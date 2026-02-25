Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (25/02)
ABALDINO LINEU SPESSATO, 87 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: MARIA DE LOURDES STAVIS SPESSATTO. Filiação: HUMBERTO SPESSATO e MARIA MADALENA SPESSATO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 25/02/2026.
ALFREDO ALVES BUENO, 82 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ROBERTO ALVES BUENO e PALMIRA MARIA GERTRUDES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/02/2026.
ANA PAULA ROCHA DE SOUZA EVANGELISTA, 43 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RONILDO EVANGELISTA. Filiação: JORGE LUIZ DE SOUZA e ISNELY FERNANDES DA ROCHA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/02/2026.
ANTONIO VITAL DA SILVA, 79 ano(s). Profissão: AUXILIAR ENFERMAGEM. Cônjuge: ELZA PEDROSO DA SILVA. Filiação: EURIDES PEDRO DA SILVA e FRANCISCA LUIZ DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 24/02/2026.
CECILIA DE OLIVEIRA, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MIGUEL DE OLIVEIRA e LIVERCINA AMELIA DE SOUZA. Sepultamento: CEMITERIO:MUNICIPAL DE TUNAS DO PR, quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 24/02/2026.
CELIA REGINA BARTOSZEWSKI, 54 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: CASEMIRO BARTOSZEWSKI e MARIANA BARTOSZEWSKI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 24/02/2026.
CLEMENTE JOSE DA COSTA, 76 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARINA APARECIDA CALADO DA COSTA. Filiação: JOAQUINA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 25/02/2026.
DOUGLAS MENDES GONCALVES, 54 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: JORGE RODRIGUES GONCALVES e MADALENA APARECIDA MENDES GONCALVES. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 25/02/2026.
ELIZENA FELIPE CASSETARI, 92 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: JERONINO FRANCISCO FELIPE e JOANA FELIPE DE SOUZA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 25/02/2026.
EZANILDA DE JESUS SAMPAIO, 80 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: JORGE PINTO SAMPAIO e ROSA MARIA MADALENA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 25/02/2026.
FELIPE DA SILVA PATRICIO, 26 ano(s). Profissão: ANALISTA SISTEMAS. Filiação: CLEBER ALVES PATRICIO e FRANCISLAINE ROBERTA DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 25/02/2026.
FLAVIO HRYNJYCSYN, 79 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: VALDOMIRO HRYNJYCSYN e AMALIA PRINCIVAL HRYNJYCSYN. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 25/02/2026.
GENESIO PAULO DE ARAUJO, 50 ano(s). Profissão: REPOSITOR(A). Filiação: FRANCISCO GONCALVES DE ARAUJO e EVA PAULO DA CONCEICAO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 25/02/2026.
ILDA DE JESUS CARVALHO, 78 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOSE TELLES DE CARVALHO. Filiação: AIRES DE OLIVEIRA RAIMUNDO e MARIA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/02/2026.
INEZ PEREZ ANDRIGO, 88 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: ANTONIO BRABO FERNANDES e ANGELA PEREZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 25/02/2026.
JOSE APARECIDO DA SILVA, 80 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: IZABEL DELGADO DA SILVA. Filiação: EXPEDITO CAETANO DA SILVA e DOMINGAS PAGGIAN DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 25/02/2026.
JOSE CARLOS DA SILVA, 59 ano(s). Filiação: JOSE JUVENCIO DA SILVA e JOSEFA MARIA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 25/02/2026.
LAURA VITORIA DOS SANTOS, 22 dia(s). Profissão: MENOR. Filiação: KEIDMAN JESSICA RIBEIRO DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 25/02/2026.
LENY LOBATO DE OLIVEIRA, 90 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: ARTHUR DE SOUZA. Filiação: JOAO OBATO DE OLIVERIA e OTALIA LOBATO DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 25/02/2026.
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA, 61 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: JOEL CORREIA DE OLIVEIRA. Filiação: JESUINO DE SOUZA BARBOSA e MARIA BORGES BARBOSA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 25/02/2026.
MARIA HELENICE SANTOS FATYGA, 64 ano(s). Profissão: SOCIÓLOGO(A). Cônjuge: JOSE ALBINO FATYGA. Filiação: CICERO TITO DOS SANTOS e CELIA CARDOSO DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/02/2026.
MARITZA RODRIGUES MOLERO, 61 ano(s). Profissão: ECONOMIA. Filiação: ALEJANDRO RODRIGUES LOPEZ e ROMELIA MOLERO MORENO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 24/02/2026.
MARTA MARISA MOISES, 58 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Filiação: MARCIANO JOSE POSER MOIZES e NEVERCINA FERREIRA MOISES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/02/2026.
NAHILDE DA SILVA BAUMEL, 87 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: RUY CARLOS BAUMEL. Filiação: FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA e FRANCISCA DA COSTA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/02/2026.
NILCE MIRA MOREIRA, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSNY MOREIRA. Filiação: SALVADOR SPROTTE MIRA e DORIA DE SOUSA MIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 25/02/2026.
NILSON SANTOS LIMA, 73 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: IVANILDA SERENISKI LIMA. Filiação: AMADEUS DOS SANTOS LIMA e JOAQUINA MARIA DA LUZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 25/02/2026.
NILZA MARQUES MORGADO, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: UBIRAJARA MORGADO. Filiação: CYRO DORNELLES MARQUES e ODETE CESSOU MARQUES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 25/02/2026.
RICHARD DE SOUZA MULINARI, 48 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ANTONIO LAEDES MULINARI e TEREZINHA DE SOUZA FRANCISCO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 25/02/2026.
ROSANGELA MARA SILVA RODRIGUES, 55 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DELCIO RODRIGUES. Filiação: LOURIVAL SILVA e CREUSA ROSA PEREIRA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 25/02/2026.
ROSELI RODRIGUES DO NASCIMENTO DE CAMARGO, 61 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: JULIO CESAR DE CAMARGO. Filiação: MARIO RODRIGUES DO NASCIMENTO e ANGELA LAMIM DO NASCIMENTO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 24/02/2026.
SEBASTIANA SANTOS FORTES, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO SANTOS FORTES. Filiação: CANTIDIO GONCALVES DOS SANTOS e IGNEZ GONCALVES DE PAULA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 25/02/2026.
STELLA GOTARDI, 99 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANGELO GOTARDI e MIQUELINA GOTARDI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/02/2026.
TEREZINHA CARLIM DO PRADO BELLI, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CARLOS BELLI. Filiação: JOAO CARLIM DO PRADO e CAROLINA TIBES CARLIM. Sepultamento: CEMITERIO RIO BONITO, quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 25/02/2026.
