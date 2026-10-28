Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira, 28/10/2026

ALICE DEBORA CORREA, 2 ano(s). Filiação: GUSTAVO CORREA WESTPHALEN e BEATRIZ NAIARA BATISTAO CORREA WESTPHALEN. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 29 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/10/2026.
ALTEVIR ALBINI DENISKI, 80 ano(s). Profissão: ARTE FINALISTA. Cônjuge: MADALENA MARCELINA DENISKI. Filiação: TEODORO DENISKI e DINA ALBINI DENISKI. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 29 de outubro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 27/10/2026.
ANDREO GUSTAVO DA SILVA SOUZA, 37 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Filiação: GETULIO MARCOS DE SOUZA e SIMONE DA SILVA. Sepultamento: CEMITERIO JARDIM ETERNO, quarta-feira, 28 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 27/10/2026.
ANTONIA BELIZIA SOUZA, 90 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: FERNANDO AZEVEDO SOUZA. Filiação: OLIVIO NADALINI e ADELHA COSTA NADALINI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 28 de outubro de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 27/10/2026.
ARNALDO SANDRI, 77 ano(s). Profissão: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. Cônjuge: MARLI TULIO SANDRI. Filiação: LEOPOLDO SANDRI e SANTINA SANDRI. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quarta-feira, 28 de outubro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 27/10/2026.
CELSO ROGERIO COSTA, 80 ano(s). Profissão: MÉDICO(A) VETERINÁRIO. Filiação: BENTO COSTA e ODETE DOBLINS COSTA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quarta-feira, 28 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/10/2026.
CLAUDEMIR DOS SANTOS, 51 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ANTONIO LUIZ DOS SANTOS e MARIA INEZIA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 28 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/10/2026.
DAVID CALDEIRA BRISKI, 72 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: IRENES BRISKI. Filiação: PLINIO VIEIRA BRISKI e NOEMI CALDEIRA BRISKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 28 de outubro de 2026 às 18:30h. Data do Falecimento: 27/10/2026.
DIRCEU FRANCISCO VENANCIO DA SIQUEIRA, 55 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: AGENOR GANDO SIQUEIRA e LEONILDA FRANCISCA VENANCIO SIQUEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 28 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/10/2026.
DORA MINETTO, 91 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: JOSE LAFITTE MINETTO e ADELAIDE MARCURIO MINETTO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 28 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/10/2026.
GILBERTO HEGLER, 80 ano(s). Profissão: TAXISTA. Filiação: PEDRO MOACIR HEGLER e JOLITA LEAL HEGLER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, quarta-feira, 28 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 27/10/2026.
HILDA SANTOS GOBBO, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CARLOS GOBBO NETO. Filiação: ABDOU DA CUNHA SANTOS e DOLORES WANDEMBRUCK SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 28 de outubro de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 27/10/2026.
JOANA IRACY GARCIA DE LIMA CASTRO, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ESMERALDINO FARIA DE CASTRO. Filiação: FRANCISCO GARCIA DE LIMA e SANTINA DA SILVA MULLER. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 28 de outubro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 27/10/2026.
JOSE ERCIAS TAVARES, 81 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: DIONEIDE RIBAS. Filiação: SILVIO TAVARES LIPA e MARIA IRACEMA TAVARES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 28 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 27/10/2026.
LUCAS PEREIRA, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO ANTONIO PEREIRA e SILVALINA PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 28 de outubro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 27/10/2026.
MARA LUCIA TRAVASSOS, 65 ano(s). Profissão: ARTESÃO(Ã). Filiação: FLORISVALDO DEJALMA TRAVASSOS e NORMA SHIRLEY DEA TRAVASSOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 28 de outubro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 27/10/2026.
MARCOS KIELTYKA, 64 ano(s). Filiação: JOAO KIELTYKA e MARIA DE LOURDES KIELTYKA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 28 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 27/10/2026.
MARIA AUREA DE ANDRADE, 82 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: AURELIO FERREIRA DE ANDRADE e QUERUBINA DE ANDRADE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 28 de outubro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 27/10/2026.
MICHALINA WOJCIK, 85 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Filiação: PEDRO WOJCIK e JOANA WOJCIK. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 28 de outubro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 27/10/2026.
NATALINO CEBULSKI, 58 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: ELAINE CRISTINA ALVES. Filiação: JOAO CEBULSKI e DELMINA SUSIN CEBULSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quinta-feira, 29 de outubro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 27/10/2026.
OSVALDO FERNANDO SIEGESMUNDE, 84 ano(s). Profissão: TÉCNICO TELECOMUNICAÇÕES. Cônjuge: INGRID SIEGESMUNDE. Filiação: ARNALDO SIEGESMUNDE e MAGDALENA SIEGESMUNDE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, quarta-feira, 28 de outubro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 27/10/2026.
ROSA MARIA LEMOS FERREIRA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ FRANCISCO FERREIRA. Filiação: JOAO DE PADUA LEMOS e FRANCISCA LEMOS. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quarta-feira, 28 de outubro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 27/10/2026.
SEBASTIAO GOMES, 82 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: DIONEIA RAMOS GOMES. Filiação: LAURO GOMES e MARIA GOMES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 28 de outubro de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 27/10/2026.
SILVANE CRISTINA SANTOS SOUZA GOMES, 42 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO AMARO GOMES e ODETE SANTOS SOUZA GOMES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 28 de outubro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 28/10/2026.
SUELI APARECIDA RAINERI, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROGERIO ROBERTO RAINERI. Filiação: MERCEDES ZAGNEL. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quarta-feira, 28 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 27/10/2026.