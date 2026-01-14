Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (14/01)
ANDERSON BUENO KIEL, 45 ano(s). Profissão: ENCANADOR(A). Filiação: RIVAIL PEREIRA KIEL e MARIA APARECIDA BUENO KIEL. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 15 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 14/01/2026.
ANDERSON DE OLIVEIRA, 51 ano(s). Profissão: TÉCNICO ELETRÔNICA. Filiação: AILTON DE OLIVEIRA e DIVINA ASTERIA DO ROSARIO SILVA OLIVEIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 13/01/2026.
APARECIDA ALVES BENTO, 85 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JOSE ALVES SOBRINHO e ALZIRA BATISTA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 14/01/2026.
APARECIDA BRAZ DA SILVA, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LEONIDIO HYPOLITO DA SILVA. Filiação: ADOLFO BRAZ DA SILVA e OLIVIA BRAZ DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 14/01/2026.
CARLOS EIJI TAGUCHI, 63 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MARCIA MISSADO TAGUCHI. Filiação: KINJI TAGUCHI e EIKO MASSUNAGA TAGUCHI. Sepultamento: CEMITERIO PADRE ANCHIETA / LONDRINA, quinta-feira, 15 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 14/01/2026.
CIDALIA PIEKAS, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO PIEKAS. Filiação: BERNARDO SCHULTZ e GENOVEVA SCHULTZ. Sepultamento: (ALMIRANTE TAMANDARÉ) PAROQUIAL COLONIA ANTONIO PRADO, quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 14/01/2026.
ELIRIO SCHIOCHET, 73 ano(s). Filiação: VICTOR SCHIOCHET e EMA MURARA SCHIOCHET. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 14/01/2026.
ELIZANDRA MATEUS GABRIEL DE ALMEIDA, 35 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: SERGIO FERREIRA DE ALMEIDA JUNIOR. Filiação: VAMBERTO GABRIEL e ELIZETE MATEUS GABRIEL. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 14/01/2026.
ERCI MELNIC PINTO, 85 ano(s). Profissão: TAXISTA. Cônjuge: NEUZA MANENTE PINTO. Filiação: JOSE PINTO e MARIA ANDRE MELNIC PINTO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 14/01/2026.
HELENA COLLI, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO COLLI e ROSA WANS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 14 de janeiro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 14/01/2026.
HELIO AMANCIO DE PADUA, 74 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Filiação: JOAO AMANCIO DE PADUA e MARIA MARTINS DE PADUA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 14/01/2026.
IRENE BEATRIZ DE OLIVEIRA, 73 ano(s). Profissão: LOCUTOR(A). Cônjuge: MAURICIO RUDOLF BORSATO. Filiação: JOAO CORREA DE OLIVEIRA e ALAIDE DE OLIVEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 15 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 14/01/2026.
ISOLETE ALVES DA SILVA, 93 ano(s). Cônjuge: ERNESTO JOAO DA SILVA. Filiação: MARIA ALVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 14/01/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (14/01)
JOSE GONCALVES, 79 ano(s). Cônjuge: ROSITA SUELI FERNANDES GONCALVES. Filiação: FRANCISCO GONCALVES e GERALDA TEREZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO BARRO PRETO, quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 14/01/2026.
JULIANE APARECIDA DA SILVA BAZZOTTI, 42 ano(s). Profissão: GERENTE. Filiação: APARECIDA VAZ DA SILVA. Sepultamento: CEMITERIO DA SAUDADE – ICARAIMA/PR, quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 14/01/2026.
JUSTINA INES NOGUEIRA, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSMAR SILVA NOGUEIRA. Filiação: LUIZ SEGATTO e ZEMILI ORLANDI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 14/01/2026.
MATHEUS SILVA DE OLIVEIRA, 31 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOSE CARLOS DE DE OLIVEIRA e CATARINA VOITCOSKI SILVA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, quinta-feira, 15 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 13/01/2026.
NEWTON FROES GONCALVES DA SILVA JUNIOR, 68 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: NADIA MACARIOS GONCALVES DA SILVA. Filiação: NEWTON FROES GONCALVES DA SILVA e VERA SANTOS GONCALVES. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 14/01/2026.
PAULO CESAR DE FARIA, 36 ano(s). Profissão: CAIXA. Filiação: NERLI ALVES DE FARIA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO TRANQUEIRA, quinta-feira, 15 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 14/01/2026.
SANDRO RODRIGUES DE SOUZA, 47 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Filiação: CENIRO RODRIGUES DE SOUZA e MARIA ANITA PADILHA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 13/01/2026.
SONIA MARIA BEZERRA LINO, 42 ano(s). Profissão: ASSISTENTE. Filiação: JOVINEIS SABOIA LINO e MARIA FRANCISCA BEZERRA MARTINS. Sepultamento: A DEFINEIR, quinta-feira, 15 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 14/01/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (14/01)