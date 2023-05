Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (17)

Adilvan Bandeira da Silva, 68 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Benchi Bandeira da Silva e Eva Quadros da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba).

Alzira Gomes Barleta, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Gomes Júnior e Maria Encarnaciao Gomes. Sepultamento ontem.

Amaryllis Missurelli Lima de Siqueira, 95 anos. Profissão: desembargador. Filiação: Oswaldo de Paula Lima e Lola Missurelli Lima. Sepultamento ontem.

Amélia Alves da Rocha, 69 anos. Profissão: auxiliar enfermagem. Filiação: Manoel João da Rocha e Maria José Alves da Rocha. Sepultamento ontem.

Amélia Purkott Klaine, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Purkott e Genoveva Kulik Purkott. Sepultamento ontem.

Antônio Requin, 75 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Oswaldo Requin e Maria Vilela Requim. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Municipal Fazenda Rio Grande, saindo da Capela Municipal de Fazenda Rio Grande.

Antônio Vantoir Prestes, 83 anos. Profissão: motorista. Filiação: Afonso Prestes Carneiro e Ercília Prestes Carneiro. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Antônio Wanderley Gaspar, 75 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Aparecido Balbino Gaspar e Maria Aparecida Campos. Sepultamento ontem.

Aroldo Lopes de Abreu, 75 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Alcebiades Lopes de Abreu e Catarina Tavares de Abreu. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Áurea Corina Brenner, 83 anos. Profissão: professor(a). Filiação: José Brenner e Nair Postiglioni Brenner. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Carmem Helena Ville, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Albino Ville e Salomeia Rolinski Ville. Sepultamento ontem.

Carmilina da Luz Moreira, 68 anos. Filiação: Galdino Jesus Moreira e Maria da Luz Moreira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Mortuária// Acao Entre Amigos/sitio Cercado.

Celso Jorge, 70 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Paulo Jorge e Maria Rocha Jorge. Sepultamento ontem.

Charles Azevedo, 29 anos. Profissão: estudante. Filiação: José Francisco de Azevedo e Benedita Aparecida Cunha. Sepultamento ontem.

Clarindo Izauro Cogo, 88 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Dionizio Cogo e Otília Maria Cogo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Claudimir Padilha, 54 anos. Filiação: José Padilha e Zelinda Terezinha Padilha. Sepultamento ontem.

Damião Gonsalves da Rocha, 65 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: José Gonsalves da Rocha e Osvaldina Maria da Silva. Sepultamento ontem.

Daniel de Freitas, 45 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Izabel Maria de Freitas. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Comunitária Alto Boqueirão (Jardim. Paranaense).

Diva Ribas Beher, 94 anos. Filiação: Ernesto da Cunha Ribas e Rosa Ehlke Ribas. Sepultamento ontem.

Durval Mariano Ramos, 74 anos. Profissão: lavrador. Filiação: João Mariano Ramos e Maria das Dores Ramos. Sepultamento ontem.

Eduardo Rautenberg, 76 anos. Profissão: polidor(a). Filiação: Francisco Rautenberg e Elizabeth Ruhland. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Boqueirão.

Eliane Guimarães, 54 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Manoel Guimarães e Olga Sampaio Guimarães. Sepultamento ontem.

Elisângela Pinto Venâncio, 42 anos. Profissão: do lar. Filiação: Valmir Rodrigues Venâncio e Nirce Pinto Venâncio. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Enice Lopes Liegel, 97 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Lopes Júnior e Julieta Moletta Lopes. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Municipal Água Verde CuritbaPR.

Francico das Chagas Oliveira Souza, 50 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Antônio Cosme de Souza e Honorinda Oliveira de Souza. Sepultamento ontem.

Frederico Borges Duarte, 52 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Edwin Frederico Duarte e Eglair de Lourdes Ribas Borges Duarte. Sepultamento ontem.

Ilze Maria Franco, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ilefrido Urias Pinto e Yone Rossetto Pinto. Sepultamento ontem.

Irene Ecskstein Prates, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Reinaldo Ecskstein e Erondina Ecskstein. Sepultamento hoje, Cemitério do Lençol- São Bento Santa Catarina Sc, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Itamar de Quadros, 49 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Ilmar de Quadros e Catarina da Silva de Quadros. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Joana Stopa, 82 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Ladislau Brongel e Rosa Brongel. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Campestre, saindo da Capela Municipal de Araucária.

João Amaro de Oliveira, 92 anos. Filiação: Maria Cecília de Oliveira. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Jonas Leonardo Borges, 42 anos. Profissão: do lar. Filiação: Juarez Antônio Borges e Alice dos Santos Leonardo. Sepultamento ontem.

José Alves Simões, 80 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Joana Alves Simões. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Municipal do Água Verde.

José Cordeiro de Lima, 77 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Luiz Cordeiro de Lima e Servina de Almeida. Sepultamento ontem.

Jurandir Rodrigues da Silva, 67 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Angelino Paulino da Silva e Irene Cândida da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Santa Cândida CuritibaPR.

Leo Buknemann, 1 anos. Filiação: R. Afonso Miranda. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Contenda, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Leonilda Guarnbieri Molina, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Dante Guarnieri e Maria Guarnieri. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Liberacy Jacomel, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Sescato e Josefina Sescato. Sepultamento ontem.

Lino Rodrigues dos Santos, 89 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Júlio Rodrigues dos Santos e Alzira Rosa do Rosário. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal Jaguatirica, saindo de Igreja Católica do Jaguatirica.

Lucy de Souza Ramalho, 67 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Genesio de Souza e Terezinha Maximino de Souza. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo de Igreja Batista — Capao Raso.

Manoel Garcia Camargos, 68 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Polibio Gualberto Camargos e Jovelina Garcia Camargos. Sepultamento ontem.

Marcos de Oliveira Maurício, 57 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João de Oliveira Maurício e Maria da Luz de Oliveira. Sepultamento ontem.

Maria Elisabete da Silva Monteiro, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel João da Silva e Olivia Castorina da Silva. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 04 – Capela Municipal do Água Verde.

Maria Regina dos Santos, 73 anos. Profissão: telefonista. Filiação: José Gonçalves dos Santos e Dionísia de Acacio Nobre. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capéla 02 do Água Verde.

Maria de Fátima Macedo, 48 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Lopes Macedo e Maria Aparecida Rodrigues Macedo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Nossa Senhora do Carmo em Curitiba,PR.

Marilda da Silva, 87 anos. Filiação: José Francisco da Silva e Geralda Silva. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais.

Miguel Calaudino Ferreira, 98 anos. Filiação: Emidio Ferreira da Rocha e Maria Joaquina Alves. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Nivaldo Lopes dos Santos, 86 anos. Filiação: José Lopes dos Santos e Paulina Lopes dos Santos. Sepultamento ontem.

Osni Zago, 80 anos. Profissão: motorista. Filiação: Alcides Luiz Zago e Hermínia Paganini Zago. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Boqueirão.

Paulo Roberto dos Santos, 67 anos. Filiação: José Antônio dos Santos e Rita de Lima dos Santos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de local a ser designado.

Rafael Barros Pires, 38 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Orides Fontana Pires e Terezinha Barros Pires. Sepultamento hoje, (Piraquara) CemitérioMunicipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela Cemitério Bom Jesus dos Passos (Piraquara).

Silvana Nogueira Bugalski, 54 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Dorgival Francelino de Lucena e Olivia Nogueira Bugalski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Abranches, saindo da Capela Paroquial do Abranches.

Sílvia Maria da Cunha Silva, 52 anos. Filiação: João Avenor da Cunha e Ambrosia Alves da Cunha. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Sirlei Michalizen, 86 anos. Profissão: fiscal. Filiação: João Michalizen e Odete Michalizen. Sepultamento ontem.

Solange Alves de Oliveira, 83 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Benedito Alves de Oliveira e Claudemira Porfírio de Jesus. Sepultamento ontem.

Sônia Pereira de Lima Antero, 58 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Pedro Raimundo de Lima e Anália da Silva Lima. Sepultamento ontem.

Theo de Freitas Gonzaga de Souza, 1 anos. Filiação: Everton Gonzaga de Souza e Thainara Medeiros Luithle Freitas. Sepultamento ontem.

Urbano Ribeiro de Campos, 81 anos. Filiação: José Ribeiro de Campos e Constância Alves dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba).

Ursula Pereira Lima, 43 anos. Profissão: do lar. Filiação: Aramis Pereira Lima e Neuza Cruz Schlichting Lima. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais), saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Uwe Rost Komfort, 59 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Walter Richard Komfort e Maria Elizabete Komfort. Sepultamento ontem.

Vera Lúcia Ferreira de Deus, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Gato e Selmira Gato. Sepultamento ontem.

Wilsa Maria Ibiapina Cavalcanti Monte, 80 anos. Profissão: assistente social. Filiação: João Alves Cavalcante e Rita Ibiapina Cavalcante. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Altos //piaui, saindo da Capela Altos// Piaui.

