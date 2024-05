Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (15)

ADRIANA DAQUETTI, 48 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SALETE DAQUETTI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 15 de maio de 2024 às 11:30h.

AGUINALDO DOS SANTOS, 48 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: VALDEMAR COLMENERO DOS SANTOS e MARIA DAS DORES CARNEIRO DOS SANTOS. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO PASSO AMARELO, quarta-feira, 15 de maio de 2024.

ALZIRA BECKER DE LIMA, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FRANCISCO BECKER SCHULTZ e ETELVINA BECKER. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 16 de maio de 2024 às 10:00h.

ANDERSON VINICIUS GRUBE, 43 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Filiação: NEILOR GRUBE e TERESA ERZINGER GRUBE. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 15 de maio de 2024 às 14:00h.

BERNADETE MACHADO HAUTH, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUS AFONSO HAUTH. Filiação: WANDERLEY MACHADO e VICENTINA ALVES MACHADO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 15 de maio de 2024.

CLEUZA LUIZ DE SOUZA, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DURVAL COELHO DE SOUZA. Filiação: JOAQUIM LUIZ DE SOUZA e AUGUSTA SAUZA BRAZAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 15 de maio de 2024 às 09:00h.

DALMIR DE JESUS PIRES MACHADO, 59 ano(s). Profissão: PROGRAMADOR(A). Cônjuge: ROZILMA BARBOSA DE SOUZA. Filiação: DAVILINO PIRES MACHADO e DINORA MARTINS MACHADO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 14 de maio de 2024 às 17:00h.

DJANIRA MERLIN, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALCIONE MERLIN. Filiação: AMANTINO RODRIGUES DA SILVA e GERTRUDES RODRIGUES DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 15 de maio de 2024 às 10:30h.

ELIEZER CONGOSTO FERNANDEZ, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANDRES FRANCISCO IGLESIAS GONZALES. Filiação: AVELINO CONGOSTO SALAM e SILVINA FERNANDEZ SANTAMARIA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 14 de maio de 2024 às 17:00h.

ESMILINDRA SOUZA BORCHARDT, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CARLOS AUGUSTO WALDEMAR BARCHARDT. Filiação: JOAO ALVES DE SOUZA e HELENA CAETANO DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, quarta-feira, 15 de maio de 2024 às 17:00h.

FLAVIA MORBACH, 43 ano(s). Profissão: PEDAGOGO(A). Filiação: WILSON MORBACH e SANDRA MARA MORBACH. Sepultamento: CEMITÉRIO SÃO BENEDITO EM PARANAGUÁ – PR, quarta-feira, 15 de maio de 2024 às 17:00h.

GERTRUDES GUIBUR RIBAS, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTENOR MARIANO RIBAS. Filiação: PEDRO GUIBUR e AMELIA GUIBUR. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 15 de maio de 2024 às 10:00h.

ISAAC RAFAEL FALCAO, 3 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: DANIELE RIBEIRO FALCAO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 15 de maio de 2024 às 13:00h.

ISOLDA MARCANTE PELOZO, 93 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ISAUL LUIZ PELOSO. Filiação: JOSE MARCANTE e CECILIA BORTOLON. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 15 de maio de 2024 às 16:00h.

JAIME FARIA, 72 ano(s). Profissão: TÉCNICO TELECOMUNICAÇÕES. Cônjuge: NEUZA PEREIRA DOS SANTOS. Filiação: DANIEL FARIA e MARIA DOS SANTOS FARIA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 15 de maio de 2024 às 10:00h.

JOAQUIM FELIPE DE LIMA, 70 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Cônjuge: RENILDA FARIAS DE LIMA. Filiação: FRANCISCO VALERIO DE LIMA e TEREZA DE PAIVA LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 15 de maio de 2024 às 17:00h.

JOSE AMERICO DE SOUZA CAMARGO, 91 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JERONYMO JATHY DE CAMARGO e IZALTINA DIAS DE CAMARGO. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 15 de maio de 2024.

JOSE CARLOS BRUGINSKI, 60 ano(s). Profissão: TAXISTA. Cônjuge: ROSI APARECIDA BRUGINSKI. Filiação: LUIZ CARLOS BRUGINSKI e ILDA SALESBRAM BRUGINSKI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 16 de maio de 2024 às 10:00h.

JUAREZ ADAO DE PAULA, 81 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: SEBASTIAO ADAO DE PAULA e LOURDES MALAQUIAS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 15 de maio de 2024 às 16:30h.

JUAREZ DE OLIVEIRA, 59 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Filiação: JOAO MARIA DE OLIVEIRA e CATARINA ALVES DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 15 de maio de 2024 às 15:30h.

LIZ ANDREA LIMA CZELUSNIAK, 52 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: LUIZ CZELUSNIAK e RAQUEL APARECIDA CZELUSNIAK. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 15 de maio de 2024 às 09:00h.

LORELEI FERREIRA BELLO, 80 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: AVANY DE LIMA BELLO. Filiação: JOSE FERREIRA BELLO e JOSE FERREIRA BELLO. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 15 de maio de 2024.

LOUISE LIU RIGO VARGAS DE OLIVEIRA, 50 ano(s). Profissão: DENTISTA. Cônjuge: JOAO VARGAS DE OLIVEIRA. Filiação: CLAUDIO MIESSA RIGO e LIU UN RIGO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 15 de maio de 2024 às 17:00h.

LUIZ CARLOS QUERINO, 54 ano(s). Profissão: GERENTE COMERCIAL. Cônjuge: KELI CRISTINA SOUZA DO NASCIMENTO QUERINO. Filiação: JOAO MARIA QUERINO e ALICE QUERINO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 15 de maio de 2024 às 15:00h.

LUIZ GONZAGA PAUL, 93 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: HALINA PAUL. Filiação: JOAO PAUL e LUZIA CALDERARI PAUL. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 15 de maio de 2024 às 18:30h.

LUIZ VITOR NAZARO, 66 ano(s). Profissão: MONTADOR(A). Cônjuge: DILMA FERREIRA DA SILVA. Filiação: LUIZ AUGUSTO NAZARO e BENEDITA FERREIRA DE LIMA NAZARO. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO SANTO ÂNGELO, quarta-feira, 15 de maio de 2024.

MANUELLA BEZERRA CAMARGO, 18 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: FRANCISCO ANISIO MALHERBE CAMARGO e RAQUEL FATIMA ALVES BEZERRA CAMARGO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 15 de maio de 2024 às 15:00h.

MARCELINA RATZMANN, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARTUR RATZMANN. Filiação: FELICIO DALFOVO e DARIA DALFOVO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 15 de maio de 2024 às 14:00h.

MARI TEREZINHA DE ANDRADE, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ BORGES. Filiação: SEZINANDO PEREIRA DE ANDRADE e ANGELINA DOS SANTOS ANDRADE. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 15 de maio de 2024 às 15:00h.

MARIA DE LOURDES CARVALHO, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO e AMANDA ANTONIACOMI CARVALHO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 15 de maio de 2024.

MARIA NERI SANTANA DO VALLE, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JORGE DO VALLE. Filiação: JOAO NERI SANTANA e BERNARDINA ROSA SANTANA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 14 de maio de 2024.

MARIA VIEIRA DA SILVA, 84 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ANTONIO VIEIRA MACIEL e MARIA DA CONCEICAO SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 15 de maio de 2024 às 11:30h.

MAURICIO JOSE MARCAL, 69 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: TERESINHA DA LUZ VIEIRA DA SILVA. Filiação: MOACIR MARCAL e DIVA MACHADO MARCAL. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 15 de maio de 2024 às 13:00h.

RINGO JAMBISKI DE OLIVEIRA, 42 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: TAIS ALEXANDRA PEREIRA JAMBISKI DE OLIVEIRA. Filiação: AIRTON JAMBISKI DE OLIVEIRA e TELMA DO ROCIO LOPES DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 15 de maio de 2024 às 17:00h.

ROSANGELA APARECIDA BUENO, 58 ano(s). Profissão: CAIXA. Filiação: CARLOS CONTADOR BUENO e SHIRLEY MARIA BUENO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 15 de maio de 2024 às 16:00h.

SIRNEY LUIZ MEINERZ, 57 ano(s). Profissão: CHURRASQUEIRO. Cônjuge: JEANE FATIMA BONALDO MEINERZ. Filiação: EDGAR LEOPOLDO MEINERZ e ERICA MEINERZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 15 de maio de 2024 às 14:00h.

VERONICA ORBEM HUIDA, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PAULO HUIDA. Filiação: JOSE MANOEL JOAO e LUIZA ORBEM JOAO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 15 de maio de 2024 às 16:30h.

VIRLEI ESTEVES, 65 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Cônjuge: SERGIO AGUIAR DOS SANTOS. Filiação: ATAIR ESTEVES e MARIA MADALENA ESTEVES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 14 de maio de 2024 às 16:30h.

