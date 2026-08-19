Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira, 19/08/2026

ADALGISA ANGELINA ORRUTIA, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE ORRUTIA e ANA ANGELINA ORRUTIA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quarta-feira, 19 de agosto de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 18/08/2026.
ADELAIDE CORDEIRO COUTINHO, 90 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: JOSE CORDEIRO COUTINHO e MARIA DE JESUS COUTINHO. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL ANTINHA, quarta-feira, 19 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 18/08/2026.
ALZIRIA KOHL DA SILVA, 84 ano(s). Profissão: COPEIRO(A). Cônjuge: EMIDIO PEDRO DA SILVA. Filiação: HENRIQUE KOHL e JOSEFINA BEPPLER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 18 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/08/2026.
ANILDE SCORSIM, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANGELO BIZINELI e MARIA BIZINELI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, quarta-feira, 19 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/08/2026.
BIRIA MIRANDA DO NASCIMENTO, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LOTHARIO MIRANDA NASCIMENTO e LEONOR MIRANDA NASCIMENTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 19 de agosto de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 18/08/2026.
BRANDINA LEITE DE LIMA, 89 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: ERCULANO ANTUNES DE LIMA. Filiação: JOAO MARIA LEITE e JULIA FERREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 19 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 18/08/2026.
CARLOS ALBERTO RODRIGUES, 63 ano(s). Profissão: IMPRESSOR(A). Cônjuge: JOSELIA APARECIDA DE FREITAS RODRIGUES. Filiação: DIRCEU RODRIGUES e THEREZINHA CARDOSO RODRIGUES. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, quarta-feira, 19 de agosto de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 18/08/2026.
CLAUDIO ANGINSKI, 80 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: RENITA MARIA RIBAS ANGINSKI. Filiação: ALEXANDRE ANGINSKI e JOSEFINA ANGINSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 18 de agosto de 2026 às 19:00h. Data do Falecimento: 18/08/2026.
CLAUDIONOR SANTANA, 53 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: CLAUDEMIRO DA COSTA SANTANA e NEUSA VIANA DE SANTANA. Sepultamento: CEMITERIO DE VALADARES, quarta-feira, 19 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 18/08/2026.
CLOVIS APARECIDO MATIAS, 70 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: JOSE MATIAS e TEREZINHA MATIAS. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), quarta-feira, 19 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 18/08/2026.
DARCI BATISTA FABIANO, 87 ano(s). Profissão: MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO. Cônjuge: LINDAMIR BATISTA FABIANO. Filiação: BENEDITO BATISTA FABIANO e ERCILIA MARIA DE JESUS FABAIANO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 19 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 18/08/2026.
DEBORA LUBASKI BECKER, 56 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: JOAO LUBASKI e ANA LUBASKI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 19 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 18/08/2026.
FRANCISCO ALFREDO DIAS CAMARGO, 80 ano(s). Profissão: JORNALISTA. Filiação: SALADIM PEREIRA CAMARGO e JULIETA DIAS DE CAMARGO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 19 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 18/08/2026.
GETULIO SCHUPEL, 87 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: JUCELIA FREITAS DE LIMA. Filiação: GREGORIO SCHUPEL e MARIA ISOLINA SCHUPEL. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 20 de agosto de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 18/08/2026.
JOANA BRANCO, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PAULO FAGUNDES BRANDO e MARIA AUGUSTA MACHADO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 19 de agosto de 2026 às 11:20h. Data do Falecimento: 18/08/2026.
JOAO PEREIRA DA SILVA FILHO, 94 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: MARIA DOS PRAZERES TEIXEIRA DA SILVA. Filiação: JOAO PEREIRA DA SILVA e MARIA JOSEFA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quarta-feira, 19 de agosto de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 18/08/2026.
JOCELIA RIBEIRO GONCALVES, 51 ano(s). Profissão: ATENDENTE COMERCIAL. Filiação: GERALDO GONCALVES DA SILVA e ROSA MARIA RIBEIRO GONCALVES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 19 de agosto de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 18/08/2026.
JORGE DAVID QUIJADA QUIJADA, 13 ano(s). Filiação: JORGE LUIS QUIJADA e ROSMELYS DEL VALLE QUIJADA MARTINEZ. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), quarta-feira, 19 de agosto de 2026 às 23:00h. Data do Falecimento: 18/08/2026.
JOSE CARLOS GONCALVES, 80 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: DIRCE PEREZ GONCALVES. Filiação: MARIA GONCALVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 19 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 18/08/2026.
JOSENEIA APARECIDA BATISTA MUSIASKI, 42 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARCIO ADRIANO MUSIASKI. Filiação: JAIR ANTONIO BATISTA e ADENIR DE FATIMA BATISTA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 18 de agosto de 2026 às 23:06h. Data do Falecimento: 18/08/2026.
JULIA CRISTINA LAMAR DIRESTO, 81 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: JOSE CARLOS DIRESTO. Filiação: ANTONIO EDUARDO LAMAR e MARIA CRISTINA LORENZETTI LAMAR. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 19 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 18/08/2026.
LUIS CARLOS DO AMARAL, 73 ano(s). Profissão: TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO. Cônjuge: LILIAM VIRGINIA BOSKA DO AMARAL. Filiação: WALDEMAR DO AMARAL e EDITE ANDRADE DO AMARAL. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 19 de agosto de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 18/08/2026.
MARCOS GILVAN ROCHA MIRANDA, 66 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Filiação: JOSE DE FREITAS MIRANDA e CLARA ROCHA MIRANDA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 19 de agosto de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 18/08/2026.
MARIA ADELINA SAMARDA MONTEIRO NEGRAO, 91 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Cônjuge: JOSE MONTEIRO NEGRAO FILHO. Filiação: MANOEL SAMARDA e NAHYD NOGUEIRA SAMARDA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 19 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 18/08/2026.
MARIA CONCEICAO DE CARVALHO, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ATO ALBERTO DE CARVALHO e ANA CONCEICAO DE JESUS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 19 de agosto de 2026 às 19:00h. Data do Falecimento: 18/08/2026.
MARIA DO ROCIO RAMOS, 78 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: DORVAL RAMOS. Filiação: PAULINO RIBEIRO e DULCIDIA LOPES RIBEIRO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 19 de agosto de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 18/08/2026.
OLIVIO DALFOVO, 94 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: MARINA DALFOVO. Filiação: FIDELE DALFOVO e FRANCISCA DALFOVO. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL – PARANAGUA/PR, quarta-feira, 19 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 18/08/2026.
PAULO ROBERTO TEMOZ, 63 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: GISELE CRISTINA TEMOZ. Filiação: OSVALDO TEMOZ e FRANCISCA PEREIRA TEMOZ. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 18 de agosto de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 18/08/2026.
ROSA DAMELYS VILLADIEGO DIAZ, 36 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: JOSE LUIS VILLADIEGO CASTILLA e YELIXZE JOSEFINA DIAZ DE VILLADIEGO. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 19 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 18/08/2026.
RUBENS DE OLIVEIRA, 72 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Filiação: JOAO LUIZ DE OLIVEIRA e ELISA VEIGA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, quarta-feira, 19 de agosto de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 18/08/2026.
TERESINHA BETONI, 78 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: KARZMIESZ BUKOWSKI e MYRIAM GRASSI BUKOWSKI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 19 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 18/08/2026.
TEREZA NASCIMENTO, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: IVO NASCIMENTO. Filiação: AUGUSTO CAETANO DE ARAUJO e CONCEICAO PEDROLINA DE ANDRADE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 19 de agosto de 2026 às 10:40h. Data do Falecimento: 18/08/2026.
VANDERLEI PACHECO DE CARVALHO, 84 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: FRANCISCO PACHECO DE CARVALHO e MARIA IZABEL DIAS DE CARVALHO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 19 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 18/08/2026.
VILMAR FELIZARDO, 69 ano(s). Cônjuge: CASTORINA APARECIDA DE OLIVEIRA FELIZARDO. Filiação: JOSE FELIZARDO e ONOFRA LUCIANO FELIZARDO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 19 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 18/08/2026.
WILSON TOMAZ FOLMANN, 73 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: JURACY FOLMANN. Filiação: FLORIVAL TOMAZ FOLMANN e MARIA CANDIDA FOLMANN. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 19 de agosto de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 18/08/2026.