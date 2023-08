Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta quarta-feira (23)

Airton Colasso Nunes, 81 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Adão Ferreira Nunes e Otília Colasso Nunes. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Albary Antônio de Macedo, 88 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Antônio Alves de Araújo e Hercilia Borges de Macedo. Sepultamento hoje, (Rio Branco do Sul) Cem. de Rio Branco do Sul (PR), saindo da Capela Unilutus.

Alecxander Brayan de Almeida, 21 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Volnei de Almeida e Adriana Aparecida de Almeida. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo de Igreja Sítio Cercado CuritibaPR.

Ana Nair Camargo da Silveira, 68 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Florentino Camargo e Angelina Camargo. Sepultamento ontem.

Anália Nunes, 71 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: José Nunes e Valdevina Barboza dos Santos Nunes. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo de Igreja Quadrangular (Fazendinha).

Anastácia Kravetz, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Potoski e Maria Potoski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Umbará, saindo de Igreja Ucraniana Paroquial Sant Ana Pinheirinho CuritibaPR.

André Gomes de Azevedo, 17 anos. Filiação: André Luís da Silva de Azevedo e Vingelia da Silva Gomes. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Vmunicipal do Boqueirão.

Aparecido Félix, 74 anos. Profissão: soldador. Filiação: Ercília Félix. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Aparecido Mauloni, 74 anos. Profissão: cortador(a). Filiação: Luiz Mauloni e Angelina Constantino. Sepultamento ontem.

Ari Domingos Zonta, 79 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Constante Zonta e Maria Zonta. Sepultamento ontem.

Carlos Emanoel Schaffer, 72 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Carlos Rubens Schaffer e Edith Irene Becker Schaffer. Sepultamento ontem.

Carmelita Cardoza de Miranda, 105 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Antônio Cardozo de Miranda e Virgínia Pereira de Souza. Sepultamento ontem.

Celso Betto, 70 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Havani Betto e Iolanda Cordeiro Betto. Sepultamento ontem.

Cleonice de Lima Araújo e Silva, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Aníbal Prestes de Lima e Ana Carneiro de Lima. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal Boqueirão.

Dayane dos Santos Batista, 32 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Elias Costa Batista e Rosângela dos Santos Batista. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Cemitério Municipal Fazenda Rio Grande, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

Eli Marcos Fagundes, 44 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Elias Martins Fagundes e Maria Auxiliadora Fagundes. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela da Funerária Nacional /ivaipora.

Eudes Francisco Veiga, 81 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Narciso Veiga e Maria Bremenn Veiga. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Municipal do Água Verde.

Eunice Antônia dos Santos, 46 anos. Profissão: do lar. Filiação: Nereu José dos Santos e Margarida Ribeiro dos Santos. Sepultamento ontem.

Gerson Domingues Alves, 65 anos. Profissão: taxista. Filiação: João Alves e Zoraide Domingues Alves. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Parque das Araucárias, saindo da Capela Cemitério Parque das Araucarias (Colombo).

Hercilina de Oliveira Fiuza, 90 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Jesus de Almeida Fiuza e Lopercina Rosa de Oliveira. Sepultamento ontem.

Iracema Martins de Lima, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Mário da Silva e Francisca Xavier da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo de local a ser designado.

Jairo Rocha dos Santos, 56 anos. Profissão: militar. Filiação: Gilberto Rocha dos Santos e Almira Lopes dos Santos. Sepultamento hoje, Cemitério do Carmo (São Paulo), saindo de Igreja Batista Parada Xv de Novembro (São Paulo).

João Domanoski, 88 anos. Filiação: Miguel Domanoski e Emília Rubel Domanoski. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Luto Curitiba.

Joventina Lopes Cristianismo, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Militão Lopes de Souza e Maria Barbosa Cristianismo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Luto Curitiba.

Jucirene Silva Taborda, 87 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Gumercindo Silva e Jardelina Cordina da Silva. Sepultamento ontem.

Kazuki Shiobara, 83 anos. Profissão: auditor(a). Filiação: Toyo Shiobara e Toyo Shiobara. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Laudelina Carvalho, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alderico Gonçalves de Souza e Florosa Bueno de Souza. Sepultamento ontem.

Leda Cristina Xavier del Corso, 45 anos. Profissão: nutricionista. Filiação: Jairo Maia del Corso e Deise Xavier del Corso. Sepultamento ontem.

Leonides Ferraz de Oliveira, 91 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio Ferraz de Oliveira e Roza Kreffta. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Luíza Pimenta Fernandes, 82 anos. Profissão: diarista. Filiação: João Damaceno Pimenta e Rosalina Francisca Pimenta. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo de local a ser designado.

Lutero Biscarra, 69 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Jacob Biscarra e Izaltina Silva. Sepultamento ontem.

Madlene Machado Batista, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Feliciano Machado e Marcilia Canha de Souza Machado. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério São Gabriel, saindo da Capela São Gabriel – Colombo – PR.

Maria Aparecida Scardigli, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Olavo Francisco da Silva e Idalina Barbosa da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

Maria Elena Marcondes Loureiro, 80 anos. Profissão: sociólogo(a). Filiação: José Marcondes Carvalho e Benedicta Marcondes Carvalho. Sepultamento ontem.

Maria Leni Gonçalves Rodrigues, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Borges dos Santos e Ana Kicheleski Santos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria de Jesus Trocini Ancelmo, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ângelo Trocini e Eliza Dias da Fonseca. Sepultamento ontem.

Marilene Teixeira Maganhoto Doneda, 84 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Adelino Ângelo Maganhoto e Ester Teixeira Maganhoto. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Marize Cardoso, 68 anos. Profissão: servente. Filiação: Tereza Cardoso. Sepultamento hoje, (Paranaguá) CemitérioMunicipal Nossa Senhora do Carmo, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Michelle Cristiane Cordeiro, 34 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Edilamar Cordeiro. Sepultamento ontem.

Odalice Barbosa Mineli, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Thiago Barbosa e Tercilia Francisca de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo de Igreja – Colombo.

Odete Floriano da Silva, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Augusto Floriano da Silva e Clotilde de Franca. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Orlando Rodrigues dos Santos, 71 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Teófilo Rodrigues dos Santos e Maria José dos Santos. Sepultamento ontem.

Paulo Sérgio Rodrigues de Oliveira, 47 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Adir Antônio de Oliveira e Venina Gonçalves Rodrigues. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo de Igreja Campo do Santana Perpétuo Socorro.

Pedro Ananias Ferreira, 32 anos. Profissão: operador(a) empilhadeira. Filiação: Antenor Pires Ferreira e Indianara do Carmo Castro Ferreira. Sepultamento hoje, Cemitério Doce Grande, saindo da Capela de Pien.

Priscila Juliana da Silva, 37 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Antônio da Silva e Marta Maria da Silva. Sepultamento hoje, Cemitério Bom Jesus (Guaratuba), saindo da Capela Medianeira (Guaratuba).

Rafael Krinsky, 33 anos. Profissão: soldador. Filiação: Luiz Alberto Osoriuo Krinsky e Neiva Necle. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Romeu Muniz, 90 anos. Profissão: militar. Filiação: Wensceslau Muniz e Dalila Stock Muniz. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Jade.

Ronieverson Pedrozo Lopes, 36 anos. Profissão: técnico administrativo. Filiação: José Valmor Pedrozo Lopes e Lindamir Pedrozo Lopes. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Sérgio Rodrigues Neto, 45 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Francisco Rodrigues e Josefa Leopoldina da Silva Rodrigues. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Silvana Maria de Souza Gerszewski, 56 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jorge de Souza e Wanda Tuleski. Sepultamento ontem.

Tereza Cubaski, 84 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Estefano Cubaski e Verônica Barchinski. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela São Gabriel (Colombo).

Terezinha Batista Marques Rubenich, 77 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: José Batista Marques e Laura Batista Marques. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Igreja Evangélica Restauraç]Ão.

Thaisa Maria Nadal, 57 anos. Profissão: professor(a). Filiação: José Santos Nadal e Zélia Nadal. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Vaticano / Onix.

Vadislau Vilseque, 80 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Floriano Vilseque e Elisabette Kotovicz Vilseque. Sepultamento hoje, Cemitério Colônia Ipiranga / Araucária, saindo da Capela Vaticano / Turquesa.

Valdemar Soares Bezerra, 88 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Agripino Rabelo Leite e Maria Evangelista Soares. Sepultamento ontem.

Vilma de Oliveira, 88 anos. Profissão: do lar. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Cemitério Municipal Fazenda Rio Grande, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

Waldemar de Oliveira Manata, 84 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: José de Oliveira Manata e Maria do Rosário Manata. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Wanderley Muniz Mota, 65 anos. Profissão: técnico manutenção. Filiação: Nereu Correa Mota e Adélia Muniz Mota. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela Municipal 01 Água Verde CuritibaPR.

