Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (04/12)
ANDRE COLLACO KIOSHIMA, 38 ano(s). Filiação: EDUARDO KIOSHIMA e ANA CAROLINA WIEDMER COLLACO KIOSHIMA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 5 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 04/12/2025.
ANETE LIMA BERBERTI, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MIGUEL BERBERI. Filiação: NEWTON LIMA e ANNA BUSNARDO LIMA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 4 de dezembro de 2025 às 08:30h. Data do Falecimento: 03/12/2025.
ANTONIO FERREIRA, 67 ano(s). Profissão: MECÂNICO INDUSTRIAL. Cônjuge: ELAINE. Filiação: NELSON FERREIRA e ADELMIRA BORGES FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 5 de dezembro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 04/12/2025.
CELIO DE OLIVEIRA RAIMUNDO, 67 ano(s). Profissão: CHAPEADOR(A). Filiação: JOSE RAIMUNDO FILHO e PETRONIMIA DE OLIVEIRA RAIMUNDO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 5 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 04/12/2025.
CHRISTIAN CARLO BOVE, 60 ano(s). Filiação: SYLVIO BOVE e HEDELTRAUDE BOVE. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 5 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 04/12/2025.
CLAUDETE APARECIDA COELHO, 50 ano(s). Profissão: CARTEIRO. Filiação: DORIVAL MARTINS COELHO e MARIA DOS ANJOS COELHO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, sexta-feira, 5 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 03/12/2025.
HELENA STECHENSKI FONTOURA, 15 hora(s). Profissão: MENOR. Filiação: ELITON MATEUS FONTOURA e ANE FRANCIELI STECHENSK MATOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 5 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 03/12/2025.
HILDA LAUFFER CHAVES, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO LAUFFER e ANNA LAUFFER. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 5 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 04/12/2025.
JAIR ALVES, 80 ano(s). Profissão: ESTIVADOR. Filiação: LUIZ ALVES e DOMINGAS CANDIDO DE PAULA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 5 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 04/12/2025.
JAIR FONTAO DIAS, 95 ano(s). Filiação: SAUL DIAS e JACY FONTAO DIAS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 5 de dezembro de 2025 às 18:00h. Data do Falecimento: 04/12/2025.
JANFRANCO FREGONESE, 64 ano(s). Filiação: AVELINO FREGONESE e IRMA CARNIEL FREGONESE. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 5 de dezembro de 2025 às 18:00h. Data do Falecimento: 04/12/2025.
JOAO LEMOS DOS SANTOS NETO, 25 ano(s). Profissão: AUXILIAR COZINHA. Filiação: MARCELO LEMOS DOS SANTOS e IVANISA LEMOS DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sexta-feira, 5 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 03/12/2025.
JONAIR DE MATTOS, 68 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: ANA ROSA DE MATTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 5 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 03/12/2025.
JOSE MAURICIO CELESTINO, 57 ano(s). Filiação: JORGE CELESTINO e LOURDES BRUGNARI CELESTINO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 5 de dezembro de 2025 às 10:40h. Data do Falecimento: 04/12/2025.
LOURDES INES VALIENTE, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE FRNCISCO VALIENTE e NATALIA PIO VALIENTE. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), quinta-feira, 4 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 03/12/2025.
LUIZ ANTONIO NASCIMENTO, 52 ano(s). Profissão: BORRACHEIRO(A). Cônjuge: FABIANA BUENO. Filiação: ANIZIO NASCIMENTO e ANTONIA JESUINA NASCIMENTO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 4 de dezembro de 2025 às 05:08h. Data do Falecimento: 04/12/2025.
LUIZ FERREIRA, 65 ano(s). Filiação: JOAQUIM FERREIRA e GLORIA BORGES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 5 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 04/12/2025.
MAICOM PINHEIRO FONSECA, 34 ano(s). Filiação: MAICOM PINHEIRO FONSECA e DALVA PINHEIRO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 5 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 04/12/2025.
MANOEL DIAS, 87 ano(s). Filiação: JOSE AMBROSIO DIAS e LAURINDA DAS DORES DIAS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 5 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 04/12/2025.
MARIA ANACLETA CHAVES DE LIMA, 82 ano(s). Cônjuge: JOSINO GERVASIO DE LIMA. Filiação: ELMINDA CABUDE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 5 de dezembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 04/12/2025.
MATEUS SANTOS DE SANTANA, 20 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Filiação: RENILDO SANTOS DE SANTANA e ANTONIA DE JESUS SANTOS. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, sexta-feira, 5 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 03/12/2025.
NILZA ARRIOLA DE FREITAS, 82 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: LAURO ARRIOLA e ANA FITZ ARRIOLA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 4 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 03/12/2025.
OSWALDO BECKER FAGUNDES, 58 ano(s). Filiação: LEOPOLDO FAGUNDES e CRISTINA BAPTISTA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 5 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 03/12/2025.
PAULO ROBERTO MATHOZO DA SILVA, 66 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: JOSE MATHOZO DA SILVA e IRACEMA MARTINS DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 5 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 04/12/2025.
RONALDO ADRIANO DE LIMA, 50 ano(s). Filiação: JOAO CUSTODIO DE LIMA e VANDERCI APARECIDA SILVERIO DE LIMA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 5 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 04/12/2025.
ROZARIA NERY SOARES, 91 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: GUILHERMINO FELICIANO SOARES. Filiação: WALDOMIRO NERY RAMOS e MARIA JOSE GONCALVES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 5 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 04/12/2025.
RUTH GARBI ASSUMPCAO, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: HELLMUT GARBI e DALILLA GARBI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, sexta-feira, 5 de dezembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 04/12/2025.
SELMA BERQUO DE SOUZA, 75 ano(s). Filiação: HELEODORO GONCALVES DE SOUZA e MARIA BERQUO. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 5 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 04/12/2025.
SILVANA REGINA NASCIMENTO, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE MORENO DO NASCIMENTO e ALAIDES DAS VIRGENS SANTOS. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 5 de dezembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 04/12/2025.
TEREZA DE LARA FURMANN, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: AMANTINO RODRIGUES e JANDIRA DE LARA RODRIGUES. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 5 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 04/12/2025.
THEREZA BUSCH, 89 ano(s). Profissão: RECEPCIONISTA. Cônjuge: CARLOS KOVALCZUK. Filiação: CASIMIRO BUSCH e MARIA BUSCH. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 5 de dezembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 04/12/2025.
TONNY CAR ALMEIDA GONZALEZ, 37 ano(s). Profissão: TÉCNICO. Filiação: TONNY CAR ALMEIDA GONZALEZ ALMEIDA GONZALEZ e CLAUDIA RAQUEL GONZALEZ. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 4 de dezembro de 2025 às 21:00h. Data do Falecimento: 03/12/2025.
VENCESLAU GELINSKI, 76 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ESTANISLAU GELINSKI e MARIA EUDOCIA GELINSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 5 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 04/12/2025.
WHILTON MOURA DA SILVA, 56 ano(s). Filiação: FRANCISCO DE ASSIS MOURA e MARIA DAS MERCES SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 4 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 04/12/2025.
