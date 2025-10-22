Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (22/10)
ADEMILDE MACIEL SCHIAVINATTO, 73 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Cônjuge: ANTONIO SCHIAVINATTO FILHO. Filiação: ROQUE MACIEL e DORACI DE QUADROS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 23 de outubro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 22/10/2025.
ALEXANDRE HENRIQUE GUAITA, 53 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: RUBENS GUAITA e GERALDA RODRIGUES GUAITA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 23 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 22/10/2025.
ANA AURORA LOPES DE LIMA, 81 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: BRAZILIANO WALMRATH DE LIMA. Filiação: JOSE ANTONIO LOPES e MARIA DA CONCEICAO PROCKT LOPES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 23 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 22/10/2025.
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA, 59 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: SALETE MARIA DA SILVA. Filiação: FRANCISCO ANTONIO DA SILVA e MARIA SEBASTIANA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quarta-feira, 22 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 21/10/2025.
CARMITA CARDOSO DE ARAUJO, 77 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: DANIEL FELIX LAUDELINO DE ARAUJO. Filiação: JOAQUIM CARDOSO e DELFINA PEREIRA DE LARA CARDOSO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 23 de outubro de 2025 às 13:00h. Data do Falecimento: 22/10/2025.
CLAUDIA VALERIA DE SOUZA RISSARDO, 46 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: JOSE LUIZ RISSARDO. Filiação: JOSE VITOR DE SOUZA e NAZARETH DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 23 de outubro de 2025 às 10:40h. Data do Falecimento: 21/10/2025.
CLOVIS SCHREINER PEREIRA, 75 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: ZOILA ESTER DEL VALLE PEREIRA. Filiação: DALILO QUINTINO PEREIRA e DALILA SCHREINER PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 23 de outubro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 22/10/2025.
DALVINO NUNES DA LAPA JUNIOR, 85 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Filiação: DALVINO NUNES DA LAPA e ALZIRA NUNES FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 22 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/10/2025.
JANDIRA CAMARGO BARROS, 59 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROBERTO LEITE BARROS. Filiação: JOSE CAMARGO e HEDI KLEIN CAMARGO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 23 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 22/10/2025.
JOSE URBANSKI, 72 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: FRANCISCO URBANSKI e FRANCISCA URBANSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, quarta-feira, 22 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/10/2025.
JOSIAS BENEDITO MEIRA, 70 ano(s). Profissão: AUXILIAR CONTABILIDADE. Cônjuge: NOELI PORTES MEIRA. Filiação: ALMIRO LOURENCO DE MEIRA e MARIA DE DEUS DE MEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 23 de outubro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 22/10/2025.
JOVINO BUENO, 85 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: FILOMENA FERNANDES BUENO. Filiação: DIONIZIO BUENO DE OLIVEIRA e HELENA KIESKI. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 23 de outubro de 2025 às 10:30h. Data do Falecimento: 22/10/2025.
JUCENIA FERREIRA DOS SANTOS, 68 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Cônjuge: LUIZ MENINI. Filiação: ACIR FERREIRA DOS SANTOS e MARIA ALVES DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 22 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 21/10/2025.
KELVIN NATHAN DA LUZ EUGENIO, 25 ano(s). Profissão: AUXILIAR LOGÍSTICA. Filiação: GLEDISON FRANCISCO DE OLIVEIRA EUGENIO e JOVELINA MARIA DA LUZ ALMEIDA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, quinta-feira, 23 de outubro de 2025 às 15:30h. Data do Falecimento: 21/10/2025.
LUCIANA CAJOLA, 35 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Cônjuge: RODRIGO FALVO RIBEIRO. Filiação: MARINO CAJOLA e IVONE ALMERAO CAJOLA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quinta-feira, 23 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 22/10/2025.
LUIZ CARLOS DE ANDRADE, 55 ano(s). Profissão: CHAPEIRO. Filiação: CARMELO FERREIRA DE ANDRADE e HELENA PADILHA DE ANDRADE. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 23 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 22/10/2025.
MARIA FERREIRA DIAS, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANDRE DE SOUZA DIAS. Filiação: JORGE FERREIRA DOS SANTOS e JUSTINIANA ALVES DA COSTA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 23 de outubro de 2025 às 12:00h. Data do Falecimento: 22/10/2025.
ONISIA SOARES, 74 ano(s). Profissão: DESPACHANTE. Filiação: WALDEVINO MENDES SOARES e MARIA RAIMUNDA GONCALVES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 23 de outubro de 2025 às 20:00h. Data do Falecimento: 22/10/2025.
PEDRO DE OLIVEIRA, 80 ano(s). Filiação: JOSE DE OLIVEIRA e ELVINA GUIMARAES. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 23 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 22/10/2025.
ROBERTO DE AGUIAR, 47 ano(s). Profissão: TÉCNICO. Cônjuge: GRACIELE TAVARES SOARES. Filiação: SEBASTIAO DE AGUIAR e ROSARIA ALVES DE AGUIAR. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 23 de outubro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 21/10/2025.
ROSELI FLORENCIO VIEIRA, 50 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: MARCELINO VIEIRA e ELIDIA FLORENCIO VIEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 23 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 21/10/2025.
SILVIO IANKOWSKI, 73 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: IVONE DE CARLO TAVARES IANKOWSKI. Filiação: LOURENCO IANKOWSKI e ESTANISLAVA IANKOWSKI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 23 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 22/10/2025.
TEREZA DINO DO NASCIMENTO DE LIMA, 73 ano(s). Cônjuge: LAUDEVIR CORDEIRO DE LIMA. Filiação: JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO e SIRLEI DINO DO NASCIMENTO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 23 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 22/10/2025.
VALDEMAR ANTONIO GREBOGE, 60 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: FILOMENA MUCHAU GREBOGE. Filiação: AFONSO GREBOGE e LEOCADIA MIKOS GREBOGE. Sepultamento: COLONIA MARCELINO, quinta-feira, 23 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 22/10/2025.
ZORAH BARRY DOS SANTOS, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BENEDITO ALVESDOS SANTOS. Filiação: PAULO BARRY e GLEZIA BARRY. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 22 de outubro de 2025 às 15:30h. Data do Falecimento: 22/10/2025.
