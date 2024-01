Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (17)

ALCINY CARON PEREIRA, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO ALEXANDRE PEREIRA. Filiação: ANTONIO CARON e ANNA IRENE BRAGA CARON. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE APUCARANA PR, quarta-feira, 17 de janeiro de 2024 às 08:30h.

ANA LUIZA DE MORAES SCHROEDER, 16 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: GIANCARLOS SCHROEDER e TATIANA APARECIDA DE MORAES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 17 de janeiro de 2024.

ANTONIO MELNISKI, 64 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: CLAUDIA MARA GURSKI MELNISKI. Filiação: ESTANISLAU MELNISKI e MADALENA MELNISKI. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, quarta-feira, 17 de janeiro de 2024 às 16:30h.

BERTA JULIANA GLITZ, 68 ano(s). Filiação: ARNO GLITZ e RUTH LEONOR GLITZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, quarta-feira, 17 de janeiro de 2024.

CARLOS ANTONIO KOWALSKY, 64 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: DALILA DE FATIMA KOWALSKY. Filiação: PLACIDIO KOWALSKY e APOLONIA OTTO KOWALSKY. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 17 de janeiro de 2024 às 17:00h.

CELINA ALVES MUZEL ROLLWAGEM, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: EURICO DAVID MUZEL e MARIA ALVES MUZEL. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), quarta-feira, 17 de janeiro de 2024 às 14:00h.

CLARISSA NUNES, 68 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: ARAKEN TAVORA NUNES e ARLETE MIRIAN NUNES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 16 de janeiro de 2024 às 17:00h.

CONSTANTINA ALVES DE LIMA, 83 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: JOSE ALVES DA SILVA e MARIA FERREIRA DA ANUNCIACAO. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE ARAUCARIA PR, quarta-feira, 17 de janeiro de 2024 às 10:00h.

DEALINA MARIA DA CRUZ, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE CARDOSO DOS SANTOS. Filiação: INUCENCIO JOSE DA CRUZ e LEOLINA DE SA LIMA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quarta-feira, 17 de janeiro de 2024 às 11:00h.

DEJANIRA CESARIO GUIMARAES, 99 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ISAIAS GUIMARAES. Filiação: e ELVIRA CESARIO. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, quarta-feira, 17 de janeiro de 2024 às 16:00h.

DIEGO DIAS VILHELVA, 35 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: APARECIDO ROBERTO VILHELVA e CELIA CESAR DIAS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, quarta-feira, 17 de janeiro de 2024 às 16:00h.

DIRCEU ZANARDI, 46 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: ADRIANA DA SILVA COMPARIM ZANARDI. Filiação: JOAO ZANARDI e VITORIA ZANARDI. Sepultamento: MUNICIPAL DE GUARATUBA PR, quarta-feira, 17 de janeiro de 2024 às 14:00h.

ELVIRA GONCALVES DA SILVA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CARLOS HENRIQUE DA SILVA. Filiação: e BRAULINA GONCALVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 17 de janeiro de 2024.

EPITACIO CARDOZO DO AMARAL, 68 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: ANTENOR CARDOZO DO AMARAL e ALICE DE AZEVEDO CARDOZO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA (CURITIBA), quarta-feira, 17 de janeiro de 2024 às 16:00h.

ESTEFANO BORA, 76 ano(s). Profissão: MADEIREIRO. Cônjuge: CECILIA SAKOWICZ BORA. Filiação: TEODORO BORA e BRONISLAVA BORA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, quarta-feira, 17 de janeiro de 2024 às 17:00h.

EURIDES ALCEU GOMES, 87 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: TEREZA DE JESUS SOARES GOMES. Filiação: AGOSTINHO GOMES e ESMENIA CAMARGO. Sepultamento: CEMITERIO BARRA DOS MELO, quarta-feira, 17 de janeiro de 2024 às 11:00h.

HELENA BAUMEL BRENDLER, 1 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: LUAN FELIPE BRENDLER e ANAHI GIOVANA BAUMEL. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quarta-feira, 17 de janeiro de 2024.

IRMA VIEIRA DE CARVALHO, 68 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: NELSON EDUARDO DE CARVALHO. Filiação: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA e MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS, quarta-feira, 17 de janeiro de 2024.

IVONETE CARDOSO DE MELO, 55 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: ASSIS FERREIRA DE MELO. Filiação: JOSE FELIX CARDOSO e ANGELINA DE MELO CARDOSO. Sepultamento: (CERRO AZUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CERRO AZUL, quarta-feira, 17 de janeiro de 2024 às 16:00h.

IVONICE MIRANDA CABRAL, 78 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: LUIZ CARLOS CABRAL. Filiação: GERMANO SANTOS DE MIRANDA e GENESIA LEAL DE MIRANDA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 17 de janeiro de 2024 às 17:00h.

JAYME WOLOKITA, 66 ano(s). Filiação: SALE WOLOKITA e FLORA GILDA WOLOKITA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO ISRAELITA UMBARÁ, quarta-feira, 17 de janeiro de 2024.

JEREMIAS PEREIRA DOS SANTOS, 55 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MARLI DO ROCIO AGOSTINHO DOS SANTOS. Filiação: OZORIO PEREIRA DOS SANTOS e TEREZA GONCALVES DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 17 de janeiro de 2024 às 16:00h.

JOAO ASTOR BOURSCHEIDT, 81 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOSE ARLINDO BOURSCHEIDT e ALICE BOURSCHEIDT. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 17 de janeiro de 2024.

JOAQUIM MOREIRA DE OLIVEIRA, 77 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOAO MOISES DE SOUSA e JOANA PINHEIRO DE SOUSA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, quarta-feira, 17 de janeiro de 2024.

JORGE GOMES BARBOSA, 85 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ELIANE GOMES BARBOSA. Filiação: SEBASTIAO BARBOSA e EDUVIRGES GOMES BARBOSA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 17 de janeiro de 2024 às 10:00h.

JOSE JOAO ROCHA, 85 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: TEREZINHA LEONIR FERREIRA DA ROCHA. Filiação: JOAO PEREIRA DA ROCHA e GERTRUDES PEREIRA DA ROCHA. Sepultamento: TABATINGA, quarta-feira, 17 de janeiro de 2024 às 16:00h.

JOSE ODAIR DE JESUS, 62 ano(s). Profissão: TORNEIRO MECÂNICO. Filiação: ANTONIO DE JESUS e NADYR NEVES. Sepultamento: MUNICIPAL DE TRES BARRAS SC, quarta-feira, 17 de janeiro de 2024 às 17:00h.

JOSE PEREIRA DE ARAUJO, 64 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: DAVID PEREIRA DE ARAUJO e LIDIA DE SOUZA ARAUJO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 17 de janeiro de 2024 às 16:00h.

JUVENAL GUIDO PEREIRA, 78 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: BRAZ GUIDO PEREIRA e MARIA AUXILIADORA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quarta-feira, 17 de janeiro de 2024 às 01:00h.

LACY DE OLIVEIRA SILVA, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSIAS LEONARDO DA SILVA. Filiação: JOSE FORTUNATO DE OLIVEIRA e IZAURA RODRIGUES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 17 de janeiro de 2024 às 13:00h.

LAUDELINO ESPINOSA, 78 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: NEIDE BARIAO ESPINOSA. Filiação: MARCELINO ESPINOSA e MARIA CONCEICAO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 17 de janeiro de 2024 às 16:30h.

LIDIA KLEINA MAXEMIUK, 71 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: IZIDORO KLEINIA e LEOCADIA KLEINA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 17 de janeiro de 2024.

LUIZ EDMILSON KAILER MARCONDES, 75 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: AMAZONAS MARCONDES e HERONDINA KAILER MARCONDES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 17 de janeiro de 2024.

MARIA LEONILDA MACHDO DE LIMA, 89 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: DIAMIRO MACHADO DE LIMA e VITORIA PINTO DE LIMA. Sepultamento: SAGRADA FAMILIA, quarta-feira, 17 de janeiro de 2024.

MARIA NICE DE AMORIM DE SOUZA, 80 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ANTONIO FERNANDES DE SOUZA. Filiação: PEDRO DE SOUZA SANTIAGO e ANTONIA CAETANO DE AMORIM. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 17 de janeiro de 2024 às 14:00h.

MARLENE ALVES DE SOUZA, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALBERTO GOMES CARDOSO. Filiação: e GERALDA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quarta-feira, 17 de janeiro de 2024 às 17:00h.

MARY LUCIA BOEING, 61 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Filiação: ARTUR GUILHERME BOEING e EDILSA DELLA GIUSTINA BOEING. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 17 de janeiro de 2024.

MERCHID CURY, 79 ano(s). Profissão: QUIMICO(A) INDUSTRIAL. Cônjuge: MARIA TEREZINHA BIAGINI CURY. Filiação: JOAO CURY e HAIFA DAUD CURY. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 17 de janeiro de 2024.

MOACIR RODRIGUES NETO, 51 ano(s). Profissão: TÉCNICO. Filiação: MOACIR RODRIGUES FILHO e REGINA MARIA BORGES RODRIGUES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), quarta-feira, 17 de janeiro de 2024 às 11:00h.

NILSON SANTOS CASTRO, 53 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: LEVI SANTOS CASTRO e ADELAIDE SOARES DE SOUZA. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, quarta-feira, 17 de janeiro de 2024 às 16:30h.

OLIVIA MARIA D AVILA, 78 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: MANOEL VENANCIO D AVILA e VIRGINIA MARIA D AVILA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 17 de janeiro de 2024.

OSCAR WILLIAN BOND, 71 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: RENE BOND e DULCE NASCIMENTO BOND. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 17 de janeiro de 2024.

ROSA DAL POZZO STUANI, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO DAL POZZO e SUNTA SIMIONI. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quarta-feira, 17 de janeiro de 2024 às 11:00h.

ROSA ULBRICH, 75 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: ANTONIO TECLAK SOBRINHO. Filiação: EUCLIDES ULBRICH e MARIA RODRIGUES DA LUZ. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sexta-feira, 19 de janeiro de 2024 às 17:00h.

VALDOMIRO CHIBIOR, 80 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: NAIR CARDOSO CHIBIOR. Filiação: JOAO CHIBIOR e VANDA APOLONIA CHIBIOR. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), quarta-feira, 17 de janeiro de 2024 às 16:00h.

VILMA LINDROTH BELTRAO, 91 ano(s). Filiação: EDMUNDO LINDROTH e VICTORIA LINDROTH. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 16 de janeiro de 2024 às 23:00h.

