Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira, 27/12/2023

ADEMIR FERREIRA GASPAR, 72 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ELISANDRA DA SILVA GASPAR. Filiação: PEDRO FERREIRA GASPAR e ALEXANDRINA GONCALVES FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 27 de dezembro de 2023 às 16:00h.

ALAYDE CASSILHA AYABE, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARIO AYABE. Filiação: JOAO VIEIRA CASSILHA e MARCIANA MARQUES CASSILHA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 27 de dezembro de 2023.

ALBERTO BORGES DA CUNHA, 71 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: JOAO BORGES DA CUNHA e MARIA APARECIDA CUNHA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 27 de dezembro de 2023.

ALDIR ALDRIN PERESZLUHA, 53 ano(s). Profissão: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. Cônjuge: GISLAINE MARIA AMORIM PERESZLUHA. Filiação: ADIR PERESZLUHA e SHIRLEI MARLENE PERESZLUHA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), quarta-feira, 27 de dezembro de 2023 às 16:30h.

ANA CLARA PIRES BATISTA, 76 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: OSNI BATISTA. Filiação: JORGE EDUARDO DE JESUS e BENEDITA MARIA MACHADO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quarta-feira, 27 de dezembro de 2023.

ANDRE FARIAS, 44 ano(s). Profissão: FUNILEIRO(A). Filiação: ANTONIO BENEDITO FARIAS e JOSEFA DE CARVALHO FARIAS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, quarta-feira, 27 de dezembro de 2023.

ANGELINA POI PELIKY, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO PELIKY FILHO. Filiação: e ROSA POI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 27 de dezembro de 2023 às 10:00h.

ANIELLY LEON ALVES SALGADO, 21 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Filiação: ALEKSON LUIS ALVES SALGADO e ANNELISE CARLA LEON BORDES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), terça-feira, 26 de dezembro de 2023 às 17:00h.

ANTONIA VEIGA FARIAS, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FIDERCINDO ALVES FARIAS. Filiação: e MARIA LUIZA VEIGA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 27 de dezembro de 2023 às 16:00h.

ANTONIO DA SILVA BICALHO, 68 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ELIZABETH AMORIM BICALHO. Filiação: JOSE COSTA BICALHO e OLINDA DA CONCEICAO CEGALIA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 27 de dezembro de 2023 às 15:00h.

ANTONIO RUCRE JORDAO, 51 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: e MADALENA JORDAO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 26 de dezembro de 2023 às 19:00h.

BRUNO CORSINI EVARISTO, 23 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: GILBERTO DE CARVALHO EVARISTO e KELLEN CRISTINA CORSINI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 27 de dezembro de 2023 às 15:00h.

CATARINA KARAS DE ANDRADE, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LUIZ KARAS e JULIA KARAS. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, quarta-feira, 27 de dezembro de 2023 às 16:00h.

DARCI SEBASTIAO GOMES, 58 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: ROSANGELA RODRIGUES MOREIRA. Filiação: PEDRO RIBEIRO GOMES e CACILIA GASPAR GOMES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 27 de dezembro de 2023 às 15:00h.

DIVA FERREIRA DE ANDRADE, 40 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: FRANCISCO FERREIRA DE ANDRADE e MERCEDES BENEDETE DE ASSIS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 26 de dezembro de 2023 às 18:00h.

EDONIL FERREIRA DOS SANTOS, 90 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: LADISLAU FARIAS. Filiação: EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS e NELSINA MICHALSKI FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), quarta-feira, 27 de dezembro de 2023 às 17:00h.

EDUARDO GRIBNER, 70 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA DE JESUS DE LIMA GRIBNER. Filiação: AUGUSTO GRIBNER e JOSEPHA DE LIMA GRIBNER. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 27 de dezembro de 2023 às 10:00h.

ELOIR DE LIMA, 63 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: MILTON JOSE DE LIMA e EURIDES FELIX DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), quarta-feira, 27 de dezembro de 2023 às 13:00h.

ETELVINA CORDEIRO DA CRUZ, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CARLOS RODRIGUES DA CRUZ. Filiação: OTAVIO ALVES CORDEIRO e MADALENA ALVES CORDEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), quarta-feira, 27 de dezembro de 2023 às 17:00h.

EUGENIO VICENTE DE SOUZA, 69 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: MARIA SIRLEI DO PRADO DE SOUZA. Filiação: LINO VICENTE DE SOUZA e EUFROSINA DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 27 de dezembro de 2023 às 16:30h.

GILSON ANTONIO BENVENUTI, 79 ano(s). Profissão: QUIMICO(A) INDUSTRIAL. Cônjuge: MARIA DDA LUZ BENVENUTI. Filiação: PEDRO BENVENUTI e CLARICE BENVENUTI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), quarta-feira, 27 de dezembro de 2023 às 17:00h.

GUILHERME GERMANO FARIA, 27 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ANTONIO MARCOS FARIA NASCIMENTO e ROSA MARIA SILVA GERMANO. Sepultamento: (BOCAIÚVA DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL, quarta-feira, 27 de dezembro de 2023 às 15:00h.

HELENA SOFIA DE PAULA BORBA, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EUGENIO JOSE DE BORBA. Filiação: JOSE CAMILO DE PAULA e SOFIA CATARINA BONKOSKA DE PAULA. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, quarta-feira, 27 de dezembro de 2023.

HELIO GONZAGA, 74 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ORIDIA DINIZ GONZAGA. Filiação: ANTONIO GONZAGA e ANA MALAGUTI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 27 de dezembro de 2023 às 09:00h.

HILDA MOREIRA CARDOSO CENTURIAO, 59 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EGNALDO SOUZA DE GOES. Filiação: JOAO MOREIRA CARDOSO e ARACI BRANDINA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 27 de dezembro de 2023 às 13:30h.

ISMAR VIRGILIO, 81 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: EVANGELINA DE LURDES VERGILIO. Filiação: GUSTAVO VIRGILIO e AMERICA LUCIA DIEDRICHS VIRGILIO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 27 de dezembro de 2023.

JORGE PREZYBYLOK, 64 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MARIA REGINA DOS SANTOS PREZYBYLOK. Filiação: ADAO PREZYBYLOK e CATARINA PREZYBYLOK. Sepultamento: (QUITANDINHA) CEM MUNICIPAL DE QUITANDINHA/PR, quinta-feira, 28 de dezembro de 2023.

JOSE FRESSATO NETO, 62 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: CALIXTO FRESSATO e ALADIA GOMES FRESSATO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 27 de dezembro de 2023 às 12:00h.

JULIO CESAR VITORIO DE OLIVEIRA, 42 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: WALDOMIRO VITORIO DE OLIVEIRA e APARECIDA FRANCISCO DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), quarta-feira, 27 de dezembro de 2023 às 14:00h.

LAURO DE PAULA SIBEN, 63 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOAO DE PAULA SIBEN e HILDA AGOSTINHACK. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), quarta-feira, 27 de dezembro de 2023 às 16:30h.

LEILA APARECIDA BIANO ASSUNCAO, 55 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: ANA MARIA DE OLIVEIRA BIANO. Filiação: AURELIANO BIANO e ANA MARIA DE OLIVEIRA BIANO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, quarta-feira, 27 de dezembro de 2023 às 14:00h.

LUCIA CASTANHO DA SILVA, 48 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: EUGLACIO CASTANHO DA SILVA e APARECIDA DA SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 27 de dezembro de 2023 às 16:00h.

LUIZ FERNANDO COUTINHO DE LARA, 51 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: LUIZ FERNANDO DE LARA e MARILDA COUTINHO NASCIMENTO DE LARA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 27 de dezembro de 2023 às 16:00h.

MARCELA MARQUES DOS SANTOS, 39 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE MARQUES DOS SANTOS e LIDIA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA M DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 27 de dezembro de 2023 às 16:30h.

MARIA DALVA PEREIRA FERREIRA, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SADI ANTONIO FERREIRA. Filiação: JOSE LUZIA DA SILVA e GERALDA SENA PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 27 de dezembro de 2023 às 17:00h.

MARIA GREGORIA CARVAJAL ROJAS, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE ASDRUBAL CARVAJAL e CARMEN RAMONA ROJAS DE CARVAJAL. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 27 de dezembro de 2023 às 10:00h.

MARIA JOSE CORDEIRO, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ERPIDIO EUCLIDES DE QUEIROZ e ARVELINA CORDEIRO DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 27 de dezembro de 2023 às 16:00h.

MARIA ZADERESKI FRANGULLIS, 72 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: WILSON FRANGULLIS. Filiação: JACOB ZADERESKI e ANA LIPKA ZADERESKI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), terça-feira, 26 de dezembro de 2023 às 17:00h.

MAURILIO BERNARDELLI, 74 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Cônjuge: MARIA ROSALINA FERREIRA. Filiação: SEVERINO BERNARDELLI e DOLORES ORLANDA GIROTTO BERNARDELLI. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO CENTRAL DE ARAUCÁRIA, quarta-feira, 27 de dezembro de 2023 às 09:00h.

NELCINDO BERNARDES PRESTES, 60 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ADAO BERNARDES PRESTES e FLORESTINA JORA PRESTES. Sepultamento: CEMITÉRIO DE PINHAL DE SÃO BENTO, quarta-feira, 27 de dezembro de 2023 às 14:00h.

NICOLY NEGOSSEKI BURKHARDT, 29 ano(s). Profissão: AUXILIAR FÁRMACIA. Filiação: GERHARD BURKHARDT e MARIA DE FATIMA NEGOSSEKI BURKHARDT. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 26 de dezembro de 2023 às 17:00h.

NOELI POLII FREITAS, 78 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: FRANCISCO ALBERTO FREITAS. Filiação: FRANCISCO MIGUEL POLLI e ZELINDA BORTOLON POLLI. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 27 de dezembro de 2023.

SATOSHI FUJII, 85 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: MARIA DELIZETH SCHIMITTEL FUJII. Filiação: KAZUO FUJII e SUZUYO FUJII. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 27 de dezembro de 2023 às 11:00h.

SEISAN YJU, 89 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: KINUYE KOTI YJU. Filiação: YJU SANDA e YJU KAME. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quarta-feira, 27 de dezembro de 2023.

SERGIO LUIZ MACUCH, 67 ano(s). Profissão: AUDITOR(A). Cônjuge: LOURDES HELENA STANULA MACUCH. Filiação: MIGUEL MACUCHI e FRANCISCA KRYWONES MACUCH. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 27 de dezembro de 2023 às 17:30h.

SILVANA GUGELMIN IAZZETTI, 60 ano(s). Profissão: GERENTE VENDAS. Filiação: ANTENOR NEVES e NYCE GUGELMIN NEVES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), quarta-feira, 27 de dezembro de 2023 às 13:00h.

SILVINO FREIRE ARAUJO, 76 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: JOVENIRA DE FATIMA RODRIGUES DE MORAES. Filiação: MANOEL ARAUJO e NAIR FREIRE ARAUJO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 27 de dezembro de 2023 às 17:00h.

