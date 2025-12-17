Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira, 17/12/2025

ALFREDO GUZZARDI, 97 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: GUIOMAR SARMENTO GUZZARDI. Filiação: SERAFIM GUZZARDI e SALVATUCE LAURETTI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 16/12/2025.
BENEDICTA APPARECIDA CARNEIRO DIAS, 90 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: ARY JOSE DIAS. Filiação: JOAQUIM CARNEIRO BASILIO e MARIA ANNA RITA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 16/12/2025.
BENEDITO RAMOS, 70 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: TEREZA TABORDA RIBAS RAMOS. Filiação: HENRIQUE MAXIMO RAMOS e VITORINA FRANCISCA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 16/12/2025.
CARLOS ALBERTO MACHADO, 62 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Cônjuge: ADELINA FERREIRA. Filiação: CARLOS DIAS MACHADO e CLARESTINA MARIA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/12/2025.
CLEUZA MARIA DA COSTA SOUZA, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PAULO EMILIO DE SOUZA. Filiação: JOSE BAZILIO DA COSTA e NERCINA PEREIRA DA COSTA. Sepultamento: CEMITERIO NA CIDADE DE PIRAI DO SUL – PR, quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/12/2025.
DURVAL ROSSI, 86 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: NOEMIA MONTAGNINI ROSSI. Filiação: PRIMO ROSSI e MARIA GOMES ROSSI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/12/2025.
EVERALDO DOS SANTOS, 47 ano(s). Profissão: CASEIRO(A). Filiação: JOAO MARIA DOS SANTOS e MARLENE DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/12/2025.
FILOMENA PERPETUA REPINOSKI, 56 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: IVO REPINOSKI e ARGEMIRA SANTOS REPINOSKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 17:30h. Data do Falecimento: 16/12/2025.
GENI GONCALVES, 65 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: ARISTIDES GONCALVES e JESUS ARTIGAS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 16/12/2025.
JOAO MARIA ALVES CORDEIRO, 66 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: MARLI DAMACENO COREDIRO. Filiação: MANOEL BATISTA CORDEIRO e LEONTINA ALVES CORDEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 16/12/2025.
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA, 57 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Filiação: APARICIO FRANCISCO DE OLIVEIRA e ELZA AUGUSTA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 16/12/2025.
LARA BOBATO CARDOSO, 2 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: ERIC HENRIQUE CARDOSO e HANIELLE CRISTINE BOBATO CARDOSO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 16/12/2025.
MIRIAM FOQUES, 70 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: JOSE FOQUES e MARIA LUIZA FOQUES. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/12/2025.
NEUSA QUIMENTAO GALLICE, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LATIMORI GALLICE. Filiação: AMELIO QUIMENTAO e EMILIA MARTINEZ QUIMENTAO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 17/12/2025.
PEDRO HENRIQUE TENORIO MATIAS BAPTISTA, 20 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: IVO BAPTISTA JUNIOR e LILIAN TENORIO MATIAS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 10:30h. Data do Falecimento: 16/12/2025.
SEETIKO KIMURA MORI, 91 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: OTAVIO KAZUO MORI. Filiação: SEITI KIMURA e TAKA KIMURA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/12/2025.