Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta quarta-feira (20)

Adeon Pereira Santos, 85 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Clemencia Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Alcides Bittencourt Neto, 73 anos. Profissão: procurador(a). Filiação: Edgard Bittencourt e Alda de Almeida Bittencourt. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Aloyr Welke Machiavelli, 72 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Adyr Machiavelli e Antônia Welke Machivelli. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de São Mateus do Sul, saindo da Capela Municipal de São Mateus do Sul.

Amilton Moraes, 82 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Francisco Inglês Moraes e Arminda Maria da Luz. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Municipal de Campo Largo, saindo da Capela Mortuária Eixo Sul.

Angelina Bortolassi Garcia, 92 anos. Profissão: divulgador(a). Filiação: João Bortolassi e Cecília Macon. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Santa Cândida, saindo da Capela Unilutus.

Aníbal Ferreira Chaves, 73 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Pedro Chaves e Gabriela Ferreira Chaves. Sepultamento ontem.

Antônio Sbano, 76 anos. Profissão: juiz de direito. Filiação: Eduardo Sbano e Albertina Carvano Sbano. Sepultamento ontem.

Aurora Bueno da Silva, 78 anos. Profissão: diarista. Filiação: Waldomiro Bueno da Silva e Florizia Maria da Silva. Sepultamento ontem.

Bruno Henrik Silva Antunes de Pontes, 26 anos. Profissão: estudante. Filiação: Izair Antunes de Pontes e Brandina Silva de Pontes. Sepultamento ontem.

Carmen de Almeida, 70 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Leonardo Almeida e Flora Rahmeier de Almeida. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal em Foz do Iguaçu, saindo da Capela Municipal em Foz do Iguaçu.

Carolina Fabretina, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ângela Fabretina. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Santa Cândida.

Célia Belmonte Miranda, 79 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Henrique Miranda e Herminda Belmonte Miranda. Sepultamento ontem.

Cristiano Cloda, 48 anos. Filiação: Júlio Cloda e Iria Baziewicz Cloda. Sepultamento ontem.

Dirceu de Brito, 66 anos. Profissão: eletricista. Filiação: João de Brito e Emília Carmelo de Brito. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Paroquial Nossa Senhora do Rosário, saindo de Jardim Osasco Colombo.

Diva Teresinha Moreira Gerais, 85 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Augusto Fernandes Moreira e Amélia Oliveira Moreira. Sepultamento ontem.

Elton Marcelo Batista de Ramos, 42 anos. Filiação: João Batista de Ramos e Lindamir Costa de Ramos. Sepultamento ontem.

Elveni Zanetti do Valle, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Zanetti e Ida Zanetti. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela da Avm / Curitiba -PR.

Enny de Jesus Teixeira Weidlich, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alcindo Cardoso Teixeira e Olinda Saldanha Teixeira. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Perpétuo Socorro Campo Largo.

Eva Guis da Costa, 72 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Vicente Guis e Elena Vozniak Guis. Sepultamento ontem.

Floriano Rodrigues, 82 anos. Filiação: Demétrio Zembino Correia e Maria Barbelina Rodrigues. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Iliria Canal Gonçalves, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ricieri Canal e Lúcia Zanetti. Sepultamento hoje, (Itaperuçu) Cemitério Municipal de Itaperuçu, saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Inês Cristina Wiziack Zauith, 65 anos. Filiação: Mamed Assim Zauith e Verônica Wiziack Zauith. Sepultamento ontem.

Iraci Veiga da Cruz, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Veiga da Cruz e Oscarina Veiga da Cruz. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Onix.

João Batista Radachinski, 67 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Hercilia Medeiros Radachinski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

João Maria Honório, 93 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Argemrio Rodrigues de Oliveira e Maria Magdalena Honório. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Municipal Santa Cândida CuritbaPR.

José Boaventura da Silva, 58 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Sebastião Pereira da Silva e Maria Boaventura da Silva. Sepultamento ontem.

Júlia Gayer, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Júlio Dorneles e Glória Dorneles. Sepultamento ontem.

Leopoldo Rissetti, 96 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Theodoro Rissetti e Laura Rissetti. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 Muncipal São Francisco de Paula.

Marco Antônio Bergman, 56 anos. Profissão: promotor(a) vendas. Filiação: Jurandir Bergman e Dalila Dalavechia Bergman. Sepultamento ontem.

Marcos Paulo Freitas, 45 anos. Profissão: engenheiro(a) civil. Filiação: Pedro Cordeiro de Freitas e Júlia Bonfim de Freitas. Sepultamento ontem.

Maria Aparecida do Amaral, 87 anos. Profissão: copeiro(a). Filiação: Miguel Mariano e Rosaria Maria da Conceição. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo de Igreja no Fanny.

Maria Fernanda Ribeiro da Silva, 12 anos. Filiação: Carlos José Ribeiro da Silva e India Mara Borba da Silva. Sepultamento ontem.

Maria José Chimello Cavalcante de Oliveira, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: Dorival Chimello e Maria Imaculada da Silva Chimello. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Maria Laise Crema Ramos, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Crema e Eudocia Tavares Crema. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Jade/ Curitiba.

Maria Teresinha Gurgel de Sousa, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Gurgel de Sousa e Maria Filomena Ferreira Pego. Sepultamento ontem.

Maria Verônica Correia Nobrega, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Correia e Aurora Borges Correia. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 do Cemitério Municipal Santa Cândida.

Maria Vitória Slaviero de Jesus, 9 anos. Profissão: estudante. Filiação: Marcos Slaviero de Souza e Lili Rodrigues de Jesus. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 Municipal Santa Cândida CuritibaPR.

Maria de Jesus Tamm, 77 anos. Filiação: André Tamm e Maria Luíza Tamm. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade/pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Pinhais).

Marli Zanotim de Oliveira, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benedito Zanotim e Adelina Quiesse Zanotim. Sepultamento hoje, (S J dos Pinhais) Cemitério Parque Caminho do Ceu, saindo da Capela Luto Curitiba.

Nelson Anesi, 74 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Giuseppe Anesi e Melania Anesi. Sepultamento ontem.

Odinir Edson Luís de Castro, 73 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Francisco de Castro e Laura de Castro. Sepultamento ontem.

Paulo César Filus, 58 anos. Profissão: motoboy. Filiação: Francisco Domingues Filus e Joaquina Domingues Filus. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Cemitério Parque das Araucarias (Colombo).

Paulo Geraldo Vellozo Fernandes, 73 anos. Profissão: administrador(a) empresas. Filiação: Paulo Rios Fernandes e Helle Vellozo Fernandes. Sepultamento ontem.

Raymundo Bastos Santos Filho, 68 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Raymundo Bastos Santos e Margarida do Carmo Santos. Sepultamento ontem.

Regina Celi Freder, 62 anos. Profissão: assistente telemarketing. Filiação: Francisco Freder e Lucy Amanda Robert Freder. Sepultamento ontem.

Rosane Cristina Cores, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Pedro e Alzira Marques Pedro. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 Cmsfp.

Ruberval Adamante, 66 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Roberto Adamante e Adrienne Longhi Adamante. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Sto Antônio SudoestePR, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

Ruth Soares dos Santos Oliveira, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Soares dos Santos e Idalina Schneider dos Santos. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério São Gabriel, saindo da Capela do Cemitério São Gabriel (Colombo).

Santina de Bomfim Nascimento, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Feliciano Machado de Bomfim e Leontina Roza dos Santos. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Tranqueira, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Abranches.

Valda Fernandes da Silva Pie, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Osvaldo Roque da Silva e Percilia Fernandes da Silva. Sepultamento ontem.

Vicente Natalino Ferreira, 65 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Antônio Ferreira e Maria Francisca Cardoso. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Igreja Ucraniana Manoel Ribas (PR).

Zoe Hadassa de Paula, 1 mes(es). Filiação: Rodrigo Antônio de Paula e Liana Carla da Cruz de Paula. Sepultamento ontem.

