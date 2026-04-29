Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira, 29/04/2026

AGNELO SILVA LOPES, 73 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ELAINE HALYZIS SILVA LOPES. Filiação: JOSE SILVA LOPES e SILVINA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 29 de abril de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 28/04/2026.
ALVACIR CORDEIRO, 70 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: GONCALO CORDEIRO e SEBASTIANA VIEIRA CORDEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 29 de abril de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 28/04/2026.
ANALIA DE PAULA JANSSON, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALVARO JANSSON. Filiação: ANTONIO BENEDITO DE PAULA e AUREA DIAS DE PAULA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 29 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/04/2026.
ANNA ABT, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSEF ABT. Filiação: WENDELIN HEINZ e KATHARINA HEINZ. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 29 de abril de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 28/04/2026.
ANTONIO ANTUNES PEREIRA, 86 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: JULIA DE SOUZA PEREIRA. Filiação: MANOEL ANTUNES PEREIRA e ROSALIA VIEIRA DE ANDRADE PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quarta-feira, 29 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/04/2026.
BALTAZAR BACKUS, 74 ano(s). Profissão: HOTELARIA. Cônjuge: MARIA NASARENO DIAS. Filiação: HELIO BACKUS e LUIZA SILVA SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 29 de abril de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 28/04/2026.
CLEA MARA ESSENFELDER BORGES, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE BORGES NETO. Filiação: ACYR CLOVIS ESSENFELDER e NESILAH BEATRICE ESSENFELDER. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 29 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/04/2026.
DANILO ALBERTO SANTOS, 43 ano(s). Profissão: GERENTE. Cônjuge: GIZELLE NALDOLYN SANTOS. Filiação: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS e LEDI TEREZINHA ZANDROWSKI DOS SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quarta-feira, 29 de abril de 2026 às 19:00h. Data do Falecimento: 28/04/2026.
DARCI LATINI, 89 ano(s). Profissão: TAXISTA. Filiação: LUIZ LATINI e CRISTINA SANT ANA SOARES. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, terça-feira, 28 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/04/2026.
DUARTE CARVALHO, 88 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: MARIA ISABEL DE LIMA CARVALHO. Filiação: JOAO CARVALHO e MARIA LUIZA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, quarta-feira, 29 de abril de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 28/04/2026.
EDSON SCHIMIDTKE, 52 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: GILMARA DAS NEVES DA SILVA. Filiação: WALDEMAR SCHIMIDTKE e MARLENE BABI SCHIMIDTKE. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 29 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/04/2026.
ELISABETE NEVES BORA, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALDOMIRO BORA. Filiação: OTILIA NEVES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 29 de abril de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 28/04/2026.
ERCILIO ONORIO, 94 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: CELIA HONORIO. Filiação: ERICO ONORIO e VIRGINIA ONORIO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 28 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/04/2026.
ERNESTO GANTZEL, 86 ano(s). Profissão: ALFAIATE. Cônjuge: TEREZA BRANDINO GANTZEL. Filiação: EDMUNDO GANTZEL e ALICE TANNER GANTZEL. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 29 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/04/2026.
GERVASIO VIEIRA DOS SANTOS, 70 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: DORVALINA PIRES DOS SANTOS. Filiação: TIBURCIO VIEIRA DOS SANTOS e GERALDA MARIA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 29 de abril de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 28/04/2026.
GILMAR FRANCISCO NADOLNY, 70 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: EUSTACIO ENRICO NADOLNY e TEREZINHA NADOLNY. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 29 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/04/2026.
HUGO MARCAL FILHO, 85 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MARILENA BELTONI MARCAL. Filiação: HUGO SUBTIL MARCAL e ILUINA POMPEU MARCAL. Sepultamento: CEMITÉRIO PARQUE SÃO PEDRO LONDRINA, quinta-feira, 30 de abril de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 28/04/2026.
IRONDINA FERREIRA GARAIS, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO DA SILVA GARAIS. Filiação: MIGUEL FERREIRA e ROSA ANTUNES FERREIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 29 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/04/2026.
IZILDA DOS SANTOS SORBELLO, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARIO SERGIO SORBELLO. Filiação: CICERO FIRMINO DOS SANTOS e THEREZA CARVALHO DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 29 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 29/04/2026.
IZOLETE CIOLI MENDES, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LIDIO ANTUNES MENDES. Filiação: FIDENCIO CIOLI e IZAURA CIOLI. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 28 de abril de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 28/04/2026.
JOAO CARLOS DE FREITAS, 73 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: JOSE DE FREITAS e GUILHERMINA MARIA DE FREITAS. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, quarta-feira, 29 de abril de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 28/04/2026.
JOÃO MARIA SANTANA FILHO, 72 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: JOAO MARIA SANTANA e MARIA DE LOURDES SANTANA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 29 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/04/2026.
JOSELIA APARECIDA CAMARGO SANTOS, 69 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: PEDRA DE ALMEIDA CAMARGO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 29 de abril de 2026. Data do Falecimento: 28/04/2026.
LAURINO MAURILIO DE ALMEIDA, 55 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: VALDOMIRO DO ESPIRITO SANTO DE ALMEIDA e MARIA AIDA DE ALMEIDA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 29 de abril de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 28/04/2026.
LUCIA CORDEIRO, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ADAO WILCESKY e MARIA WINKESKY WILCESKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 28 de abril de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 28/04/2026.
LUIZ FERNANDO MAGALHAES DA SILVA, 41 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JARY MAGALHAES DA SILVA e TANIA REGINA BENTO MAGALHAES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, quarta-feira, 29 de abril de 2026. Data do Falecimento: 28/04/2026.
LUIZ PEDRO BOGANIKO MAZEPA, 61 ano(s). Profissão: SAPATEIRO. Filiação: PEDRO BEZENKO MAZEPA e HELENA TEREZINHA BOGANIKO MAZEPA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, quarta-feira, 29 de abril de 2026. Data do Falecimento: 28/04/2026.
MARIA BELO PIRICH, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PIETRO PIRIH. Filiação: MIGUEL BELO e ANA BELO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, terça-feira, 28 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/04/2026.
MARIA DO PILAR BASCO, 68 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: LEONARDO RAKSA. Filiação: OLIVIO BASCO e LEOPOLDINA BASCO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 29 de abril de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 28/04/2026.
MILENE ELIZA SAAR GYSI, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HANS GYSI. Filiação: BERTHOLDO AUGUSTO SAAR e OLINDA SAAR. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITERIO SANTO EXPEDITO, quarta-feira, 29 de abril de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 28/04/2026.
NELSON ADIR DAVID, 66 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: ELISETE BRINSKI. Filiação: NAO CONSTA EM DOCUMENTO e GUIOMAR ADIR DAVID. Sepultamento: CEMITÉRIO DE IPIRANGA, quarta-feira, 29 de abril de 2026. Data do Falecimento: 28/04/2026.
NEUSA REIS CESARIO, 100 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ORIVAL CESARIO PEREIRA. Filiação: FRANCISCO PEDRO DOS REIS JUNIOR e AUREA MARIA DUARTE REIS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 29 de abril de 2026 às 20:00h. Data do Falecimento: 28/04/2026.
NILZA MARIA MACHADO CARTERI, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RAIMUNDO CARTERI. Filiação: ALBERTINA MACHADO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 29 de abril de 2026. Data do Falecimento: 28/04/2026.
OSVALDO ALVES MEDEIROS, 63 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: LUZIA BERNARDETE MEDEIROS. Filiação: APARECIDO ALVES MEDEIROS e MARILEIDA DA GLORIA MEDEIROS. Sepultamento: CEMITERIO PARQUE DAS ALAMANDAS – LONDRINA/PR, quarta-feira, 29 de abril de 2026. Data do Falecimento: 28/04/2026.
RENATO MARTINS DA SILVA, 52 ano(s). Profissão: ANALISTA SISTEMAS. Cônjuge: MAIRA GUILLEN DE MESQUITA. Filiação: JOAO CARLOS RIBEIRO DA SILVA e ELISETE MARTINS DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO A DEFINIR, quarta-feira, 29 de abril de 2026. Data do Falecimento: 28/04/2026.
RONALDO CLARO DA COSTA, 46 ano(s). Profissão: AÇOUGUEIRO. Filiação: GERMIRIO CLARO DA COSTA e ESMERALDA BELCHIOR DA COSTA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 29 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/04/2026.
ROSELI DE OLIVEIRA LEITE, 85 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOSE CARLOS DE MESSIAS LEITE. Filiação: MANOEL GOMES DE OLIVEIRA e ESCOLASTICA LEONOR GOMES DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 29 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/04/2026.
SEBASTIAO VIEIRA DE LARA, 78 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: MARIA CHIBIOR DE LARA. Filiação: JOAO MACHADO DE LARA e ESPIRITUOSA VIEIRA DE LARA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quarta-feira, 29 de abril de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 28/04/2026.
SUSAN MAIARA DIAS LOPES, 39 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JEFERSON CUTCHMA. Filiação: RENATO LOPES e OLGA DIAS LOPES. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, quarta-feira, 29 de abril de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 28/04/2026.
TEREZINHA RAUTHER CRISTENSEN, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDSON FRANCISCO CRISTENSEN. Filiação: ARISTIDES RAUTHER e CLARA RAUTHER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 29 de abril de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 28/04/2026.
VERA LUCIA FERREIRA ALVES, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LEONARDO SILVETRE ALVES. Filiação: NAO COSNTA EM DOCUMENTO e ARZIRA IZIDORO FERREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 29 de abril de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 28/04/2026.