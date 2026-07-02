Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira, 02/07/2026

ADILSON BENEDITO SAMPAIO DOS SANTOS, 60 ano(s). Profissão: TÉCNICO. Cônjuge: DIRCE BENEDITA SILVEIRA DOS SANTOS. Filiação: OTAIR DOS SANTOS e IRENE SAMPAIO DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), quinta-feira, 2 de julho de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 01/07/2026.
AGUINALDO CALISTO, 66 ano(s). Cônjuge: VANIRA RIBEIRO DE SOUZA CALISTO. Filiação: MOZAR CALISTO e TEREZINHA GLACI CALISTO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 1 de julho de 2026 às 17:45h. Data do Falecimento: 01/07/2026.
ALAIDE JULIA POZZOBON, 90 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: MAXIMO POZZOBON e ROSALIA POZZOBON. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quarta-feira, 1 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 01/07/2026.
ARI CARLOS DA COSTA, 90 ano(s). Filiação: LAURO ANTONIO DA COSTA e JUDITH ANTONIO DA COSTA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 2 de julho de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 01/07/2026.
ATALIBIO FREDERICO SCHNEIDER, 81 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: VITA SCHNEIDER. Filiação: OTTO SCHNEIDER e OLGA SCHNEIDER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, quinta-feira, 2 de julho de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 01/07/2026.
AURELIO KRAUSER, 57 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: VIVIANE RENATA CAPELLARI. Filiação: ROBERTO KRAUSER e ALICIA BALBINO KRAUSER. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 2 de julho de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 01/07/2026.
BALDUINO JOSE MENGATTO, 98 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: ITELVINA FRANCIO MANGATTO. Filiação: DANTE MENGATTO e CAROLINA MENGATTO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 2 de julho de 2026. Data do Falecimento: 01/07/2026.
CAROLINA WINCOWSKI, 76 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ROMANO WINCOWSKI e NATALIA WINCOWSKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 2 de julho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 01/07/2026.
CHIKARA SUMIOKA, 85 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: AURORA TERUKO SUMIOKA. Filiação: HAJIME SUMIOKA e KAZUMI SUMIOKA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 2 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 01/07/2026.
DERZA MARIA LEAL DE LIMA, 72 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: ALEIXO RODRIGUES DE LIMA e MARIA LEAL DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 2 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/07/2026.
DIRCEU BERTOLDI PROENCA, 66 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: THEODORO DE PROENCA e LUCIA BERTOLDI PROENCA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 2 de julho de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 01/07/2026.
EMIDIA DE LARA CARRAO, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JESUS CARRAO. Filiação: JOSE DE LARA e VITORIA PADILHA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 2 de julho de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 01/07/2026.
FABIO ALVES GONCALVES, 49 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: IVAN CORREA GONCALVES e CONCEICAO ALVES GONCALVES. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 2 de julho de 2026. Data do Falecimento: 01/07/2026.
GERCELINA MARIA MARINATO MENDES DE ALMEIDA, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO MARINATO e FRANCISCA HANTEQUESTRE. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 2 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 01/07/2026.
HANNIS CAROLINA OSORIO MATUTE, 50 ano(s). Profissão: CAMAREIRA. Filiação: EDGAR DARIO OSOSRIO e BESTALIA ANTONIA MATUTE ANTON. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 2 de julho de 2026 às 19:00h. Data do Falecimento: 01/07/2026.
ILDA CESAR MOURA, 96 ano(s). Profissão: DESPACHANTE. Filiação: LEOPOLDO CARVALHO CESAR e ZULMIRA MOURA CESAR. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 2 de julho de 2026. Data do Falecimento: 01/07/2026.
IRENE DE PAULI CORDEIRO, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE DE PAULI e OTTILIA NIZER DE PAULI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 2 de julho de 2026 às 18:30h. Data do Falecimento: 01/07/2026.
ISABELLA SOPHIA DA SILVA MAIA, 18 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DIMITRE PIRES MAIA e JESSICA OLIVEIRA DA SILVA MAIA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), sexta-feira, 3 de julho de 2026. Data do Falecimento: 01/07/2026.
IZAURA CARDOZO DOS SANTOS, 90 ano(s). Profissão: AUXILIAR COZINHA. Cônjuge: LUIZ MARQUES DOS SANTOS. Filiação: ANTONIO CARDOZO GOMES e IZABEL DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, quinta-feira, 2 de julho de 2026. Data do Falecimento: 01/07/2026.
IZELDE MACIEL DE ARAUJO, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADOLFO MACIEL DE ARAUJO. Filiação: MARIA BURTET. Sepultamento: CEMITERIO ESPIGAO DAS ANTAS, quinta-feira, 2 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 01/07/2026.
JONAS ALVES SIQUEIRA, 25 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Filiação: ADRIANA ALVES SIQUEIRA. Sepultamento: (RIO NEGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR, quinta-feira, 2 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 01/07/2026.
JOSE CARLOS ENGRAF, 80 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: VITORIA FERREIRA. Filiação: JACOB ENGRAF e ANA MARIA DA SILVA ENGRAF. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 2 de julho de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 01/07/2026.
JUNKO SUZUKI, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: TOKUJIRO SHIOTA e SAKAE SHIOTA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 3 de julho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 01/07/2026.
LEA GALVAO COSTA, 78 ano(s). Profissão: PEDAGOGO(A). Cônjuge: ARGEMIRO SOARES COSTA. Filiação: JOAO RODRIGUES GALVAO e ANA SOARES GALVAO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 2 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/07/2026.
LEILA CARNEIRO ARAUJO, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CARLOS ROBERTO ARAUJO. Filiação: EVALDO CARNEIRO DOS SANTOS e EDITH SOUZA CARNEIRO DOS SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 2 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 01/07/2026.
LINCON EDUARDO VAINER, 60 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Cônjuge: MARIA ISABEL NOGUEIRA VAINER. Filiação: EVALINO RODRIGUES VAINER e VILMA AYRES VAINER. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 2 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 01/07/2026.
MARCIO JOSE DE SOUZA, 54 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: MARIO JOSE DE SOUZA e CLEIDE DA SILVA SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 2 de julho de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 01/07/2026.
MARIA DAS GRACAS PELLIZZARI, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARIMAR BRUNO PELLIZZARI. Filiação: BRUNO CHACAROSKI e OLIVINA LOPES. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 2 de julho de 2026. Data do Falecimento: 01/07/2026.
MARIA DE LOURDES ROSA GASPAR ALVES, 67 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: JOAO ROSA GASPAR e MARIA ALVES GASPAR. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 1 de julho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 01/07/2026.
MARIA JOANA KOZIOLI FRAGOSO, 67 ano(s). Cônjuge: JOAO FRANCISCO FRAGOSO. Filiação: JOAO KOZIOLI e FRANCISCA KAZIOLI. Sepultamento: MUNICIPAL DA FAZENDA RIO GRANDE, quinta-feira, 2 de julho de 2026. Data do Falecimento: 01/07/2026.
MARIA JOSE DIAS ZANETTI, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ACIR ZANETTI. Filiação: JULIO VASCONCELOS DIAS e ELENA FILOMENA DIAS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 2 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 01/07/2026.
MARINA PEREIRA DA SILVA, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO TAVARES DA SILVA. Filiação: JOANA PEREIRA. Sepultamento: CEMITERIO RONCADOR, quinta-feira, 2 de julho de 2026. Data do Falecimento: 01/07/2026.
MARINETE ALVES BARRETO, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: VICENTE ALVES BARRETO e CELIA ALVES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 2 de julho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 01/07/2026.
MARLI COSTA, 83 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: LAERTES COSTA. Filiação: JOSE BONIERSKI e SALOMEA BONIERSKI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 2 de julho de 2026. Data do Falecimento: 01/07/2026.
MIRTE IVANIR FERREIRA DA CRUZ, 75 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: FLORISLAES SATURNINO DE OLIVEIRA. Filiação: CARMELIO FERREIRA DA CRUZ e ROMILDA MARGARIDA SOUZA DA CRUZ. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, quinta-feira, 2 de julho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 01/07/2026.
NELSON LUIZ MARQUEZ, 65 ano(s). Profissão: BORRACHEIRO(A). Cônjuge: IRIS MARIA DE LARA MARQUEZ. Filiação: JOSE MARQUEZ e SANTINA MARQUEZ. Sepultamento: (S J DOS PINHAIS) CEMITERIO PARQUE CAMINHO DO CEU, quinta-feira, 2 de julho de 2026. Data do Falecimento: 01/07/2026.
NEUZA VAZ SILVEIRA, 85 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: FRANCISCO VAZ e CELMIRA GONCALVES VAZ. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 3 de julho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 02/07/2026.
NILTO ARTHUR MULLER, 91 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: CRISTINA DA CUNHA MULLER. Filiação: ARTHUR OTTO MULLER e ANA MULLER. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 2 de julho de 2026. Data do Falecimento: 01/07/2026.
ODAMIRO SOARES ALVES, 68 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: IRINEIA INES SCOTA. Filiação: JOSE NEVES SOARES ALVES e EUNICE AUREA SOARES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quinta-feira, 2 de julho de 2026. Data do Falecimento: 01/07/2026.
ORLANDO BINNECK, 82 ano(s). Profissão: TÉCNICO COMUTAÇÃO. Cônjuge: CONCEICAO BINNECK. Filiação: LEONARDO BINNECK e ELIZA THEREZA GUILHERMINA BINNECK. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 1 de julho de 2026. Data do Falecimento: 01/07/2026.
PAULO XAVIER DE FREITAS, 79 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: OVIDIA ROCHA DE FREITAS. Filiação: QUIRINO XAVIER DE FREITAS e CLAUDINA MENILE DE FREITAS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 2 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/07/2026.
PEDRO DOS SANTOS BELLO, 85 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: ELOISA DAS GRACAS FERNANDES LADEIRA. Filiação: HENRIQUE LUIZ BELLO e ISABEL MARIA DOS SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 2 de julho de 2026. Data do Falecimento: 01/07/2026.
RAUL CANDIDO DUARTE, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: HONORATO CANDIDO DUARTE e MARIA FOGACA DE ALMEIDA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 1 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/07/2026.
ROBERTO CARLOS CARVALHO, 60 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: MILTON GOMES DE CARVALHO e MARIA JULIA PINTO DE CARVALHO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 2 de julho de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 01/07/2026.
ROBSON RENAN WERR STRAPACAO, 34 ano(s). Profissão: MANOBRISTA. Filiação: EMERSON STRAPACAO e CLEONICE DO ROCIO WERR. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 2 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 01/07/2026.
ROSELI DOS SANTOS DIAS, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDSON ROBERTO DA SILVA. Filiação: PARAILIO ORTIZ DIAS e DEJANIRA RIBEIRO DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 2 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/07/2026.
ROSILENE CANTUARIO TEREZIO RIBEIRO, 48 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: VILMA CANTUARIO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 2 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 01/07/2026.
SERGIO TENORIO PIOVEZAM, 56 ano(s). Profissão: VIDRACEIRO(A). Filiação: NIVALDO PIOVEZAM e CICERA TENORIO PIOVEZAM. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 2 de julho de 2026. Data do Falecimento: 01/07/2026.
SUELI TEREZINHA PIASSETA, 60 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Filiação: DILSON PIASSETA e MARIA ALTINA PIASSETA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, quinta-feira, 2 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 01/07/2026.
TELMA ANTOCHEVIS ROLIM MACHADO, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO ANTOCHEVIS e ERNESTA BERALDI ANTOCHEVIS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 2 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 01/07/2026.
TEREZINHA GOCKS, 83 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: JOSE PLOCHAI e HELENA GAVLOSKI PLOCHAI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 2 de julho de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 01/07/2026.
TEREZINNHA MOURA VIEIRA, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MANOEL JERONIMO VIEIRA. Filiação: MATIA GONCALVES DE OLIVEIRA e MODESTINA MORA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quinta-feira, 2 de julho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 01/07/2026.
THAIS CRISTINA WOLTER, 37 ano(s). Profissão: BALCONISTA. Filiação: EDSON JOSE WOLTER e ANA RITA PRADO WOLTER. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, quinta-feira, 2 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 01/07/2026.
TRINDADE FERNANDES, 76 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: JERONIMO PINHEIRO e SEBASTIANA ANTONIA DA SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 2 de julho de 2026 às 19:00h. Data do Falecimento: 02/07/2026.
WALTER SPAGIARI JUNIOR, 62 ano(s). Profissão: PROJETISTA MECÂNICO. Cônjuge: VALDETE DOS REIS SPAGIARI. Filiação: WALTER SPAGIARI e JACIRA MORAIS DO NASCIMENTO SPAGIARI. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), quarta-feira, 1 de julho de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 01/07/2026.
WANDA SUREK, 87 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ANTONIO SUREK. Filiação: JOAO MAZUR e SOFIA MAZUR. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 2 de julho de 2026. Data do Falecimento: 01/07/2026.