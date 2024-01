Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (04)

AIRTON MOREIRA, 63 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Cônjuge: NEUZILDA MARIA RODRIGUES. Filiação: CUSTODIO ALVES MOREIRA e FLORINDA PINHEIRO MOREIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, quinta-feira, 4 de janeiro de 2024 às 16:30h.

ANDREYNA DE ANDRADE ANTUNES CALDAS, 19 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: PAULO ROBERTO ANTUNES CALDAS e ANDREIA DE ANDRADE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 4 de janeiro de 2024 às 15:00h.

CARLOS ROBERTO BORGES FERREIRA, 37 ano(s). Profissão: MONTADOR(A). Filiação: JOSE CARLOS ANTUNES FERREIRA e ESCALINA BORGES. Sepultamento: (CAMPINA GRANDE DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL, quinta-feira, 4 de janeiro de 2024.

GETULIO CHAGAS, 70 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Filiação: AFONSO CHAGAS e MARIA CANDIDA DE JESUS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 4 de janeiro de 2024 às 09:30h.

JOAO MACHADO DE ALMEIDA, 79 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: BELAIR MARIA TEIXEIRA DE ALMEIDA. Filiação: DURVALINO MACHADO DE ALMEIDA e FRANCISCA DE OLIVEIRA ALMEIDA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 4 de janeiro de 2024 às 09:00h.

JOAO MARIA VICENTE, 85 ano(s). Profissão: CORTADOR(A). Filiação: ANDRIANO JOAQUIM VICENTE e MARIA TRINDADE DIAS DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO A DEFINIR, quinta-feira, 4 de janeiro de 2024.

JOAO MUNIZ DOS SANTOS, 92 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ANA DA SILVA SANTOS. Filiação: JORGE MUNIZ DOS SANTOS e SENHORINHA SOARES DOS SANTOS. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO TOMAS COELHO, quinta-feira, 4 de janeiro de 2024 às 17:00h.

LARISSA SANTOS DO NASCIMENTO, 28 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ARTUR JOSE LIMA DO NASCIMENTO e ANTONIA APARECIDA BANDEIRA SANTOS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, quinta-feira, 4 de janeiro de 2024 às 15:00h.

LIVIA PEREIRA MACHADO, 10 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: ANTONIO FRANCISCO COSTA MACHADO e SIMONE APARECIDA PEREIRA. Sepultamento: CEMITÉRIO PALMEIRINHA – GUARAPUAVA – PR, quinta-feira, 4 de janeiro de 2024 às 17:00h.

LUCIA ONOFRE, 68 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: PEDRO ONOFRE e IRACI ANGELICA ONOFRE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 4 de janeiro de 2024.

MARCOS ANTONIO TEMELLIS, 61 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: IRENE DOS REIS TEMELLIS. Filiação: ANTONIO TEMELLIS JUNIOR e MARLENE SILVA TEMELLIS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quinta-feira, 4 de janeiro de 2024 às 01:00h.

MARIO CEZAR FERREIRA DE MORAES, 68 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: DAILZA NUNES MACHADO DE MORAES. Filiação: ANTAO JUVENCIO DE MORAES e MARIA ANTONIA FERREIRA DE MORAES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 4 de janeiro de 2024 às 16:30h.

NIVALDO TEMPESTA, 69 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: IVONE GALDINO TEMPESTA. Filiação: GERALDINO TEMPESTA e ARACY ESCABIA TEMPESTA. Sepultamento: JARDIM DA COLINA (SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP), quinta-feira, 4 de janeiro de 2024 às 17:00h.

OLIVIR DA CRUZ BAGLIOLI, 92 ano(s). Profissão: TORNEIRO MECÂNICO. Cônjuge: MARIA CELIA BAGLIOLI. Filiação: JOAO BAPTISTA BAGLIOLI e DINORAH DA CRUZ BAGLIOLI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), quinta-feira, 4 de janeiro de 2024 às 16:00h.

REYNALDO GILICZYNSKI, 92 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MARIA JOSE MARTINS GILICZYNSKI. Filiação: VICENTE GILICZYNSKI e JOANNA GILICZYNSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quinta-feira, 4 de janeiro de 2024 às 09:00h.

ROSE MARI QUERINO, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE HERMES QUERINO. Filiação: ARMANDO COSTA FONTOURA e EUGENIA KACHINSKI FONTOURA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 4 de janeiro de 2024 às 11:00h.

SOLANGE SA FORTES FERREIRA ISFER, 67 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: MARCOS VALENTE ISFER. Filiação: ANGELO FERREIRA e MARIA VENANCIA SA FORTES FERREIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 4 de janeiro de 2024 às 16:00h.

WALKIRIA SAFKA MARTINS, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO NELSON COELHO MARTINS. Filiação: ESTANISLAU SAFKA e JOANA SAFKA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA (CURITIBA), quinta-feira, 4 de janeiro de 2024 às 14:30h.

