Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira, 03/09/2026

ADRIANA FREITAG, 58 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: BRANDINA FREITAG. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 3 de setembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 02/09/2026.
ALESANDRO POLLI, 46 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: PRISCILA DA SILVA BRASILEIRO POLLI. Filiação: ODAIR POLLI e MARIA ARCILENE FIORESE POLLI. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, quinta-feira, 3 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 02/09/2026.
ALTA ALVES CLEMENTE, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSEFA MARIA DA CONCEICAO e JOSEFA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 3 de setembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 02/09/2026.
AMARIZ FERNANDES DE SOUZA, 85 ano(s). Profissão: ESTOFADOR. Cônjuge: IRMA MARIA TROMBELI DE SOUZA. Filiação: JOAQUIM FERNANDES DE SOUZA e EMILIA RIBEIRO PRESTES. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 3 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 02/09/2026.
ANTONIO GONCALVES SERAFIM, 76 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: NAIR DA SILVA SERAFIM. Filiação: SEBASTIAO GONCALVES SERAFIM e JOSEFA TEREZA. Sepultamento: (CONTENDA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CONTENDA, quinta-feira, 3 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 02/09/2026.
CARLOS PORTES DE MEDEIROS, 58 ano(s). Profissão: MANOBRISTA. Cônjuge: CIRA BARBOSA DA ROSA DE MEDEIROS. Filiação: SIDIVAL MENDESDE MEDEIROS e MARIA DIRCE PORTES DE MEDEIROS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 3 de setembro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 02/09/2026.
CESLAU SOKULSKI, 77 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: SUELI REGINA SOKULSKI. Filiação: JOSE SOKULSKI e JOANA SOKULSKI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 3 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 02/09/2026.
CONCEIÇÃO ALVES DE LIMA, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ZACARIAS DE LIMA. Filiação: JOAO ALVES DE LIMA e CONSTANTINA OLIVEIRA DA LUZ. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 3 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 02/09/2026.
DOMICIO PEREIRA DA SILVA, 73 ano(s). Profissão: PIZZAIOLO. Cônjuge: ELENIR DE FATIMA DE PAULA SILVA. Filiação: JOAO PEREIRA DA SILVA e TEREZA CARDOSO DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 3 de setembro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 02/09/2026.
EDSON FERNANDO SIQUEIRA CORTES, 88 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: FORTUNATO SIQUEIRA CORTES e EUNICE TONIOLO CORTES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 3 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 02/09/2026.
ELIAN EZEQUIEL BENITEZ FERREIRA, 3 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: EZEQUIEL BENITEZ ZARATE e SAFIRA MONTSERRAT TORRES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 3 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 02/09/2026.
ELIZABETE AZEVEDO DOS SANTOS PARREIRA, 53 ano(s). Cônjuge: ALEXANDRE HENRIQUE DE OLIVEIRA PARREIRA. Filiação: JOSE RAFAEL AZEVEDO MACHADO e ELISA AZEVEDO DOS SANTOS. Sepultamento: PARQUE MUNICIPAL DE GOIANIA, quinta-feira, 3 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 02/09/2026.
ENY BORGES DE VASCONCELLOS, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO ZEFERINO DE VASCONCELLOS e ROSALINA BIRGES DE VASCONCELLOS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 3 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 03/09/2026.
FRANCISCO NUNES GONCALVES, 91 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Cônjuge: TEREZINHA NOVAK NUNES GONCALVES. Filiação: FRANCISCO DOMINGOS GONCALVES e MARIA NOVAK DULK. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 3 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 02/09/2026.
GERALDO FELTRIN, 77 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Cônjuge: TEREZINHA DE JESUS FELTRIN. Filiação: VITALE FELTRIN e MATHILDE FELTRIN. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 3 de setembro de 2026 às 15:20h. Data do Falecimento: 02/09/2026.
GETULIO VARGAS DE MENEZES, 88 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ANTONIA DE MENEZES. Filiação: CAETANO GOMES DE MENEZES e MARTHA DE MENEZES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 3 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 02/09/2026.
GISELE DIAS DO NASCIMENTO MENEGASSO, 47 ano(s). Profissão: ASSESSOR(A) FINANCEIRO. Cônjuge: WAGNBER LUIS MENEGASSO. Filiação: LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO e MARIA APARECIDA DIAS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 3 de setembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 02/09/2026.
IAGO BAUER DA PAZ, 33 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: CELSO APARECIDO DA PAZ e IARA BAUER. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, quinta-feira, 3 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 02/09/2026.
IRACI SANTOS SOUSA DE OLIVEIRA, 73 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: HIDILIO DE SOUZA e FLORIPE CHAGAS DE SOUSA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 3 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 02/09/2026.
JEFERSON OSNILDO CORTES DE MEDEIROS, 53 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: NAO CONSTA e OCALINA CORTES DE MEDEIROS. Sepultamento: FAXINAL DO PINHAL, quinta-feira, 3 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 02/09/2026.
JOSE ANTONIO TOSATTO, 91 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: MARIA STELLA MARTINI TOSATTO. Filiação: AUGUSTO TOSATTO e MARIA BENEDITA. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 3 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 02/09/2026.
JOSE CARLOS DOS SANTOS, 53 ano(s). Profissão: AUXILIAR LOGÍSTICA. Filiação: JOSE CICERO DOS SANTOS e ALZIRA ROSA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 4 de setembro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 02/09/2026.
JOSE SILMAR DA SILVA, 66 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARIA ANGELA CREVELIM DA SILVA. Filiação: SEBASTIAO JERONIMO DA SILVA e EMILIA DUFFEK DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 3 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 02/09/2026.
JOZIAS DE JESUS TABORDA, 51 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Cônjuge: SILVANA ALVES BARBOSA TABORDA. Filiação: RAULINO VELOSO TABORDA e BALTIRIA DE JESUS TABORDA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, quinta-feira, 3 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 02/09/2026.
JULIANO RODRIGO MORAS, 49 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: VALDEMAR MORAS e ILCI HELMA GRAHL MORAS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 3 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 02/09/2026.
JUSSARA CARVALHO, 55 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: GERALDO NASCIMENTO CARVALHO e DELFINA FAGUNDES CARVALHO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sexta-feira, 4 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 02/09/2026.
LAZARA DA SILVA CORREA, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MANOEL CORREA. Filiação: FRANCISCO MESSIAS DA SILVA e EMILIA CANDIDA FERNANDES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, quinta-feira, 3 de setembro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 02/09/2026.
LOURDES FERNANDES BANQUES, 76 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: ARGEMIRO BANQUES. Filiação: JOAO FERNANDES e MARIA DA LUZ CASTRO FERNANDES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 3 de setembro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 02/09/2026.
LUCIANA ALVES CORDEIRO DOS SANTOS, 51 ano(s). Profissão: AUXILIAR COZINHA. Cônjuge: JUARES RODRIGUES DOS SANTOS. Filiação: RENATO ALVES COREIRO e MARIA BORGES ALVES CORDEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 3 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 02/09/2026.
LUIZ ALCIONE DOS SANTOS, 68 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: APARECIDA MARIA DOS SANTOS. Filiação: WILMA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 3 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 03/09/2026.
MARIA DE LIMA MOTA, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AGENOR SOARES MOTA. Filiação: ABILIO FERNANDES BALEEIRO e MARTINHA MARIA DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quarta-feira, 2 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 02/09/2026.
MARIA LUZ DOS SANTOS RIBEIRO, 60 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO DE FRANCA RIBEIRO. Filiação: JOSE MARIA DOS SANTOS e FERMINA CAVALHEIRO DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 3 de setembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 02/09/2026.
MARINHO HACK, 82 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA MADALENA RODRIGUES. Filiação: LUCIDIO HACK e ANA FERREIRA DE PAULA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 3 de setembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 02/09/2026.
NATHAN FELIPE FAUSTINO DA SILVA, 8 mes(es). Filiação: MARCOS DE PINA FAUSTINO JUNIOR e ANA JULIA PEREIRA DA SILVA. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, quinta-feira, 3 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 02/09/2026.
RAFAEL DE MELO, 38 ano(s). Filiação: APARECIDO JESUS DE MELO e ROSANA RAMOS DE MELO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 3 de setembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 02/09/2026.
ROGERIO ANTONIO QUADROS, 50 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: JOSE FERNANDES QUADROS e HELGA DOS SANTOS DE QUADROS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 3 de setembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 02/09/2026.
SALETE DO ROCIO RABELLO DE MATOS, 54 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DIMAS FERNADES DE MATOS. Filiação: SEBASTIAO ALVES RABELO e MARLENE APARECIDA FERREIRA RABELLO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 3 de setembro de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 02/09/2026.
SEBASTIANA LACERDDA, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: NAO CONSTA e ILARDA RODRIGUES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 3 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 02/09/2026.
SINHORINHA MESSIAS DA ROCHA, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE JOAO DA ROCHA. Filiação: JOAO AFONSO DE MARAFIGO e RAMILIA MARIA DE MARAFIGO. Sepultamento: TABATINGA, sexta-feira, 4 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 02/09/2026.
SOLANGE DE LIMA MACHADO MENEGUETE, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO DOMINGUES MACHADO e HELENA TEIXEIRA DA ROCHA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 3 de setembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 02/09/2026.
TOSHIO YOSHIDA, 96 ano(s). Filiação: MAKI YOSHIDA e GIHASHI YOSHIDA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 3 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 02/09/2026.
VALDEVINO PEREIRA DOS SANTOS, 78 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: OLIRIA RIBEIRO DOS SANTOS. Filiação: JOSE PEREIRA DA COSTA e ANA FERREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 3 de setembro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 02/09/2026.
WLTER PORCIUNCULA BAPTISTA, 83 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: SEBASTIAO BENEDICTO BAPTISTA e GRACINDA PROCIUNCULA BAPTISTA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 3 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 02/09/2026.
ZENIA PASTORELLO SCARPARI, 99 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: WLADIMIR NTONIO NEVES SCARPARI. Filiação: FLORINDO PASTORELLO e MARIA ANTONIA METZKER PASTORELLO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 3 de setembro de 2026 às 19:00h. Data do Falecimento: 02/09/2026.