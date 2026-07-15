Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (15)
AILSON SILVA SOUZA, 43 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A) INGLÊS. Filiação: ALBERTO OLIVEIRA SOUZA e MARIA DE NAZARE SILVA SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 15 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 14/07/2026.
ALCI MARQUES CORDEIRO, 85 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: JORGE DANIEL CORDEIRO e ELEONOR MARQUES CORDEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quarta-feira, 15 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 14/07/2026.
ANTONIO CARLOS DE CAMARGO, 67 ano(s). Profissão: MECANICO MONTADOR. Cônjuge: IRENE TEODORO DE CAMARGO. Filiação: MARCILIO CORREIA DE CAMARGO e MARCILIA CORREIA DE CAMARGO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quarta-feira, 15 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 14/07/2026.
ANTONIO OSMAR CALANDRELI, 74 ano(s). Profissão: ALMOXARIFE. Cônjuge: DIRCE DIAS DE CAMARGO CALANDRELI. Filiação: NICOLA CALANDRELI e NADIR TERENCIO CALANDRELI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 15 de julho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 14/07/2026.
CAMILLE VITORIA MERETIKA, 17 ano(s). Filiação: ELAINE CRISTINA MERETIKA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO CENTRAL DE ARAUCÁRIA, quarta-feira, 15 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 14/07/2026.
CELIO ROBERTO MACEDO, 49 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Filiação: NELSON MACEDO e MARIA DE FATIMA DE JESUS MACEDO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 15 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 14/07/2026.
CLARICE KUSMA BAISAN FERNANDES, 63 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: FELLIPE KUSMA e ALEIXA KUSMA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), terça-feira, 14 de julho de 2026. Data do Falecimento: 14/07/2026.
DELANI XAVIER MATHIAS GONCALVES DA MAIA, 54 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JUVWENAL XAVIER MATHIAS e MARIA LUIZA MATHIAS. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, quarta-feira, 15 de julho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 14/07/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (15)
DELCI TERESINHA UHMANN, 70 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: NORBERTO BIRNFELD e ILARIA POERSCH BIRNFELD. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 18 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 15/07/2026.
EDICLEIA DE CARVALHO DA SILVA, 43 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: EMILIO RIBEIRO DA SILVA e EZELI MARIA DE CARVALHO DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 15 de julho de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 14/07/2026.
EDSON JUSTINO, 53 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Filiação: ANTONIO JUSTINO FILHO e QUITERIA REGINA DA CONCEICAO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 15 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 14/07/2026.
ELIANE DO ROSARIO MACHADO, 57 ano(s). Profissão: GESTOR(A). Cônjuge: FABIO FRANCA DA SILVA. Filiação: VILSON HERMELINO MACHADO e FRANCISCA DO CARMO MACHADO. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, quarta-feira, 15 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 14/07/2026.
ESTANISLAU VERENKA, 74 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: NOEMIA DE ALMEIDA VERENKA. Filiação: NICOLAU VERENKA e ANA FLORCHAKA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 15 de julho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 14/07/2026.
EULITA FLORES AMARAL, 76 ano(s). Filiação: JOAO SABINO FLORES e ANA HERLITZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 14 de julho de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 14/07/2026.
GABRIEL GRUBER GUZZO, 12 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: RAFAEL CHOPPA GRUBER e RENATA GRUBER. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 14 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 14/07/2026.
IRENE COLTRO CHAVES, 76 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: DIOPLINIO CHAVES e TEREZA COUTO CHAVES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 15 de julho de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 14/07/2026.
JAIRO BARBOZA DA SILVA, 77 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARLY NUNES. Filiação: NAO CONSTA e MARIA DOS ANJOS DA SILVA. Sepultamento: (CONTENDA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CONTENDA, quarta-feira, 15 de julho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 14/07/2026.
JAQUELINE CRISTINA DA SILVA, 42 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ISAC ANASTACIO DA SILVA e ROSANGELA CARDOZO SANTANA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 15 de julho de 2026. Data do Falecimento: 14/07/2026.
JOAO CARLOS BONATTO, 76 ano(s). Cônjuge: VELUCINA DE FATIMA WOLFF BONATO. Filiação: JOAO BONATTO FILHO e THEREZA BOZZA BONATTO. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quarta-feira, 15 de julho de 2026. Data do Falecimento: 14/07/2026.
JOSE ALVES DOS SANTOS, 78 ano(s). Filiação: MATILIAMO DIONISIO ALVES e SILVANA A M DE JESUS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, quarta-feira, 15 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 14/07/2026.
JOSE ANGELIM DE MOURA, 67 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: LUCI DOMINGAS PAGNUSSAT MOURA. Filiação: ELIZARIO DE MOURA e BENVINDA RODRIGUES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 15 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 14/07/2026.
JUDITE PEREIRA VIDAL, 80 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: VITOR PERWIRA VIDAL e CACILDA MOREIRA VIDAL. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 15 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 14/07/2026.
LEONORA ORTIZ VEIBER, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CONSTANTE VEIBER. Filiação: ANTONIO BENTO ORTIZ e DOCIA MARIA JUSTINA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 15 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 14/07/2026.
LOURDES MARIA DE SOUZA, 70 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: MARIO DALPIAZ e CARMELA DALPIAZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 15 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 14/07/2026.
,Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (15)
MARIA DE LOURDES SEGALLA PREVEDELLO, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SERGIO LUIZ PREVEDELLO. Filiação: FIORAVANTE SEGALLA e PASCHOA MARANHO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quarta-feira, 15 de julho de 2026. Data do Falecimento: 14/07/2026.
MARIA DOS PRAZERES RAMOS BATISTA, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NICANOR BARROS RAMOS. Filiação: LUIZ BATISTA e EMILIA RAMOS BATISTA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 15 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 14/07/2026.
MARIA INES TESSARI, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSEFA FRANCA TESSARI. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 15 de julho de 2026. Data do Falecimento: 14/07/2026.
MARIA JESUSA HUMIA DORRIO, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AMANDO HMIA DORRIO. Filiação: LINO FERRAZ RODRIGUEZ e ROSA GARCIA LOPES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 15 de julho de 2026. Data do Falecimento: 14/07/2026.
MARILIA ULRIKE REYDAMS, 84 ano(s). Profissão: BIBLIOTECÁRIO(A). Cônjuge: MICHEL GASTON PROSPER AUGUSTA REYDAMS. Filiação: HENRIQUE UHRIGSHARDT e ELZA MARTA UHRIGSHARDT. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 15 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 15/07/2026.
MOZART WAGNER OLIVEIRA DA ROCHA, 59 ano(s). Profissão: CONSTRUTOR CIVIL. Filiação: GILBERTO SILVA ROCHA e MARIA LUCIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 15 de julho de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 14/07/2026.
NATALIA FERREIRA, 76 ano(s). Profissão: CHEFE COZINHA. Cônjuge: JORDAO RAMOS FILHO. Filiação: ANTONIO FERREIRA e LAURENA MARIA DOS ANJOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 15 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 14/07/2026.
NILCE DO ROCIO NADALIN, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARMANDO GREGORIO NADALIN. Filiação: OVANDE DE LIMA e OLINDA DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quarta-feira, 15 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 14/07/2026.
OSWALDO NAVARENSKI, 81 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Cônjuge: HILDA MUNIZ NAVARENSKI. Filiação: LADISLAU NAVARENSKI e CAROLA NAVARENSKI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 15 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 14/07/2026.
RAFAEL DE ASSIS MARCONDES DE LIMA, 41 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ANTENOR MARCONDES DE LIMA e OLANDA FERNANDES CORDEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 15 de julho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 14/07/2026.
ROSELI KINTZEL RODRUGUES DA SILVA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CLODOMIR GUILHERME RODRIGUES DA SILVA. Filiação: JORGE KINTZEL e ADELINA KINTZEL. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 15 de julho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 14/07/2026.
SAMUEL DA SILVA, 62 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: IVETE BARBOSA DE OLIVEIRA. Filiação: JUVENAL DA SILVA e ERMELINDA ALVES DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 16 de julho de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 14/07/2026.
SIDNEI CARLOS GOMES, 71 ano(s). Profissão: FERRAMENTEIRO(A). Filiação: ALBERTO ANTONIO GOMES e NILDA GGOD GOMES. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quarta-feira, 15 de julho de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 14/07/2026.
SILVIO BENEDITO DE OLIVEIRA, 82 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: ANTONIAFERREIRA DE OLIVEIRA. Filiação: ANTENOR FERNANDES DE OLIVEIRA e MARIA DA CONCEICAO ALBINO DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quarta-feira, 15 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 14/07/2026.
SIRLEY TEREZINHA MORAIS, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CLAUDIO BISCAIA MORAIS. Filiação: STEFANO BURACK e KSAVERIA BURAK. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 15 de julho de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 14/07/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (15)
VALERIA DE LIMA CORDEIRO, 72 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: ROBERTO MAURICIO DE LIMA e ROSALINA PIRES DE LIMA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), quarta-feira, 15 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 15/07/2026.
VANIR BASSO PEREIRA, 82 ano(s). Profissão: SALGADEIRO(A). Cônjuge: JOSE PEREIRA. Filiação: ANTONIO BASSO e ELDE LOPES BASSO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, quarta-feira, 15 de julho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 14/07/2026.
WALMIR DO CARMO NASCIMENTO, 60 ano(s). Filiação: PEDRO DO NASCIMENTO e MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 15 de julho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 14/07/2026.
WILSON MARQUES PICOLI, 88 ano(s). Profissão: FISICO. Cônjuge: LEDA BOCCALETTI PICOLI. Filiação: VICTOR PICOLI e ELZA MARQUES PICOLI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 14 de julho de 2026 às 22:00h. Data do Falecimento: 14/07/2026.