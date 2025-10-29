Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (29/10)
ACYER JOSE ALVES DOS SANTOS, 64 ano(s). Cônjuge: ANA MARIA DOS SANTOS. Filiação: JOSE GONCALVES DOS SANTOS e MARIA GONCALVES DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 30 de outubro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 29/10/2025.
AMALIA OLICHESKI VEIGA, 76 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: CASSEMIRO OLICHESKI e ANTONIA OLICHESKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 30 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 29/10/2025.
CARLOS NOVATZKI NETO, 81 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: FRANCISCO NOVADZKI e ANASTACIA GEZISKI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 30 de outubro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 29/10/2025.
DAIANE MAITA PRODO, 39 ano(s). Filiação: WLADOMIRO CARLOS PRODO e ROSELIA MARIA FERREIRA PRODO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, quinta-feira, 30 de outubro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 29/10/2025.
DOMINGOS SALVI, 99 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: DILE ROMAN ROS SALVI. Filiação: ALEXANDRE SALVI e MARIA FROSA SALVI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 29 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 29/10/2025.
ELZIRA ALVES DO NASCIMENTO FRANCIS, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: IBRAIM FRANCIS. Filiação: BENEDITO BATISTA DO NASCIMENTO e CARMELITA ALVES DO NASCIMENTO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 1 de novembro de 2025 às 17:30h. Data do Falecimento: 29/10/2025.
HELLE NICE FERREIRA DOS SANTOS, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE FERREIRA DOS SANTOS. Filiação: SEMEANI DRAPAKE e TAMARA DRAPAKE. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, quinta-feira, 30 de outubro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 29/10/2025.
HENRIQUE MARIANO DOMBROWSKI, 74 ano(s). Profissão: TÉCNICO TELECOMUNICAÇÕES. Cônjuge: LOSANA DOMBROWSKI. Filiação: BOLESLAU JOAO DOMBROWSKI e ROSA STADENIK DOMBROWSKI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 30 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 29/10/2025.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (29/10)
JAIME JOSE DE LIMA, 96 ano(s). Profissão: AUDITOR(A). Cônjuge: CECILIA MARIA DAL BO DE LIMA. Filiação: JOSE PEDRO DE LIMA e MARINA DE FIGUEIREDO XAVIER. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 29 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 29/10/2025.
JAIR LUCIO DE AZEVEDO, 73 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: MARCIANA BATISTA. Filiação: JOSE LUCIO DE AZEVEDO e MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 30 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 29/10/2025.
JOEL RAYMUNDO DO LAGO, 52 ano(s). Profissão: MONTADOR(A). Cônjuge: SOLANGE DO ROCIO ALMEIDA DO LAGO. Filiação: JOSE RAYMUNDO DO LAGO e LAURA VASQUES DO LAGO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 30 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 29/10/2025.
LUIZ HENRIQUE MACHADO, 31 ano(s). Profissão: MOTOBOY. Filiação: ADIR LUIZ MACHADO e ROSILDA PEREIRA DE SOUZA MACHADO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 30 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/10/2025.
LURDES SIMSEN, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO RITTER e ELSIRA DA ROSA RITTER. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quinta-feira, 30 de outubro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 29/10/2025.
MARIA CAROLINA DA SILVA, 82 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: OTACILIO JOSE DA SILVA e HONORINA CAROLINA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 30 de outubro de 2025 às 08:00h. Data do Falecimento: 29/10/2025.
MARIA MAGDALENA TAVARES DA VEIGA, 74 ano(s). Profissão: RECICLAGEM. Filiação: LAUDEMIRO TAVARES e AMELIA TAVARES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 30 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 28/10/2025.
ODETE DA SILVA BURLACENCO, 76 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: MANOEL CAMILO DA SILVA e PRIMITIVA DE JESUS COUTINHO SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 30 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 28/10/2025.
OLIVIA DE SIQUEIRA TABORDA, 87 ano(s). Filiação: JOAO DA LUZ SIQUEIR FILHO e DEJANIRA FERREIRA. Sepultamento: (QUITANDINHA) CEM MUNICIPAL DE QUITANDINHA/PR, quinta-feira, 30 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 29/10/2025.
PEDRO HENRIQUE LUCIANA CLEMENTE, 10 ano(s). Filiação: ALESSANDRO CLEMENTE e KEROLLEN SABRINA LUCIANA ALBINO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 30 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 29/10/2025.
SEBASTIAO LACERDA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: IZIDORO PINTO LACERDA e JOSEFA CORREA FERNANDES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 30 de outubro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 29/10/2025.
WALDIR KOEHLER, 85 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ENEDI CELICE BERNARDI KOEHLER. Filiação: CARLOS KOEHLER e NERCINDA BARA KOEHLER. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 30 de outubro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 29/10/2025.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (29/10)