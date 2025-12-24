Falecimentos em Curitiba: obituário desta quarta-feira (24/12)

ALDAIR JOSE GOMES DE GOIS, 63 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Filiação: PEDRO GOMES DE GOIS e MARIA JOSE CORREIA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 23/12/2025.
AMADEUS DOS SANTOS TEREZIO, 73 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ELIZABETH MATEUS DE OLIVEIRA. Filiação: JOSE ALVARO TEREZIO e EUGENIA NECK DOS SANTOS TEREZIO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 24 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 23/12/2025.
AMAURI DIAS DA SILVA, 54 ano(s). Profissão: ALMOXARIFE. Cônjuge: GENILDA DE FRANCA FORQUIM. Filiação: PEDRO DIAS DA SILVA e ROSA DE JESUS SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 23/12/2025.
ANACIR GOMES DE SOUZA, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GERALDO MONTEIRO DE SOUZA. Filiação: OLIVIO SOUZA DA SILVA e FILOMENA GOMES DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 23/12/2025.
ARGELIA TERESA SEIJAS, 56 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: PIA SEIJAS. Sepultamento: CEMITÉRIO A DEFINIR, quarta-feira, 24 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 23/12/2025.
DARVIM DOS SANTOS CABRAL, 96 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Cônjuge: VERONICA NADIR FONTANA CABRAL. Filiação: RAMAO DE OLIVEIRA CABRAL e ANA DOS SANTOS CABRAL. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 15:30h. Data do Falecimento: 23/12/2025.
DONATO DOS SANTOS DIAS, 86 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: VANDA DE MEO DIAS. Filiação: LINO DOS SANTOS DIAS e ESTELA SANTANA DE ARRUDA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 23/12/2025.
EDSON DE SOUZA FONSECA, 76 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: DIRCE ARANTES PEREIRA FONSECA. Filiação: ABEL FONSECA e MARIA DE LOURDES FONSECA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 25 de dezembro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 24/12/2025.
ESTANISLAU KNAUT, 89 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: LUCIA KNAUT. Filiação: PAULO KNAUT e MARIA KNAUT. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 24 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 23/12/2025.
IRMA DE JESUS PEREIRA DA ROSA, 87 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: JOSERINO DIAS DA ROSA. Filiação: ANA LUIZA PEREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 23/12/2025.
JOAO GOCYLA, 68 ano(s). Profissão: TOPÓGRAFO(A). Filiação: STEFAN GOCYLA e MARIA GOCYLA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 23/12/2025.
JOAO SCHUH, 86 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: NEIDE CORRENTE SCHUN. Filiação: ARTUR PEDRO SCHUH e BARBARA TEN ATEN SCHUH. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 24 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 23/12/2025.
JUIL BATISTA CARNEIRO, 68 ano(s). Profissão: TÉCNICO ELETRÔNICA. Cônjuge: SANDRA MARA MARTINS CARNEIRO. Filiação: BRAIR BATISTA CARNEIRO e ERNESTINA GONCALVES CARNEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 24 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 23/12/2025.
JULIA GONCALVES LAZZARI, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIS PEDRO LAZZARI. Filiação: JOAO GONCALVES e ANAIR GONCALVES. Sepultamento: COLONIA TAQUARAL EM SÃO MATEUS DO SUL, quarta-feira, 24 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 23/12/2025.
JULIO FIDESKI, 51 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: ANTONIA MARIA SOBOTKA FIDESKI. Filiação: THEODORO FIDESKI e JOSEPHA KUCZIRKA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 23/12/2025.
LUCILIA FLORENCIO, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAQUIM EGIDIO DA SILVA. Filiação: MIGUEL FLORENCIO e ROSA VIEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 14:30h. Data do Falecimento: 23/12/2025.
MACLEITON RODRIGUES, 29 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ODORICO RODRIGUES e GERCI SILVEIRA MACHADO RODRIGUES. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 23/12/2025.
MARIO JOSE STRADIOTO, 67 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: NAUMY GODOY STRADIOTO. Filiação: NATAL STRADIOTO e MARIA TEREZA JEZ STRADIOTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 09:30h. Data do Falecimento: 23/12/2025.
MAURICIO RODRIGUES DO PRADO, 79 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: MARIA ONEZIA DO PRADO. Filiação: JOAO RODRIGUES DO PRADO e FRANCISCA MARIA DE LIMA. Sepultamento: CEMITERIO PAROQUIAL, quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 23/12/2025.
MAYKE MATHEUS DOS SANTOS DA PAIXAO, 20 ano(s). Profissão: MOTOBOY. Filiação: RODRIGO DE ARAUJO LEAL DA PAIXAO e TAIZZA DOS SANTOS PAIXAO. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, quarta-feira, 24 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 23/12/2025.
NAIR DE OLIVEIRA DA SILVA, 78 ano(s). Profissão: COPEIRO(A). Cônjuge: APARECIDO FRANCISCO DA SILVA. Filiação: SEBASTIAO PEREIRA DE OLIVEIRA e CACILDA BUENA DE MORAIS. Sepultamento: PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 23/12/2025.
OLIVO PELINSON, 93 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: INEZ TERRIBLE PELINSON. Filiação: OSWALDO PELINSON e HELENA COLLE. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/12/2025.
ORLANDA SERONATO CAMARGO, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LOURI KEPPEL CAMARGO. Filiação: JOSE SERONATTO e ANDROZILIA SERONATTO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO TRANQUEIRA, quarta-feira, 24 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 23/12/2025.
PEDRO CREVELARO VIEIRA, 4 dia(s). Profissão: MENOR. Filiação: ANDERSON JOSE VIEIRA e KARLA FERNANDA CREVERALO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 24 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 23/12/2025.
SANDRA LUZIA ANGELO, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE CESAR SIMOES. Filiação: ERIDAN FARIA ANGELO e ERIDAN FARIA ANGELO. Sepultamento: CREMATORIO A DEFINIR, quinta-feira, 25 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 24/12/2025.
SUELI DE ALMEIDA CARLOTTO, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GELSOMINO FLORES CARLOTTO. Filiação: ADHAYER VAZ DE ALMEIDA e ADHAYR VAZ DE ALMEIDA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 12:00h. Data do Falecimento: 23/12/2025.
VALMIR CARDOZO BUENO, 56 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: ROSANA GARCIA QUIZA CARDOZO BUENO. Filiação: VALDOMIRO BUENO e GILDA CARDOZO BUENO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 24 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 23/12/2025.
WILSON DOS REIS LOURENCO, 72 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: ROSA MARIA DA LUZ LOURENCO. Filiação: CASEMIRO LOURENCO SANTOS e IZILDA CASTRO DOS REIS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO TRANQUEIRA, quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 23/12/2025.