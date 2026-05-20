Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira, 20/05/2026

ADRIANO JOSE SOUZA ROSA, 36 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ANDRE FELIPE CASAGRANDE. Filiação: JOSE DE SOUZA ROSA e MARIA LIBERACI DE SOUZA ROSA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 21 de maio de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 20/05/2026.
ALZIRA LOURENCO RESMA, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DELFINO RESMA. Filiação: LAURENTINO LOURENCO e ERNESTINA DE RAMOS DE PAIXAO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 20 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 19/05/2026.
ANDERSON LUIZ QUINTANILHA, 49 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Cônjuge: IVAN DOS SANTOS QUINTANILHA. Filiação: JOSE VIANA QUINTANILHA e RENI MALINOVSKI QUINTANILHA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 20 de maio de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/05/2026.
ANNA FAGUNDES SCHUHARDT, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE AVELINO FAGUNDES e MARIA FAGUNDES. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quarta-feira, 20 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 19/05/2026.
ANTONIO JERONIMO LOPES, 74 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ALISIA APARECIDA LOPES. Filiação: ANTONIO JERONIMO NARCISO e GIZELDDA LOPES NARCISO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 20 de maio de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 19/05/2026.
ARNALDO GONCALVES, 89 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: ELVIRA GONCALVES. Filiação: CIPRIANO GONCALVES e ROSA GONCALVES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 20 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 19/05/2026.
CARLA MARIA MARCHIORATO CARNEIRO, 62 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: RENATO VIOLANI CARNEIRO e ZELIA NEUSA MARCHIORATO CARNEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 20 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/05/2026.
CLAUDEMIR BISPO DOS SANTOS, 42 ano(s). Profissão: CAIXA. Filiação: VALDEMIR BISPO DOS SANTOS e DALVA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 20 de maio de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 20/05/2026.
ELIAS DE SOUZA, 56 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: ANTENOR ELISIO DE SOUZA e TEREZA DE JESU SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 20 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 19/05/2026.
ELICEIA BANNACK, 84 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: GREGORIO BANNACK e MARIA BANNACK. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 20 de maio de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/05/2026.
HAMILTON DA SILVA MARQUES, 69 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: GEORGINA LOURENCO MARQUES. Filiação: MINERVINO BISPO MARQUES e MARIA ROSA DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quarta-feira, 20 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 19/05/2026.
IASSY THEREZINHA KAUDY, 94 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOAO ERVEN KAUDY. Filiação: PEDRO CHALCOSKI e ZULMIRA MUHLENHOFF CHALCOSKI. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, terça-feira, 19 de maio de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/05/2026.
JAIRO CEZAR CORREIA, 62 ano(s). Profissão: CASEIRO(A). Filiação: JOAO NEVES CORREIA e ARACI ALVES CORREIA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, terça-feira, 19 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 19/05/2026.
JANDIRA MACHADO MULLER, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CLIMERIO DOS SANTOS e ZIRCE MACHADO DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 19 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 19/05/2026.
JORGE ABRAHAO GEBRIM, 77 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: ROSEMARI GEBRIM. Filiação: FARID ABRAHAO GEBRIM e MARIA DA LUZ GEBRIM. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 20 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 19/05/2026.
JOSIANE SILVA FREITAS DE OLIVEIRA, 48 ano(s). Profissão: GESTOR(A). Cônjuge: ADEILSON FREITAS OLIVEIRA. Filiação: LINDEVALDO PEREIRA DOS SANTOS e JOANA MARIA DE JESUS DA SILVA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quarta-feira, 20 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 20/05/2026.
JULIO TAKECI YOSHIDA, 80 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Cônjuge: LENITA YOSHIDA. Filiação: GORO YOSHIDA e FUMIKO YOSHIDA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 20 de maio de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 19/05/2026.
LINS WELINTON GARCIA LEAL, 45 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) ELETRÔNICO. Cônjuge: SHIRLEY LAGES PEIXOTO DE SOUZA LEAL. Filiação: LAURO DE JESUS GACIA LEAL e ROSI DE JESUS TABORDA DE FARIA LEAL. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, quarta-feira, 20 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 19/05/2026.
LOURIVAL JOSE MAURILIO, 79 ano(s). Profissão: SAPATEIRO. Filiação: JOSE MAURILIO e MADALENA RODRIGUES MAURILIO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 20 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 19/05/2026.
LUIZ ANDRE VAZ CORDEIRO, 35 ano(s). Filiação: LUIZ CARLOS DA MATTA CORDEIRO e MARCIA TEREZINHA VAZ. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 20 de maio de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 19/05/2026.
LUIZ CARLOS BUBA, 68 ano(s). Profissão: PERITO(A). Filiação: VICENTE BUBA e THEREZINHA DE JESUS BUBA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 20 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 19/05/2026.
LUIZ DA SILVA BUENO, 63 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Cônjuge: EDICLEA DO ROCIO CARDOZO GASPARIN BUENO. Filiação: SATURNINO DE SOUZA BUENO e CANDIDA DA SILVA BUENO. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, quarta-feira, 20 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 19/05/2026.
LUIZ HENRIQUE HEZEL REZINI, 45 ano(s). Profissão: MONTADOR(A). Filiação: JOAQUIM REZINI e IVONE HEZEL REZINI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 20 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/05/2026.
MARCIO GABRIEL GONCALVES, 73 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Filiação: ARNALDO GONCALVES e NAIR DE OLIVEIRA GONCALVES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 20 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 19/05/2026.
MARCO ANTONIO COACUTO GUARAMATA, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANDRES COACUTO e ANA GUARAMATA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 20 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 19/05/2026.
MARCOS ANTONIO DA SILVA, 63 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE. Filiação: ANIBAL MARQUES DA SILVA e GUILHERMINA STRITHKORST. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), quarta-feira, 20 de maio de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 19/05/2026.
MARIA LONGUINA SKORIE, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO SKORIE. Filiação: ANTONIO KLASA e MARIA NEU KLASA. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL MARIENTAL, quarta-feira, 20 de maio de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/05/2026.
MARIA PARENTE VENANCIO, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEBASTIAO VENANCIO. Filiação: RAIMUNDO PEREIRA PARENTE e MARIA DE JESUS PARENTE. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quarta-feira, 20 de maio de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/05/2026.
NAZIRA DOS SANTOS DA LUZ, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO ADEMIR DA LUZ. Filiação: JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS e MADALENA FERREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 20 de maio de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 19/05/2026.
NELCI DE CASTRO DOS SANTOS, 55 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: JOSE JURANDIR DOS SANTOS. Filiação: LUIZ DE CASTRO e MARIA CONCEICAO DE CASTRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 20 de maio de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 19/05/2026.
PAULO CESAR DE OLIVEIRA, 64 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: LEONIDAS DE OLIVEIRA e ENEDIL MARIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 20 de maio de 2026. Data do Falecimento: 19/05/2026.
RICHARD KRUGER CARDOSO, 62 ano(s). Profissão: AGENTE VIAGEM. Filiação: LUIZ ALBERTO CARDOSO e MARTA JACINIR KRUGER CARDOSO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 20 de maio de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/05/2026.
ROSALDO PIRES, 79 ano(s). Filiação: MADALENA BORBATO PIRES e JOANA MARIA PIRES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 20 de maio de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 19/05/2026.
ROSICLER CARDOSO DA VEIGA DA SILVA, 78 ano(s). Profissão: AUXILIAR ENFERMAGEM. Filiação: PRAXEDES VEIGA e ADAIR CARDOSO DA VEIGA. Sepultamento: (ANTONINA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ANTONINA, quarta-feira, 20 de maio de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/05/2026.
RUBENS DA SILVA JUNIOR, 37 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Filiação: RUBENS DA SILVA e TANIA DA SILVA. Sepultamento: SÃO JOSÃO BATISTA CAMPINA GRANDE DO SUL, quarta-feira, 20 de maio de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 19/05/2026.
SEBASTIANA MONTEIRO, 83 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: BENEDITA MONTEIRO. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, quarta-feira, 20 de maio de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/05/2026.
SHIRLEY APARECIDA MERCEDES, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MARIA GERALDA MERCEDES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 20 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 19/05/2026.
SOFIA IRENE SKORA ROSTY, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE SKORA e PAULINA ORCHESKI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 20 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 19/05/2026.
SOLANGE ALVES DE SOUZA TAMBOSI, 64 ano(s). Profissão: GERENTE. Filiação: MOACIR ALVEZ DE SOUZA e ANACLETA PENTEADO DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, quarta-feira, 20 de maio de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 19/05/2026.
SONIA MARIA CAVALCANTE DE LIMA, 76 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: MANOEL CAVALCANTE DE LIMA e MARIA DOS PASSOS NUNES DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, quarta-feira, 20 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 19/05/2026.
TEREZA ALVES MORENO, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MANOEL MORENO. Filiação: JOAO ALVES DE OLIVEIRA e ANTONIA ROSSA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 20 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 19/05/2026.