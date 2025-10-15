Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (15/10)
ANGELIN DO NASCIMENTO, 85 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARTA SIQUEIRA DO NASCIMENTO. Filiação: JOAO PEREIRA DO NASCIMENTO e ARCELINA DOMINGUES DO NASCIMENTO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 16 de outubro de 2025 às 10:30h. Data do Falecimento: 15/10/2025.
BEATRIZ MOURA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: HORACIO MOURA e MARIA SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 15 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 15/10/2025.
CACILDA PISETTA DALMOLIN, 82 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: GALDINO DALMOLIN. Filiação: DOMINGOS PISETTA e MARIA PISETTA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 15 de outubro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 15/10/2025.
CHARLES GABRIEL ALVES CAMARGO, 42 ano(s). Filiação: GABRIEL GETULIO CAMARGO e EVA ALVES CAMARGO. Sepultamento: (CONTENDA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CONTENDA, quinta-feira, 16 de outubro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 14/10/2025.
CLEMENTE CARLOS, 82 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: JOZIAS CARLOS e JOSEFA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 15 de outubro de 2025 às 17:30h. Data do Falecimento: 14/10/2025.
DALVA ADAMINSKI ADRIANO ROCHA, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ADAO ADAMINSKI e ISAURA LUIZ. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quarta-feira, 15 de outubro de 2025 às 20:00h. Data do Falecimento: 15/10/2025.
DILCE REINERT, 89 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Filiação: JOAO REINERT e EDITH WEBER REINERT. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 16 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 15/10/2025.
EVERTON JAMES ALVES DA SILVA, 46 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Filiação: JOVINA ALVES DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 16 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 14/10/2025.
GERALDO PEREIRA NUNES, 83 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Filiação: SEBASTIAO PEREIRA NUNES e ANTONIA FRNCISCA DE PAULA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 15 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 15/10/2025.
GILCILENE TRINDADE MACHADO, 46 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: IVO SOARES MACHADO. Filiação: GILBERTO TRINDADE e NATIVIDADE ALVES TRINDADE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 16 de outubro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 15/10/2025.
HEVERSON MADUREIRA CAMELO, 72 ano(s). Profissão: TÉCNICO CONTABILIDADE. Filiação: HERCILIO DA SILVA CAMELO e CORINA MADUREIRA CAMELO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, quinta-feira, 16 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 15/10/2025.
INEZ MARIA PEREIRA DELFES, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JUSTINO EDENEI SIMAO DELFES. Filiação: ARISTILIANO PEREIRA DE JESUS e JOSEFA VIEIRA DA SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 15 de outubro de 2025 às 18:00h. Data do Falecimento: 15/10/2025.
JOAO AGUIAR DE ALMEIDA, 82 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: FULTOSO ANTUNES DE ALMEIDA e ALVINA MARIA DO AMARAL. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 16 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 15/10/2025.
JORGE GOTTEL, 61 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Cônjuge: WILMA LILIANE GERVASIO CAETANO. Filiação: HELDA GOTTEL e HELDA GOTTEL. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, quarta-feira, 15 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 15/10/2025.
JOSE CELSO DE SOUZA JUNIOR, 63 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Cônjuge: SILVANA APARECIDA TEDESCO VENANCIO. Filiação: JOSE CELSO DE SOUZA e NEUSA DA SILVA SOUZA. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 15 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 14/10/2025.
LUIZ CARLOS WOLKINING, 74 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: ANTONIO WOLKINING e JOSEFINA WOLKINING. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quinta-feira, 16 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 15/10/2025.
MARIA DA CONCEICAO ANDRADE GRANDE, 94 ano(s). Cônjuge: MARIAO GRANDE. Filiação: OCTALINO DE ANDRADE e ROSARIA DE ANDRADE. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, quarta-feira, 15 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 15/10/2025.
MARIA DA GLORIA FERREIRA BERTOLAMI BRISOLLA, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE LEANDRO PINHEIRO BRISOLLA. Filiação: ANGELO BERTOLAMI e IRAMAIA BERTOLAMI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 15 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 14/10/2025.
MARIA JOSE FILIPPETTO, 58 ano(s). Profissão: ARTES PLÁSTICAS. Filiação: JOSE ACYR FILIPPETTO e RACHEL DA SILVA FILIPPETTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 16 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 15/10/2025.
MARIA MADALENA RENDAKI, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DIMAS DE OLIVEIRA PINTO. Filiação: HAMILTON RENDAKI e MARIA DA CONCEICAO RENDAKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, quinta-feira, 16 de outubro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 15/10/2025.
MARILZA RODRIGUES DE PAULA, 47 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Filiação: JOSE DE PAULA e LAURA RODRIGUES DE PAULA. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 15 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 14/10/2025.
NELSON BINI, 87 ano(s). Profissão: AÇOUGUEIRO. Filiação: LUIS BBINI e CLARINDA BINI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 16 de outubro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 15/10/2025.
ORTOGLIDES MIGUEL DE LIMA, 76 ano(s). Cônjuge: CELIA APARECIDA DE BARROS DA SILVA DE LIMA. Filiação: FERMINO DE LIMA e SILVANA FERNANDES DE LIMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 16 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 15/10/2025.
PEDRO HENRIQUE DUARTE HERNANDES, 22 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: MAARCOS HENRIQUE HERNANDE e JAQUELINE PRISCILA DUARTE. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 16 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 14/10/2025.
RODRIGO DE ANDRADE, 32 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: EURICO DE ANDRADE e INES APARECIDA CARNEIRO DE ANDRADE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, quinta-feira, 16 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 14/10/2025.
SAULE FALCIONI, 79 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Filiação: NICOLAU FALCIONI e ALZIRA PAVIANI FALCIONI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 15 de outubro de 2025 às 17:45h. Data do Falecimento: 15/10/2025.
TERESINHA DO ROCIO DE LIMA, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: BENEDITO PEDRO DE LIMA e ALZIRA ARAUJO DE LIMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 16 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 15/10/2025.
WESLEI ARIEL LIMA DE SOUZA, 29 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOEL FRANCISCO DE SOUZA e IVONE FERNANDES DE LIMA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, quinta-feira, 16 de outubro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 14/10/2025.
