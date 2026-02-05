Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (05/02)
CARLOS ROBERTO DE CASTILHOS, 75 ano(s). Cônjuge: MAURILIA RODRIGUES DE CASTILHOS. Filiação: ADAO MOREIRA DE CASTILHOS e ALMIRA MOREIRA DE CASTILHOS. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 05/02/2026.
CATARINA LIMA DO NASCIMENTO CINTRA, 85 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: EURIPEDES CORREIA CINTRA. Filiação: ARLINDO URIAS DO NASCIMENTO e MARIANA VICENTE DE LIMA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 05/02/2026.
DALILA BORGES PADILHA, 100 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANIBAL PADILHA. Filiação: BRASILIO BORGES DO AMARAL e LUZIA CHITA DO AMARAL. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 05/02/2026.
DANTE FALCONE, 84 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Filiação: SALVATORE FALCONE e TERESA MAZZOCCHI FALCONE. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 05/02/2026.
DARLEI SILVESTRE BORBA CORDEIRO, 61 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARLENE DOS SANTOS CORDEIRO. Filiação: ROQUE BORBA CORDEIRO e CATARINA FISTER. Sepultamento: CEMITERIO BORDA DO CAMPO -QUATRO BARRAS/PR, sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 04/02/2026.
ELZIO NASCIMENTO ROSA, 65 ano(s). Profissão: ENTREGADOR(A). Filiação: LUPERCIO PEREIRA DA ROSA e ARLETE APARECIDA DO NASCIMENTO ROSA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 05/02/2026.
GENI GONCALVES DE OLIVEIRA, 76 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: AVELINO GONCALVES DE OLIVEIRA e MARIA ALVES. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 05/02/2026.
GLORIA CONCEICAO SOLDERA, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: REYNALDO SOLDERA. Filiação: FRANCISCO PEDRO CONCEICAO e MARIANA LEITE CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 05/02/2026.
HELITON JAMIL DOS ANJOS, 42 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JAMIL DOS ANJOS e ANGELINA BARBOSA DOS ANJOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 05/02/2026.
ISIS LANA CORREIA DE ALMEIDA, 1 dia(s). Profissão: MENOR. Filiação: MATHEUS CORREIA DOS SANTOS e MARIA EDUARDA CORDEIRO DE ALMEIDA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 04/02/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (05/02)
JANETE CLEMENTE DE SOUZA, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO DE SOUZA NETO. Filiação: LUIS CLEMENTE e MAURINA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 05/02/2026.
LUIZA GOMES DE SOUZA, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEBASTIAO LOURENCO DE SOUZA. Filiação: JOSE GOMES DE MORAIS e BENEDITA COELHO DE MORAIS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 05/02/2026.
MARIA DA LUZ DE PAULA SOARES, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO BATISTA SOARES. Filiação: ANTONIO PAULA DA SILVA e DELFINA LOPES DE PAULA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 05/02/2026.
MARIA EDITH LIMA DE ALMEIDA, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALBARY LIMA DE ALMEIDA. Filiação: JOAO CHIQUETTO e NOEMIA CHIQUETTO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 04/02/2026.
RAFAEL MOTA DE SOUZA, 42 ano(s). Profissão: ASSISTENTE SOCIAL. Filiação: NELSON MOTA DE SOUZA e DENISE MOTA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 04/02/2026.
RICARDO DAMACENO GEGLINE, 50 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Cônjuge: VERA LUCIA LEMOS ORIBES GEGLINE. Filiação: ILSON GEGLINI e CLAUDETE MARIA DAMASCENO GEGLINE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 04/02/2026.
RICARDO FERREIRA MACHADO, 42 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: NATALIO FERREIRA MACHADO e SANTA FILOMENA FERREIRA MACHADO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 04/02/2026.
ROSALIA FERNANDES DOS SANTOS, 85 ano(s). Filiação: JULIO FERNANDES e MARIA FONTOURA FERNANDES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 05/02/2026.
SONIA DE FATIMA GUIDOLIN, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CARLOS GUIDOLIN e GESI DE MOURA GUIDOLIN. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 05/02/2026.
THIAGO WILLIAM CARVALHO DE BRITO, 26 ano(s). Profissão: BARBEIRO. Filiação: CLOVIS FERREIRA DE BRITO e EDINA APARECIDA CARVALHO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 04/02/2026.
VALDIR DA SILVA, 52 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: VALMIR DA SILVA e RUTE PINTO DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 04/02/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (05/02)