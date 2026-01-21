Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (21/01)
ANDERSON ALAN PERUZZO, 37 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO PERUZZO e MARIA SOLAIR CARLESSO PERUZZO. Sepultamento: CEMITERIO CAMPINA GRANDE DO SUL, quarta-feira, 21 de janeiro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 21/01/2026.
ANTONIO CARLOS LOPES FERREIRA, 65 ano(s). Cônjuge: BEATRIZ SIQUEIRA FERREIRA. Filiação: ANIBAL LOPES FERREIRA e EUCLIDIA PENA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 22 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 21/01/2026.
BENEDITO DA SILVA SANTOS, 82 ano(s). Profissão: OFICIAL. Filiação: BENEDITO MIGUEL DOS SANTOS e BRASILIA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 22 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 21/01/2026.
DAIANY CRISTINA SILVA RAMOS PINHEIRO, 35 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: SANDRO CAMARGO DE RAMOS e LUCIANA SALETE DA SILVA RAMOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 22 de janeiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 20/01/2026.
GILBERTO ANTONIO GHENO, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALDERICO GHENO e LAURA GHENO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, quinta-feira, 22 de janeiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 21/01/2026.
HENRIETTE EMMA WIENBECK PORTIER, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JURGENS ALFONSO PORTIER. Filiação: FRIEDICH HEINRIED e SANTANIE DIRKS WIENBECK. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 21 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 20/01/2026.
HUGO JUNIOR DOS SANTOS, 52 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ALGUIMAR ANDRADE DE LUCAS. Filiação: ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS e SEBASTIANA DO VCARMO DOS SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 22 de janeiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 21/01/2026.
IRENE DOS SANTOS, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ABEL LERILHO DOS SANTOS. Filiação: FRANCISCO RAMAO DOS SANTOS e MARIA MILESKI DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 22 de janeiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 21/01/2026.
JORGE FERREIRA, 71 ano(s). Profissão: TÉCNICO MINERAÇÃO. Cônjuge: MARIANA CANDIDA FERREIRA. Filiação: JOAQUIM FERREIRA e GLORIA BORGES FERREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 22 de janeiro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 21/01/2026.
JURANDIR ROMUALDO RODRIGUES, 58 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Filiação: JOSE ROMUALDO RODRIGUES e MARIA APARECIDA RODRIGUES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 21 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 20/01/2026.
LUAN RAFAEL MAKSIMOVITZ, 6 dia(s). Filiação: AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA MAKSIMOVITZ. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 21 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 21/01/2026.
LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA DE JESUS, 54 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ANTONIO OLIVEIRA DE JESUS e MARLI DA SILVA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 22 de janeiro de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 21/01/2026.
MANOEL INACIO DE MELO, 76 ano(s). Filiação: JOAO INACIO DE MELO e MARIA JOSE DE SANTANA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 22 de janeiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 21/01/2026.
MARIA LUCIA BLAGESKI, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO BLAGESKI e CLORIS KAFKA BLAGESKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 22 de janeiro de 2026 às 19:30h. Data do Falecimento: 21/01/2026.
MARILU DI TULLIO MOLINARI, 81 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ALCEU DI TULIO e NAIR GASPARELLO DI TULIO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 22 de janeiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 21/01/2026.
PEDRO ROCHA JUNIOR, 48 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Filiação: PEDRO ROCHA e SUELY DA SILVA ROCHA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 22 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 21/01/2026.
RICARDO JUNIO TAVARES, 41 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: JOSUE TAVARES e ROSALINA DOS REIS TAVARES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 22 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 20/01/2026.
SCALVI JUNIOR DE LIMA, 35 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO FÍSICA. Filiação: NILTON CESAR DE LIMA e IVONETE APARECIDA BEDIN. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CHAPECÓ – SC, quinta-feira, 22 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 21/01/2026.
SOELI TEREZINHA DIETRICH, 61 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ALDO GABRIEL DIETRICH e ISAURA DA SILVA DIETRICH. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quinta-feira, 22 de janeiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 21/01/2026.
WADAD HAGE MAKARIOS, 99 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GEORGES MACARIOS. Filiação: SIMAAN HAGE e HELANA MACARIAS HAGE. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 22 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 21/01/2026.
WILSON MENDES BERNARDINO, 79 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: VERISSIMO BERNARDINO e VERA MENDES BERNARDINO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, quinta-feira, 22 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 21/01/2026.
