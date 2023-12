Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (20)

ACIR JOAO TRUPPEL, 81 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Filiação: ENVINO CARLOS TRUPPEL e ARACY ANGELINO TRUPPEL. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), quarta-feira, 20 de dezembro de 2023 às 17:00h.

ANTHONY RAEL RUSSI PADILHA, 5 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: ALISSON RODRIGO PADILHA e JANAINA MICHELE RUSSI. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, quarta-feira, 20 de dezembro de 2023 às 15:00h.

ANTONIO ISRAEL PEDROSO, 39 ano(s). Profissão: AJUDANTE. Filiação: e IZAIRA BUTCHER PEDROSO. Sepultamento: (CERRO AZUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CERRO AZUL, quarta-feira, 20 de dezembro de 2023 às 12:00h.

ANTONIO JOSE DA SILVA, 72 ano(s). Profissão: GARÇOM. Cônjuge: AMELIA PEREIRA DA SILVA. Filiação: GERALDO JOSE DA SILVA e OZIRA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO FERRARIA, quarta-feira, 20 de dezembro de 2023 às 15:00h.

ANTONIO LOIIRSON CURZ, 55 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: CARMELIO DOS SANTOS CRUZ e URSULINA CECILIA DA CRUZ. Sepultamento: MUNICIPAL DE QUITANDINHA, terça-feira, 19 de dezembro de 2023.

ANTONIO SANTANA DA COSTA, 79 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: RUTE FERREIRA DA COSTA. Filiação: JOSE SANTANA DA COSTA e MARIA LUIZA GONCALVES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 20 de dezembro de 2023 às 14:30h.

AVELINA SCHULKA DA FONSECA, 90 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: CASIMIRO LOURENCO DA FONSECA. Filiação: JOSE SCHULKA e MARIA VALTER SCHULKA. Sepultamento: (QUITANDINHA) CEM MUNICIPAL DE QUITANDINHA/PR, quarta-feira, 20 de dezembro de 2023.

CARMEN LUCIA SCHMIDT, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HENRIQUE SCHMIDT FILHO. Filiação: WALTER SCHUTZE FILHO e EDY HELENA SCHUTZE. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), quarta-feira, 20 de dezembro de 2023 às 13:00h.

CAROLINA PIVOVAR, 96 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: FRANCISCO PIVOVAR e ESTANISLAVA RUDNIK PIVOVAR. Sepultamento: CEMITERIO ALTO PARAGUAÇU ITAIOPOLIS SC, quarta-feira, 20 de dezembro de 2023 às 17:00h.

EDENIR DO ROCIO MUDREK, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ZENOBIO MUDREK. Filiação: DARCI PORTUGAL e ANA LIBRA SIMIONI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, terça-feira, 19 de dezembro de 2023.

EDSON BACKES DE CRISTO, 53 ano(s). Filiação: JOSE VENCESLAU DE CRISTO e MARIA ARLETE DE CRISTO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 20 de dezembro de 2023 às 11:30h.

ELZIRA DE LIMA RIBEIRO, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO SOARES RIBEIRO. Filiação: VALENCIO GONCALVES DE LIMA e JOAQUINA GONCALVES DA MAIA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 20 de dezembro de 2023 às 15:00h.

EUDES RIBAS GUIMARAES, 86 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: AUGUSTO GONCALVES GUIMARAES e DURVALINA RIBAS GUIMARAES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 20 de dezembro de 2023 às 10:00h.

GENIVALDO RIBEIRO MOCHAO, 61 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: MARIA JOSE DE CASTRO RIBEIRO MOCHAO. Filiação: PAULINO MOCHAO e CARMEN RIBEIRO MOCHAO. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU – SP, quinta-feira, 21 de dezembro de 2023 às 10:00h.

GENOVEFA LITZA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE LITZA e MARTHA LITZA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 20 de dezembro de 2023 às 10:00h.

GILBERTO JOSE HAISI, 76 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: LILIAN DE SOUZA HAISI. Filiação: EDMUNDO HAISI e ANA HAISI. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 20 de dezembro de 2023.

INOEME ALVES FARIAS, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADEMIR DOS SANTOS. Filiação: SERVINO ALVES FARIAS e ZELEIDE ALVES DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, quarta-feira, 20 de dezembro de 2023 às 10:00h.

IRENE CARDOSO BRUNS, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PAULO VIEIRA CARDOSO e YOLANDA MARIA CORDEIRO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, terça-feira, 19 de dezembro de 2023.

JOAO BATISTA PESSOA DOS SANTOS FILHO, 90 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARIA DE LOURDES DOS REIS. Filiação: JOAO BATISTA PESSOA DOS SANTOS e DORALICE GRANJA DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 20 de dezembro de 2023 às 09:00h.

JOAO DOS REIS, 91 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: JUDITH BAUER DOSA REIS. Filiação: ANTONIO MARCIANO DOS REIS e ROSA MACHADO DOS REIS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 20 de dezembro de 2023.

JOEL PEREIRA DA SILVA, 44 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ARMELINDO PEREIRA DA SILVA e EVA PEREIRA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), quarta-feira, 20 de dezembro de 2023 às 13:00h.

JOSE DE SOUZA RIBEIRO, 68 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: LAURITA DE FATIMA RIBEIRO. Filiação: JOAO RIBEIRO DE BARROS e TALITA DE SOUZA BARROS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 20 de dezembro de 2023.

JOSE JOAO SCHMITZ, 95 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: REGINA MEURER. Filiação: JOAO BERNARDO SCHMITZ e ANA SOTTER SDMITZ. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 20 de dezembro de 2023 às 16:30h.

JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA, 82 ano(s). Profissão: OCEANÓGRAFO. Filiação: MALAQUIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA e ALVINA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 20 de dezembro de 2023 às 09:00h.

LEONARDO NENNEMANN KUTSK, 9 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: BRUNO GONCALVES KUTSK e FERNANDA NENNEMANN KUTSK. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 20 de dezembro de 2023 às 10:00h.

LUIS FERNANDO TULIO, 78 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ANTONIO TULIO e HELENA SILVA TULIO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 20 de dezembro de 2023 às 16:00h.

MARIA DOS SANTOS TENORIO, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALFREDO FARIA TENORIO e ERNESTINA DOS SANTOS TENORIO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 20 de dezembro de 2023 às 16:00h.

MARIA EGLECIR DA SILVA, 67 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Cônjuge: HAMILTON DA SILVA. Filiação: JOAO BARBOSA DOS SANTOS e TEREZINHA DE JESUS PEREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), terça-feira, 19 de dezembro de 2023 às 17:00h.

MARIA ELENA BERTULETTI, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ CARLOS BERTULETTI. Filiação: JOSE ISAC SOARES e NAIR RIBEIRO SOARES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), quarta-feira, 20 de dezembro de 2023 às 13:00h.

NILTON MARAVIESKI, 73 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: SANDRA LENI MARAVIESKI. Filiação: THEODORO MARAVIESKI e INES MENDES MARAVIESKI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA (CURITIBA), quarta-feira, 20 de dezembro de 2023.

PAULO RIBEIRO DOS PASSOS, 59 ano(s). Profissão: TAXISTA. Filiação: BENEDITO RIBEIRO DE LIMA e IZABEL RIBEIRO DOS PASSOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 20 de dezembro de 2023 às 14:00h.

PETRONA NUNES NICOLUZZI, 86 ano(s). Profissão: ESCRITURÁRIO(A). Filiação: ELOI NICOLUZZI e GERVASIA RAMIRES. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, quarta-feira, 20 de dezembro de 2023 às 15:00h.

SEBASTIAO QUARESMA DA SILVA, 70 ano(s). Profissão: SERRALHEIRO. Cônjuge: MARIA JOSE QUARESMA DA SILVA. Filiação: ANTONIO QUARESMA DA SILVA e JOVITA ALVES MARTINS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, quarta-feira, 20 de dezembro de 2023 às 16:00h.

SERGIO DA LUZ DEMBISKI, 38 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ESTANISLAU DEMBISKI e ALICE DEMBISKI. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, quarta-feira, 20 de dezembro de 2023 às 11:00h.

SERGIO LUIZ MARQUES, 57 ano(s). Profissão: GARÇOM. Filiação: ALCEU MARQUES e DJANIRA DOS SANTOS MARQUES. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, quarta-feira, 20 de dezembro de 2023 às 17:00h.

SILVANA PRESTES RODACOSWISKI, 52 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: ALGMIRO PRESTES RODACOSWISKI e SANTA PRESTES RODACOSWISKI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), quarta-feira, 20 de dezembro de 2023 às 15:00h.

SOLIN SANSAO DA SILVA, 64 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: FERMINO COELHO DA SILVA e DITALICIA DE ANDRADE. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), quarta-feira, 20 de dezembro de 2023 às 17:00h.

SONIA MARIA LOPES, 70 ano(s). Filiação: DOLARICO LOPES e ANTONIA GOMIERI LOPES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA (CURITIBA), terça-feira, 19 de dezembro de 2023 às 17:00h.

SUELY ISABEL LONGO DE SIQUEIRA, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANFRISIO FONSECA DE SIQUEIRA JUNIOR. Filiação: TIBERIO CONSTANCIO LONGO e MARIA ANTONIA WEBER LONGO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 20 de dezembro de 2023 às 20:00h.

TEREZA GOULART FELIX, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO FELIX. Filiação: JOSE LUIZ GOULART e ALVINA LUIZ TEIXEIRA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA – SANTO A. DA PLATINA, quarta-feira, 20 de dezembro de 2023 às 16:00h.

TEREZA REZENDE WOLFF, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: e BALBINA DE PAULA REZENDE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 20 de dezembro de 2023.

ZAIRA AGUIAR DE MELLO, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDGAR MELLO. Filiação: JOAO PEREIRA AGUIAR e NAZARETH LAGE AGUIAR. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA (CURITIBA), quarta-feira, 20 de dezembro de 2023 às 10:00h.

ZORAIDE MOREIRA, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE ALBINO MOREIRA FILHO e MARIA APARECIDA MOREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 19 de dezembro de 2023 às 16:00h.

