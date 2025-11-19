Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (19/11)
ADAO MEDEIROS LOPES, 41 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: FRANCISCO LOPES e ROSA MEDEIROS LOPES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 19 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 18/11/2025.
ANTONIO MATHOZO, 95 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: JUSTIMILA MATOSO DE LARA. Filiação: JOSE MATHOZO e SEBASTIANA MATHOZO DE LARA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 19 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 19/11/2025.
BRUNO WESTPHAL, 46 ano(s). Profissão: ANALISTA SISTEMAS. Filiação: MARIO WESTPHAL e MARIA JOSE WESTPHAL. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 20 de novembro de 2025 às 23:00h. Data do Falecimento: 19/11/2025.
DULCINEIA FERNANDES EDUARDO, 58 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: ALDECYR EDUARDO. Filiação: JOVENINO FERNANDES e MARIA CONCEBIDA FERNANDES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 20 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 19/11/2025.
FLAVIO RICARDO DA SILVA MAIA, 44 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO FÍSICA. Cônjuge: KAUHANA FERNANDES EDUARDO MAIA. Filiação: ARAPOAN DA SILVA MAIA e VERA LUCIA YOKOYAMA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE ASSAI, quinta-feira, 20 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 19/11/2025.
GENI MARIA DA ROCHA RODRIGUES, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO RODRIGUES. Filiação: EUGENIO DOS SANTOS ROCHA e OLINDA MARIA ROCHA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 20 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 19/11/2025.
JEANETE DE ARAUJO MOREIRA, 78 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: JOEL CORDEIRO MOREIRA. Filiação: JOAQUIM RIBEIRO DE ARAUJO e NAIR DANIEL DE OLIVEIRA ARAUJO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 21 de novembro de 2025 às 11:30h. Data do Falecimento: 19/11/2025.
JULIA GUERRA MONTEIRO, 35 ano(s). Profissão: JORNALISTA. Cônjuge: DOUGLAS DE OLIVEIRA CALIXTO. Filiação: RICARDO MONTEIRO e MARIA AMALIA GUERRA MONTEIRO. Sepultamento: CREMATORIO CAMPINAS/SP, quinta-feira, 20 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 18/11/2025.
JULIANO MARIANO, 41 ano(s). Profissão: TINTUREIRO(A). Filiação: MARLENE TEREZINHA MARIANO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, quinta-feira, 20 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 19/11/2025.
LAERCIO FORCATO, 68 ano(s). Profissão: AUXILIAR ALMOXARIFADO. Cônjuge: MARLI APARECIDA VIVI FORCATO. Filiação: AMERICO FORCATO e MARIA WANDA FORCATO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, quinta-feira, 20 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 19/11/2025.
LEDA MASSARO FONTANA, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AGENOR TEODORO FONTANA. Filiação: GENTIL MASSARO e MARIA MASSARO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 20 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 19/11/2025.
LERY TEIXEIRA DE CARVALHO, 92 ano(s). Cônjuge: AUREA MATTOS TEIXEIRA DE CARVALHO. Filiação: ANTONIO TEIXEIRA DE CARVALHO e MARIA LOPES DE CARVALHO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 19 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 19/11/2025.
LIARA MARTINS DA SILVA, 38 ano(s). Profissão: EDUCAÇÃO FÍSICA. Filiação: JOSE SOARES DA SILVA e IRENE MARTINS SOARES DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 20 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 19/11/2025.
LUIZ EDUARDO OLIVEIRA SANTANA, 18 ano(s). Profissão: PIZZAIOLO. Filiação: CLAUDIOMIRO FRANCISCO SANTANA e VIVIANE PEREIRA DE OLIVEIRA SANTANA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, quinta-feira, 20 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 18/11/2025.
MARIA ODETE COSTA DOS SANTOS, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARCELO VIEIRA DOS SANTOS. Filiação: GABRIEL RODRIGUES DA COSATA e MARIA CATARINA DA COSTA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 20 de novembro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 18/11/2025.
OLIVIA PORTES, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ADOLFO PORTES e MARIA DE JESUS MATIAS. Sepultamento: (ITAPERUÇU) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ITAPERUÇU, quinta-feira, 20 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 19/11/2025.
OSIRIS FERNANDES DE SOUZA, 86 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: VIRTE MARIA FERRONATO DE SOUZA. Filiação: JOSE FERNANDES DE SOUZA e MARIA LUISA DE SOUZA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 19 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 19/11/2025.
OSNI MOREIRA RIBEIRO, 57 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MARCIA MARIA PADOVINO RIBEIRO. Filiação: JOAO GONCALVES RIBEIRO e DEJANIRA MOREIRA RIBEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 20 de novembro de 2025 às 13:30h. Data do Falecimento: 19/11/2025.
RAMIRO ANTONIO DA SILVA JUNIOR, 50 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: RAMIRO ANTONIO DA SILVA e URSULA IREINHOLD. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PALHOCA, quinta-feira, 20 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 18/11/2025.
VILMAR TEIXEIRA DA CRUZ, 49 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: OSVALDO TEIXEIRA DA CRUZ e NATALIA CORREA DA CRUZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 20 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/11/2025.
