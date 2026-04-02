Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira, 02/04/2026

ADIR FERRAO SEVERO, 88 ano(s). Profissão: MILITAR. Filiação: JOAO SEVERO e ARACI FERRAO SEVERO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 2 de abril de 2026 às 07:00h. Data do Falecimento: 01/04/2026.
ALEXANDRE HALFEN DA PORCIUNCULA, 63 ano(s). Profissão: PROCURADOR(A). Cônjuge: GEOVANA TOLIO FLORES DA PORCIUNCULA. Filiação: LUEZIR MELLO DA PORCIUNCULA e ZULMA HALFEN DA PORCIUNCULA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sábado, 4 de abril de 2026. Data do Falecimento: 01/04/2026.
ALMIR FELIX, 62 ano(s). Filiação: MARCELO FELIX e IZOLDA DA SILVA FELIX. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 2 de abril de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 01/04/2026.
AMELIA ROSA JAREMA, 90 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: JOSE JAREMA. Filiação: ANGELO NADAL e THEREZA AUGUSTA NADAL. Sepultamento: (PONTA GROSSA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, quinta-feira, 2 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/04/2026.
ANTONIO ZANDER FILGUEIRAS, 75 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ILDEU BRAULIO FILGUEIRAS e MARIA VIEIRA FILGUEIRAS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 2 de abril de 2026 às 15:40h. Data do Falecimento: 01/04/2026.
ARTUR HUGO BLOCK, 66 ano(s). Profissão: RELIGIOSO (A). Filiação: GUSTAVO OTTO BLOCK e RENATA WALDECK BLOCK. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 2 de abril de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 01/04/2026.
AUDREY SIMONE DO ROSARIO, 52 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: TEREZINHA APARECIDA DO ROSARIO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quinta-feira, 2 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/04/2026.
AVELINO CARVALHO, 86 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: JOSE CARVALHO e CELINA MARINHO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, quinta-feira, 2 de abril de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 01/04/2026.
CICERA FREIRA, 59 ano(s). Profissão: AUXILIAR COZINHA. Filiação: ALVARO FREIRA e MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 2 de abril de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 01/04/2026.
CLAUDIO ROBERTO UPITIZ, 55 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOAO ROBERTO UPITIZ e BERENICE MARIA MACHADO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 2 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/04/2026.
DANIEL MALEWSCHIK, 53 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: PAULO MALEWSCHIK FILHO e SILVIA INGRID MALEWSCHIK. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 2 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/04/2026.
DELCY ALVES LISBOA E SILVA, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: OLIVEIRA ALVES LISBOA e LEONOR MARIA TRINDADE. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 2 de abril de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 01/04/2026.
DIEGO CARLOS DE LIMA, 35 ano(s). Profissão: REPOSITOR(A). Filiação: ELIAS CARLOS DE LIMA e MARILDA DE FATIMA RODRIGUES DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 2 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 01/04/2026.
DIVA MARIA SILVA DE LIMA, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAQUIM JULIAO DA SILVA e MARIA GONCALVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 2 de abril de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 01/04/2026.
ELIANE DALL STELLA COSTA BUSATO, 72 ano(s). Profissão: PSICÓLOGO(A). Cônjuge: WASHINGTON BUSATO. Filiação: NARDY MULLER DA COSTA e MARIA DALL STELLA COSTA. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 2 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/04/2026.
ELMARIO MARTINS FERREIRA, 93 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOSE PEDRO FERREIRA e ZORAIDE MARTINS FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 2 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 01/04/2026.
FELIX QUILIANO LENZI, 86 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: SALETE WEIRICH LENZI. Filiação: ALBANO LENZI e ADELE LENZI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 2 de abril de 2026 às 20:00h. Data do Falecimento: 01/04/2026.
FLAVIA MARA RIBAS, 51 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: PAULO ROBERTO MERLIN RIBAS e CONCEICAO APARECIDA NUNES RIBAS. Sepultamento: CEMITERIO EM CAMPO MOURAO – PR, quinta-feira, 2 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/04/2026.
GABRIEL JOSE PEREIRA BASTOS, 65 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: SERGIO LUIZ BASTOS e LENITA GUIMARAES BASTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 2 de abril de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 01/04/2026.
GETULIO MUELLER, 77 ano(s). Profissão: MECÂNICO INDUSTRIAL. Cônjuge: REGINA MUELLER. Filiação: RODOLFO MUELLER e ROSALINA MUELLER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 3 de abril de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 01/04/2026.
GUILHERMINA SACRAMENTO, 77 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: SEBASTIAO VIRGINIO DO SACRAMENTO e MARIA CANDIDA FAZ SACRAMENTO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, quinta-feira, 2 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/04/2026.
HELENA BRAGA DA SILVA, 69 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: LIDIO CARLOS DA SILVA. Filiação: DIOCRIDES BRAGA e ANNA PEREIRA BRAGA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 1 de abril de 2026. Data do Falecimento: 01/04/2026.
ILDEU RICARDO FON STTRET, 81 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: ROSELI FON STTRET. Filiação: EXTEPHANE FON STTRET e IRENE AURORA FON STTRET. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 2 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/04/2026.
JACIARA MOREIRA DIAS, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WALDEMAR DIAS. Filiação: HONORIO ALVES MOREIRA e ANA MELLO MOREIRA. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 2 de abril de 2026. Data do Falecimento: 01/04/2026.
JOAO CUBAS RIBAS, 76 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Cônjuge: ZENI RIBAS. Filiação: ELPIDIO CUBAS RIBAS e IZABEL JUNGLES RIBAS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 2 de abril de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 01/04/2026.
JONATAN FELIPPE DA SILVA, 35 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOSE DA SILVA e ANADIR NERIS DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 2 de abril de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 01/04/2026.
JOSE MOACIR CORDEIRO DA CRUZ, 70 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: VALDETE APARECIDA PEREIRA. Filiação: PEDRO CARNEIRO DA CRUZ e ANA MARIA DE OLIVEIRA LACERDA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 2 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 01/04/2026.
LEILA ALVES LEANDRO, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALDOMIRO FERREIRA LEANDRO. Filiação: MANOEL FRAIZ DOVAL e NAIR ALVES FRAIZ. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 2 de abril de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 01/04/2026.
LEOPOLDINA RIBEIRO DOS SANTOS, 97 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: DAVID SEBASTIAO DOS ANTOS e ANA RIBEIRO BONFIM. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 2 de abril de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 01/04/2026.
LOURIVAL CARMO DE CARVALHO, 64 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: DIOCELI CALIXTO DE CARVALHO. Filiação: LOURIVAL AMANCIO DE CARVALHO e NAIR CARVALHO. Sepultamento: CEMITERIO EM JUSSARA – PR, quinta-feira, 2 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/04/2026.
LUAN DRANKA PASSOS, 33 ano(s). Profissão: USINEIRO. Filiação: OZEIAS PASSOS e JUCELMA DRANKA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 2 de abril de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 01/04/2026.
LUISA ANTONIA RENGEL DE FIGUEROA, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FELICIANO VILLARROEL. Filiação: LUIS BELTRAN CARVAJAL e PETRA CELESTINA RENGEL. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 2 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 01/04/2026.
LUIZ ACIR DA SILVA RAMOS, 66 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOSE MARTINS RAMOS e DELFINA DA SILVA RAMOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 2 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 01/04/2026.
MARCIA MARIA BAIAK, 56 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: MARCELO SCHELETER. Filiação: ROBERTO BAIAK e LIDIA BAIAK. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 2 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/04/2026.
MARIA DE FATIMA TATIT GIANISELLA FRANCO, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ODILON DE OLIVEIRA FRANCO FILHO. Filiação: FRANCISCO GIANISELLA e SILVIA TATIT GIANISELLA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quinta-feira, 2 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/04/2026.
MARIA IVONETE ALVES DE ANDRADE, 61 ano(s). Profissão: CONFEITEIRO(A). Filiação: AMADOR ALVES DE ANDRADE e JUREMA DALLACORT ANDRADE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 2 de abril de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 01/04/2026.
MARIA MADALENA RAMOS, 90 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: VALDEVINO RAMOS. Filiação: JOAO MARIA FERNANDES e IZAURA ALVES FERNANDES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 2 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/04/2026.
MARLY ZEMBIK, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PAULO COBELACHE e HELENA COBELACHE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 2 de abril de 2026. Data do Falecimento: 01/04/2026.
NEUZA BORGES DE MACEDO SECUNDINO, 101 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ISMAEL BORGES DE MACEDO e ODETTE ESPINOLA DE MACEDO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 2 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 01/04/2026.
NEUZA MARIA FRAITAS GRUBER, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARIO GRUBER. Filiação: FREDERIO FRAITAS e LADY AFONSO FRAITAS. Sepultamento: (CONTENDA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CONTENDA, quinta-feira, 2 de abril de 2026. Data do Falecimento: 01/04/2026.
NILSON NATALINO SZYMCZAK, 50 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Cônjuge: EDIANE ALVES DE OLIVEIRA SOUZA. Filiação: PEDRO SZYMCZAK e EUGENIA LULA SZYMCZAK. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, quinta-feira, 2 de abril de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 01/04/2026.
PALMIRA MARIA MALISSESKI PEREIRA, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LAUDELINO PEDRO PEREIRA. Filiação: ALBERTO MALISSESKI e VERONICA WISGUESKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 2 de abril de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 01/04/2026.
PAULO CESAR PIRES, 67 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Filiação: BENEDITA PIRES. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 2 de abril de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 01/04/2026.
PAULO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA, 67 ano(s). Profissão: ANALISTA INFORMÁTICA. Filiação: LUIZ MANOEL PEREIRA e JUDITE DE SOUZA PEREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 2 de abril de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 01/04/2026.
ROBERSON APARECIDO NEVES, 55 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: JOSE NEVES e LOURDES MARIA NEVES. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, quinta-feira, 2 de abril de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 01/04/2026.
ROSANA TRINDADE DA COSTA, 51 ano(s). Profissão: ANALISTA TRIBUTOS. Cônjuge: ALEXANDRE DELLA NINA. Filiação: GENTIL HORIZONTE DA COSTA e NELY OLGA TRINDADE DA COSTA. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 2 de abril de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 01/04/2026.
ROSANGELA CRISTINA DE FRANCA RAUSIS, 3 mes(es). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: JOAO MARIA RAUSIS. Filiação: PEDRO RICARDO DE FRANCA e ACACIA SALGADO DE FRANCA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 2 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/04/2026.
ROSEMERI DE LOYOLA EISFELD, 73 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: SERGIO EISFELD. Filiação: CID RAYMUNDO LOYOLA e AVANY SAPAROLLI LOYOLA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 2 de abril de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 01/04/2026.
VALDEMIR MAKSIMOVITZ, 45 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA MAKSIMOVITZ. Filiação: PAULINHO MAKSIMOVITZ e IRACEMA VENANCIO MAKSIMOVITZ. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 2 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/04/2026.
VALDIR ASSUMPCAO DA SILVA, 67 ano(s). Profissão: PADEIRO(A). Cônjuge: DIVAIR RAIN DA SILVA. Filiação: DIOGENES PERRELLI DA SILVA e VALDECIR ASSUMPCAO DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 2 de abril de 2026. Data do Falecimento: 01/04/2026.
VALDOMIRO BARBOSA DE OLIVEIRA, 85 ano(s). Profissão: ESTIVADOR. Filiação: JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA e ANA BARBOSA DE FARIAS. Sepultamento: JARDIM ETERNO, quinta-feira, 2 de abril de 2026. Data do Falecimento: 01/04/2026.
VENICIUS CORTE MATTOS, 99 ano(s). Profissão: DENTISTA. Cônjuge: SOLOAR MARIA MARCOS MATTOS. Filiação: ARNOULD XAVIER DE MATTOS e NADIR CORTE MATTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 2 de abril de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 01/04/2026.
VIVALDO CARDOZO BASTOS, 79 ano(s). Profissão: TECELÃO(Ã). Cônjuge: LEVINA MARIA BASTOS. Filiação: MARCELINO BASTOS e MARIA CARDOZO OLIVEIRA BASTOS. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, quinta-feira, 2 de abril de 2026. Data do Falecimento: 01/04/2026.
WILSON JOSE ARRUDA, 59 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: MARIA JOSE ARRUDA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, quinta-feira, 2 de abril de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 01/04/2026.