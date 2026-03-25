Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira, 25/03/2026

ADAO NABOSNY, 80 ano(s). Profissão: COBRADOR. Cônjuge: ZENOBIA DOLENY. Filiação: JOAO NABOSNY e ROSALIA KRUPA NABOSNY. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 25 de março de 2026 às 19:00h. Data do Falecimento: 24/03/2026.
AMELIA LOPES RODRIGUES, 96 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: JOAQUIM PEDRO PORTO RODRIGUES. Filiação: GERMANO DE SOUZA LOPES e EULINA ANTUNES LOPES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 25 de março de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 24/03/2026.
ANTONIO SERGIO BONACIN, 65 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Filiação: ANTONIO DIONIR BOBACIN e MAFALDA SELETTI BONACIN. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 25 de março de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 24/03/2026.
ANTONIO TEIXEIRA RATIN, 78 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: JANDIRA PEREIRA RATIN. Filiação: RAIMUNDO RATIN e IDALINA TEIXEIRA RATIN. Sepultamento: DA RESSACA DE BAIXO, quarta-feira, 25 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/03/2026.
ARLETE IVONE CARAMES, 83 ano(s). Filiação: AMANCIO CARAMES HUMIA e SUELI CARAMES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 25 de março de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 24/03/2026.
ARMANDO DOS SANTOS, 73 ano(s). Profissão: LATOEIRO. Filiação: ANTONIA MARIA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 25 de março de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 24/03/2026.
CELIA DE SOUZA GUETTER, 101 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: EMILIO GUETTER. Filiação: PEDRO MACHADO DE SOUZA e EVANGELINA DO NASCIMENTO SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 25 de março de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 24/03/2026.
DEJANIRA DE JESUS SILVA, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARY DA SILVA. Filiação: ANTONIO PIRES DE CAMARGO e MARIA DO BELEM CALDAS CAMARGO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 25 de março de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 24/03/2026.
EDUARDO DE OLIVEIRA, 55 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: JOAO DE OLIVEIRA e IRACEMA ROSA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, quarta-feira, 25 de março de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 24/03/2026.
GERSEIS VIEIRA DE SOUZA, 66 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: ANTONIO BUENO DE SOUZA e VALDOLINA VIEIRA DE SOUZA. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 25 de março de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 24/03/2026.
ILDA ERMILDA GUARNIERI, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CARLOS GUARNIERI e MARIA GUARNIERI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 25 de março de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 24/03/2026.
IZAIAS FERREIRA DOS SANTOS, 85 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: INAIR MARIA DOS SANTOS. Filiação: AMANDIO FERREIRA DOS SANTOS e IDILIA DAVID AYRES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 26 de março de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 25/03/2026.
JOAO CARLOS CARLETO, 76 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARA RUBIA DE SOUZA CARLETO. Filiação: MARIO CARLETO e AMALIA ASSUNTA CARLETO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 25 de março de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 24/03/2026.
JOAO GEREMIAS DOS SANTOS, 58 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: LEOPOLDO GEREMIAS DOS SANTOS e CLARINDA CAVALHEIRO. Sepultamento: PARQUE DAS ARAUCARIAS, quarta-feira, 25 de março de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 24/03/2026.
JOAQUIM ROBERTO BARBOSA, 59 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: LUCIANE DE ALMEIDA. Filiação: JOSE DA CUNHA BARBOSA e INOCENCIA ROSA DOS SANTOS BARBOSA. Sepultamento: CEMITERIO EM SIQUEIRA CAMPOS – PR, quarta-feira, 25 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/03/2026.
JOSE APARECIDO FERREIRA, 62 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: CARLINHO FERREIRA e NAIR CARRIJO FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 25 de março de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 24/03/2026.
JOSE NICOLAU ABAGGE NETO, 78 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ESTER DA SILVEIRA ABAGGE. Filiação: ANGELO ABAGGE e MARIA CLAUDIA GNOATO ABAGGE. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 24 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/03/2026.
JULIANO MAIA DA SILVA, 38 ano(s). Profissão: TORNEIRO MECÂNICO. Filiação: MAURO MAIA DA SILVA e WILMA JOSE DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 25 de março de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 24/03/2026.
LEONARDO DELPONTE FERREIRA ALEGRIA, 42 ano(s). Profissão: SERRALHEIRO. Filiação: CARLOS ALEGRIA e EVA MARIA DELPONTE FERREIRA ALEGRIA. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, quarta-feira, 25 de março de 2026. Data do Falecimento: 24/03/2026.
LOIZIR JOSE POLLI, 70 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MARILI APARECIDA MOCELIN POLLI. Filiação: VIRMOND FRAZAO POLLI e MARIA DE LURDE. Sepultamento: (BOCAIÚVA DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL, quarta-feira, 25 de março de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 24/03/2026.
LORACI APARECIDA BIANCHINI, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO ALEXANDRE DE SOUZA e JURACI OLIVEIRA DE SOUZA. Sepultamento: CEMITERIO PLANALTO G CARNEIRO, quarta-feira, 25 de março de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 24/03/2026.
LUANA BATISTA MICALOVSKI, 23 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ANTONIO DIAS MICALOVSKI e NOELI RIBAS BATISTA. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, quarta-feira, 25 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/03/2026.
LUIZ AQUINO, 96 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: IRIA SONIA PEREIRA AQUINO. Filiação: ATELVINO AQUINO e JULIA MARTINS AQUINO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 25 de março de 2026. Data do Falecimento: 24/03/2026.
MARIA ANTONIA ALVES, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: HORACIO JOSE DA CONCEICAO e JUVELINA ALVES DE LIMA. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, quarta-feira, 25 de março de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 24/03/2026.
MARIA APARECIDA MACOSQUI, 73 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: JOANA MACOSQUI. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, quarta-feira, 25 de março de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 24/03/2026.
MARIA EZOLINA DE ALMEIDA VIDAL, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROMUALDO ANTONIO DE ALMEIDA VIDAL. Filiação: PAULINO ALVES e ARMINDA MARTINS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 25 de março de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 24/03/2026.
MARIA TEREZA DE CAMARGO, 64 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: MARIA APARECIDA DE CAMARGO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 25 de março de 2026 às 19:00h. Data do Falecimento: 24/03/2026.
MARIANO DYNKOWSKI, 83 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Filiação: ALEXANDRE DYNKOWSKI e BOLESLAWA DYNKOWSKI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 24 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/03/2026.
MARLI PEREIRA DOS SANTOS, 60 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: NAZARE TEIXEIRA DOS SANTOS. Filiação: INOCENCIO PEREIRA DOS SANTOS e DALIRA SILVA DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quarta-feira, 25 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/03/2026.
MATHEUS HENRIQUE BERNABE, 30 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ROSANGELA PONCE BERNABE. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 25 de março de 2026. Data do Falecimento: 24/03/2026.
NAEL MOREIRA BATISTA, 72 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: MARILZA DE FATIMA DE OLIVEIRA CRUZ BATISTA. Filiação: FRANCISCO MOREIRA BATISTA e CANDIDA EVANGELISTA DE ALMEIDA. Sepultamento: CEMITERIO LOCAL, quarta-feira, 25 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/03/2026.
NAIRA MARIA RAMOS DE OLIVEIRA, 77 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: LUIZ JOSE RAMOS DE OLIVEIRA. Filiação: ANDRE MANOEL LAURINDO e LUCINDA LAURINDO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 25 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/03/2026.
NILO GONCALVES DO ROZARIO, 90 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: NADIR RITA DO ROSARIO. Filiação: MIGUEL GONCALVES DO ROZARIO e JOANITA GONCALVES DO ROZARIO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 25 de março de 2026. Data do Falecimento: 24/03/2026.
ODETE MARIA SCREMIN BATISTELA, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSMAR BATISTELA. Filiação: HUMBERTO SCREMIN e LUIZA SCREMIN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, quarta-feira, 25 de março de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 24/03/2026.
ORILDO BULGARELLI, 84 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: EGLESCI BULGARELLI. Filiação: NARCISIO BULGARELLI e EMA RIGHI BULGARELLI. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 25 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/03/2026.
OVIDIA GOMES PEREIRA, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAQUIM ALVES PEREIRA FILHO. Filiação: ALDEVINO GOMES DE SOUZA e GASPARINA RIBEIRO GODOI. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 25 de março de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 24/03/2026.
PAULO RICARDO HORACIO, 67 ano(s). Profissão: TÉCNICO ELETRÔNICA. Filiação: DAURA MARIA HORACIO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 25 de março de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 24/03/2026.
PAULO RICARDO MENDES BUENO, 36 ano(s). Profissão: AÇOUGUEIRO. Filiação: PAULO BUENO e WANDA MENDES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 25 de março de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 24/03/2026.
PAULO SERGIO DO PRADO, 51 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: ACIR JESUS DO PRADO e MARIA ODETE GONCALVES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 25 de março de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 24/03/2026.
PEDRO ALCEU ALVES, 81 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: IDALINA DINACIR ALVES. Filiação: ALCIDES ALVES BATISTA e FRANCELINA FERREIRA DE SOUZA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO PASSO AMARELO, quarta-feira, 25 de março de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 24/03/2026.
REGINA DO ROCIO SIKORSKI, 74 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ESTEFANO SIKORSKI e FILOMENA PENHA SIKOSRSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 25 de março de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 24/03/2026.
ROSANGELA DE FATIMA OLIVEIRA DE ALMEIDA, 60 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: NELSON DO NASCIMENTO DE ALMEIDA e MARIA DINORA OLIVEIRA DE ALMEIDA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 25 de março de 2026 às 21:00h. Data do Falecimento: 24/03/2026.
ROSI FELOMENA COLLODEL, 80 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: URBANO ANTONIO COLLODEL e THEREZA SLOMPO COLLODEL. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 24 de março de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 24/03/2026.
TEREZA DE JESUS SILVA, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO FELIX DA SILVA e ANA VITORIA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 25 de março de 2026. Data do Falecimento: 24/03/2026.
TIAGO COPPETTI DOS SANTOS, 44 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ELIZANGELA PENITENTE DOS SANTOS. Filiação: VALMIR ANTONIO DOS SANTOS e DERNI COPPETTI DOS SANTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 25 de março de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 24/03/2026.
VAILDO RIBEIRO DOS SANTOS, 60 ano(s). Profissão: SERVENTE. Cônjuge: AUXILENI SOARES DANTAS. Filiação: ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS e LEONILDA ROSA DE SOUZA SANTOS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, quarta-feira, 25 de março de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 24/03/2026.
VALDECIR ALVES GOMES, 63 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOSE MEIRA GOMES e DIRCE ALVES COIMBRA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quarta-feira, 25 de março de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 24/03/2026.
VANIA MARIA TONARQUE LAZZARINO, 60 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: JOAO BATISTA LAZZARINO. Filiação: ANTENOR TONARQUE e NILCE MARIA TONARQUE. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 25 de março de 2026. Data do Falecimento: 24/03/2026.
VERA BRANDT, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LARY KOSLOWSKI e ANA KOSLOWSKI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 25 de março de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 24/03/2026.
VERA CRISTINA BONA CARDOSO, 72 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: PEDRO PAULO DE SENNA CARDOSO. Filiação: AFFONSO BONA e MARIA DE LOURDES SCHIEL BONA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quarta-feira, 25 de março de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 24/03/2026.
VILSON DO NASCIMENTO, 62 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: OLINDIO MANOEL DO NASCIMENTO e JANDIRA DO NASCIMENTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 25 de março de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 24/03/2026.
WESLEY PEREIRA DA CRUZ, 39 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: EDER MARCOS DA CRUZ e CLEONICE PEREIRA VITOR. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, quarta-feira, 25 de março de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 24/03/2026.