Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira, 17/06/2026

ADANDINO SERPE, 76 ano(s). Profissão: ESTOFADOR. Cônjuge: ARACY DINORA VOICHCOSKI SERPE. Filiação: DANTE SERPE e MARIANA SERPE. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 17 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 16/06/2026.
ALZIRA LOTERIO PAQUETE, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO SOARES PAQUETE SOBRINHO. Filiação: SEBASTIAO LOTERIO e LEOPOLDINA LANKEVICZ. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quarta-feira, 17 de junho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 16/06/2026.
ANTONIO CARLOS CASAGRANDE, 78 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: VERA MARLENE CASAGRANDE. Filiação: LAUREANO ANTONIO CASAGRANDE e ZELIA GEMIN CASAGRANDE. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 17 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/06/2026.
DEVONIR KMIECIK MACHADO, 51 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: ANTONIO DE ARAUJO MACHADO e CATARINA KMIECIK MACHADO. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, quarta-feira, 17 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 16/06/2026.
DIVONSIR JOSE KUBERESKY, 72 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: CLEUSA VEZENTIN KUBERESKY. Filiação: JOAO KUBERESKY e TERESINHA DE JESUS PEICHO KUBERESKY. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 17 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/06/2026.
DOMINGOS FERREIRA DE LARA, 98 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: GERTRUDES GONCALVES DE LARA. Filiação: JOAQUIM PORFIRIO DE LARA e BERONIZIA FERREIRA DE DEUZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 17 de junho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 16/06/2026.
ELLEN APARECIDA NOVAES, 42 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ROGERIO NOVAIS. Filiação: MARCIO CARLOS DE MORAES e AOARECIDA DE OLIVEIRA SILVA DE MORAES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 17 de junho de 2026. Data do Falecimento: 16/06/2026.
ELSA MARIKO KOBAYASHI, 60 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: TAKAMITI KOBAYASHI e TIYOKO ONUKI KOBAYASHI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 17 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/06/2026.
EVANI BERNADETE KAVA, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MIGUEL KAVA. Filiação: TADEU OSTROSKI e MARIA GRZEBIELUKA OSTROKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 17 de junho de 2026 às 19:00h. Data do Falecimento: 16/06/2026.
FRANCISCO INACIO LOPES DOS SANTOS, 71 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: EMIDIO LOPES DOS SANTOS e OVIDIA DE CAL. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 17 de junho de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 16/06/2026.
IGNEIS ALVES, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALTER SANTOS ALVES. Filiação: JOAO WOITCHIK SOBRINHO e MONICA WOITCHIK. Sepultamento: (S.J. DOS PINHAIS) CEMITÉRIO CACHOEIRA, quarta-feira, 17 de junho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 16/06/2026.
JANETE DOMICIANO, 54 ano(s). Filiação: PEDRO DOMICIANO FILHO e HERCILIA ALVES CASTANHA DOMICIANO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 17 de junho de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 16/06/2026.
JOSUE GONCALVES CARVALHO, 58 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ANA DALIA COSTA DOS SANTOS. Filiação: SILAS GONCALVES CARVALHO e MARIA MEDEIROS CARVALHO. Sepultamento: (PONTA GROSSA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, quarta-feira, 17 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/06/2026.
JUDITE PADOANI DE OLIVEIRA, 67 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Filiação: OLABIRDE CORDEIRO DE OLIVEIRA e ROSA PADOANI DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 17 de junho de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 16/06/2026.
JURANDIR CECCON, 52 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ARLINDO CECCON e ANGELINA ANDREATA CECCON. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, quarta-feira, 17 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 16/06/2026.
LENIR DA APARECIDA ALVES, 84 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: PEDRO ALVES e LUCINDA DE ANDRADE PINHEIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 18 de junho de 2026. Data do Falecimento: 16/06/2026.
LEOCADIA PATECK NOGUEIRA, 84 ano(s). Profissão: ASSISTENTE ATENDIMENTO. Cônjuge: EURIDES NOGUEIRA. Filiação: JOAO PATECK e SOFIA PATECK. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 17 de junho de 2026. Data do Falecimento: 16/06/2026.
LIDIA DA CONCEICAO FALCAO, 91 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: GILBERTO ANTONIO FALCAO. Filiação: JOSE DOS SANTOS FERREIRA e MARIA ROSARIO FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 16 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/06/2026.
LUCIANO CEZAR DA SILVA, 48 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Filiação: LUIZ CEZAR DA SILVA e ELIZABETH DO ROCIO NALDINO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 17 de junho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 16/06/2026.
MARCIO ROGERIO BRUKMULLER, 56 ano(s). Profissão: MOTOBOY. Cônjuge: SAMANTHA CRYSTINA RICHTER BRUKMULLER. Filiação: SERGIO BRUKMULLER e CARMEN LUCIA BRUKMULLER. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 17 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 16/06/2026.
MARCOS ADOLFO VICENTE, 56 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: LOURIVAL ADOLFO VICENTE e MARIA DA LUZ VICENTE. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 17 de junho de 2026. Data do Falecimento: 16/06/2026.
MARGA DUVE, 93 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: RAUL DUWE. Filiação: EVALDO PERSUHN e HERTHA PERSUHN. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 17 de junho de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 16/06/2026.
MARIA DA LUZ ARTIGAS DOMINGUES, 98 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: MAXIMO DOMINGUES. Filiação: LEONARDO ARTIGAS e FRANCISCA RIBAS ARTIGAS. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 17 de junho de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 16/06/2026.
MARIA DE FATIMA DE ARAUJO, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LAURO PEREIRA. Filiação: JOAO TIBURCIO DA SILVA e SEVERINA MARIA IZABEL DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 17 de junho de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 16/06/2026.
MARIA LODIGERIO PEDROSO, 78 ano(s). Filiação: JOSE LODIGERIO PEREIRA e CECILIA LOURENCO DO ESPIRITO SANTO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 17 de junho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 16/06/2026.
MARIA LUIZA WIEZBICKI, 87 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: JOSE CARNEIRO WIEZBICKI. Filiação: TADEU HAZELSKI e MARIA DO ESPIRITO SANTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 17 de junho de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 16/06/2026.
MARIA STALL, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FREDERICO STALL. Filiação: ESTENISLAU WIENCZKOWSKI e GENOVEVA WIENCZKOWSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, terça-feira, 16 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 16/06/2026.
MARLENE SANTOS DA SILVA, 57 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE DA SILVA. Filiação: DURVAL FLORENCIO DOS SANTOS e IDALINA DE LIMA DOS SANTOS. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEMITÉRIO MUNICIPAL SANTA LUZIA, quarta-feira, 17 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 16/06/2026.
NELSON TOGNATO, 58 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ROSINEIDE DOMICIANO TOGNATO. Filiação: JOSE TOGNATO e MATILDE BATISTA TOGNATO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 17 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 16/06/2026.
NEUZA AUGUSTINHO DE SOUZA, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JAYME FRANCISCO DE SOUZA. Filiação: JOAO AUGUSTINHO e EULALIA RITA MACEDO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 17 de junho de 2026 às 15:20h. Data do Falecimento: 16/06/2026.
NIVALDO BELO DOS SANTOS, 86 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: MARIA DO CARMO FERREIRA DOS SANTOS. Filiação: OTAVIO SALVIO DOS SANTOS e EUGENIA BELO DOS SANTOS. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, quarta-feira, 17 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 16/06/2026.
OSMAR RAKSA, 45 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: ADAO RAKSA e MARLENA KAPLUN RAKSA. Sepultamento: CEMITERIO DA ROSEIRA, quarta-feira, 17 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 16/06/2026.
PEDRO ADOLAR EIDAM, 71 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: EDITE ROSA EIDAM. Filiação: ATALIBIO CANDIDO EIDAM e ANA ROSA DOS SANTOS EIDAM. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 17 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/06/2026.
RACHEL MARIA PESSOA BONFIM, 88 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: AMARI PESSOA e RAILDA MARTINS. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 17 de junho de 2026. Data do Falecimento: 16/06/2026.
RYAN MATEUS MALISKI SILVA, 5 ano(s). Filiação: LUCAS MATEUS SANTOS SILVA e DRYEZZE RAYANNE MALISKI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 17 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/06/2026.
SAIMOTON RODRIGUES BORDIM, 67 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: ALESSANDRA DA ROSA VIEDO. Filiação: RAULINO BORDIM e ZILA RODRIGUES BORDIM. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 17 de junho de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 16/06/2026.
SERGIO GOMES TAVARES, 77 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: ALINE DOS SANTOS TAVARES e FLORIANO TAVARES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 17 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 16/06/2026.
TEREZINHA CORDEIRO LOPES PINTO, 95 ano(s). Profissão: AUDITOR(A). Filiação: LEONIDAS ALVES CORDEIRO e MARIA CANDIDA DOS SANTOS CORDEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 17 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 16/06/2026.
TEREZINHA OVIDIA DE SOUZA, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MOISES DE SOUZA. Filiação: ANTONIO FERNANDES APOLINARIO e TARCILILA OVIDIA APOLINARIO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 17 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 16/06/2026.
VALDEMAR PINHEIRO, 87 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: DURVALINA FRANCO PINHEIRO. Filiação: SATURNINO PINHEIRO DO CARMO e SEBASTIANA GONCALVES DO CARMO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 17 de junho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 16/06/2026.
VANDERLEI PEREIRA, 53 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO PEREIRA DA SILVA e MARIA CRISTINA PEREIRA. Sepultamento: (ITAPERUÇU) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ITAPERUÇU, quarta-feira, 17 de junho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 16/06/2026.
VILMA DA SILVA DA LUZ GALVAN, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SERLON COSTA DA LUZ. Filiação: JOSE PEREIRA DA SILVA e PUREZA LIZ DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 17 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 16/06/2026.
WILSON PASSETO, 82 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) CIVIL. Cônjuge: NOEMIA FRISON. Filiação: AMERICO PASSETO e AURORA BORELLI PASSETO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 17 de junho de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 16/06/2026.
ZELEIDE GONCALVES, 82 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: JOSE GONCALVES. Filiação: JOAO CARDOZO DE FRANCA JUNIOR e VITORIA DA ROSA FRANCA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 17 de junho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 16/06/2026.