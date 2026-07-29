Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira, 29/07/2026

ANA TEREZA BRUNO TEIXEIRA, 59 ano(s). Profissão: FISIOTERAPEUTA. Filiação: SEBASTIAO BRUNO DA SILVEIRA e TEREZINHA TEIXEIRA SILVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 28 de julho de 2026 às 19:00h. Data do Falecimento: 28/07/2026.
ANTONIO DOS SANTOS BORGES, 89 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: MARIA RITTA ZENI BORGES. Filiação: FRANCISCO JUSTINO BORGES e SOFIA BALBINA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 29 de julho de 2026. Data do Falecimento: 28/07/2026.
ANTONIO MOACIR MASSARELO, 82 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: NERCI MALAVSKI MASSARELO. Filiação: ALBERTO MASSARELO e TEREZA NUNES MASARELO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, quarta-feira, 29 de julho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 28/07/2026.
APARECIDA DOS SANTOS SILVA, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALDINHO JOSE DA SILVA. Filiação: JOAQUIM CAETANO DOS SANTOS e MAURA DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 29 de julho de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 28/07/2026.
CARLOS FREIRE FARIA, 78 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: TERESA BATISTA DE ARAUJO. Filiação: ARISTEU SALDANHA FARIA e EUNICE TICOULATFREIRE FARIA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 29 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 28/07/2026.
CLEITON JACO SCHWENDLER, 43 ano(s). Profissão: GERENTE INDUSTRIAL. Cônjuge: JULIANA MAGDA MICHELOTTI RODRIGUES SCHWENDLER. Filiação: ALOISIO LUCAS SCHWENDLER e MARIA ANISIA SCHWENDLER. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 30 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/07/2026.
DANNY MARCELO BASILIO, 56 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: RHALIK JULIE FERNANDES SA BASILIO. Filiação: JOSE RONEY BASILIO e NADIA APARECIDA DE CAMARGO BASILIO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 29 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/07/2026.
DAVI AUGUSTO NEVES PRADO, 45 ano(s). Filiação: AUGUSTO ERONDI PRADO e NEULI NEVES PRADO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 29 de julho de 2026. Data do Falecimento: 28/07/2026.
DEULINDA MARTINS CALACAS, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANOR CALACAS. Filiação: SEBASTIAO MARTINS e JULIA BATISTA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 29 de julho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 28/07/2026.
DIVINO ANTONIO DA SILVA, 68 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA. Filiação: JOSE JACINTO e ANTONIA JACINTO DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 29 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/07/2026.
EDEVALDO APARECIDO DUTRA, 75 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIAM PEREIRA DA SILVA DUTRA. Filiação: ALFREDO DUTRA DA SILVA e BENEDITA MARIANA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 29 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/07/2026.
ELIANE MARIA MACEDO DE CARVALHO, 74 ano(s). Profissão: PSICÓLOGO(A). Filiação: CARLOS DE CARVALHO e LEONTINA MACEDO DE CARVALHO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 29 de julho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 28/07/2026.
EVA ZELLA RIBEIRO, 85 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: JURANDIR CORREA RIBEIRO. Filiação: JOAO ZELLA e ANIELLA AUGUSTIM. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 29 de julho de 2026 às 19:00h. Data do Falecimento: 28/07/2026.
FRANCISCO BELMIRO MARTINS, 69 ano(s). Profissão: COBRADOR. Cônjuge: MARIA DO ROCIO MARTINS. Filiação: JOSE MARTINS e MADALENA MEDEIROS MARTINS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 29 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/07/2026.
GISELDA AGOTTANI CHEROBIM CRIVELLI, 80 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Cônjuge: OSVALDO CRIVELLI. Filiação: BATISTA CHEROBIM e ODETTE AGOTTANI CHEROBIM. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 28 de julho de 2026. Data do Falecimento: 28/07/2026.
HELIO MELO GARCIA, 73 ano(s). Profissão: AÇOUGUEIRO. Cônjuge: MATILDE DO CARAVAGIO ULIANA GARCIA. Filiação: ANTONIO JOSE GARCIA e DELMINDA MELO GARCIA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 29 de julho de 2026. Data do Falecimento: 28/07/2026.
IRINEU PINTO, 59 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MARILDA MACEDO PIMENTEL PINTO. Filiação: GUMERCINDO PINTO e SEBASTIANA DAS CHAGAS PINTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 31 de julho de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 29/07/2026.
JOAO GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS, 5 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: LUIZ FERNANDO FERREIRA e VITORIA FERREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quarta-feira, 29 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/07/2026.
LAERCIO DE CHAVES CAVALHEIRO, 65 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: ALTINO DE CHAVES CAVALHEIRO e DEMITILDE MARIA CAVALHEIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 29 de julho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 28/07/2026.
LETICIA SAUERBIER SANTOS, 44 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Filiação: JOSUEL DE CASTRO SANTOS e SOLEIDE SAUERBIER SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 29 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 29/07/2026.
LIVALDO PEREIRA DE SOUZA, 60 ano(s). Profissão: CONTROLADOR(A) QUALIDADE. Cônjuge: LEONICE ANTUNES DOS SANTOS. Filiação: MANOEL PEREIRA DE SOUZA e SALVELINA PEREIRA DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 29 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 29/07/2026.
LOURIVAL PHILIPPS, 69 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ELPIDIO PHILIPPS e SELMA MARQUETTI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 29 de julho de 2026. Data do Falecimento: 28/07/2026.
LUCIANO CARNEIRO, 51 ano(s). Profissão: SUPERVISOR(A) OBRAS. Cônjuge: JULIANE NASS BRAVO. Filiação: EUGENIO BATISTA CARNEIRO e ZELIA APARECIDA CARNEIRO. Sepultamento: CEMITERIO SAO SEBASTIAO, quarta-feira, 29 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/07/2026.
LUIS CARLOS DE BASTOS, 64 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: JOSE ONILTHON DE BASTOS e OLGA DISSENHA DE BASTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), quarta-feira, 29 de julho de 2026. Data do Falecimento: 28/07/2026.
LUIZA BORDIN, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BASILIO ANTONIO BORDIN. Filiação: JOAO CHINELATTO e MARIA POLO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 29 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/07/2026.
MARCELINO DE FREITAS, 60 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Filiação: ANTONIO DE FREITAS e LAYCE SILVA DE FREITAS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 29 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/07/2026.
MARIA APARECIDA FARIA DOS SANTOS, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WILMAR FARIA DOS SANTOS. Filiação: JACINTO BATISTA DE SOUZA e CECILIA AIPE BATISTA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 29 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 28/07/2026.
MARIA EDITH DE SOUZA, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MANOEL MOTA DE SOUZA. Filiação: LUCIO SILVEIRA DOS SANTOS e OLIBIA AFFONSO DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOSÉ, quarta-feira, 29 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 28/07/2026.
MARIA IVANIR DOS SANTOS RODRIGUES, 75 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: VITAL DOS SANTOS CRUZ. Filiação: EDUARDO MARTINS DOS SANTOS e EDILIA NUNES DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 29 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/07/2026.
MARIA VIEIRA DOS SANTOS, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ISRAEL RIBEIRO DOS SANTOS e JOAQUINA VIEIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 29 de julho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 28/07/2026.
MARISA AMARO BRIZOLA, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ ANTONIO BRIZOLA. Filiação: VITOR AMARO DA ROCHA e ANA MARIA DOS ANJOS ROCHA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, quarta-feira, 29 de julho de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 28/07/2026.
MARTA HACKE, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HILARIO HACKE. Filiação: ELIAS FABIAMOWICZ e MARIA FABIANOWICZ. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 29 de julho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 28/07/2026.
NATALIA MARIA DA SILVA, 84 ano(s). Profissão: ENCARREGADO(A) SERVIÇOS GERAIS. Filiação: FRAUZINO MAIA DA SILVA e URSULINA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 29 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/07/2026.
NEEMIAS FERNANDES, 61 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: NAEL FERNANDES e MARIA RADTKE FERNANDES. Sepultamento: (MORRETES) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MORRETES/PR, quarta-feira, 29 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 29/07/2026.
NEUSA FERNANDES DO ROSARIO, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: TABAJARA PACHECO DO ROSARIO. Filiação: DIOGO PEREZ FERNANDES e NATIVIDADE JUAREZ FERNANDES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 29 de julho de 2026. Data do Falecimento: 28/07/2026.
NIVALDO ALVES DE SOUZA, 82 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: MARIA JOSE DA FONSECA DE SOUZA. Filiação: JOSE ALVES DE SOUZA e JOSEFA COSTA RIBEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 29 de julho de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 28/07/2026.
PEDRO PAULO CORDEIRO, 59 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Filiação: EUCARIO ANTONIO LEITE CORDEIRO e DORACI CORDEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quarta-feira, 29 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 28/07/2026.
RACHEL DA GRACA DIAS DE FREITAS, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LOURIVAL JOSE DE FREITAS. Filiação: FLORIANO DE OLIVEIRA DIAS e ERNESTINA MORAIS DIAS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 28 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/07/2026.
RENATO DIAS MARZANI, 74 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOSE DIAS MARZANI e IGNEZ LAFUENTE MARZANI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 29 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/07/2026.
ROBERTO SOARES FRAGOSO, 83 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: CECILIA SVIRCOSKI FRAGOSO. Filiação: OTAVIO SOARES FRAGOSO e MARIA ELISA DE MOURA FRAGOSO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 29 de julho de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 28/07/2026.
ROSA FALKIEVICZ, 78 ano(s). Filiação: LADISLAU KUSSEK e ANA KUSSEK. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 29 de julho de 2026. Data do Falecimento: 28/07/2026.
ROSELI DE FATIMA STROPARO, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JUVENAL STROPARO e MARTA HELENA STEOPARO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 29 de julho de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 28/07/2026.
ROSIMERI BELTRAO LEITOLES, 68 ano(s). Profissão: PEDAGOGO(A). Cônjuge: JORGE LUIZ LEITOLES. Filiação: ARLINDO BELTRAO e JUDITH DA SILVA BELTRAO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 29 de julho de 2026 às 20:00h. Data do Falecimento: 29/07/2026.
RUTH APARECIDA ZANON CARNEIRO, 62 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: GENIPLO MARCONDES CARNEIRO JUNIOR e MERCEDES ZANON CARNEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 29 de julho de 2026. Data do Falecimento: 28/07/2026.
SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA NETO, 85 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: GERALDO PINHEIRO DA SILVA e CAROLINA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 28 de julho de 2026. Data do Falecimento: 28/07/2026.
TEREZINHA SILVA DE OLIVEIRA MARQUES, 86 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ANTONIO MARQUES. Filiação: MANOEL LAURINDO IRMAO e EDELTRUDES MARIA DA SILVA LAURINDO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 29 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 28/07/2026.
TUBAR PAULINO CAMARGO, 89 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: MARILVA MELO CAMARGO. Filiação: JOAO ALEIXO DE CAMARGO e MARIA FERREIRA DE CAMARGO. Sepultamento: CEMITÉRIO RIO DA VARZEA – QUITANDINHA/PR, quarta-feira, 29 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 28/07/2026.
VALDINEIA DA SILVA RITSER, 47 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PAULO CESAR RITSER. Filiação: OSVALDO DA SILVA e MARIA DOS SANTOS SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 29 de julho de 2026. Data do Falecimento: 28/07/2026.
VALDOMIRA ROIEKE, 83 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: PAULO CZICH ROIEKE. Filiação: ALEXANDRE LECHUK e SOFIA LECHUK. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quinta-feira, 30 de julho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 29/07/2026.
VALNEI JOSE KUSS, 67 ano(s). Filiação: ALCEU KUSS e ELSITA BUGALSKI KUSS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, quarta-feira, 29 de julho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 28/07/2026.
VILMA INES RODRIGUES, 74 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: JACINTO RODRIGUES e LEONDINA RODRIGUES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quarta-feira, 29 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/07/2026.