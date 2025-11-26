Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (26/11)
ALEXANDRE MORAES MARTINS, 48 ano(s). Filiação: EDSON DOS SANTOS MARTINS e SANDRA MARA MORAES MARTINS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 27 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 26/11/2025.
ANTONIO CARLOS DA SILVA RAMOS, 72 ano(s). Profissão: ENCANADOR(A). Cônjuge: VILMA DOS SANTOS RAMOS. Filiação: MARIA DE LOURDES FERREIRA e MARIA DE LOURDES FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 27 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 26/11/2025.
ARTHUR EWALDO FAVARETTO, 82 ano(s). Filiação: FERNANDO FAVARETTO e MARIA CHEROBIN FAVARETTO. Sepultamento: CREMATORIO A DEFINIR, quinta-feira, 27 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 26/11/2025.
CELSO KOHNLEIN, 60 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: ARNO KOHNLEIN e IRACEMA DE MOURA KOHNLEIN. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 27 de novembro de 2025 às 09:30h. Data do Falecimento: 26/11/2025.
DALTON PAULY, 67 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: PEDRO MIGUEL PAULY e ANA MARIA PAULY. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 27 de novembro de 2025 às 06:00h. Data do Falecimento: 26/11/2025.
EDVALDO ANTONIO FRANCISCO, 57 ano(s). Filiação: LUIZ DEVACIR FRANCISCO e IVANIR CORONADO FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 26 de novembro de 2025 às 17:30h. Data do Falecimento: 25/11/2025.
ELIANE FERREIRA, 43 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: JOSE FERREIRA DE JESUS e MARIA VALDECIR DA SILVA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 27 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 26/11/2025.
EONICE ROCHA DE OLIVEIRA, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALFREDO ANTONIO DE MOURA e MARIA AURORA DA ROCHA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 27 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 26/11/2025.
EUCLIDES NESTO PINHEIRO, 85 ano(s). Filiação: SEBASTIAO ANTONIO PINHEIRO e ROSA RAPOSEIRO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 27 de novembro de 2025 às 10:30h. Data do Falecimento: 26/11/2025.
GABRIEL ONEDIR PAULUKA, 23 ano(s). Filiação: JOAO MARIA PAULUKA e NOELI DE JESUS GONCALVES DE ALMEIDA PAULUKA. Sepultamento: CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 27 de novembro de 2025 às 09:30h. Data do Falecimento: 25/11/2025.
IOLANDA DE FATIMA CORREA PEREIRA, 56 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Filiação: JOE VALDOMIRO ALVES CORREA e JORGINA RIBEIRO DE LIMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, quinta-feira, 27 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 26/11/2025.
IVANI PEREIRA DOS SANTOS, 54 ano(s). Filiação: JOSE PEREIRA DOS SANTOS e NATALIA PEREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 27 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 26/11/2025.
IVANIL LEITE, 71 ano(s). Filiação: VENERANDO FOGACA e MARIA ROSA FOGACA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 27 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 26/11/2025.
IVO DA SILVA, 78 ano(s). Filiação: APARECIDO ANTONIO DA SILVA e EDITE DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 27 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 25/11/2025.
JACI MICHALISZEN, 51 ano(s). Filiação: GEORGINA MICHALISZEN. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 27 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 25/11/2025.
JAIR DE SOUZA, 65 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: JOANILES DE SOUZA e ROSA FRAGEL SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 27 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 26/11/2025.
JOSE FRANCISCO PANTALEAO, 77 ano(s). Filiação: ANTONIO FRANCISCO PANTALEAO e ANA JOAQUINA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 27 de novembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 26/11/2025.
LEONIDES BERTO DA SILVA, 76 ano(s). Filiação: MIGUEL BERTHO DA SILVA e IZALINA GREIN DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO ISRAELITA UMBARÁ, quinta-feira, 27 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/11/2025.
LUCY BARBOSA LIPSKI, 95 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: ALOIS LIPSKI. Filiação: MANOEL DO CARMO BARBOSA e JULIA BARRBOSA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 26 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 26/11/2025.
LUIZ CARLOS BRAMBILA, 66 ano(s). Filiação: VASSILY MARIO BRAMBILA e LUIZ CARLOS BRAMBILA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 27 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 26/11/2025.
MARCIA CHEILA DE SENE, 44 ano(s). Profissão: AGENTE ADMINISTRATIVO. Filiação: JOSE LICEU DE SENE e MARIA LUCILIA DO NASCIMENTO SENE. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 27 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 26/11/2025.
MARCIA REGINA DA SILVEIRA, 62 ano(s). Profissão: TESOUREIRO(A). Filiação: BENEDITO VALENCIO DA SILVEIRA e ELZA MARIA DA SILVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 27 de novembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 26/11/2025.
MARCOS SERGIO SANTI SCHEFFEL, 71 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: NEOMILTA SANTI SCHEFFEL. Filiação: EWALDO SCHEFFEL e ADERLY SANTI SCHEFFEL. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 27 de novembro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 26/11/2025.
MARIA ELICE GIRARDI, 74 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: JOSE LUIS DA SILVA. Filiação: TERCILIO GIRARDI e ESTHER GIRARDI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 26 de novembro de 2025 às 23:00h. Data do Falecimento: 26/11/2025.
MARINO BERLANDA, 88 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: RICARDO BERLANDA e ROSA BERLANDA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 27 de novembro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 26/11/2025.
MARIO BORILLE, 78 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: GAUDENCIO BORILLE e EZELIDA BONNA BORILLE. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 27 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 26/11/2025.
TEREZA DE OLIVEIRA SANTOS, 76 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: SAMUEL DE OLIVEIRA SANTOS e SEBASTIANA RANGEL. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 27 de novembro de 2025 às 15:30h. Data do Falecimento: 26/11/2025.
TEREZA GAVRON DE LIMA, 76 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: JOSE SOARES DE LIMA. Filiação: MARIANO GAVRON e JOANA GAVRON. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 27 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 26/11/2025.
VALDECI AUGUSTO STELA, 53 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Cônjuge: ELIANE PORTO STELA. Filiação: JOAO DORACY STELA e ROSA ESTER MAZZAROTTO STELA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 27 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/11/2025.
VICENTE PAIANO NAZARETH, 2 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: DANIEL SANTOS NAZARETH e ALESSANDRA NOVAK PAIANO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 26 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/11/2025.
VITORIA RIBEIRO PORTO, 25 ano(s). Filiação: FIDELCINO FERREIRA PORTO e ISABEL FARIAS RIBEIRO. Sepultamento: MUNICIPIO DE ORIGEM, quinta-feira, 27 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 25/11/2025.
WALDOMIRO KOLCZYCKI, 62 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: GLAUDENCIO KOLCZYCKI e LEONYR KOLCZYCKI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 26 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 26/11/2025.
WILLIAM WILSON DOS SANTOS BOTTEGA, 31 ano(s). Filiação: VILSON ANTONIO BOTTEGA e ZELAIR TELES DOS SANTOS BOTTEGA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 27 de novembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 25/11/2025.
ZENILDA ALVES DE ANDRADE, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CARLOS PEREIRA DE ANDRADE e LEONINA ALVES DE ANDRADE. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 27 de novembro de 2025 às 11:30h. Data do Falecimento: 25/11/2025.
