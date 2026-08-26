Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira, 26/08/2026

ADEMIR JESUS SELL, 76 ano(s). Profissão: QUÍMICO(A). Filiação: OTO SELL e ARACI GERBER SELL. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 26 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 25/08/2026.
ADUCCI ANTONIO DE SOUZA, 84 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Filiação: ANTONIO JOSE DE SOUZA e GERTRUDES MARIA DE JESUS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 26 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 25/08/2026.
ANA ROSA DE OLIVEIRA, 87 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: LUCIO ANSELMO DE OLIVEIRA. Filiação: LUIZ FANTIN e AMABILE GRANDO FANTIN. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 26 de agosto de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 25/08/2026.
ANADIR BARBARINI ABREU, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO DE ABREU. Filiação: DERNO BARBARINI e MARIA APARECIDA BARBARINI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 26 de agosto de 2026 às 19:00h. Data do Falecimento: 25/08/2026.
ANGELICA DE FARIAS TONIOTI, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO TONIOTI. Filiação: VIRGILIO JOSE LUIZ e MERCEDES JOSE DE FREITAS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 26 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 25/08/2026.
ANGELO GONÇALVES CESARIO, 79 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: IRENE BARRETO CESARIO. Filiação: JOSE CESARIO e JOANA GONÇALVES CESARIO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 26 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 25/08/2026.
ANTONIO ITACI LUIZ DE LIMA, 68 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JOSE LUIZ DE LIMA e CLEONICE TRINDADE DE LIMA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 26 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 25/08/2026.
ARI MOREIRA PINTO, 77 ano(s). Profissão: CONSULTOR(A). Cônjuge: MARIA DE LOURDES MOREIRA PINTO. Filiação: LEONARDO DUBIELA e JUVINA MOREIRA PINTO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quarta-feira, 26 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 25/08/2026.
AYDEE MARIA MAY, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE ALBERTO MAY. Filiação: MAXIMO RIGODANZO e FREDOLINA MILOCA RIGODANZO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 26 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/08/2026.
BEATRIZ DE FATIMA LARA SILVESTRE, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADEMIR SILVESTRE. Filiação: PEDRO MARTINS DE LARA e OLITA NUNES DE LARA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 26 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/08/2026.
CELIA DA SILVEIRA, 60 ano(s). Profissão: INSPETOR(A) EDUCAÇÃO. Filiação: LUIS POLICARPO DA SILVEIRA e CECILIA RODRIGUES DA SILVEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 26 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 25/08/2026.
CLAIR ZBOROWSKI GOMES, 75 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: PAULO ROBERTO CARVALHO GOMES. Filiação: LUIZ ZBOROWSKI FILHO e IVOLYTE QUINTANA ZBOROWSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 26 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 25/08/2026.
CLOTILDE DE CAMARGO DE SOUZA, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO DOMINGOS DE SOUZA. Filiação: JOSE CAMARGO e MARIA DO ROSARIO MORAIS. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, quarta-feira, 26 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 25/08/2026.
CONRADO JUAN CANZONIERI, 74 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: HELOISA FERENCZ CANZONIERI. Filiação: CONRADO JUAN CANZONIERI e MAFALDA BENUZZI. Sepultamento: CREMATÓRIO A SER DEFINIDO PELA FAMÍLIA, quarta-feira, 26 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/08/2026.
DALVO RAU, 74 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: JANETE TEREZINHA DALBEN RAU. Filiação: WALDEMAR RAU e TERESIA WOLF RAU. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 26 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/08/2026.
DELAIR RIBEIRO DOS SANTOS, 76 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: JOSE DOS SANTOS. Filiação: JOAO RIBEIREO e CECILIA RIBEIRO. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, quarta-feira, 26 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 25/08/2026.
ELCIO ARI LINDNER, 69 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: MILTON NILSON LINDNER e IRMA BETTHER. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 25 de agosto de 2026 às 23:00h. Data do Falecimento: 25/08/2026.
ELIEZER JONAS DA CRUZ, 40 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: BRAZ LIDIO DA CRUZ e ROSA DEREVORIZ DA CRUZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 26 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 25/08/2026.
ENZO GABRIEL VOLHANIK OZORIO CARNEIRO, 9 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: JULIO CESAR OZORIO CARNEIRO e PRISCILA BUENO VOLHANIK. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 26 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/08/2026.
EROTIDES MOREIRA DE ALMEIDA, 74 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Cônjuge: ILUCIA KIESKI DE ALMEIDA. Filiação: LOURIVAL MOREIRA DE ALMEIDA e ADELAIDE MOREIRA DE ALMEIDA. Sepultamento: (RIO NEGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR, quarta-feira, 26 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 25/08/2026.
FAUSTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 49 ano(s). Profissão: TECNÓLOGO. Cônjuge: REGIANE APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA. Filiação: ORIVAL PEREIRA DE OLIVEIRA e HELENA MARGARIDA STRAUBE DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 26 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 25/08/2026.
FERNANDO SANTOS TEDESCO, 31 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: LARISSA REGINA KUTZE DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 25 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 25/08/2026.
FRANCISCO CLAUDEMIR FERREIRA, 59 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Cônjuge: JUSSARA BEATRIZ DE OLIVEIRA. Filiação: ORLANDO FERREIRA e MARIA LEONOR MACHADO FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 26 de agosto de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 25/08/2026.
GEOVANE NATAN MACHADO, 36 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: JOSIANE APARECIDA DE CAMARGOO. Filiação: JOAQUIM DA LUZ MACHADO e TERESINHA DE JESUS ZAPECHOUKA MACHADO. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, quarta-feira, 26 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 25/08/2026.
IRENE BOLWERK, 65 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: HEINRICH BOLWERK e ROSINA DERMER BOLWERK. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 25 de agosto de 2026 às 22:00h. Data do Falecimento: 25/08/2026.
JOSE CASIMIRO DE OLIVEIRA ROSA, 74 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: CACEMIRO CASTILHO ROSA e NECIS DE OLIVEIRA ROSA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 26 de agosto de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 25/08/2026.
JOSE NUNES FILHO, 86 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: CLEIDE. Filiação: JOSE NUNES e BENEDITA IZABEL NUNES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, quarta-feira, 26 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 25/08/2026.
JOSE OLIVEIRA CORDEIRO, 87 ano(s). Cônjuge: TEREZINHA DE JESUS MELO CORDEIRO. Filiação: MANOEL CORDEIRO CHAVES e JULIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 26 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/08/2026.
LEONI LUNA DE PAULA, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROGERIO DE PAULA. Filiação: OSWALDO LUNA e LAURA LIMA LUNA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 26 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 25/08/2026.
MARCO FLAVIO MATTANA, 67 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A) UNIVERSITÁRIO. Cônjuge: SIMONE REALI KOENIG MATTANA. Filiação: LEVY MATTANA e DAHYRA DINORAH GELBCKE MATTANA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 26 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 25/08/2026.
MARCOS ALEXANDRE BATISTA DA SILVA, 38 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ROGERIO DDA SILVA e MARIA APARECIDA BATISTA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 26 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 25/08/2026.
MARIA DO CARMO COELHO DOS SANTOS, 77 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: JOAEL MONTEIRO DOS SANTOS. Filiação: FRANCISCO MARIANO COELHO e MARIA FLORIPEDES DE SOUZA. Sepultamento: VISCONDE DO RIO BRANCO/MG, quinta-feira, 27 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/08/2026.
MARIA ELENA PEDROSO, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: NAO CONSTA e EUGENIA PEDROSO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 26 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 25/08/2026.
MARIA EUNICE CRIPA PORTES, 79 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: MAURO FLORENTINO PORTES. Filiação: ANTONIO CRIPA e ANA MALDI CRIPA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 26 de agosto de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 25/08/2026.
MARIA JOSE BUENO, 75 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: ADEMIR ALBACH BUENO. Filiação: JOAO MARIA BELO e CECILIA BELO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 26 de agosto de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 25/08/2026.
MARIA LOPES DE BRITO, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEBASTIAO DE BRITO SILVA. Filiação: ANTONIO AUGUSTO PEREIRA e DOLARINA LOPES DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 26 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 25/08/2026.
MARIA LUCIA RODRIGUES, 47 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Filiação: RAIMUNDO SEBASTIAO RODRIGUES e GONCALA BARBOSA RODRIGUES. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, quarta-feira, 26 de agosto de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 25/08/2026.
MARIA PEREIRA ALVES DE JESUS, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO DE JESUS. Filiação: JOSE VICENTE PEREIRA e SALVINA ALVES MARTINS. Sepultamento: (BOCAIÚVA DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL, quarta-feira, 26 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 25/08/2026.
MARILDA RIBEIRO DOS SANTOS XAVIER, 68 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: MARINHO MARQUES DOS SANTOS XAVIER e DIRCE DA SILVA SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 26 de agosto de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 25/08/2026.
MARIZA BENGUI GAUDENCIO, 85 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: VENICIO MENDES GAUDENCIO. Filiação: ERNANI BENGHI e YONE GOMY BENGHI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 26 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 25/08/2026.
MAURINEI SOARES DA SILVA, 54 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: MARIA JOSE ALVES DE MIRANDA DA SILVA. Filiação: EUDOCIO SOARES DA SILVA e MARIA NEUSA SOARES DA SILVA. Sepultamento: SÃO SEBASTIÃO, quarta-feira, 26 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 25/08/2026.
NADIR MENDES DA SILVA ALVARENGA, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: BENEDITO DA SILVA GUIMARAES e APARECIDA MENDES DA SILVA. Sepultamento: (TIJUCAS DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL, quarta-feira, 26 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 25/08/2026.
NELSON MASSIMO DE ALMEIDA, 83 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA MAXIMO DE ALMEIDA. Filiação: EUCLIDES MASSIMO DE ALMEIDA e ROSA MARIA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 26 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 25/08/2026.
ORLANDO DE SOUSA, 82 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: FERNANDO DE SOUSA NETO e PASCHOA GIMENEZ DE SOUSA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 26 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 25/08/2026.
ORLANI LEVANIR JANZ, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AIRTON JANZ. Filiação: LUDOVICO BAUML e MARIA BAUML. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 26 de agosto de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 25/08/2026.
OSMAR MILIANTE, 79 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: PELEGRO MILIANTE e ELZIRA PORCOTE MILIANTE. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 26 de agosto de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 25/08/2026.
OSMAR RODRIGUES DA SILVA, 92 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: MARGARIDA RODRIGUES DOS SANTOS. Filiação: OTAVIO RODRIGUES DO NASCIMENTO e MARIA BARBOSA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 26 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/08/2026.
OSVALDO COLETO DA SILVA, 63 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: RAFAEL COLETO DA SILVA e ALBINA DE AGUIAR DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 26 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/08/2026.
PEDRO ADIR FERREIRA DAS NEVES, 69 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOANERIA FERREIRA DAS NEVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CAMPO LARGO DA ROSEIRA, quarta-feira, 26 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 25/08/2026.
REINALDO DE GOES, 79 ano(s). Profissão: FERRAMENTEIRO(A). Cônjuge: IOLANDA DE JESUS DE GOES. Filiação: JOAO NOEL DE GOES e BELARMINA MARIA DE GOES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 26 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/08/2026.
RICHARD REHBEIN, 36 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: WILBERT REHBEIN e SONIA APARECIDA REHBEIN. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quarta-feira, 26 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 25/08/2026.
ROBERTO DO NASCIMENTO LORETTI, 50 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: ROBERTO CORDONEL LORETTI e HELIANA FERREIRA DO NASCIMENTO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 26 de agosto de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 25/08/2026.
RUI ITIRO AKIYAMA, 77 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) CIVIL. Cônjuge: CLELIA VALENTE AKIYAMA. Filiação: KENICHI AKIYAMA e SATIKO AKIYAMA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 27 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 25/08/2026.
SERVA CANDIDA RODRIGUES DE LIMA, 84 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: MARCELINO RODRIGUES DE LIMA. Filiação: ROMALINO RODRIGUES e DAVINA PEREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 26 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/08/2026.
TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS, 78 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: JOAO RODRIGUES DOS SANTOS e BERNANRDINA MARIA DE MIRANDA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 26 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 25/08/2026.
VALTER ONOFRE DO ROSARIO, 77 ano(s). Profissão: ESTIVADOR. Filiação: AVELINO DO ROSARIO e CANDIDA PARADA DO ROSARIO. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, quarta-feira, 26 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 25/08/2026.
VANESSA FABIANA DE SOUZA PEROZA, 40 ano(s). Cônjuge: ALEXANDRO LUIS PEROZA. Filiação: LUIZ CARLOS DE SOUZA e IRACEMA ALVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 26 de agosto de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 25/08/2026.
WALDOMIRO DE LARA, 94 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Cônjuge: ARACI BERNARDIN DE LARA. Filiação: BELMIRO PEREIRA DE LARA e EMILIA HOREN. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 26 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 25/08/2026.
ZILVALDA BARBOSA CAMPOS, 79 ano(s). Filiação: VALDIVIA BARBOSA CAMPOS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 26 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 25/08/2026.