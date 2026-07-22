Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (22)
ACIR FERREIRA DOS SANTOS, 61 ano(s). Profissão: AUXILIAR MONTAGEM. Filiação: JOAO FERREIRA DOS SANTOS e MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 22 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 21/07/2026.
ADAIR FREITAS WOICECHOWSKI, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ORLANDO RURKA WOICECHOWSKI. Filiação: JOSE BUENO DE FREITAS e JULIETA BUENO DE FREITAS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 22 de julho de 2026. Data do Falecimento: 21/07/2026.
ADOLPHO ESTEVAN, 93 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: JULIA MARIANO ESTEVAM. Filiação: HENRIQUE ESTEVAN e ENCARNACION PEREZ. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 22 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 21/07/2026.
ALBINO APARECIDO DOS SANTOS, 63 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: VANDERLEI EUSTAQUIO DOS SANTOS e MARIA ANTONIA MATIAS DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 22 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 21/07/2026.
ALEIDA JOSEFINA TORRES, 60 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: GREGORIA TORRES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 22 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 22/07/2026.
ALICE RODRIGUES ISMAEL, 70 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: ELPIDIO SEBASTIAO RODRIGUES e MARIA DO CARMO RODRIGUES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quarta-feira, 22 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 21/07/2026.
ALICE VICTORIA AVRLIS PINO TROYA, 5 mes(es). Filiação: ALBRETO ELEAZAR PINO MORENO e TEUMARY TATIANA TROYA BASTARDO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 22 de julho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 21/07/2026.
ALVARO DE CAMPOS SOBRINHO, 67 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: EDGAR DE CAMPOS e ANA MARIA MENDES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 22 de julho de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 21/07/2026.
ANTONIA MARIA SANTOS, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSVALDO SANTOS. Filiação: PEDRO SALVADOR CARDOSO e MARIA JOANA CARDOSO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 22 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 21/07/2026.
ANTONIO APARECIDO DA SILVA, 82 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA APARECIDA ROSA DE AMORIM DA SILVA. Filiação: SEBASTIAO FERNANDES DA SILVA e FRANCISCA CLARA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 22 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 21/07/2026.
APARECIDA ALICE MARIANO, 69 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: JOSE ALEXANDRE e DIRCE TIEPO ALEXANDRE. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quarta-feira, 22 de julho de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 21/07/2026.
BRYAN OVANDE CHAGAS DE LIMA, 32 ano(s). Profissão: RECICLAGEM. Filiação: IVONEI DE LIMA e MARIA DO BELEM CHAGAS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 22 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 21/07/2026.
CHRISTOS TSILFIDIS, 94 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MARTINA GOMES TSILFIDIS. Filiação: GEORGES TSILFIDIS e ELPIDIA TSILFIDIS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 22 de julho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 21/07/2026.
CLEVERSON DE OLIVEIRA AIRES, 45 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: JULIANA DE FATIMA RAMOS AIRES. Filiação: JOSE AMAROLINO AIRES e TANIA APARECIDA DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 22 de julho de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 21/07/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (22)
DAIZA FERNANDES DE QUEIROZ, 64 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: JOAO CARLOS DE QUEIROZ. Filiação: JOSE FERNANDES DE MELO e MARIA DA SILVA DE MELO. Sepultamento: CEMITÉRIO MUN. DE SALTO DO ITARARÉ PR, quarta-feira, 22 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 21/07/2026.
DINAH DE OLIVEIRA ALVES, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JULIO ALVES MINEIRO. Filiação: SEBASTIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA e SANTA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 22 de julho de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 21/07/2026.
DIRCE PROCIK VICENTE, 83 ano(s). Profissão: COPEIRO(A). Filiação: PEDRO PROCIK e ANA PROCIK. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 22 de julho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 21/07/2026.
EDUARDO LUDOVICO, 50 ano(s). Profissão: MAQUINISTA. Cônjuge: JOSELI MARIA CHANDELIER. Filiação: WENDERLIN LUDOVICO e MARIANA OTILIA LUDOVICO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 22 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 21/07/2026.
ENI DOS SANTOS, 85 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: VICENTE DOS SANTOS e ELOINA FERREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 22 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 21/07/2026.
ERALDO FERREIRA DE APRIGIO, 60 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Cônjuge: ADRIANA VALEIA LONGO DE OLIVEIRA. Filiação: VALMIR GALDINO DE APRIGIO e HILDA FERREIRA DE APRIGIO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 22 de julho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 21/07/2026.
FERNANDO LIMA BRUZAMOLIN, 48 ano(s). Profissão: EDUCAÇÃO FÍSICA. Filiação: ANTONIO LUIZ BRUZAMOLIN e LEDEVINA DE LIMA BRUZAMOLIN. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 22 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 21/07/2026.
FLORENTINA HOLTMANN, 88 ano(s). Profissão: TELEFONISTA. Filiação: ANTONIO HOLTMANN e MARIA HOLTMANN. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 22 de julho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 21/07/2026.
FRANCISCO SARAIVA DA SILVA, 76 ano(s). Profissão: MECANÓGRAFO. Cônjuge: VERA LUCIA APARECIDA DA SILVA. Filiação: JOAO BARROS DA SILVA e ELCINA SARAIVA DA SILVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 22 de julho de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 21/07/2026.
GESSE BATISTI, 65 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Filiação: DARCI BATISTI e MATHILDE DO AMARAL BATISTI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 22 de julho de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 21/07/2026.
GILBERTO HELIO GROCHOWALSKY SILVEIRA, 79 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Cônjuge: ANALIA MARIA FRESSATO. Filiação: HELIO RAMOS SILVEIRA e EUNICE GROCHOWALSKY SILVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 23 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 21/07/2026.
IZIDORO JANISKI, 82 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ELOIR CARARRO JANISKI. Filiação: PEDRO JANISKI e ANTONIA JANISKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 21 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 21/07/2026.
JOACIR LOPES, 56 ano(s). Profissão: COBRADOR DE ONIBUS. Filiação: FILOMENA RIBEIRO LOPES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 22 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 21/07/2026.
JOAO ALBERTO BISETTO, 72 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: VICTORIO BISETTO e HOLLANDA SABIM BISETTO. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO PAROQUIAL DA RONDINHA, quarta-feira, 22 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 21/07/2026.
JOAO APOSTOLO DOS SANTOS PEREIRA, 80 ano(s). Profissão: MADEIREIRO. Cônjuge: MARIA DO NAZARE BENJAMIN PEREIRA. Filiação: MOZART DA CONCEICAO PEREIRA e LUZIA DOS SANTOS PEREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 22 de julho de 2026 às 19:30h. Data do Falecimento: 21/07/2026.
JOÃO BATISTA DA COSTA, 66 ano(s). Profissão: SERVENTE. Cônjuge: MARIA JOSE FERRAZ DA SILVA. Filiação: DELY ANJO DA COSTA e MARIA JOSE DA COSTA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), quarta-feira, 22 de julho de 2026. Data do Falecimento: 21/07/2026.,
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (22)
JOEL GONCALVES FERREIRA, 70 ano(s). Profissão: TAXISTA. Filiação: PAULO SALVADO GONCALVES FERREIRA e IVONE FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 22 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 21/07/2026.
JOICE RODRIGUES MIRANDA, 41 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Filiação: BRAULINO MOREIRA DE MIRANDA e IVONE RODRIGUES MIRANDA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 22 de julho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 21/07/2026.
JONATAS SANTANA DOS SANTOS, 45 ano(s). Filiação: JOAO DA SILVA SANTOS e AMELIA SANTANA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 22 de julho de 2026. Data do Falecimento: 21/07/2026.
JULIO CESAR GUIMARAES, 77 ano(s). Profissão: DIGITADOR(A). Filiação: FIRMINO DE OLIVEIRA GUIMARAES e NICE DE OLIVEIRA GUIMARAES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 22 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 21/07/2026.
LAUREANO ANTUNES SOBRINHO, 91 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: JOSE MARIA ANTUNES e CANDIDA RIBEIRO DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 22 de julho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 21/07/2026.
LEONEL SCHUTZENBERGER, 79 ano(s). Profissão: DENTISTA. Filiação: LEOPOLDO SCHUTZENBERGER e JULIETA SCHUTZENBERGER. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 22 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 21/07/2026.
LUIZ ANTONIO RAMOS, 66 ano(s). Profissão: PSICÓLOGO(A). Filiação: MANOEL RAMOS FILHO e ALDA LUNARDI RAMOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quarta-feira, 22 de julho de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 21/07/2026.
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA FILHO, 35 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: TIFANI PINHEIRO. Filiação: LUIS CARLOS DE OLIVEIRA e MARIA HELENA DE SOUSA COELHO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 22 de julho de 2026. Data do Falecimento: 21/07/2026.
MAGALI FORTUNATO DOMINGOS, 61 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JOSE ERNESTO DOMINGUOS e VALDAIR FORTUNATO DOMINGOS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 22 de julho de 2026. Data do Falecimento: 21/07/2026.
MARIA APARECIDA DIOGO PINHEIRO, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO ALVES PINHEIRO. Filiação: JOAQUIM DIOGO e MARIA SEBASTIANA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, quarta-feira, 22 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 21/07/2026.
MARIA DA LUZ LAMEK, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MILTON POLAKOSKI. Filiação: JOAO LAMEK e ESCOLASTICA LAMEK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, quarta-feira, 22 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 21/07/2026.
MARIA DALVA DA SILVA SANTOS, 85 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: FRANCISCO GOMES DOS SANTOS e VITALINA DA SILVA GOMES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 22 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 21/07/2026.
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO JOSE DOS SANTOS. Filiação: SILVERIO DA CRUZ e MARIA RODRIGUES DA CRUZ. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, quarta-feira, 22 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 21/07/2026.
MARLI GONCALVES DA COSTA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ARNALDO DE ARAUJO e MARIA VALDIVIA PEREIRA DE ARAUJO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 22 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 21/07/2026.
MOISES MARCONDES, 67 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ANADIR ROSA DE OLIVERIA MARCONDES. Filiação: ANTONIO MARCONDES e AFONSA SANTOS MARCONDES. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 22 de julho de 2026. Data do Falecimento: 21/07/2026.
ORACINA FERNANDES HASSEN, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO HASSEN. Filiação: SEBASTIAO FERNANDES e MARIA DE OLIVEIRA FERNANDES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 22 de julho de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 21/07/2026.
PASQUAL LISSONI, 81 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Filiação: FERDINANDO LISSONI e MARIA VERGANI LISSONI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 22 de julho de 2026. Data do Falecimento: 21/07/2026.
PAULO BACHTCHEN, 88 ano(s). Profissão: CONFERENTE. Cônjuge: LUBA BACHTCHEN. Filiação: NICOLAU BACHTCHEN e ANA BACHTCHEN. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, quarta-feira, 22 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 21/07/2026.
PAULO FERNANDES BARBOSA, 32 ano(s). Filiação: ZILDA FERNANDES BARBOSA. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MAUÁ DA SERRA PR, quinta-feira, 23 de julho de 2026. Data do Falecimento: 21/07/2026.
PAULO SOUZA FERREIRA, 26 ano(s). Profissão: AÇOUGUEIRO. Filiação: FRANCISCO PANTOJA FERREIRA e CONCEICAO FERREIRA DE SOUZA. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MACAPA, quarta-feira, 22 de julho de 2026. Data do Falecimento: 21/07/2026.
PEDRO ADERSON LOBO SAMPAIO, 82 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: ELIETE TONETTI LOBO SAMPAIO. Filiação: JOSE NELSON SAMPAIO e HELENA LOBO SAMPAIO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 22 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 21/07/2026.
SERGIO SOARES MACARIO, 81 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: JOAQUIM MACARIO e CELESTINA SOARES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 22 de julho de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 21/07/2026.
VERA LUCIA PEJAS LOPES DA SILVA, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CZESLAW PEJAS. Filiação: ALIPIO CAMARGO e MARIA JULIA DE OLIVEIRA CAMARGO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 23 de julho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 21/07/2026.