Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (31)

ADELIA SCKIBINSKI, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ARCENTE GALQUIM e ANITA GALQUIM. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 31 de janeiro de 2024 às 14:00h.

ALCIMAR TERBICK LOPES, 25 ano(s). Profissão: GARÇOM. Filiação: NATANAEL LOPES e VERA LUCIA TERBICK LOPES. Sepultamento: CEMITERIO BARCELONA NA LAPA – PR, quarta-feira, 31 de janeiro de 2024 às 16:00h.

ANA PAULINO MORETTI ZULATTO, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SILVERIO DE LANDUCCI ZULATTO. Filiação: ILDEBRANDO MORETTI e JUSTINA MARIOTTO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 31 de janeiro de 2024 às 16:00h.

ANDRE CARVALHO MUNIZ, 66 ano(s). Filiação: OSCARLINO MUNIZ e YOSODHARA CARVALHO DE MELLO MUNIZ. Sepultamento: CREMATORIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 31 de janeiro de 2024.

CACILDA LURDES VASSOLLER, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSCAR JOAO VASSOLER. Filiação: WALDOMIRO LURDES VASSOLLER e NOVITA PEREIRA DA ROSA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 31 de janeiro de 2024 às 11:00h.

CAROLINA QUETES OPENKOSKI, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO OPENKOSKI. Filiação: ARLINDO DA SILVA QUETES e ARMINDA QUETES DE FREITAS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 30 de janeiro de 2024 às 16:00h.

DIOMIRA IZABEL DA PAZ, 82 ano(s). Profissão: COPEIRO(A). Cônjuge: HILDO DA PAZ. Filiação: VALENTIM RESMER e BERTHA OLGA RESMER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, quarta-feira, 31 de janeiro de 2024 às 16:00h.

DOUGLAS RIBEIRO DA SILVA, 40 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Cônjuge: EVELIZE DA SILVA. Filiação: JAIR DA SILVA e IEDA REGINA RIBEIRO DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 31 de janeiro de 2024 às 16:30h.

EDISON OSVALDO METZKER, 79 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: SANDRA MARY METZKER. Filiação: OSWALDO METZKER e ETELVINA SOLANO METZKER. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 31 de janeiro de 2024 às 19:00h.

EMIR RIBAS DE SOUZA, 54 ano(s). Filiação: ILOIR RIBAS DE SOUZA e MARIA DA LUZ DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), quarta-feira, 31 de janeiro de 2024 às 13:30h.

GAEL VALENTIN FRANCISCO DA SILVA, 1 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: ALEXANDRE DA CONCEICAO FRANCISCO e MARIA CRISTINA DA SILVA. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, terça-feira, 30 de janeiro de 2024 às 17:00h.

GILMAR ROCHA DOS ANJOS, 63 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: PEDRO PLANTES DOS ANJOS e JURACY MARIA ROCHA DOS ANJOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, quarta-feira, 31 de janeiro de 2024 às 09:00h.

GUARACI QUARENTEI MERCER, 83 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MONTSERRAT PONSIRENAS MERCER. Filiação: ANTENOR TAQUES MERCER e AURORA QUARENTEI MERCER. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), quarta-feira, 31 de janeiro de 2024 às 11:00h.

GUIOMAR LUIZA BROLLO, 73 ano(s). Profissão: CHEFE SEÇÃO. Filiação: MAURICIO DA SILVA BENTO e ELVIRA MERLIN BROLLO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 31 de janeiro de 2024 às 15:00h.

HELENA MARIA ALBANO, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: IRACILDO ALBANO e FRANCISCA DA SILVA ALBANO. Sepultamento: CREMATORIO A DEFINIR, quarta-feira, 31 de janeiro de 2024.

IOLANDA DO NASCIMENTO ROSARIO, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MANOEL ABEL DO NASCIMENTO e MARIA ALMERINDA DA COSTA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE PARANAGUA, quarta-feira, 31 de janeiro de 2024.

ISAAC MARQUES PINHEIRO GONCALVES, 1 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: GUILHERME DE OLIVEIRA GONCALVES e ANA LAURA MARQUES PINHEIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 31 de janeiro de 2024 às 16:30h.

JANETE APARECIDA DO NASCIMENTO, 60 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: JOAO CARLOS DO NASCIMENTO. Filiação: EVALDO EMILIANO DE MORAIS e CECILIA PEREIRA DE MORAIS. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL EM IRATI – PR, quarta-feira, 31 de janeiro de 2024 às 17:00h.

JOAO CARLOS AVI DOS SANTOS, 78 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: JOAO EUGENIO DOS SANTOS e ANGELA AVI DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), terça-feira, 30 de janeiro de 2024 às 17:00h.

JOAO CARLOS LEAL DE OLIVEIRA, 82 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: LEONEL LEAL DE OLIVEIRA e SERENILHA MENDES DE SOUZA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 31 de janeiro de 2024 às 10:00h.

JOSE EDILSON DE SOUSA BENTO, 24 ano(s). Profissão: ASSISTENTE. Filiação: EDILSON DOS SANTOS BENTO e MARIA DO SOCORRO DE SOUSA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 31 de janeiro de 2024 às 17:00h.

JOSE LEONARDO DOVGINSKI, 73 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: LEONARDO DVGINSKI e IRENE ANDREASSA DOVGINSKI. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, quarta-feira, 31 de janeiro de 2024 às 16:00h.

JOSE LUIZ DE SOUZA, 25 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: DAVI SANTOS DE SOUZA e REGINA APARECIDA RIBEIRO DE SOUZA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, quarta-feira, 31 de janeiro de 2024 às 14:00h.

JULIANO KAMINSKI, 42 ano(s). Filiação: ALOIZ KAMINSKI e ROSALIA KAMINSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, terça-feira, 30 de janeiro de 2024.

JULIETA MARTINS LEAL, 87 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: JUVENAL MARTINS LEAL. Filiação: JOAO LAUFER e IGNEZ LAUFER. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), quarta-feira, 31 de janeiro de 2024 às 17:00h.

JULIO CESAR GUZATTI MEDINA, 41 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: JAQUELINE DE QUADROS. Filiação: AGUINALDO DA CUNHA MEDINA e DOROTEA GUZATTI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 31 de janeiro de 2024 às 14:00h.

LEONIDAS BECKER HENNING, 99 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GUSTAVO HENNING. Filiação: AMANTINO BECKER e VITALINA DE BARROS FRANCO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 31 de janeiro de 2024 às 14:00h.

LEONIRA DOS SANTOS GRECA, 83 ano(s). Cônjuge: LUIZ OSMAR GRECA. Filiação: JOSE MIGUEL DOS SANTOS e FOROINA BUENO DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, quarta-feira, 31 de janeiro de 2024.

MARIA TEREZA SAMWAYS LAZARI, 79 ano(s). Profissão: JORNALISTA. Cônjuge: SADY LAZARI. Filiação: JOEL SILVEIRA SAMWAYS e ELMA PELLEGRINI SAMWAYS. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024 às 14:00h.

MARLI BETY CHECCHIA PFEIFER, 83 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: SIEGMAR PFEIFER. Filiação: MIGUEL CHECCHIA e LIBERTY FRAXINO CHECCHIA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA (CURITIBA), quarta-feira, 31 de janeiro de 2024 às 17:00h.

NEIDE SANTANA DE SOUZA, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LIBERINO BISPO SANTANA e ANTONIA VITOR DE ARAUJO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 31 de janeiro de 2024 às 14:00h.

NELSON LUIZ HANYSZ, 60 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: LUCI ANTUNES DOS SANTOS HANYSZ. Filiação: ARGEU PACHECO HANYSZ e LEONY DOS SANTOS HANYSZ. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE GUARAPUAVA – PR, quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024 às 11:00h.

NEUZA MARIA PINHEIRO GONSALVES, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JACKSON GONSALVES. Filiação: ANTONIO DO BONFIM PINHEIRO e DULCILIA SEGUINELE PINHEIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 31 de janeiro de 2024 às 10:30h.

NEYDE PONTES GOMES, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO GOMES. Filiação: ANTONIO FERNANDES PONTES e ZULMIRA RIBEIRO PONTES. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL NA CIDADE DE IGUAPE – SP, quarta-feira, 31 de janeiro de 2024 às 17:00h.

NOEMI DENIZE WUDARSKI, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: OSVALDO WUDARSKI e ZILDA CORSI WUDARSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 31 de janeiro de 2024 às 17:00h.

ORLANDO FRIZANCO, 73 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: LUZIA FRIZANCO. Filiação: CARLOS FRIZANCO FILHO e LEONY STOCCO FRIZANCO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 31 de janeiro de 2024 às 10:00h.

PAULO LECHENAKOSKI, 76 ano(s). Cônjuge: BERNADETE LECHENAKOSKI. Filiação: BERNARDO LECHENAKOSKI e ANTONIA BARA LECHENAKOSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, quarta-feira, 31 de janeiro de 2024.

RAIMUNDO DA SILVA, 86 ano(s). Profissão: SERVENTE. Cônjuge: EVANDIRA TERESA SANTOS DA SILVA. Filiação: MANOEL PAZ e CONCEICAO DA SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 31 de janeiro de 2024 às 17:00h.

RENATA WINTER, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALEXANDRE WINTER e LENA WINTER. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), quarta-feira, 31 de janeiro de 2024 às 10:00h.

SADI BORGO, 58 ano(s). Profissão: LAVADOR(A) CARROS. Cônjuge: JANAINA ROMAO DE SOUZA BORGO. Filiação: e ANA LUIZA BORGO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), quarta-feira, 31 de janeiro de 2024 às 12:00h.

VANDORLEY LIGOSKI MENDES, 61 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOSE LIGOSKI e EULALIA MENDES LIGOSKI. Sepultamento: CEMITERIO JARDIM TELEMACO BORBA PR, quarta-feira, 31 de janeiro de 2024 às 16:00h.

YASMIN MAGALHAES DA SILVA, 22 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: DAVID DE AGUIAR DA SILVA e ROSELI MAGALHAES. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quarta-feira, 31 de janeiro de 2024.

