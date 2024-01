Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (24)

ADEMAR JOSE PAMPLONA, 85 ano(s). Profissão: AUDITOR(A). Cônjuge: ROSECLAI DE LARA PAMPLONA. Filiação: ADEMAR PAMPLONA e OLGA SILVEIRA PAMPLONA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), quarta-feira, 24 de janeiro de 2024 às 11:00h.

AIRTON GROSS, 71 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: WALDOMIRO GROSS e NAIR GUEDES GROSS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 24 de janeiro de 2024 às 09:30h.

ALCIR IHON, 96 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: ARACI FURTADO IHON. Filiação: JORGE IHON e CATHARINA IHON. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), quarta-feira, 24 de janeiro de 2024 às 11:00h.

ALDIVO RENATO SANTOS, 79 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: MARIA HILDA KOWALSKI DOS SANTOS. Filiação: JANUARIO DOS SANTOS e ADELAIDE DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, quarta-feira, 24 de janeiro de 2024 às 16:00h.

ALICE JONSON DA LUZ TREVISAN, 75 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: MOACIR ROMUALDO TREVISAN. Filiação: JOCELIM MACHADO DA LUZ e MARIA JONSON DA LUZ. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 23 de janeiro de 2024 às 17:00h.

ANA BOCON, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: THADEU BOCON. Filiação: PEDRO WUJCIK e JOANA WUJCIK. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO TOMAS COELHO, quarta-feira, 24 de janeiro de 2024 às 15:00h.

ANDRE SOEK, 42 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: ANTONIO SOEK e VERONICA DUDA SOEK. Sepultamento: (CONTENDA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CONTENDA, quarta-feira, 24 de janeiro de 2024 às 17:00h.

ANITA KEICHESK, 61 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: OSVALDO HIECHESKI e VERONICA ROMINIUK KEICHESK. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, terça-feira, 23 de janeiro de 2024 às 21:00h.

ANTONIO ALENCAR FERREIRA LIMA, 62 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Filiação: ANTONIO SOARES LIMA e ESMERALDA DOS SANTOS FERREIRA LIMA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 24 de janeiro de 2024 às 16:00h.

ARNALDO DOS ANJOS, 92 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MARIA DE LOURDES DOS ANJOS. Filiação: JOAQUIM DOS ANJOS e MADALENA C DOS ANJOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 1 de janeiro de 0001.

ATHAYDE DE BARROS DOEHHNERT, 73 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: TEREZA DRANKA DOEHNERT. Filiação: WERNER ADOLFO DOEHNERT e ALICE DE BARROS DOEHNERT. Sepultamento: CEMITERIO NEURO TIRUL//COLONIA SANTA MARIA, quarta-feira, 24 de janeiro de 2024 às 11:00h.

BEGONA GONZALEZ PEREZ, 77 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: FABIAN GONZALEZ e MARIA VISITACION PEREZ FERNANDEZ. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 24 de janeiro de 2024 às 13:00h.

CLAUDIO DA MOTTA DE AGUIAR, 62 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: ABEL DE AGUIAR DOMINGO e CLEIA GOMES DA MOTTA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA (CURITIBA), quarta-feira, 24 de janeiro de 2024 às 17:00h.

DANIEL LUIZ SALUSTIANO LOPES, 35 ano(s). Profissão: MONTADOR(A). Filiação: e MARIA DAS GRACAS LOPES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 24 de janeiro de 2024 às 16:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (24)

ESTER SCHLEMPER DA SILVA, 85 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: JOAO MARIA DA SILVA. Filiação: EVALDO SCHLEMPER e ELIZA ANDERSON SCHLEMPER. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 24 de janeiro de 2024 às 15:00h.

FABIANO MIRANDA DE LIMA, 30 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ALVACIR MANOEL DE LIMA e IZABEL NOGUEIRA DE MIRANDA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 24 de janeiro de 2024 às 10:00h.

INGEBURG GAASE, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CARLOS JOAO JOACHIM HAROLDO GAASE e HILDEGARD WOLF GAASE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, quarta-feira, 24 de janeiro de 2024 às 16:00h.

IRENE BATISTA VIEIRA, 84 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: EDUARDO FERREIRA. Filiação: JOSE BATISTA DA SILVA e ANNA SOARES PENTEADO. Sepultamento: CEMITÉRIO DE PIÇARRAS SANTA CATARINA, quarta-feira, 24 de janeiro de 2024 às 17:00h.

ISMAEL SOUZA NETTO, 57 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: VERA LUCIA SOUZA NETTO. Filiação: NELSON SOUZA NETTO e JUREMA DE JESUS NETTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 24 de janeiro de 2024 às 16:30h.

JOAO FELIPE SCHIPITOSKI, 3 ano(s). Filiação: JOAO PAULO SCHIPITOSKI e JANAINA GONZAGA DE SOUZA SCHIPITOSKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, quarta-feira, 24 de janeiro de 2024 às 16:00h.

JOEL SERAFIM DA SILVA, 92 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: EXPEDITA SERAFIM DA SILVA. Filiação: MANOEL SERAFIM DA SILVA e MARIA TEREZA DE ARAUJO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 24 de janeiro de 2024 às 16:30h.

JOSE RENATO DE ANDRADE, 63 ano(s). Profissão: PUBLICITÁRIO(A). Cônjuge: GLADIS GONCALVES DO ESPIRITO SANTO. Filiação: SEBASTIAO DE ANDRADE e LEONY CASAGRANDE DE ANDRADE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, terça-feira, 23 de janeiro de 2024 às 16:30h.

JOSE RODRIGUES DA SILVA, 72 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ROMALICE LIMA DA SILVA. Filiação: GERALDO RODRIGUES DA SILVA e MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, terça-feira, 23 de janeiro de 2024 às 16:30h.

JULENTINA MACIEL DE SOUZA, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAQUIM ALVES DE SOUZA. Filiação: JUVENAL STOCK e DEOLAR LEITE. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 24 de janeiro de 2024 às 10:00h.

JULIETA DAVI LIMA, 95 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Cônjuge: ARISTIDES ALMEIDA LIMA. Filiação: LAURO RIBAS DAVI e VITORIA BELTRAO DAVI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quarta-feira, 24 de janeiro de 2024 às 11:30h.

JURACY SCORSIN MARTINO, 101 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: GIORGIO MARTINHO. Filiação: BENJAMIN SCORSIN e FRANCISCA FOLTRAN SCORSIN. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), quarta-feira, 24 de janeiro de 2024 às 17:00h.

JUSTINA PEREIRA DE PAULA, 82 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: JOAQUIM MACHADO. Filiação: JOSE FABRICIO DOS SANTOS e ESCOLASTICA PEREIRA VAZ DOS SANTOS. Sepultamento: (CAMPO MAGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO, quarta-feira, 24 de janeiro de 2024 às 16:00h.

KARIN DE GODOY INGLADA, 42 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: JOEL INGLADA VIDAL e VERA LUCIA DE GODOY INGLADA. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 23 de janeiro de 2024 às 17:00h.

LIGIA MAGALHAES, 44 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: LUIZ EDUARDO SILVA E SILVA. Filiação: WALDEMAR PINTO MAGALHAES JUNIOR e MERY TEREZINHA BIADELLI. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, quarta-feira, 24 de janeiro de 2024 às 11:00h.

LOURDES ONOFRINA GARCIA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JURANDIR GARCIA. Filiação: MARIANO JOSE FERREIRA e ONOFRINA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, quarta-feira, 24 de janeiro de 2024 às 16:00h.

MANOELINA DE JESUS LEMOS DO PRADO, 86 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: JOAQUIM MALAQUIAS DO PRADO. Filiação: JOAQUIM MIGUEL LEMOS e MARIA FRANCISCA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 24 de janeiro de 2024 às 11:00h.

MARCIO JOSE HONORATO MORAES, 36 ano(s). Profissão: LÍDER DE MANUTENÇÃO. Filiação: MARIANO MORAES e MARIA DAS GRACAS HONORATO MORAES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 24 de janeiro de 2024 às 12:00h.

MARIA DE LOURDES MELO, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO DA SILVA MELO. Filiação: CYRIACO DE OLIVEIRA e JOSEFA ESMERENCIANA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 24 de janeiro de 2024 às 16:00h.

MARIA DO CARMO FRANCISCO WILLE, 58 ano(s). Cônjuge: ADAO ROBERTO WILLE. Filiação: BENEDITO FRANCISCO e ZOLEIDE SOARES ARANTES FRANCISCO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 24 de janeiro de 2024 às 09:00h.

MARIA DOMINGUES ZORECK, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO BENTO ZORECK. Filiação: MANUEL DOMINGUES e MARIA APARECIDA CAVALLO DOMINGUES. Sepultamento: CEMITÉRIO JD DAS COLINAS EM SÃO BERNARDO DO CAMPO – SP, quarta-feira, 24 de janeiro de 2024 às 17:00h.

MERCEDES PERCEGONA GAPSKI, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO GAPSKI. Filiação: JOAO PERSEGONA e MARIA BORTOLIN. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOSÉ, quarta-feira, 24 de janeiro de 2024 às 16:00h.

NICOLE MAYARA DAMAZIO HOEFEL, 20 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: ARISTIDES OUTEIRAL HOEFEL FILHO e HILDA DIAS MACHADO. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 24 de janeiro de 2024.

NOEL LUCIO DE FARIAS, 76 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: HORTENCIA MARIA BACELAR DE FARIAS. Filiação: OLIMPIO LUCIO DE FARIAS e APARECIDA MARIA DE FARIAS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 24 de janeiro de 2024 às 10:00h.

ODISON PATITUCCI LOURES MARTINS, 68 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: JOYCE HELENA LOURES MARTINS. Filiação: NELSON LOURES MARTISN e ODESER PATITUCCI LOURES MARTINS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), quarta-feira, 24 de janeiro de 2024 às 10:00h.

PAULO BAUM, 76 ano(s). Profissão: LATOEIRO. Filiação: OSVALDO BAUM e ARACI BAUM. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quarta-feira, 24 de janeiro de 2024 às 12:00h.

PAULO CEZAR SALIBA, 63 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: ELIAS ROSARIO SALIBA e MARIA CAMINADA SALIBA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA (CURITIBA), quarta-feira, 24 de janeiro de 2024.

RENILDES KOEHLER XAVIER, 75 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Cônjuge: DAVID XAVIER. Filiação: FRANCISCO KOEHLER e ANA DONATTI KOEHLER. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), terça-feira, 23 de janeiro de 2024 às 17:00h.

ROBERTO KOSCIANSKI, 71 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA DO PERPETUO SOCORRO BRAGA KOSCIANSKI. Filiação: ANTONIO KOSCIANKI e ANGELICA BUDNEY KOSCIANSKI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA (CURITIBA), terça-feira, 23 de janeiro de 2024 às 16:00h.

ROMILDA JUNGLES, 65 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: PEDRO VILMAR JUNGLES. Filiação: e ALZIRA GRANEMANN. Sepultamento: (RIO NEGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR, quarta-feira, 24 de janeiro de 2024.

TANIA MARIA SCHMIDT BOBATO, 71 ano(s). Profissão: ARTESÃO(Ã). Filiação: ACIR SCHMIDT e NANCY TEREZA SCHMIDT. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 24 de janeiro de 2024.

TIYOKO KURASHIKI YAMASHITA, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARIO MITSUE YAMASHITA. Filiação: MANICHI KURASHIKI e TSUNEKO KURASHIKI. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CANANEIAS, quarta-feira, 24 de janeiro de 2024 às 17:00h.

VENICIO DE MORAES, 80 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: NEUZA LOPES DE MORAES. Filiação: FERMINIANO F DE MORAES e GEORGINA M DE MORAES. Sepultamento: (MORRETES) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MORRETES/PR, quarta-feira, 24 de janeiro de 2024 às 15:00h.

VILMAR EUGENIO PAUKA, 79 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: WALDOMIRO PAUKA e EUGENIA POSTAREK PAUKA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 24 de janeiro de 2024 às 14:30h.

ZENIR TEREZINHA DA ROSA, 85 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JOVILINO XAVIER DA ROSA e ANA ANDREZA MARQUE DA ROSA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 23 de janeiro de 2024 às 17:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (24)

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!