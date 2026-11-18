ADELINA SOUZA GOMES, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO LOBO e MATILDE MARIA SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 18 de novembro de 2026 às 08:00h. Data do Falecimento: 17/11/2026.
ALAIDE RIBEIRO, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO RIBEIRO e PALMIRA RIBEIRO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 18 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 17/11/2026.
ANA LUCIA DE ALMEIDA, 61 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: VANDYR DE ALMEIDA e LAIS DE ALMEIDA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 18 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 17/11/2026.
ANA MARIA DE JESUS MOURA FURMAN, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: NAO CONSTA e VANDA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 18 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 17/11/2026.
ANGELO SIMOES DA COSTA, 90 ano(s). Filiação: JOSE PEREIRA DA COSTA e IDALINA SIMOES DA COSTA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 17 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 17/11/2026.
ANTONIO CLAUDIMAR LUGLI, 81 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: SANTINA EUNICE LUZIA LUGLI. Filiação: MAURICIO LUGLI e MARIA ANA BARISON. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 18 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/11/2026.
ANTONIO DE ALMEIDA, 83 ano(s). Profissão: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. Filiação: HOMERO DE ALMEIDA e JOSEFA DE ALMEIDA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quarta-feira, 18 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 17/11/2026.
APARECIDA PERELLI DA SILVA, 61 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DIOGENES PERELLI DA SILVA e VALDECIR ASSUNCAO DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 18 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 17/11/2026.
AURELIANA GONCALVES DA SILVA, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FLORIANO CLARO DA SILVA e FRANCISCA ELEUTHERIO DA LUZ. Sepultamento: (S J DOS PINHAIS) CEMITERIO PARQUE CAMINHO DO CEU, quarta-feira, 18 de novembro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 17/11/2026.
BRONISLAU BECH, 90 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Filiação: JOAO BECH e ANASTACIA BECH. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 18 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/11/2026.
CLEIA MARA NADOLNY, 55 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ONOFRE NADOLNY e JOANNA PRUDLO NADOLNY. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, terça-feira, 17 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/11/2026.
DURVAL TEIXEIRA DA CRUZ, 80 ano(s). Cônjuge: CLARICE LACERDA BELEM. Filiação: JOAQUIM TEIXEIRA DA CRUZ e JUSTINA MARIA DE JESUS. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quarta-feira, 18 de novembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 17/11/2026.
ELISEU ZAINELI, 47 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: EDELCIDES ZAINELI e JACILDA BENEDITO DA SILVA ZAINELI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 18 de novembro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 17/11/2026.
ENEDINA DE PAULA, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JUNIVAL OLIVEIRA DE PAULA. Filiação: CLAUDINA MARIA DE LARA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, quarta-feira, 18 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 18/11/2026.
EUGENIO DA CONCEICAO, 55 ano(s). Profissão: ASSISTENTE. Filiação: PAULO DA CONCEICAO e OSMARINA DA CUNHA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 18 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 17/11/2026.
FABIOLA PEREIRA LEITE LANCELOTTI FAVERO, 52 ano(s). Cônjuge: SERGIO FAVERO. Filiação: JOSE GERALDO PEREIRA LEITE e CRISTINA PEREIRA LEITE. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 18 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 17/11/2026.
GILMAR DE OLIVEIRA, 53 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Filiação: JOAO JOSE DE OLIVEIRA e HERMINDA TELES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, quarta-feira, 18 de novembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 17/11/2026.
GILSON LUIZ FERRAZ, 66 ano(s). Filiação: EURIDES FERRAZ e LEONY PINTON FERRAZ. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 18 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 17/11/2026.
GUSTAVO DOS SANTOS GOMES, 20 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: CLAUDINEI GOMES e SILVIA MARIA DOS SANTOS. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITERIO SANTO EXPEDITO, quarta-feira, 18 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 17/11/2026.
HELENA GONZALES CARRASCOSA, 75 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: ANGELO GONZALES CARRASCOSA e LUIZA DA COSTA GONZALES CARRASCOSA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quarta-feira, 18 de novembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 17/11/2026.
HIGINO DE OLIVEIRA, 84 ano(s). Filiação: JOAO DE OLIVEIRA e MARTINHA MARQUES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 18 de novembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 17/11/2026.
ISRAEL RODRIGUES DA SILVA, 59 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: JONAS RODRIGUES DA SILVA e MARIA NEUSA PINHEIRO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, quarta-feira, 18 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 17/11/2026.
JAROSLAWA ENTRES, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WALTER ENTRES. Filiação: WLADYMYR PIDHIRNY e ANGELA PIDHIRNY. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 18 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 18/11/2026.
JAYRO MAURY MARINHO, 79 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: FLORIMAR FERREIRA MARINHO. Filiação: JOSE MARINHO e JOANA PUCHARA MARINHO. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quarta-feira, 18 de novembro de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 17/11/2026.
JOABE DA CRUZ CHAVES, 79 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: IVANDEL ANTONIO DE CHAVES e ISABEL CANDIDO DE CHAVES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 18 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 17/11/2026.
JOAO MARIA DE CARVALHO, 79 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: ALCIDES CARVALHO e MERCEDES DE BNFIM CARVALHO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 18 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 17/11/2026.
JOSE ALTAIR FREITAS, 58 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: JAIME DE FREITAS e CATARINA FAGUNDES. Sepultamento: CEMITERIO EM IPIRANGA, quarta-feira, 18 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/11/2026.
JOSE ANJO DA SILVA, 70 ano(s). Profissão: CONSTRUTOR CIVIL. Cônjuge: DIVANI LEMES DA SILVA. Filiação: ALFREDO ANJO DA SILVA e LIDINAVA TELES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, quarta-feira, 18 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 17/11/2026.
JOSE CAUDURO FILHO, 88 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARILENE SCHUEDA CAUDURO. Filiação: JOSE CAUDURO e CECILIA DE BASSI CAUDURO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 18 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 17/11/2026.
JOSE JOANIL DOS ANJOS, 67 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOSE ROGERIO PEREIRA DOS ANJOS e ANA MARIA ALVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 18 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 17/11/2026.
JULIA MARIA DA CONCEICAO ALVES, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADAO PEDRO ALVES. Filiação: JOAO LEANDRO PEREIRA e MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 18 de novembro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 17/11/2026.
KAUE PIRES BATISTA, 21 ano(s). Profissão: AUXILIAR ENFERMAGEM. Filiação: VANDERLEI BATISTA NEVES ISAIAS e LINDAURA APARECIDA PIRES DA SILVA BATISTA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 18 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 17/11/2026.
LUCIA MARA LOURENCO, 63 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Filiação: DORACY RIBEIRO e CENI ORSELIA RIBEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 18 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/11/2026.
MARCO ANTONIO HONORIO, 56 ano(s). Profissão: FARMACÊUTICO(A). Filiação: OSMARIO HONORIO e TERESINHA HONORIO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 18 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/11/2026.
MARCOS DO ESPIRITO SANTO, 60 ano(s). Cônjuge: APAREVIDA FERREIRA DA SILVA DO ESPIRITO SANTO. Filiação: MANOEL DO ESPIRITO SANTO e OTILIA BUENO DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 18 de novembro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 17/11/2026.
MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JULIO DANILUK. Filiação: IVO AMARO DA SILVA e ANTONIA LUIZA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 18 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 17/11/2026.
MARIA APARECIDA PETTINAZZI PEREIRA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ FRANCISCO PEREIRA. Filiação: LINDOLPHO PETTINAZZI e AMALIA BOLOGNESI PETTINAZZI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 18 de novembro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 17/11/2026.
MARIA AUXILIADORA LUZIN, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO LUZIN e FANTINA DOMINGOS LUZIN. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 18 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 17/11/2026.
MARIA DE JESUS CARNEIRO BOESE, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AFONSO DE MACEDO BOESE. Filiação: APARICIO PAES CARNEIRO e ELUIZA CLAIR CARNEIRO. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE IRATI, quarta-feira, 18 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/11/2026.
MARIA DE JESUS RIBEIRO, 68 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: EDSON LUIZ RIBEIRO. Filiação: FRANCISCO JESUS NETO e ANA RODRIGUES DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, quarta-feira, 18 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 17/11/2026.
MARIA KIERAS TEIXEIRA, 84 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: CAROLINA KIERAS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 18 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 17/11/2026.
MARIA RODRIGUES PEREIRA DOS SANTOS, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE NUNES PEREIRA e JOSEFA RODRIGUES DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 18 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 17/11/2026.
MATILDE LUZ TRUBER, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ADOLFO CARDOSO DE LIMA e MARIA CARDOSO DE LIMA. Sepultamento: SAPOPEMA/PR, quinta-feira, 19 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/11/2026.
NAIR DE MOURA MORESCO, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO DE MOURA e PETRONILLA MARIA CANCI DE MOURA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 18 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 17/11/2026.
NELSON BRUNO KRUGER, 68 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: BRUNO KRUGER e ERNA KRUGER. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 18 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 17/11/2026.
OGENIL PEREIRA DE AZEVEDO, 83 ano(s). Filiação: SEBASTIAO IGNACIO PEREIRA e MARIA SIMOES PEREIRA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITERIO SANTO EXPEDITO, quarta-feira, 18 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 17/11/2026.
ORLANDO CORDEIRO DOS SANTOS, 67 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Cônjuge: NILDA CORDEIRO DOS SANTOS. Filiação: JOAO CORDEIRO DOS SANTOS e MARIA IZABEL FELIX DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 17 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 17/11/2026.
RICARDO DE MOURA BRITO, 47 ano(s). Profissão: TÉCNICO NUTRIÇÃO. Filiação: JOSE JURANDIR LOPES BRITO e MARIA DAVI DE MOURA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 18 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 17/11/2026.
SONIA MARIA ABDO DE CARVALHO, 72 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ANTONIO CARLOS DE CARVALHO. Filiação: ROMES ABDO e IDALCI ABRAO ABDO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 18 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 17/11/2026.
SUMINOBRE SAKAGAMI, 84 ano(s). Profissão: TÉCNICO ELETRÔNICA. Filiação: TOYOKO SAKAGAMI e KOITI SAKAGAMI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 18 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/11/2026.