Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (25)

Adilson Luiz Marinho Gonçalves, 39 anos. Filiação: Celso Tadeu Gonçalves e Creusa Marinho Gonçalves. Sepultamento ontem.

Adilson Maestri, 51 anos. Profissão: motorista. Filiação: Idalino Antônio Maestri e Maria Angelica Maestri. Sepultamento ontem.

Alfeu Francisco da Silva, 79 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Francisco Solano da Silva e Elisa Ermelindo da Silva. Sepultamento ontem.

Alysson Luiz Hornung, 26 anos. Profissão: do lar. Filiação: Altevir Paulo Hornung e Rosemary Hornung. Sepultamento hoje, Mariental Lapa – Parana.

Antônio Carlos Santos de Lacerda, 90 anos. Profissão: jornalista. Filiação: Dirceu Pacheco de Lacerda e Jovita Santos de Lacerda. Sepultamento ontem.

Bianca dos Santos Nunes, 1 dias. Filiação: Arthur Felipe Nunes da Cruz e Rayssa Kauany de Paula dos Santos. Sepultamento ontem.

Carin Cirila Fontana, 53 anos. Profissão: médico(a). Filiação: José Ary Fontana e Neuza de Jesus Ferreira Fontana. Sepultamento ontem.

Carlos Eduardo Areias, 33 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Cícero Aparecido Areias e Maria Aparecida do Nascimento Areias. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Carlos Magno Pessatti, 58 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Oscar Pessatti e Sônia Maria Pessatti. Sepultamento ontem.

Divina Gomes de Oliveira, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Gomes de Lima e Maria Mariana de Jesus. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Douglas Floriano Prado, 26 anos. Profissão: açougueiro. Filiação: Nolar de Freitas Prado e Madalena Floriano. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo de Unidos Para Cristo – Cajuru – Curitiba -PR.

Edilberto Cunha, 83 anos. Profissão: engenheiro(a) civil. Filiação: Manoel Eugênio da Cunha Júnior e Jovita Aline Bastos da Cunha. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 3 Cemitério Municipal da Água Verde CuritibaPR.

Elias da Silva Araújo, 34 anos. Filiação: Juarez de Araújo e Ivone da Silva de Souza. Sepultamento ontem.

Elizete Fernandes Moya, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: Reinaldo Moya e Terezinha Fernades Moya. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Luto Curitiba.

Emília Chalata, 85 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Pedro Maes e Laurinda Taborda. Sepultamento ontem.

Ezequiel Alves dos Anjos, 48 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Frankelin Alves dos Anjos e Eugenia da Silva dos Anjos. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Weisssopolis.

Geraldo Wenceslau, 77 anos. Profissão: laboratorista. Filiação: Luiz Wenceslau e Barbara Wenceslau. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de São João Batistqa – Xaxim.

Gilberto de Andrade, 72 anos. Filiação: Job de Andrade e Tereza Cardoso de Andrade. Sepultamento ontem.

Haruko Motoki Kubo, 93 anos. Filiação: Ayako Motoki e Sakae Motoki. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal, saindo da Capela Municipal.

Huilian Chen, 85 anos. Filiação: Chen Fuhai e Wu Jinyun. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 2 Cemitério Municipal São Francisco de Paula – Curitiba -PR.

Iolanda Woicik, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Alves de Bastos e Olivia Cordeiro de Bastos. Sepultamento hoje, São João Batista.

João Carlos Lobo, 73 anos. Profissão: motorista. Filiação: Laércio Lobo e Lourdes Rosa Iezak Lobo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

João Maria da Silveira Lima, 84 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Joaquim Leal de Lima e Maria Joaquina da Silveira. Sepultamento ontem.

João Valdemar Francisco, 79 anos. Profissão: hotelaria. Filiação: Otávio João Francisco e Maria Martins Francisco. Sepultamento ontem.

Jorvalino Ramos, 74 anos. Profissão: técnico radiologia. Filiação: Alzira Martins. Sepultamento ontem.

José Sérgio Manosso, 66 anos. Profissão: motorista. Filiação: Vitorino Manosso e Maria Ferro Manosso. Sepultamento hoje, (Campo Magro) Cemitério Paroquial Santo Antônio, saindo de Igraja Assembleia de Deus – Boa Vista – Campo Margro.

Jovino Pereira Gomes, 69 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Iziquiel Pereira Gomes e Mariana Gomes Ferreira. Sepultamento ontem.

Juarez Antônio Ramos, 66 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Oracilio Antônio Ramos e Doralice Ramos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Vaticano / Turquesa.

Luiz Sérgio Pereira Taborda, 63 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Eleodoro Pereira Taborda e Izaura Pereira Taborda. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Igrela Evangélica Sitio Cercado – Curitiba -PR.

Luíza Ivoni Girotto de Carvalho, 64 anos. Filiação: Ângelo Girotto e Elisa Munaretto Girotto. Sepultamento ontem.

Marcos Victor Marinke Rocha, 18 anos. Filiação: Marcos Aurélio Rocha e Luciana Cristina Marinke. Sepultamento hoje, Colônia Dom Pedro, saindo de Municipal Largo.

Marcos Vinícius dos Santos Drancka, 64 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Cezario Drancka e Iva Santos Drancka. Sepultamento ontem.

Maria Aparecida Machado, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: Durval Lino Machado e Maria Moretto Machado. Sepultamento ontem.

Maria Benedita da Cruz Reinol, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Evaristo José da Cruz e Maria Barros da Cruz. Sepultamento ontem.

Maria Madalena de Almeida, 57 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco de Almeida e Maria Beatriz Moreira de Almeida. Sepultamento ontem.

Marilda Braune Zaguine, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Clélia Meireles Braune. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade/pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Pinhais).

Mário Olívio de Freitas, 65 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Olívio de Freitas e Maria Santiago de Freitas. Sepultamento ontem.

Mário Tadeu Jokowiski, 77 anos. Filiação: Augusto Jokowiski e Irene Jokowiski. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Unilutus.

Maurina de Souza Melo, 88 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: José Vicente de Souza e Maria Passas de Souza. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo de Igreja Boqueirão CuritibaPR.

Moisés Santos Batista, 64 anos. Filiação: Gerson Batista e Jandira Santos Batista. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo de local a ser designado.

Murilo Bueno Benedykt, 29 anos. Profissão: estagiário(a). Filiação: Sandro Luiz Benedykt e Simone Aparecida Bueno Benedykt. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Paloma Cristini da Luz, 28 anos. Profissão: copeiro(a). Filiação: Zélia da Aparecida de Oliveira. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Reinaldo Aparecido Menegalli, 72 anos. Profissão: grafico. Filiação: Hilario Menegalli e Iracema Alves Menegalli. Sepultamento ontem.

Renato dos Santos, 34 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Eli dos Santos e Neide de Fátima Santos. Sepultamento hoje, Capela Municipal.

Rubens Novakovski, 80 anos. Filiação: José Novakovski e Odete Novakovski. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Luto Curitiba.

Suzana Nemeth Gonçalves Pereira, 82 anos. Filiação: José Nemeth e Maria Nemeth. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal, saindo da Capela Municipal.

Tânia Mara Domingues, 69 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Renê Casemiro Portugal Mitezuk e Leda Izidoro Pereira Mitezuk. Sepultamento ontem.

Tereza Wolff, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ngelino Wolff e Etelvina Francisca de Paula. Sepultamento ontem.

Zamir Gasparini, 75 anos. Filiação: Pedro Verginio Gasparini e Ana de Francisco. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

