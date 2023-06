Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (21)

Adão Tomaz de Souza, 78 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Brasil de Souza e Jandira Pereira de Souza. Sepultamento ontem.

Alberto Coraiola, 89 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: José Coraiola e Frida Coraiola. Sepultamento ontem.

Alda Cordeiro Jaskolowski, 96 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Joaquim Cordeiro e Maria Cordeiro. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 1 Cemitério Municipal Água Verde – Curitiba -PR.

Aldativo de Oliveira Barbosa, 74 anos. Profissão: cobrador de ônibus. Filiação: Otaviano José Barbosa e Doralice de Oliveria Barbosa. Sepultamento ontem.

Arnilda Rakssa, 78 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Ângelo Zonta e Petronilia Zonta. Sepultamento ontem.

Cacilda Haluch, 82 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Abílio Alves Dias e Etervina Peniche Dias. Sepultamento ontem.

Carolina Ferreira dos Santos, 79 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Pedro Ferreira dos Santos e Francisca Lessy dos Santos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Colônia Zacarias, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Célia Soares Westphalen, 74 anos. Profissão: médico(a). Filiação: Amadeu Soares e Carmella Bernardo Soares. Sepultamento ontem.

Cláudio Gilberto da Silva Pedroso, 64 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Vivaldino Pedroso e Ernestina da Silva Pedroso. Sepultamento ontem.

Cleusa de Almeida Moraes Soares, 71 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Dorival de Almeida Moraes e Maria Rosa Ramos. Sepultamento ontem.

Dalva Cristina Batista, 65 anos. Filiação: Oracio Avelino do Prado e Maria Dalva Rogério. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Jade.

Darci da Silva, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Lima e Sebastiana Honório de Lima. Sepultamento ontem.

Dilah Cunha Milcent, 94 anos. Profissão: artes plásticas. Filiação: Camillo Cunha e Ernestina Rocha da Cunha. Sepultamento ontem.

Dirceia Souza dos Santos, 52 anos. Profissão: diarista. Filiação: Pedro Franco de Souza e Júlia dos Santos Souza. Sepultamento ontem.

Eloi Gonçalves Júnior, 25 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Eloi Gonçalves e Eliane do Rocio Barbosa de Souza. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo de Igreja São Leopoldo (Cic).

Gilberto José Felis, 59 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Antônia Felis. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo de Paroquia São Pedro Apóstolo Xaxim Curitiba (PR)..

Gilmar Luiz Muxfeldt, 59 anos. Filiação: Arno Muxfeldt e Maria Elvira Muxfeldt. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – 02 Água Verde.

Henrique Bueno Paquete, 28 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Kival della Bianca Paquete Júnior e Eliane Bueno de Carvalho. Sepultamento hoje, (Lapa) Cemitério Municipal da Lapa, saindo da Capela Municipal.

Ilka Sell Ribeiro, 75 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Arthur Sell e Ella Sell. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela São Jorge de Joinville.

Irineu Alexandrino Pimentel, 88 anos. Filiação: Manoel Alexandrino Pimentel e Maria Elvira Pimentel. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Jefferson Gilliard Martins Anazario, 40 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Antônio Carlos Martins Anazario e Elacir Martins Anazario. Sepultamento ontem.

João Alves Ribeiro, 57 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Nelson Alves Ribeiro e Eder Francisca de Oliveira. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Curiuva PR, saindo da Capela do Cemitério Municipl de Curiúva PR.

João Carlos Bialle, 59 anos. Profissão: padeiro(a). Filiação: Nelson Bialle e Mara Cointinho Bialle. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

João Fernando van Der Broock Natel, 87 anos. Profissão: juiz de direito. Filiação: Lourival Portella Natel e Ivone van Der Broock Natel. Sepultamento ontem.

Jorge Clemente de Lima, 70 anos. Profissão: frentista. Filiação: Clemente Barbosa de Lima e Antônia Maria da Conceição. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 2 Cemitério Municipal Santa Cândida CuritibaPR.

Jorge Monteiro Pinto, 60 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Vitor Monteiro Pinto e Adelaide Santos Pinto. Sepultamento ontem.

José Aparecido Sebastião, 63 anos. Profissão: operador(a) empilhadeira. Filiação: Firmo Sebastião e Ana Maria de Jesuz Sebastião. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Igreja Petencostal Jesus Aliança Eterna CuritibaPR.

Leandro Bueno, 38 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Adilson Bueno e Maria Catarina da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Comunitária Monteiro Lobato / Tatuquara.

Lucas Vinícius Pereira, 19 anos. Filiação: Claudemir Pereira e Maria Edirlan Louro. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Lúcia Wesolowski Cilka, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Wesolowski e Otília Netzel. Sepultamento ontem.

Luiz Carlos de Souza, 57 anos. Profissão: segurança. Filiação: Manoel José de Souza. Sepultamento ontem.

Luzia Pavanetti da Silva, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ernesto Pavanetti e Adelina Bortoloci Pavanetti. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Luto Curitiba.

Maria Alice Damião Machado, 1 anos. Filiação: Claudemir José Machado e Ana Rosa Damião. Sepultamento ontem.

Maria Aparecida Alves de Souza, 75 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Arlino Alves Pereira e Joaquina Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Maria Augusta da Silva, 77 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Juvêncio Antônio da Silva e Maria Rita Alvina. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano Curtiba.

Maria Avani Ferreira Mocrosky, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Júlio Ferreira e Leonor Camargo Ferreira. Sepultamento hoje, Cemitério São José de Ponta Grossa PR, saindo da Capela São José de Ponta Grossa PR.

Maria Lourdes Benedicto de Oliveira, 77 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Onesino Benedicto e Florentina Benedicto. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 1 – Municipal Boqueirão.

Maria Lúcia Cruz Pazinatto, 61 anos. Profissão: pedagogo(a). Filiação: Ivo Cruz e Maria Ivete Singe Cruz. Sepultamento ontem.

Maria Mercedes Sbrissia, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Sbrissia e Josefa Marques Sbrissia. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério da Sede, saindo de Igreja Sibi (Almirante Tamandaré).

Maria da Conceição Mendes Rocha, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ernesto Rodrigues de Siqueira e Madalena Mendes dos Santos Siqueira. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03.

Mariana Therezina Wille, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Paulo Gebhartdt e Olga Stettler. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo da Capela Cemitério Paroquial São Marcos.

Marilda Olinger Mariano, 57 anos. Profissão: auxiliar recursos humanos. Filiação: Júlio Olinger e Paula Soares Olinger. Sepultamento ontem.

Olavo Alves de Paulo, 86 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: José Paulo Jucena e Pedrina Alves de Paulo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Raquel Ribeiro Pereira, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Ribeiro e Florentina Lemes Ribeiro. Sepultamento ontem.

Roberto de Almeida Silva, 61 anos. Profissão: lavrador. Filiação: João Silva e Dolores de Almeida Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – 01 Santa Cândida.

Sebastiana da Rosa Fidélis, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Elias Marcos da Rosa e Ana Vitalina. Sepultamento ontem.

Sirlene Egídio Ferreira, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maurílio Egídio Ferreira e Carmelina Fidencio Ferreira. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Ponta Grossa PR, saindo da Capela Municipal de Ponta Grossa PR.

Teresila de Jesus Veiga da Costa, 90 anos. Filiação: Jaime Storache da Veiga e Palmira Souza da Veiga. Sepultamento ontem.

Tereza de Pádua, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: João de Pádua e Maria Sabina de Pádua. Sepultamento ontem.

Vanessa de Souza Camargo, 24 anos. Profissão: atendente. Filiação: Valter Oliveira de Camargo e Silmara Maria de Souza. Sepultamento hoje, (Contenda) Cemitério Municipal de Contenda, saindo da Capela Municipal em Contenda -PR.

Vera Lúcia Bauer Steudel, 71 anos. Profissão: engenheiro(a) eletrônico. Filiação: Aldo Donatilio Bauer e Merenciana Dealtina Bauer. Sepultamento hoje, Cemitério de Itacorubi (Florianópolis (SC)), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 Municipal São Francisco de Paula.

Wahida Subhi Semaan, 80 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Subhi Esoer Hanna Salloume e Yasmine Georgos Layous Salloume. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo de Igreja Ortodoxa São Jorge CurtibaPR.

Waldeth Rios Sampaio, 86 anos. Profissão: militar. Filiação: José Oliveira Sampaio e Hermenegilda São Paulo Sampaio. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Wally Ruth Wekerlin, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Albino Wekerlin e Grete Koy Wekerlin. Sepultamento hoje, Cemitério Luterano de Curitiba, saindo da Capela Cemitério Luterano.

Yvonne Bruzza Braun, 83 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Silverinho Bruzza e Alvarina de Lima Bruzza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

