Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (17/12)
ALCIDES ALVES RODRIGUES, 61 ano(s). Profissão: AJUDANTE. Filiação: ANTONIO ALVES RODRIGUES e MARIA DOS ANJOS ALVES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 16/12/2025.
ARNI BAPTISTAO, 92 ano(s). Cônjuge: ANA MARIA DE SOUZA BAPTISTAO. Filiação: ERNESTO BAPTISTAO e MARIA MAGDALENA TONIOLO BAPTISTAO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, quinta-feira, 18 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 17/12/2025.
CARLOS MIGUEL DIAZ MARTINEZ, 60 ano(s). Profissão: POLICIAL CIVIL. Cônjuge: CARLIANA BARBARA DIAZ LINARES. Filiação: JULIO SATURNINO DIAZ QUINOMES e OSNELIA MARTINEZ DE DIAS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 18 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 17/12/2025.
CLAUDINEI VIEIRA DE SOUZA, 49 ano(s). Profissão: FRENTISTA. Cônjuge: LUCIANA DOS SANTOS. Filiação: AGNALDO VIEIRA DE SOUZA e BENEDICTA MARIA DE SOUZA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS, quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 11:30h. Data do Falecimento: 16/12/2025.
EDUARDO DE SOUZA FILHO, 62 ano(s). Profissão: RELIGIOSO (A). Cônjuge: MARIA APARECIDA DOS SANTOS FREITAS. Filiação: EDUARDO DE SOUZA e ALMERINDA JANUARIO DE SOUZA. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE IRATI, quinta-feira, 18 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 17/12/2025.
EURICO MACHADO DE SOUZA, 85 ano(s). Profissão: CONSULTOR(A). Cônjuge: MIRTES TEREZINHA DE SOUZA. Filiação: FRANCISCO JOAO DE SOUZA e DALVINA MACHADO DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 18 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 17/12/2025.
GABRIELLY KMIECIK PIANOVSKI, 16 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: VILSON PIANOVSKI e INES KMIECIK PIANOVSKI. Sepultamento: CEMITERIO RIBEIRAO VERMELHO – QUITANDINHA/PR, quinta-feira, 18 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 17/12/2025.
HENRIQUE CORDEIRO PADILHA, 31 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: SEBASTIAO PADILHA e NILSE CORDEIRO ROSA. Sepultamento: (QUITANDINHA) CEM MUNICIPAL DE QUITANDINHA/PR, quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/12/2025.
JAIRO ANTONIO BRUGNEROTTO, 74 ano(s). Profissão: CONSTRUTOR CIVIL. Cônjuge: MARILENE PELUSO BRUGNEROTTO. Filiação: HONORINO BRUGNEROTTO e MARIA MAGDALENA BRUGNEROTTO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 18 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 17/12/2025.
JOAO FERREIRA VALENTE, 97 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Filiação: SEBASTIAO RICARDO VALENTE e MARIA ANTONIA FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 17/12/2025.
JOSE FIRST, 84 ano(s). Profissão: CONSTRUTOR CIVIL. Cônjuge: ROSICLER RIBAS FIRST. Filiação: ROMAO FIRST e MARGARIDA NALEPA FIRST. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 12:00h. Data do Falecimento: 16/12/2025.
JOSE VALACIO FREIBERGER, 88 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: CLORIS CONCEICAO GAMA FREIBERGER. Filiação: JOSE LEONARDO FREIBERGER e CECILIA MULLER FREIBERGER. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 13:00h. Data do Falecimento: 17/12/2025.
LADIMIR JOSE MIRANDA, 54 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: MAURA NATALIA SCHIMITT. Filiação: LEOCIDIO MIRANDA e HOMILIA GENEROSO MIRANDA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 17/12/2025.
LEONI MOSSON, 81 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: FRANCISCO MOSSON e ANA MOSSON. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 18 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 17/12/2025.
LEVI MARTINS, 53 ano(s). Profissão: COBRADOR DE ONIBUS. Filiação: PEDRO CLAUDIO MARTINS e ALICE SILVESTRE MARTINS. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 17/12/2025.
LUIZ AUGUSTO BRANDES SANTOS, 19 ano(s). Filiação: SERGIO LUIZ SANTOS e VANESSA BRANDES. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quinta-feira, 18 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 16/12/2025.
MARCELO BERTAGNOLLI, 42 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ADEMIR CLAUDIO BERTAGNOLLI e SANDRA MARA BULOW BERTAGNOLLI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 17/12/2025.
MARIA LUIZA MOCELIM E SA, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: BENEDITO ONOFRE MOCELIM e ARACI MOCELIN. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 17/12/2025.
MARILIA LECHENAKOSKI POLLI, 47 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: PEDRO LECHENAKOSKI e NEUSA LECHENAKOSKI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 18 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 17/12/2025.
MARIZA MACEDO BRAGA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AFONSO CELSO BRAGA. Filiação: JOAO RIBAS DE MACEDO e NIVEA MALUCELI DE MACEDO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 17/12/2025.
MATHEUS THIAGO COSTA DOS SANTOS, 25 ano(s). Profissão: BARBEIRO. Filiação: CLAUDIO MARCIO DOS SANTOS e LOURDES JAQUELINE COSTA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 11:30h. Data do Falecimento: 16/12/2025.
REINALDO DA SILVA RIBEIRO, 54 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: PEDRO COLETA RIBEIRO e EROTIDES DA SILVA RIBEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 16/12/2025.
RENY DE SOUZA COLLE, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DORVAL COLLE. Filiação: ITACIANO FERREIRA DE SOUZA e CUSTODIA LABRES FERREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 12:00h. Data do Falecimento: 17/12/2025.
ROSALINA APARECIDA DOMINGUES DA SILVA, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NELSON GALDINO DA SILVA. Filiação: JOSE ANTONIO DOMINGUES e ANA APARECIDA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, quinta-feira, 18 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 17/12/2025.
RUTH DE OLIVEIRA, 79 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: ARMANDO DE OLIVEIRA. Filiação: JOSE DE OLIVEIRA e LAURINDA MARIA JOSE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 18 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 17/12/2025.
URIAS CARLOS BORBA DE FREITAS, 81 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Cônjuge: MARLI TERESINHA BOLLMANN DE FREITAS. Filiação: GALENO BARBOSA DE FREITAS e CORINA BORBA FREITAS. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 18 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 17/12/2025.
VIVALDINO FIORI, 63 ano(s). Profissão: RADIALISTA. Cônjuge: VANILSE PIZZETTE FIORI. Filiação: PEDRO FIORI e LIBERA NUNES FIORI. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS, quinta-feira, 18 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 17/12/2025.
WELLINGTON FABIO DE SOUZA, 44 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Filiação: JOAO CARLOS DE SOUZA e TEREZINHA SALETE DE SOUZA. Sepultamento: CAMPESTRE FAXINAL, quinta-feira, 18 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 16/12/2025.
WELLINGTON MENDES, 69 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: WALDOMIRO MENDES e ADALICE SANTANA MENDES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 17/12/2025.
