Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira, 04/06/2026

ADELINO COSME, 85 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: DIVA ALVES COSME. Filiação: JOSE COSME e BENTA RITA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CAMPO LARGO DA ROSEIRA, quinta-feira, 4 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 03/06/2026.
ADRIANA MARCIA HORBACH, 52 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO HORBACH e ALAIDE FERREIRA DE LIMA HORBACH. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, sexta-feira, 5 de junho de 2026. Data do Falecimento: 04/06/2026.
ALCIDES CHUPIL, 76 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: BRASILIO CHUPIL e JURACY BARBOSA CHUPIL. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 4 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 03/06/2026.
ANTONIA EDIR DOS SANTOS SILVEIRA, 90 ano(s). Profissão: SERVENTE. Cônjuge: JOSE GENEROZO SILVEIRA. Filiação: ILDEFONSO PEREIRA DOS SANTOS e PAULINA CORDEIRO DOS SANTOS. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, quarta-feira, 3 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 03/06/2026.
ANTONIO SILVA, 79 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA APARECIDA DA SILVA. Filiação: CIRILO SILVA e MARIA BENEDITA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 4 de junho de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 03/06/2026.
ASSENCAO ARNAS RAMOS, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DAVID LOURENCO SERNEDO. Filiação: ANTONIO ARNAS e IZABEL PINHEIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 4 de junho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 03/06/2026.
CARLOS ROBERTO CLARO DOS SANTOS, 53 ano(s). Profissão: LÍDER DE MANUTENÇÃO. Filiação: JOSE PEREIRA DOS SANTOS e JAIRCE CLARO DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), quinta-feira, 4 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 03/06/2026.
CELIO PEREIRA, 78 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: FLORIZA DE CAMPOS PEREIRA. Filiação: REYNALDO PEREIRA e ANGELINA GONCALVES VIEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 3 de junho de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 03/06/2026.
CHAUAN DALLICANI ABRAO GOMES DA SILVA, 30 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Cônjuge: IZABEL CRISTINA LENING DE ARAUJO. Filiação: ALBARY GOMES DA SILVA e ROSIANE ANTONIA ABRAO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 4 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 03/06/2026.
CLAUDINOR OZEIAS FERREIRA, 55 ano(s). Profissão: SUPERVISOR(A) COMERCIAL. Filiação: VADINOR FERREIRA e AGENI EUSEBIA FERREIRA. Sepultamento: ESPIGÃO DAS ANTAS, quinta-feira, 4 de junho de 2026. Data do Falecimento: 03/06/2026.
DENISE BALBINOTE, 65 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: CAIZER BALBINOTE e MARIA ZATESKO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 4 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 03/06/2026.
DORINATO GILBERTO DA SILVA, 68 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: CLEONICE CONCEICAO. Filiação: TEREZA DE NAZARE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 4 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 03/06/2026.
DOROTEIA BUENO, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OTILIO BUENO. Filiação: JOSE STAMHZAK e DEJANIRA RODRIGUES STAMHZAK. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 4 de junho de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 03/06/2026.
EDACIR LOURDES POLETTO, 91 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: FIORELLO POLETTO e CAROLINA OLIARI POLETTO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 4 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 03/06/2026.
EDILSON FRANCISCO DE ARAUJO, 63 ano(s). Profissão: TÉCNICO ELETRÔNICA. Cônjuge: SILMARA CRISTINA ARAUJO. Filiação: RAIMUNDO FRANCISCO DE ARAUJO e OLIRA PEREIRA DE ARAUJO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 4 de junho de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 04/06/2026.
EDITE MACEDO DOS SANTOS, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO QUERINO DOS SANTOS. Filiação: ANDRE MACEDO e MARIA TRINDADE. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, quinta-feira, 4 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 03/06/2026.
EVANIR DA SILVA DE JESUS, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GERMANO DE JESUS. Filiação: MANOEL JOSE DA SILVA e MARIA DA LUZ FLORENCIO DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 4 de junho de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 03/06/2026.
ISOLDETE CHAVES GOVEIA, 71 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: MIGUEL CHAVES GOVEIA e ANA IZABEL GOVEIA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 4 de junho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 03/06/2026.
IVO SILVEIRA, 69 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: THERESIO SILVEIRA e DILCE SILVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, quinta-feira, 4 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 03/06/2026.
IZOLDA ROSSA DE CONTO, 101 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: IRINEU JACOB DECONTO. Filiação: PEDRO ROSSA e ELODIA GABARDO ROSSA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 4 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 03/06/2026.
JAILSON REINALDO MOURA, 64 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MARIA CONCEICAO ARGENTINO MOURA. Filiação: FRANCISCO MOURA e NARCISA NOGUEIRA MOURA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, quinta-feira, 4 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 03/06/2026.
JAMILIA DE OLIVEIRA MARTINS, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ORACIO MARTINS. Filiação: JOAO LUIZ DE OLIVEIRA e LAZARA MARIA DO ESPIRITO SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 4 de junho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 03/06/2026.
JOAO ANTONIO MULLER, 58 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: VALDOMIRO DA SILVA MULLER e FRANCISCA DO ROCIO RIBEIRO MULLER. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO TRANQUEIRA, quinta-feira, 4 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 03/06/2026.
LEONTINA MARIA DO ROSARIO, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO URBANO DA SILVA e VIRGINIA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 4 de junho de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 03/06/2026.
LINDAMIR ELISA FAVORETTO, 65 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ALCEU. Filiação: ODENYR FAVORETTO e HILDA NATALIA FAVORETTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 4 de junho de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 03/06/2026.
LOURDES GOLIM MEDINA, 74 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: VICENTE MEDINA BUSTO e MARIA DOLORES MEDINA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, quinta-feira, 4 de junho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 03/06/2026.
MARIA APARECIDA FACCIN, 62 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: ALVIR JOSE FACCIN. Filiação: MARIO FERNANDES ALVES e LUZIA ROSA LOPES ALVES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 4 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 03/06/2026.
MARIA CALDEIRA CASTELO, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO DE JESUS MARQUES. Filiação: MANUEL MARQUES CALDEIRA e MARIA DA TRINDADE MARQUES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 4 de junho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 03/06/2026.
MARIA DE FATIMA DOS SANTOS, 49 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: OLEGARIO DOS SANTOS e MARLI PEREIRA LEAO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 4 de junho de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 03/06/2026.
MARIA DE LOURDES STORTE, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DEOCLECIO APARECIDO STORTE. Filiação: DURVAL PACHECO e ANALIA CHRISTOVAM PACHECO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 4 de junho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 03/06/2026.
MARIA DE LURDES DOS SANTOS, 80 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: ROSA ALVES DOS SANTOS. Sepultamento: (CAMPINA GRANDE DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL, quinta-feira, 4 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 03/06/2026.
MATIAS VALASKI VIEIRA, 3 mes(es). Filiação: FERNANDO VIEIRA e ANA CARLA VALASKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO COLÔNIA MURICY, quinta-feira, 4 de junho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 03/06/2026.
MERCEDES SANTIAGO ROSA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: AGOSTINHO COLACO SANTIAGO e BALBINA MOREIRA. Sepultamento: (S J DOS PINHAIS) CEMITERIO PARQUE CAMINHO DO CEU, quinta-feira, 4 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 03/06/2026.
MIRIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA, 53 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: SANTELMO ANTUNES DOS SANTOS. Filiação: GENOVENCIO DE OLIVEIRA e MARIA NORMELIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 3 de junho de 2026 às 17:45h. Data do Falecimento: 03/06/2026.
NATALINA ROSA DOS SANTOS, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JORGE CORREIA. Filiação: JULIO RODRIGUES DOS SANTOS e ALZIRA ROSA DO ROSARIO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 4 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 03/06/2026.
NELSI GORETI CORREIA, 58 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Filiação: PEDRO DE MELO e JORCELINA SALVELE DE MELO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, quinta-feira, 4 de junho de 2026. Data do Falecimento: 03/06/2026.
NEUSA APARECIDA DOS SANTOS DE OLIVEIRA, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SEBASTIAO PEDRO DOS SANTOS e MARIA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 4 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 03/06/2026.
ODAIR ARMANDO FILLA, 50 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ROQUE FILLA e CECILIA TEREZINHA FILLA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO CENTRAL DE ARAUCÁRIA, sexta-feira, 5 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 03/06/2026.
ONILDE CARVALHO MENDONCA, 54 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FRANCISCO ALVES MENDONCA e ONEIDE NERI DE CARVALHO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 4 de junho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 03/06/2026.
PEDRO MENDES LIMA, 67 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: MARIA JOSE DA CONCEICAO MENDES LIMA. Filiação: FRANCISCO MENDES DE LIMA e CONCEICAO MARTINS DOS SANTOS. Sepultamento: CEMITERIO JARDIM DO EDEM / SALTO/ SÃO PAULO, quinta-feira, 4 de junho de 2026. Data do Falecimento: 03/06/2026.
RUBIA HELENA SPIES, 64 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: DOUGLAS MAURICIO SPIES. Filiação: JACOB MANOEL DE ESPINDOLA e ALAYDE ANESIA DE ESPINDOLA. Sepultamento: CREMATORIO CATARINENSE, quinta-feira, 4 de junho de 2026. Data do Falecimento: 04/06/2026.
SARITA DE FATIMA DA COSTA, 71 ano(s). Profissão: PSICÓLOGO(A). Filiação: ARNALDO ESTELLITO DA COSTA e VIRGILINA MAGNA DE FARIAS VALE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 4 de junho de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 03/06/2026.
SEBASTIAO OTAVIO DOS SANTOS, 81 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: JOANA MANOEL DOS SANTOS. Filiação: JOSE ANTONIO DOS SANTOS e ANA INACIA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 4 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 03/06/2026.
SILVIO DE SOUZA, 79 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Filiação: LAURINDO DE SOUZA e JOAQUINA DE SOUZA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 4 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 03/06/2026.
SOFIA CRISTINY SANTOS MIRANDA, 17 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: WYDSON MIRANDA SOARES DA SILVA e JENIFFER KELLY SILVA SANTOS. Sepultamento: CEMITÉRIO PARQUE CUIABÁ – MT, sexta-feira, 5 de junho de 2026. Data do Falecimento: 03/06/2026.
TANIA DOS SANTOS DA SILVA, 41 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARIRAJAVA DA SILVA. Filiação: ANTONIO DOS SANTOS e MARIA APARECIDA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 4 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 03/06/2026.
TEREZA DE JESUS DA SILVA, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FRANCISCO MATEUS DA SILVA e IVANIR DOS SANTOS SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 4 de junho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 03/06/2026.
VILSON GONDRAN, 81 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MARIA BERNADETE DA SILVA GONDRAN. Filiação: EDUARDO GONDRAN e MARIA TOMASIA FERRAZ. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 4 de junho de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 03/06/2026.
VITOR CESAR KAWECKI, 77 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: NEIDE GOMES. Filiação: POLAN KAWECKI e MYRIAN TRAUCZYNSKI KAWECKI. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 4 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 03/06/2026.
VITOR FRANCHESCO BUZATO, 27 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: SILVIO EDINEI BUZATO e VANDERLEIA DE FRANCA BUZATO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, quinta-feira, 4 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 03/06/2026.
ZORAIDE VERNEK DE LIMA, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO LUIZ LIMA. Filiação: EVARISTO VERNEK MACIEL e CANDIDA DO CARMO FIGUEIRA MACIEL. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, quinta-feira, 4 de junho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 03/06/2026.