Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (18/02)
ABNER KALLEBE CARVALHO DOS SANTOS, 3 ano(s). Filiação: ANDERSON CARVALHO DOS SANTOS e LILIANE CARVALHO DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 às 19:00h. Data do Falecimento: 17/02/2026.
AMBROSIO SUREK, 81 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: ISABEL MACHADO SUREK. Filiação: BERNBARDO SUREK e CATARINA GAWLETA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO TOMAS COELHO, quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 18/02/2026.
ANA CLAUDIA DE SOUZA MAYER, 44 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: BENEDITA LEOCADIA RODRIGUES DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 18/02/2026.
APARECIDA ROCHA DE ALMEIDA, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OVIDIO DE LAMEIDA. Filiação: JOSE DE SOUZA ROCHA e MARIA ROCHA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 18/02/2026.
DANIEL LUIZ DA SILVA, 54 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: CONSELITA MOREIRA DOSSANTOS. Filiação: SILVERIO DA SILVA NETO e URENE ZILLI DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 18/02/2026.
DENILSON DE FARIA, 48 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: PEDRO FLORENCIO DE FARIA e ANTONIA DE FARIA. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 18/02/2026.
EDELZINA DE ANDRADE GUIMARAES, 78 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: JAIME LEIRIA LEMES e ANALIA DE ANDRADE LEMES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/02/2026.
EDY DOS SANTOS GONCALVES, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CHRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS e LEONOR RIBEIRO BALTAR DOS SANTOS. Sepultamento: DEFINIR, quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 18/02/2026.
ELIZABETE BARBOSA CARVALHO, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MANOEL FONTERS CARVALHO e JUDITE FERREIRA BARBOSA CARVALHO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 17/02/2026.
ENRIQUE DAVI DE MIRANDA, 52 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE LUIZ ROMAO DE MIRANDA e ZULMIRA DE CARVALHO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 às 19:00h. Data do Falecimento: 18/02/2026.
FRANCISCO DE ASSIS DOIS SANTOS, 73 ano(s). Profissão: POLICIAL CIVIL. Cônjuge: IVANIR CORREA DA SILVA. Filiação: JOAO ZACARIAS DOS SANTOS e ANTONIA MARIA DINA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 18/02/2026.
GIOVANI MARCOS DE JESUS, 34 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOVANIO MARCOS DE JESUS e GENILDA APARECIDA DE JESUS. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 17/02/2026.
ILDA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE APARECIDO DE SOUZA FILHO. Filiação: JOAQUIM ALEXANDRE DOS SANTOS e SEBASTIANA IGNACIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/02/2026.
IRENE LINKEVICZ DE MEIRA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WISMAR COLLACO DE MEIRA. Filiação: BASILIO LINKEVICZ e TEODORA LINKEVICZ. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 18/02/2026.
JOAO JOSE DANIOEL MUELLER, 81 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: LOURDES BOROSCH MUELLER. Filiação: REINALDO MUELLER e TEODORA ESPANGLER MUELLER. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 18/02/2026.
JORGE LUIZ ROSA FALCAO, 64 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: JOAO FALCAO e IOLANDA DA ROSA FALCAO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 18/02/2026.
JULIO SEVERINO, 77 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: BRIGIDA SEVERINO. Filiação: PEDRO MARCONDES SEVERINO e FRANCISCA ALVES SEVERINO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 às 18:30h. Data do Falecimento: 18/02/2026.
KELSON KOLACHINSKI DE CAMARGO, 49 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: OTAVIO KOLACHINSKI DE CAMARGO e ANGELA MARIA FURTADO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 17/02/2026.
LUIZ ANTONIO KRAENSKI, 91 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Filiação: ESTANISLAU KRAENSKI e CAROLINA MILEK KRAENSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 18/02/2026.
MARCOR FILOMENO DOS SANTOS, 50 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: SATURNINO GERMANO DOS SANTOS e NELI MARIA CLARA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 18/02/2026.
MARCOS AURELIO TOEGER, 70 ano(s). Profissão: TÉCNICO ELETRÔNICA. Cônjuge: MARILZA DA LUZ NOVAK TOEGEL. Filiação: EGON EMILIO TOEGEL e MARIA DE LOURDES DA SILVA TOEGEL. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 às 07:00h. Data do Falecimento: 18/02/2026.
MARGARET APARECIDA DA SILVA VIEIRA, 64 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: ABRAO DA SILVA VIEIRA. Filiação: ROQUE MARTINS DA SILVA e NAIR MARIA DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 18/02/2026.
MARIA LUCIA DA COSTA DOS SANTOS, 75 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: ALIPIO DOS SANTOS. Filiação: ANTONIO JOSE DA COSTA e MARIA CARDOSO DA COSTA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 18/02/2026.
MARIA LUIZA AMARAL DE SOUZA, 82 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: ANIBAL FERREIRA DA CRUZ e CARLINDA FERREIRA DO AMARAL. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 18/02/2026.
MARIA PIRES CARVALHO DOS SANTOS, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MATIAS BARBOSA DOS SANTOS e DALVINA MARIA PIRES CARVALHO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 18/02/2026.
MARLY TAVARES GIMENEZ, 81 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: JOSE GIMENEZ BOSTERINO. Filiação: DARIO TAVARES e ADELAIDE DE BRITO TAVARES. Sepultamento: CEM VILA RIO, quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 18/02/2026.
MATHEUS RODRIGUES DOS SANTOS, 24 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Filiação: JANAINA RODRIGUES DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 18/02/2026.
NILZA SILVA DA CRUZ, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANGELIN SANTANA DA CRUZ. Filiação: GERVASIO BERNARDO DA SILVA e SULMA DO NASCIMENTO DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 18/02/2026.
NILZETE APARECIDA DA LUZ, 56 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: OSVALDO PEREIRA DA LUZ e MARIA DE LURDES DE QUADROS DA LUZ. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 18/02/2026.
OFELIA MOREIRA DE OLIVEIRA, 75 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: OTILON MOREIRA e MARIA DE LURDES DE OLIVEIRA MOREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 18/02/2026.
PEDRO TEIXEIRA DE ANDRADE, 96 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: DEUSITA BAPTISTA DE ANDRADE. Filiação: MANOEL TEIXEIRA DE ANDRADE e ANNA MARIA BASTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOSÉ, quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/02/2026.
SANTINO GASPAR, 66 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: MARIA DE LOURDES COSTA GONCALVES GASPAR. Filiação: JOAO DOS SANTOS NETO e JULITA MARIA GASPAR. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 17/02/2026.
SILVERIO TAQUES, 84 ano(s). Profissão: GARÇOM. Filiação: JOVINIANO TAQUES e NATALIA SILVA TAQUES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 17/02/2026.
VALDEMIR MARTINS TOSTA, 66 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: JOELMA MACIEL FERREIRA. Filiação: JOAQUIM MARTINS TOSTA e TEREZA RUFINA MARTINS TOSTA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 18/02/2026.
VALDETE MARIA CAREGNATTO, 68 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: ZENIR CAREGNATTO e IRACY TEODORA SIMONATO CAREGNATTO. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 18/02/2026.
VICENTE STOLERMAN COMPARIM, 1 mes(es). Filiação: LUIS FELIPE COMPARIM e AGNES MARTINS STOLERMAN COMPARIM. Sepultamento: DE BATEIAS, quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 18/02/2026.
