA DA CUNHA, 48 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: KARINE SILVA DIAS CUNHA. Filiação: RONES FARIA DA CUNHA e DINORA FARIA DA CUNHA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 5 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 04/11/2026.
NEIDE TERESINHA PADILHA, 72 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ARTUR PADILHA e DARIA RIBEIRO PADILHA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, quinta-feira, 5 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 04/11/2026.
NELSON TEDESCHI JUNIOR, 63 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: NELSON TEDESCHI e ELIZETE TEDESCHI. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 5 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 04/11/2026.
NILZETE ALVES DA SILVA FONSECA, 57 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Filiação: PASCHOAL DA SILVA FONSECA e PEDRINA ALVES ALBOIT. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, quinta-feira, 5 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 05/11/2026.
OSCAR RICARDO DOS SANTOS, 94 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Cônjuge: LUCIA ROSA DOS SANTOS. Filiação: RICARDO CRISPIM DOS SANTOS e BASELISSA HERMENEGILDO DOS SANTOS. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quinta-feira, 5 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 04/11/2026.
OSVALDO MACEDO, 70 ano(s). Profissão: AÇOUGUEIRO. Filiação: PLINIO MACEDO e MARIA DE LOURDES MACEDO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 5 de novembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 04/11/2026.
RILA MARIZE SELBMANN, 83 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: RUBENS SELBMANN e ROSA SELBMANN. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 5 de novembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 04/11/2026.
ROSELI JACINTO, 44 ano(s). Profissão: COBRADOR. Filiação: FLORENTINO JACINTO e DENISE LEANDRO JACINTO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 5 de novembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 04/11/2026.
SANDRA ARNOLD BANDEIRA, 48 ano(s). Profissão: ARTESÃO(Ã). Cônjuge: EZEQUIEL LAUZ BANDEIRA. Filiação: ADAO GONZALES ARNOLD e INIZABETH DAS NEVES ARNOLD. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 5 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 04/11/2026.
SIMONE CRISTIANE CORREIA, 51 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: HERMES HERCILIO CORREIA e SIRLEI PEREIRA CORREIA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 6 de novembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 04/11/2026.
SONIA VILLABLANCA VENTURA, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO VICENTE VENTURA. Filiação: LUIZ VILLABLANCA e EUNICE PEREIRA VILLABLANCA. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, quinta-feira, 5 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 04/11/2026.
TAWANY MARRY BRANDAO SIMOES, 36 ano(s). Profissão: JORNALISTA. Cônjuge: LARISSA DE OLIVEIRA PISSURNO. Filiação: VENANCIO SIMOES e ELENA FERREIRA BRANDAO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sábado, 7 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 04/11/2026.
WIDERSON CARLOS SIQUEIRA CORTES, 76 ano(s). Profissão: ECONOMISTA. Cônjuge: NELCI TEREZINHA SIQUEIRA CORTES. Filiação: FURTUNATO SIQUEIRA CORTES e EUNICE TONIOLO CORTES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 5 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 04/11/2026.
YARA MARTINEZ DE CARVALHO E SILVA STROPPA, 87 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: JOSE CORIOLANO DE CARVALHO E SILVA e MARIA MARTHA MURCIA MARTINEZ DE CARVALHO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 5 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 04/11/2026.
ZAIRA LORO SANTOS, 84 ano(s). Profissão: AUXILIAR ENFERMAGEM. Cônjuge: VALDECK SANTOS. Filiação: SANTO LORO e ROSA LORO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, quinta-feira, 5 de novembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 04/11/2026.
ZELINDA CARVEZAN, 84 ano(s). Profissão: PEDAGOGO(A). Filiação: ALFREDO MARCELO CARVEZAN e ONESTA CARVEZAN. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 5 de novembro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 04/11/2026.