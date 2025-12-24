Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (24/12)
AGALBERTO ZEN, 52 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: FRANCISCO ZEN NETO e MARIA LADIR ZEN. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 24/12/2025.
ALAIS MARIA MANFRON ANTONIOLLI, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SILVIO MANFRON e ANALIA GULIN MANFRON. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, quinta-feira, 25 de dezembro de 2025 às 10:30h. Data do Falecimento: 24/12/2025.
ALEXSANDRO ROBERTO CHEUCHUK, 39 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: JAQUELINE RODRIGUES DA SILVA. Filiação: PAULO ROBERTO CHEUCHUK e MARILEUZA ROSA CHEUCHUK. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quinta-feira, 25 de dezembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 24/12/2025.
AZURITA CHAVES INNAMI, 90 ano(s). Cônjuge: JORGE SATORU INNAMI. Filiação: FERNANDO MARCONDES CHAVES e PAULINA SCHNEIDER DE CHAVES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/12/2025.
CLAUDINEIA DIAS BATISTA, 48 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: CLAUDEMIR DIAS BATSITA e IONE MARIA DOS ANJOS BATISTA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/12/2025.
EDISON JOSE RODRIGUEZ ROMERO, 23 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: FRANCISCO JOSE RODRIGUEZ GARCIA e YANITZA BAUTISTA ROMERO RODRIGUEZ. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/12/2025.
EDSON MINOR NOGUTI, 48 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: TSUQUIO NOGUTI e JUVINA NOGUTI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quinta-feira, 25 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 23/12/2025.
GUSTAVO PEREIRA MACHADO, 33 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: HENIO RIBAS MACHADO e ROSINEIDE APARECIDA PEREIRA MACHADO. Sepultamento: MARMELEIRO, quinta-feira, 25 de dezembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 23/12/2025.
ISABELLE MARCINIAK, 18 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: MARCELO MARCINIAK e MICHELLE CAVALHEIRO MARCINIAK. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quinta-feira, 25 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 24/12/2025.
JOAREZ ANTONIO PERES DE LARA, 61 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: AMELIA KULKA DE LARA. Filiação: EVANIR PERES DE LARA e EVANIR PERES DE LARA. Sepultamento: CEMITÉRIO SERRINHA – CONTENDA, quinta-feira, 25 de dezembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 24/12/2025.
JOSE LAGANA, 81 ano(s). Cônjuge: REGINA HELENA LEITE LAGANA. Filiação: DOMINGHOS LAGANA e MARIA VESPERA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 25 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 24/12/2025.
LALAU MARTINS DE OLIVEIRA, 86 ano(s). Profissão: TÉCNICO REFRIGERAÇÃO. Filiação: JOSE GOMES DE OLIVEIRA e OTILIA SOARES DA ROCHA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, sexta-feira, 26 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 24/12/2025.
LUIZ CAMELO DA CUNHA, 76 ano(s). Profissão: CHEFE COZINHA. Filiação: JOSE CAMELO DA CUNHA e REGINA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quinta-feira, 25 de dezembro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 24/12/2025.
MARCELO VERGES ANDRADE, 53 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: EDI GUIMARAES ANDRADE e JANICE BERNADETE VERGES ANDRADE. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/12/2025.
MARIA AUGUSTA TEDESCO, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FERNANDO TEDESCO e ROSA MACHAL TEDESCO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 25 de dezembro de 2025 às 12:00h. Data do Falecimento: 24/12/2025.
MARIA CELI CALIXTO DE LIMA, 51 ano(s). Filiação: MARIA DA LUZ CALIXTO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 25 de dezembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 24/12/2025.
MARIA RAVINI DE SIMONE DA NOBREGA, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: GIOVANNI DE SIMONE e MARIA LOURENCONI DE SIMONE. Sepultamento: ADEFINIR, quarta-feira, 24 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 24/12/2025.
MARIA RIBEIRO DE SOUZA, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MANOEL RIBEIRO DE SOUZA e LEANDRA FERREIRA DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 25 de dezembro de 2025 às 13:00h. Data do Falecimento: 24/12/2025.
MARYANE DALPRA PARRO ARAUJO, 15 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: DIEGO PARRO ARAUJO e BYANCA PARRO ARAUJO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 23/12/2025.
MICHAEL BUENO ALVES, 4 ano(s). Filiação: MICHAEL ADRIANO ALVES DOS SANTOS e CAMILA KAREM PEREIRA BUENO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 26 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 24/12/2025.
OSWALDO CLAUDINO BRABOSA, 94 ano(s). Filiação: MANOEL CLAUDINO BRABOSA e ELIZA FOLLADOR BARBOSA. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, quinta-feira, 25 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 24/12/2025.
PAULO SETSUO NAKAKOGUE, 75 ano(s). Filiação: ANIZO NAKAKOGUE e SUEKO NAKAKOGUE. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 25 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 24/12/2025.
RAFAEL BUENO DOS SANTOS, 36 ano(s). Profissão: BARMAN. Filiação: LUIZ CARLOS BUENO DOS SANTOS e SOLANGE SARTORI DOS SANTOS. Sepultamento: ADEFINIR, quinta-feira, 25 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 24/12/2025.
RENATO CORDOVA ARMSTRONG, 61 ano(s). Profissão: ENTREGADOR(A). Filiação: ARAMIS ARMSTRONG e WALI CORDOVA ARMSTRONG. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 25 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 23/12/2025.
ROSEMERY TEREZINHA DE SOUZA, 68 ano(s). Filiação: CESAR D ESOUZA e RACHEL CRUZETA DE SOUZA. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 25 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 24/12/2025.
SUELI DA BATISTA, 75 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Filiação: JOSE BATISTA FILHO e JACYRA RAIMUNDO BATISTA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 29 de dezembro de 2025 às 06:50h. Data do Falecimento: 24/12/2025.
VALDIR NEVES, 87 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: CIRLEI PEREIRA NEVES. Filiação: DORVAL GONCALVES NEVES e MARIA ALICIA NEVES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 25 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 24/12/2025.
WALTER DOS ANJOS, 77 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: NOELLI MATTOS DOS ANJOS. Filiação: EDUVIRGE CHAGAS DOS ANJOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 25 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/12/2025.
WILSON OLIVEIRA DA SILVA, 74 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: APARECIDA CARRARA DA SILVA. Filiação: DEOCLIDES JOSE DA SILVA e APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 25 de dezembro de 2025 às 11:30h. Data do Falecimento: 24/12/2025.
ZELIA APARECIDA MILDEMBERG DE LARA, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SALVADOIR MILDEMBERG e SUZANA MILDEMBERG. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/12/2025.
