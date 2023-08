Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta quarta-feira (30)

Alexandre Kocowski Filho, 63 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Alexandre Kocowski e Matilde Gonçalves de Lima. Sepultamento ontem.

Álvaro César Winhaski, 67 anos. Filiação: Pedro Winhaski e Irayde Dalazuana Winhaski. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Tranqueira, saindo de local a ser designado.

Anderson Proenca da Silva, 32 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Paulo da Silva e Irene Ferreira Proenca da Silva. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo da Capela Cemitério Jardim Independência (Araucária).

Antônio Romanzini, 89 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Antônio Romanzini e Ignez Avanci Romanzini. Sepultamento ontem.

Apparecida Testa de Melo, 86 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João Testa e Regina Borgui. Sepultamento ontem.

Aroldo Kowalczuk, 81 anos. Profissão: confeiteiro(a). Filiação: Ladislau Kowalczuk e Idaci Kowalczuk. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cem. Municipal São João Batista, saindo da Capela Cemitério Jardim Independência (Araucária).

Cícero Cardoso dos Santos, 54 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Lourival Cardoso dos Santos e Maria de Lourdes Alves dos Santos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Nossa Senhora do Carmo.

Ciro dos Santos Rocha, 67 anos. Filiação: Eva dos Santos Rocha. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – 02 Boqueirão.

Cleiton dos Santos Pereira, 28 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Antônio Carlos Pereira e Helena dos Santos Pereira. Sepultamento ontem.

Edison Paulino Franca, 78 anos. Profissão: ascensorista. Filiação: Domingos Paulino Franca e Emiliana Dias Franca. Sepultamento ontem.

Evaldir Boeno, 69 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Joaquim Boeno e Elza Boeno. Sepultamento ontem.

Evanir Pelinski, 73 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Albino Pelinski e Leonidia Kachimarki Pelinski. Sepultamento ontem.

Faride de Fátima Szczypkovski, 66 anos. Filiação: Artur Szczypkovski e Aurora Regene Szozypkovski. Sepultamento ontem.

Feliciano Rodrigues, 79 anos. Profissão: eletricista. Filiação: João Rodrigues e Georgina Rodrigues de Oliveira. Sepultamento ontem.

Genivaldo Cuman, 64 anos. Filiação: Sinefredo Cuman e Maria Hrecek Cuman. Sepultamento ontem.

Gilda Steinhilber dos Santos, 77 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Guilherme Frederico Steinhilber e Gertrud Scholl Steinhilber. Sepultamento ontem.

Guiomar Maria Gontarski, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Vitor da Cruz e Maria Damázia de Souza. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Municipal Boqueirão – 01 Boqueirão.

Hildegard Grosch Schafer, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Amandus Otto Grosch e Amanda Grosch. Sepultamento ontem.

Iolanda Fochi Gonzales, 84 anos. Filiação: Saverio Fochi e Regina Mazoni. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Iolanda de Souza Formanski, 76 anos. Filiação: José Laurindo de Souza e Benedicta de Lara Souza. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Ivanete Geraldina Scheiffer, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Lemes Batista e Maria da Luz Batista. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Paroquial Nossa Senhora do Rosário, saindo da Capela Adriana (Colombo).

Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta quarta-feira (30)

Ivete Clareano da Silva Rodrigues, 59 anos. Profissão: assistente social. Filiação: Raul Clareano da Silva e Maria de Pele Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Mortuária Eixo Sul.

Izaura Marques de Oliveira Curi, 90 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Leôncio Marques de Oliveira e Teolinda Figueiredo Marques. Sepultamento ontem.

Jandira Veiga dos Santos Garbelloti, 78 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Artur Veigas dos Santos e Sebastiana Maria dos Santos. Sepultamento ontem.

João Alves da Cruz, 69 anos. Filiação: José Alves da Cruz e Santina Macaneiro da Cruz. Sepultamento hoje, Diamante MandiritubaPR, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Pinhais).

João Rolin Rosas, 59 anos. Profissão: motorista. Filiação: Maria Rolin Pena. Sepultamento ontem.

Joaquim Marcos da Costa, 92 anos. Profissão: motorista. Filiação: Sebastião José da Costa e Francisca Rita da Costa. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Parque das Araucárias, saindo da Capela Cemitério Parque das Araucarias (Colombo).

José Almindo de Oliveira, 76 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Alvino Ermendo de Oliveira e Alahida Margarida de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

José Baiao de Junho, 72 anos. Filiação: Luís Baiao de Junho e Antônia Amati de Junho. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

José Machado da Silva, 80 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Luzia das Dores Silva. Sepultamento ontem.

Jucelia Chagas, 54 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Maria Chagas e Juracy Maria Chagas. Sepultamento ontem.

Leticia Pereira Salles, 26 anos. Profissão: atendente. Filiação: Sebastiaoi Pereira Salles e Rosilene Martins Alegro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Pentecostal de Jesus Cristo.

Libia Otilina de Lima, 99 anos. Filiação: Avelina de Lima. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Livina Chomyschen, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Miguel Chomyschen e Ana Demchuk. Sepultamento ontem.

Lúcia Amaro, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Amaro e Maria Piedade. Sepultamento ontem.

Luiz Carlos Novello, 70 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Octávio Novello e Júlia Sansanovicz Nvello. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Marcos Moreira Domingues, 43 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Carlos Luiz Domingues e Ivone do Carmo Moreira Domingues. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 1 – Municipal Água Verde.

Margarida Marques Guimarães, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Augusto Marques e Joana Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Maria José Ferreira de Castilho, 93 anos. Profissão: professor(a). Filiação: João Baptista Ferreira Filho e Rachel Apparecida de A Ferreira. Sepultamento ontem.

Maria José de Jesus Mello, 105 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Antônio de Oliveira e Ernestina Francisca de Jesus. Sepultamento ontem.

Maria Neves Vieira, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Neves e Argemira Massaneiro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Umbará, saindo da Capela Cemitério Paroquial Umbará.

Maria Tomas de Assis, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Adelaide Francisca de Anacleto de Assis. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss.

Maria de Fátima dos Santos, 64 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Roberto Silvestre Ribeiro e Nair Herrero Ribeiro. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo de Igreja Ass. de Deus – Campo de Santana.

Marilene Elias Sickel, 76 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Manoel Aquino Elias e Olga Bork Elias. Sepultamento ontem.

Mirene Esteves da Costa, 91 anos. Profissão: cobrador de ônibus. Filiação: Leonardo Baptista Esteves e Nair Ppereira Esteves. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Comunitária Alto Boqueirão (Jardim. Paranaense).

Modesta de Souza Oliveira, 81 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Antônio Neris de Souza e Ana Maria de Jesus. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério São Gabriel, saindo da Capela São Gabriel – ColomboPR.

Nereu da Silva, 50 anos. Profissão: taxista. Filiação: Adão Natalino da Silva e Almiria Ramos da Silva. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Irati, saindo da Capela Mortuária Santa Rita (Irati (PR)).

Noeli do Rocio Koerbel Dombrowski, 69 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Ernesto Koerbel Filho e Maria do Carmo Dissenha Koerbel. Sepultamento ontem.

Odette Borges Boganika, 91 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Manoel Borges e Jovina Borges. Sepultamento ontem.

Raul Marcos da Silva, 60 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Olívio Markoski da Silva e Claudionora Sperotto da Silva. Sepultamento ontem.

Ryan Brito dos Santos, 24 anos. Profissão: ajudante. Filiação: Domngos Pinheiro dos Santos e Darcy da Silva Brito. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal, saindo da Capeal Municipal.

Sebastião Ferreira da Silva, 81 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Agnelo Ferreira da Silva e Ana Maria Fernandes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Umbará, saindo da Capela São João Batista Cachimba, Rua Delegado Bruno de Almeida, 8031 Campo do Santana CuritibaPR.

Sebastião Geraldo dos Santos, 89 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Joaquim Camargo dos Santos e Benedita de Paula Souza. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano / Turquesa.

Suley Gigante Silva, 103 anos. Profissão: técnico laboratório. Filiação: Alberto Gigante e Madalena Muniz Gigante. Sepultamento ontem.

Teresa Delong, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Jonkoski e Rosa Valenga Jonkoski. Sepultamento ontem.

Teresinha Zesuino, 85 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Paulina Zesuino. Sepultamento ontem.

Vera Lúcia do Rocio dos Santos Barboza, 72 anos. Filiação: Renê dos Santos e Argentina Barros dos Santos. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba, saindo de Luto Curitiba.

Verônica Korobinski Pissaia, 95 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Inácio Korobinski e Catarina Korobinski. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Pitanga, saindo da Capela do Municipal de Pitanga.

Waldemar Buchner, 70 anos. Profissão: segurança. Filiação: Frederico Buchner e Emília Drier Buchner. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial Santa Quitéria.

Walter Didre, 71 anos. Profissão: motorista. Filiação: Daniel Didre e Joana de Azevedo Didre. Sepultamento ontem.

Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta quarta-feira (30)

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!